Удари в Сочи: Поразени са ПВО дивизион и нефтена база

В ранните часове на 4 септември се наблюдава масирана вълна от атаки с дронове на територията на Руската федерация.
Удари в Сочи: Поразен ПВО дивизион и горяща нефтена база
Сериозни експлозии разтърсиха района на руския черноморски курорт Сочи и федералната територия „Сириус“. Според информация на Украинска правда, сили на отбраната са поразили руски дивизион за противовъздушна отбрана (ПВО) в близост до града, където е разположен зенитно-ракетен комплекс С-300 или С-400.
В резултат на нападението в Сочи е възникнал и мащабен пожар на местна нефтобаза, потвърден от регионалния оперативен щаб на Краснодарския край. Руски медии съобщават за нанесени материални щети по жилищни сгради от паднали отломки и активна работа на спешните служби, като към момента няма данни за пострадали.
Нова атака към Москва: Свалени 35 безпилотни апарата
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви чрез платформата „Макс“, че противовъздушната отбрана е неутрализирала нови 12 безпилотни летателни апарата (БПЛА) на подстъпите към Москва. Както предава агенция Интерфакс, с това общият брой на прехванатите дронове в рамките на текущата нощна атака е достигнал 35. Поради заплахата за сигурността на полетите, летище „Внуково“ и други въздушни гари временно спряха приемането и излитането на самолети, след което възстановиха работа.
Киев променя режима на транспорта: Повече автобуси и отворени мостове
На зачестилите въздушни тревоги реагира и кметът на Киев Виталий Кличко. Столичните власти пренасочват 140 допълнителни автобуса, които да дублират линиите на метрото и да свързват двата бряга на река Днепър. Целта е да се облекчи натоварването върху подземната железница при продължителни тревоги, пишат от Укринформ.
Освен това Съветът за отбрана на Киев подготвя нови протоколи за безопасност, с които се предвижда облекчаване на трафика и разрешаване на движението по ключовите мостове в града по време на въздушна опасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Сочи Мочи
06:02 04.09.2026
4 Очото
Гледай видеото
06:04 04.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
До коментар #5 от "Пояснение за без казармените копейки":Те няма как да го знаят!
06:12 04.09.2026
7 Армен Давидян
Коментиран от #15
06:23 04.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оня
06:27 04.09.2026
11 удри,удри
06:27 04.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 1234
Коментиран от #16
06:28 04.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Така е ...хомо
До коментар #14 от "1234":Дните наистина са...преброени
2 дня и все!
3 дня в Киев и седмица в Лиса бон
Хихихихи
06:31 04.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ха ха ха ..
06:33 04.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло
До коментар #17 от "Kaлпазанин":Па се гътнАла.
Марш по кофите!
Коментиран от #22
06:35 04.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дако
До коментар #20 от "На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло":Ти ли си пуйката ?
Коментиран от #25
06:36 04.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Марш по кофите копейки гладна!
До коментар #22 от "Дако":Марш!
06:37 04.09.2026
26 льо фатмачен
До коментар #12 от "старшинката":ти поне на картинка виждал ли си
Коментиран от #28
06:37 04.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 старшинката
До коментар #26 от "льо фатмачен":Представа си нямаш .
Коментиран от #36
06:38 04.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Знам
До коментар #21 от "Само питам":Майка ти.
06:38 04.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 крокодил
06:39 04.09.2026
33 старшинката
Мислете му козляците - до 2030 година сте на фронта , може и по рано .
Коментиран от #38, #69
06:39 04.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 льо фатмачен
До коментар #28 от "старшинката":с каквото съм стрелял не знаеш че го има
Коментиран от #39
06:42 04.09.2026
37 мъка мъка
06:42 04.09.2026
38 льо фатмачен
До коментар #33 от "старшинката":значи пак ще крадем ааай🤗
06:43 04.09.2026
39 старшинката
До коментар #36 от "льо фатмачен":А бегай от тука , аз такива съм ги виждал бе бат Рамбо .
Коментиран от #43
06:43 04.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Не грамотен пе Дал,да? )))
До коментар #19 от "ха ха ха ...":Виж ИЗМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ в РИМ!
ДРЕВНО БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР ( най -точният в Света) е на повече от...( Внимание!!)...7200 години!! Справка: ЮНЕСКО!!
А последните изследвания на Генома на съвременните Българи сочат че...96 % в Генома е със ТРАКИЙСКИ ПРОИЗХОД!!
