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Удари в Сочи: Поразени са ПВО дивизион и нефтена база
  Тема: Украйна

Удари в Сочи: Поразени са ПВО дивизион и нефтена база

4 Септември, 2026 05:50, обновена 4 Септември, 2026 06:00 1 457 74

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Украински безпилотни апарати удариха ключови обекти в Крим и край Москва, докато украинската столица спешно реорганизира транспортната си мрежа

Удари в Сочи: Поразени са ПВО дивизион и нефтена база - 1
Снимка: ASTRA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 4 септември се наблюдава масирана вълна от атаки с дронове на територията на Руската федерация.

Удари в Сочи: Поразен ПВО дивизион и горяща нефтена база

Сериозни експлозии разтърсиха района на руския черноморски курорт Сочи и федералната територия „Сириус“. Според информация на Украинска правда, сили на отбраната са поразили руски дивизион за противовъздушна отбрана (ПВО) в близост до града, където е разположен зенитно-ракетен комплекс С-300 или С-400.

В резултат на нападението в Сочи е възникнал и мащабен пожар на местна нефтобаза, потвърден от регионалния оперативен щаб на Краснодарския край. Руски медии съобщават за нанесени материални щети по жилищни сгради от паднали отломки и активна работа на спешните служби, като към момента няма данни за пострадали.

Нова атака към Москва: Свалени 35 безпилотни апарата

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви чрез платформата „Макс“, че противовъздушната отбрана е неутрализирала нови 12 безпилотни летателни апарата (БПЛА) на подстъпите към Москва. Както предава агенция Интерфакс, с това общият брой на прехванатите дронове в рамките на текущата нощна атака е достигнал 35. Поради заплахата за сигурността на полетите, летище „Внуково“ и други въздушни гари временно спряха приемането и излитането на самолети, след което възстановиха работа.

Киев променя режима на транспорта: Повече автобуси и отворени мостове

На зачестилите въздушни тревоги реагира и кметът на Киев Виталий Кличко. Столичните власти пренасочват 140 допълнителни автобуса, които да дублират линиите на метрото и да свързват двата бряга на река Днепър. Целта е да се облекчи натоварването върху подземната железница при продължителни тревоги, пишат от Укринформ.

Освен това Съветът за отбрана на Киев подготвя нови протоколи за безопасност, с които се предвижда облекчаване на трафика и разрешаване на движението по ключовите мостове в града по време на въздушна опасност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сочи Мочи

    5 9 Отговор
    Прас.

    06:02 04.09.2026

  • 4 Очото

    8 11 Отговор
    Вчера в Сочи Украински воден дрон удари още един монголски кораб !
    Гледай видеото

    06:04 04.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пояснение за без казармените копейки":

    Те няма как да го знаят!

    06:12 04.09.2026

  • 7 Армен Давидян

    3 6 Отговор
    То в Сочи няма руснаци, бе! Там е арменска диаспора и Пашинян е навсякъде! Това е гнездото на дед Хасан и неговата команда. Смятай, че украинците са нападнали Армения!

    Коментиран от #15

    06:23 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оня

    5 3 Отговор
    Добро начало на петъчният ден.

    06:27 04.09.2026

  • 11 удри,удри

    3 2 Отговор
    бай Постоле!

    06:27 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1234

    8 4 Отговор
    2-3 % от дроновете на укрите достигат целта. В отговор получават яки нокдауни. Дните на тоя режим са преброени.

    Коментиран от #16

    06:28 04.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така е ...хомо

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "1234":

    Дните наистина са...преброени
    2 дня и все!
    3 дня в Киев и седмица в Лиса бон
    Хихихихи

    06:31 04.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ха ха ха ..

    6 3 Отговор
    Руснаците им събориха завода за Фламинго , а тия се напъват да бият уж техните си сънародници в Крим...

    06:33 04.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Kaлпазанин":

    Па се гътнАла.
    Марш по кофите!

    Коментиран от #22

    06:35 04.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дако

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло":

    Ти ли си пуйката ?

    Коментиран от #25

    06:36 04.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Марш по кофите копейки гладна!

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Дако":

    Марш!

    06:37 04.09.2026

  • 26 льо фатмачен

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "старшинката":

    ти поне на картинка виждал ли си

    Коментиран от #28

    06:37 04.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 старшинката

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "льо фатмачен":

    Представа си нямаш .

    Коментиран от #36

    06:38 04.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Знам

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Майка ти.

    06:38 04.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 крокодил

    4 2 Отговор
    Отново ГЛУПОСТИ, до кога БЕ.........

    06:39 04.09.2026

  • 33 старшинката

    3 4 Отговор
    Ес започна проучване за мобилизация във всички държави от съюза . Включително и в България .
    Мислете му козляците - до 2030 година сте на фронта , може и по рано .

    Коментиран от #38, #69

    06:39 04.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 льо фатмачен

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "старшинката":

    с каквото съм стрелял не знаеш че го има

    Коментиран от #39

    06:42 04.09.2026

  • 37 мъка мъка

    1 3 Отговор
    Да живееш в метрото дето го , о пикаха и о с ра ха ..

