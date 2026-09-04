Удари в Сочи: Поразени са ПВО дивизион и нефтена база

В ранните часове на 4 септември се наблюдава масирана вълна от атаки с дронове на територията на Руската федерация.

Удари в Сочи: Поразен ПВО дивизион и горяща нефтена база

Сериозни експлозии разтърсиха района на руския черноморски курорт Сочи и федералната територия „Сириус“. Според информация на Украинска правда, сили на отбраната са поразили руски дивизион за противовъздушна отбрана (ПВО) в близост до града, където е разположен зенитно-ракетен комплекс С-300 или С-400.

В резултат на нападението в Сочи е възникнал и мащабен пожар на местна нефтобаза, потвърден от регионалния оперативен щаб на Краснодарския край. Руски медии съобщават за нанесени материални щети по жилищни сгради от паднали отломки и активна работа на спешните служби, като към момента няма данни за пострадали.

Нова атака към Москва: Свалени 35 безпилотни апарата

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви чрез платформата „Макс“, че противовъздушната отбрана е неутрализирала нови 12 безпилотни летателни апарата (БПЛА) на подстъпите към Москва. Както предава агенция Интерфакс, с това общият брой на прехванатите дронове в рамките на текущата нощна атака е достигнал 35. Поради заплахата за сигурността на полетите, летище „Внуково“ и други въздушни гари временно спряха приемането и излитането на самолети, след което възстановиха работа.

Киев променя режима на транспорта: Повече автобуси и отворени мостове

На зачестилите въздушни тревоги реагира и кметът на Киев Виталий Кличко. Столичните власти пренасочват 140 допълнителни автобуса, които да дублират линиите на метрото и да свързват двата бряга на река Днепър. Целта е да се облекчи натоварването върху подземната железница при продължителни тревоги, пишат от Укринформ.

Освен това Съветът за отбрана на Киев подготвя нови протоколи за безопасност, с които се предвижда облекчаване на трафика и разрешаване на движението по ключовите мостове в града по време на въздушна опасност.