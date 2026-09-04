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САЩ разследват смъртоносния удар по сватба в Южен Иран

САЩ разследват смъртоносния удар по сватба в Южен Иран

4 Септември, 2026 07:57, обновена 4 Септември, 2026 08:00 1 294 18

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  • сватба

При атаката са загинали най-малко петима души, а анализ на „Ройтерс“ сочи, че разрушенията вероятно са причинени от пряко попадение с американски боеприпас

САЩ разследват смъртоносния удар по сватба в Южен Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати разследват смъртоносния удар по сватбено тържество в Южен Иран, при който са загинали най-малко петима души, съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Анализ на снимки и видеозаписи от мястото, извършен от оръжейни експерти за „Ройтерс“, сочи, че поразяването вероятно е резултат от пряко попадение с американски боеприпас, предава News.bg.

Експлозията е станала във вторник в жилищен дом по време на сватба в района на Сирик, по иранското крайбрежие на Ормузкия проток. Иранската държавна телевизия съобщи в четвъртък, че 22-годишна жена е починала в болница от раните си, с което броят на жертвите е достигнал пет. Според иранските власти близо 70 души са ранени.

Сред загиналите е и четиригодишният Амир Мохамад Карими. В четвъртък жители на района се събраха за погребението на четири от жертвите.

„Разследваме случая, защото очевидно ни интересува. Искаме да знаем“, заяви Ванс пред журналисти.

„Ако допускаме грешки - и това е голяма разлика между нас и Иран - когато нашите военни допуснат грешка, те се учат от нея и се опитват да станат по-добри“, добави американският вицепрезидент.

Вашингтон не поема отговорност за удара

САЩ досега не са поели отговорност за удара. Американските военни заявиха, че са запознати със съобщенията от Иран, но подчертаха, че „никога не вземат цивилни за мишена“.

Американски представител, пожелал анонимност, каза, че властите разглеждат няколко възможни обяснения за жертвите. Сред тях са пряк американски удар, отклоняване на боеприпас след попадение в друга цел, както и падане на иранска ракета за противовъздушна отбрана.

„Ройтерс“ е предоставила снимки и видеозаписи от мястото на четирима военни експерти по въоръженията. Според тях характерът на разрушенията съответства на пряко попадение, а не на вторични поражения от боеприпас, рикоширал от друга цел.

Трима от експертите смятат, че най-вероятно е използван американски боеприпас, а не отклонила се иранска зенитна ракета. Един от тях допуска, че американското оръжие може просто да е пропуснало първоначално набелязаната цел.

Ударът е част от нова ескалация

Атаката е нанесена по време на мащабни американски въздушни удари по иранското крайбрежие във вторник. Вашингтон заяви, че е атакувал военни обекти в отговор на иранските нападения срещу корабоплаването в Ормузкия проток.

Иран съобщи за общо 18 загинали при последната серия американски удари.

„Ако беше военен обект, нямаше да бъде толкова болезнено. Това беше сватбена церемония, но те превърнаха радостта на хората в траур“, заяви местен жител, цитиран от полуофициалната иранска агенция Tasnim.

Случаят идва около шест месеца след удар по начално училище в Иран, при който според иранските власти загинаха повече от 175 деца и учители. „Ройтерс“ по-рано съобщи, позовавайки се на свои източници, че първоначално вътрешно разследване на американските военни е стигнало до заключението, че американските сили вероятно са отговорни и за този удар. Пентагонът не е публикувал официално резултатите от проверката.

Последната ескалация започна с американските удари във вторник. Иран отвърна в сряда с атаки срещу американски бази в Ирак, Йордания, Катар, Кувейт и Бахрейн, а рано в четвъртък съобщи за ново нападение срещу американска база в Кувейт. Кувейтските въоръжени сили заявиха, че противовъздушната отбрана е прехванала ракети и дронове.

След това най-сериозната ескалация на конфликта от юли насам изглежда отслабна, като през останалата част от четвъртък не бяха съобщени нови големи атаки от двете страни.