    06:42 04.09.2026

  • 38 льо фатмачен

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "старшинката":

    значи пак ще крадем ааай🤗

    06:43 04.09.2026

  • 39 старшинката

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "льо фатмачен":

    А бегай от тука , аз такива съм ги виждал бе бат Рамбо .

    Коментиран от #43

    06:43 04.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Не грамотен пе Дал,да? )))

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха ха ...":

    Виж ИЗМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ в РИМ!
    ДРЕВНО БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР ( най -точният в Света) е на повече от...( Внимание!!)...7200 години!! Справка: ЮНЕСКО!!
    А последните изследвания на Генома на съвременните Българи сочат че...96 % в Генома е със ТРАКИЙСКИ ПРОИЗХОД!!
    ЧетИ МАН го,...четИ
    Ааааахахаха

    Коментиран от #44

    06:44 04.09.2026

  • 42 ха ха ха ..

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "противний":

    Ела да ти изпъна кожата ...кат млада бука ще станеш ...

    Коментиран от #46

    06:44 04.09.2026

  • 43 льо фатмачен

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "старшинката":

    найн ОСО

    Коментиран от #45

    06:45 04.09.2026

  • 44 ха ха ха ...

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Не грамотен пе Дал,да? )))":

    Звездите ли ти го говорят ?
    Тая нош бая си зяпал небето ....да не си спал в градината ..

    Коментиран от #61

    06:45 04.09.2026

  • 45 старшинката

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "льо фатмачен":

    То и аз си говорих с един Марсианец .

    Коментиран от #49

    06:46 04.09.2026

  • 46 вакаш

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "ха ха ха ..":

    само кат са ог@zuш и набора ми ше рипне

    Коментиран от #50

    06:46 04.09.2026

  • 47 Вацев

    4 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    06:47 04.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 льо фатмачен

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "старшинката":

    пак си жулил тройной 🤡

    06:47 04.09.2026

  • 50 ха ха ха ...

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "вакаш":

    Ша рипне , като ти го прасна от заде ...даже сливиците ша ти се оправят ...

    Коментиран от #54

    06:48 04.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Питай ми ДЕДО ВИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    Не грамотен надничар! Къде са живяли тия монгольяк - руснаци,? Какъв Език са говорили ( руското ЕСПЕРАНТО от 8 ЕЗИКА) е създадено през 19 ВЕК от Ломоносов!
    Покажи някакви писмени доказателства за тия... ПЕ деруснаци!
    Ааааахахаха

    06:49 04.09.2026

  • 54 викаш

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ха ха ха ...":

    голем кл.тор😘

    Коментиран от #56

    06:50 04.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ха ха ха ...

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "викаш":

    Ша ближеш ли ...

    Коментиран от #62

    06:51 04.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Само питам

    1 0 Отговор
    Ти от кое дърво си паднал бай Асане ?
    То у факултето история не знаете .

    06:52 04.09.2026

  • 59 и кат са събуди

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "верно бе":

    ак@ш нанътре 😃

    Коментиран от #63

    06:52 04.09.2026

  • 60 Жеко

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "ам тъй де":

    Праскаш ама с дупето .

    Коментиран от #65

    06:52 04.09.2026

  • 61 ЧетИ не грамотнико

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "ха ха ха ...":

    МАЛО УМИЕТО НЕ Е ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!
    ЧетИ !!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #66

    06:52 04.09.2026

  • 62 дет

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "ха ха ха ...":

    други са фърляли 🤑

    Коментиран от #64

    06:53 04.09.2026

  • 63 те така е

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "и кат са събуди":

    Ама ти като си спал не мисли че и останалите са ти простили.

    Коментиран от #68

    06:53 04.09.2026

  • 64 ха ха ха ...

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "дет":

    Там ли близа до сега ?

    Коментиран от #71

    06:54 04.09.2026

  • 65 твойто

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Жеко":

    ништо че е виснало

    Коментиран от #67

    06:54 04.09.2026

  • 66 да бай Асане

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "ЧетИ не грамотнико":

    И дедо ти от Анадола , и у факултето сте много умни .

    06:55 04.09.2026

  • 67 Жеко

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "твойто":

    Като го осмучеш ще се оправи .

    Коментиран от #70

    06:55 04.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Какво проучване БЕЗ казармен

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "старшинката":

    Пе.. Деразино?!?
    Само...ЕС е... почти 600 милиона!!
    Хахахаха
    А една Украйна Сама пи ЗДИ...23 ядрени монгольяк републики и Фюрера ПЕ дал!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #73

    06:56 04.09.2026

  • 70 правиш

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Жеко":

    тромбон ?

    06:56 04.09.2026

  • 71 хо хо хо

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "ха ха ха ...":

    маати ми прай риминг 😇

    06:57 04.09.2026

  • 72 Фелиска

    1 2 Отговор
    Руснаците им взеха още 300 кв/км , тия ударили една външна тоалетна .

    Коментиран от #74

    06:58 04.09.2026

  • 73 старшинката

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Какво проучване БЕЗ казармен":

    Бе 450 милиона са , ама и това не оправя нещата . Пак няма кого да мобилизират .

    06:59 04.09.2026

  • 74 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Фелиска":

    240 км² са... ЕДНА десета от... Пловдивска област, не грамотен надничар
    Ха-ха-ха

    07:06 04.09.2026

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