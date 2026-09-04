56% от германците смятат Русия за сериозна заплаха за сигурността на страната

Повече от половината германци смятат Русия за сериозна или много сериозна заплаха за сигурността на страната, съобщава ДПА, позовавайки се на проучване на Deutschlandtrend на обществената телевизия ARD, предава News.bg.

Общо 56% от анкетираните определят заплахата от Русия като сериозна или много сериозна. За разлика от тях 39% смятат, че Русия представлява малка или никаква заплаха.

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Разлика между Западна и Източна Германия

Нагласите в западната и източната част на страната се различават значително.

В западните германски провинции 59% от анкетираните възприемат Русия като силна или много силна заплаха за германската сигурност. В източните провинции този дял е 42%.

Проучването е проведено на фона на решението на германското правителство от вторник да обвини руската държава за неуспешната атака с дрон с експлозиви на летище Лайпциг и да обяви санкции. Кремъл отрича всякакво участие в инцидента.

Германците са разделени за оръжейната помощ за Украйна

Германия предоставя политическа и военна помощ на Украйна от началото на войната и сега се счита за най-важния поддръжник на страната.

Според проучването 38% от анкетираните смятат, че предоставянето на оръжия от Германия на Украйна е подходящо. Други 14% са на мнение, че помощта не е достатъчна, докато 42% смятат, че тя отива твърде далеч.

Това е най-високият дял на хората, които определят германската оръжейна помощ за Украйна като прекомерна, регистриран от Infratest dimap от началото на войната в Украйна.