Петролът поскъпна

Напрежението се отрази и на петролните пазари. Цените се повишиха за четвърти пореден ден в четвъртък, а фючърсите на сорта Brent преминаха 96 долара за барел.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    40 1 Отговор
    Това все едно бандит и крадец да разследва собствените си престъпления

    Коментиран от #8

    08:02 04.09.2026

  • 2 Някой

    31 1 Отговор
    "Разследват", щото излезе на показ събитието. Ще поразследват и ще кажат, че виновни американци няма. Виновен е режима в Иран, че още не е паднал след техните "заслужени" атаки.

    08:02 04.09.2026

  • 3 123

    31 1 Отговор
    А кога тези терористи ще разследват геноцида на 1 милион палестинци в Гаzа

    08:04 04.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    30 0 Отговор
    Сигурни сме че виновните ще бъдат идентифицирани и наказани с !!!!!!!! С почести и медали

    08:04 04.09.2026

  • 5 НЯМАТ ЛИ СЪВЕСТ

    20 0 Отговор
    Защо убиват хора деца. И за тяхна сметка богатеят. За Тръмп и всички други ВОЕННОЛЮБЦИ зли души алчни копелдаааци Господи време е за разплата. Ние сме страхливи и ПРИМЕРЕНИ но ти можеш.

    08:07 04.09.2026

  • 6 факуса

    17 0 Отговор
    явно сте мнооого тъпи диджей,щот 250г.откак ви има все грешите по цял свят,само по нагли ставате

    08:10 04.09.2026

  • 7 сочи, че

    8 0 Отговор
    ...сочи, че поразяването ---вероятно--- е резултат от пряко попадение с амеикански боеприпас

    08:10 04.09.2026

  • 8 БАНДИТ КРАДЕЦ

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    МУТРА ТУУУЛУП ШИШКАВИ ЛЮДЕ ДА РАЗСЛЕДВАТ СЕБЕ СИ. ТОВА ГО ВИЖДАМЕ И ТУК. ВСИЧКИ СЛУЖБИ ТЕХНИ И ПОТУЛВАТ ВСИЧКО. РАДЕВ ДЕЙСТВИЕ Е НУЖНО. ДАРИ НИ ПОНЕ МАЛКО ЩАСТИЕ

    08:11 04.09.2026

  • 9 Швейк

    10 0 Отговор
    Един гледа сватба, друг-брадва.

    08:12 04.09.2026

  • 10 фен на сидеров

    12 0 Отговор
    ФАЩ - глобалното зло и заплаха !

    08:16 04.09.2026

  • 11 Гяуров кога ще попита

    9 0 Отговор
    Защо трябва да поддържаме добри отношения с терористичния режим в САЩ, който избива невинни иранци?!

    08:24 04.09.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    0 5 Отговор
    И КОЙ ВДИГА СВАТБА ПО ВРЕМЕ НА УААР
    ЕДНИ ВДИГАТ СВАДБА
    ДРЪГИ ТОЧАТ БРАДВА

    08:34 04.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Най-големият Т-ЕРОР-ИСТ
    ще разследва сам себе си 🫪🫪🫪

    08:34 04.09.2026

  • 14 Троян

    5 0 Отговор
    Те и София са бомбандирали навремето по грешка във навигационните уреди. Тия са терориститине не Персите.

    08:38 04.09.2026

  • 15 Пират

    6 0 Отговор
    "когато нашите военни допуснат грешка, те се учат от нея и се опитват да станат по-добри“
    Американците искат да кажат, че 5 загинали са малко, а е трябвало да бъдат 5 пъти повече.

    08:38 04.09.2026

  • 16 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    Бай Дончо освен ученички явно мрази и изтребва и булки? Не ме питайте, какъв му е проблема и науката не знае!

    08:39 04.09.2026

  • 17 Флипп

    2 0 Отговор
    Ти да видиш, ФАЩ не убивали цивилни, по груби изчисления, след края на ВСВ тия говеда за изклали над 12 милиона цивилни глобално.

    09:04 04.09.2026

  • 18 сащ се разследват сами

    1 0 Отговор
    хахахахаха да добре

    09:09 04.09.2026