ЧетИ МАН го,...четИ
Ааааахахаха
Коментиран от #44
06:44 04.09.2026
42 ха ха ха ..
До коментар #34 от "противний":Ела да ти изпъна кожата ...кат млада бука ще станеш ...
Коментиран от #46
06:44 04.09.2026
43 льо фатмачен
До коментар #39 от "старшинката":найн ОСО
Коментиран от #45
06:45 04.09.2026
44 ха ха ха ...
До коментар #41 от "Не грамотен пе Дал,да? )))":Звездите ли ти го говорят ?
Тая нош бая си зяпал небето ....да не си спал в градината ..
Коментиран от #61
06:45 04.09.2026
45 старшинката
До коментар #43 от "льо фатмачен":То и аз си говорих с един Марсианец .
Коментиран от #49
06:46 04.09.2026
46 вакаш
До коментар #42 от "ха ха ха ..":само кат са ог@zuш и набора ми ше рипне
Коментиран от #50
06:46 04.09.2026
47 Вацев
06:47 04.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 льо фатмачен
До коментар #45 от "старшинката":пак си жулил тройной 🤡
06:47 04.09.2026
50 ха ха ха ...
До коментар #46 от "вакаш":Ша рипне , като ти го прасна от заде ...даже сливиците ша ти се оправят ...
Коментиран от #54
06:48 04.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Питай ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #35 от "Само питам":Не грамотен надничар! Къде са живяли тия монгольяк - руснаци,? Какъв Език са говорили ( руското ЕСПЕРАНТО от 8 ЕЗИКА) е създадено през 19 ВЕК от Ломоносов!
Покажи някакви писмени доказателства за тия... ПЕ деруснаци!
Ааааахахаха
06:49 04.09.2026
54 викаш
До коментар #50 от "ха ха ха ...":голем кл.тор😘
Коментиран от #56
06:50 04.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ха ха ха ...
До коментар #54 от "викаш":Ша ближеш ли ...
Коментиран от #62
06:51 04.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Само питам
То у факултето история не знаете .
06:52 04.09.2026
59 и кат са събуди
До коментар #55 от "верно бе":ак@ш нанътре 😃
Коментиран от #63
06:52 04.09.2026
60 Жеко
До коментар #57 от "ам тъй де":Праскаш ама с дупето .
Коментиран от #65
06:52 04.09.2026
61 ЧетИ не грамотнико
До коментар #44 от "ха ха ха ...":МАЛО УМИЕТО НЕ Е ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!
ЧетИ !!
Ааааахахаха
Коментиран от #66
06:52 04.09.2026
62 дет
До коментар #56 от "ха ха ха ...":други са фърляли 🤑
Коментиран от #64
06:53 04.09.2026
63 те така е
До коментар #59 от "и кат са събуди":Ама ти като си спал не мисли че и останалите са ти простили.
Коментиран от #68
06:53 04.09.2026
64 ха ха ха ...
До коментар #62 от "дет":Там ли близа до сега ?
Коментиран от #71
06:54 04.09.2026
65 твойто
До коментар #60 от "Жеко":ништо че е виснало
Коментиран от #67
06:54 04.09.2026
66 да бай Асане
До коментар #61 от "ЧетИ не грамотнико":И дедо ти от Анадола , и у факултето сте много умни .
06:55 04.09.2026
67 Жеко
До коментар #65 от "твойто":Като го осмучеш ще се оправи .
Коментиран от #70
06:55 04.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Какво проучване БЕЗ казармен
До коментар #33 от "старшинката":Пе.. Деразино?!?
Само...ЕС е... почти 600 милиона!!
Хахахаха
А една Украйна Сама пи ЗДИ...23 ядрени монгольяк републики и Фюрера ПЕ дал!
Ха-ха-ха
Коментиран от #73
06:56 04.09.2026
70 правиш
До коментар #67 от "Жеко":тромбон ?
06:56 04.09.2026
71 хо хо хо
До коментар #64 от "ха ха ха ...":маати ми прай риминг 😇
06:57 04.09.2026
72 Фелиска
Коментиран от #74
06:58 04.09.2026
73 старшинката
До коментар #69 от "Какво проучване БЕЗ казармен":Бе 450 милиона са , ама и това не оправя нещата . Пак няма кого да мобилизират .
06:59 04.09.2026
74 Ха-ха-ха
До коментар #72 от "Фелиска":240 км² са... ЕДНА десета от... Пловдивска област, не грамотен надничар
Ха-ха-ха
07:06 04.09.2026