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56% от германците смятат Русия за сериозна заплаха за сигурността на страната
  Тема: Украйна

56% от германците смятат Русия за сериозна заплаха за сигурността на страната

4 Септември, 2026 08:20, обновена 4 Септември, 2026 08:22 682 41

  • украйна-
  • германия-
  • заплаха-
  • сигурност-
  • русия

Проучване на Deutschlandtrend показва значителна разлика между нагласите в западните и източните германски провинции

56% от германците смятат Русия за сериозна заплаха за сигурността на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повече от половината германци смятат Русия за сериозна или много сериозна заплаха за сигурността на страната, съобщава ДПА, позовавайки се на проучване на Deutschlandtrend на обществената телевизия ARD, предава News.bg.

Общо 56% от анкетираните определят заплахата от Русия като сериозна или много сериозна. За разлика от тях 39% смятат, че Русия представлява малка или никаква заплаха.

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Разлика между Западна и Източна Германия

Нагласите в западната и източната част на страната се различават значително.

В западните германски провинции 59% от анкетираните възприемат Русия като силна или много силна заплаха за германската сигурност. В източните провинции този дял е 42%.

Проучването е проведено на фона на решението на германското правителство от вторник да обвини руската държава за неуспешната атака с дрон с експлозиви на летище Лайпциг и да обяви санкции. Кремъл отрича всякакво участие в инцидента.

Германците са разделени за оръжейната помощ за Украйна

Германия предоставя политическа и военна помощ на Украйна от началото на войната и сега се счита за най-важния поддръжник на страната.

Според проучването 38% от анкетираните смятат, че предоставянето на оръжия от Германия на Украйна е подходящо. Други 14% са на мнение, че помощта не е достатъчна, докато 42% смятат, че тя отива твърде далеч.

Това е най-високият дял на хората, които определят германската оръжейна помощ за Украйна като прекомерна, регистриран от Infratest dimap от началото на войната в Украйна.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 2 Отговор
    ГАДНА РУСИЯ ИМ ЗАТВОРИ ЗАВОДИТЕ ФОЛКСВАГЕН
    ... И ГИ ХВЪРЛИ ГЕРМАНЦИТЕ ДА ГИ
    МАЧКА БАЙ ДОНЬО ПЕТРОЛ ГАЗОВ :)

    08:23 04.09.2026

  • 2 провинциалист

    36 0 Отговор
    Предизборната кампания започна.

    08:24 04.09.2026

  • 3 14/88

    33 2 Отговор
    зимата ще видиме
    германец газ пикае ли
    и скакалец яде ли

    08:25 04.09.2026

  • 4 Лъжи

    32 1 Отговор
    и отчаяна пропаганда. Загинахте...

    08:28 04.09.2026

  • 5 Защо не помогнаха на Русия за решаване

    36 1 Отговор
    на проблема от 14-та до 22-ра година,но с охота помагат вече 5-та година на укрофашистите в усилията им да "победят" Русия???

    08:30 04.09.2026

  • 6 морския

    30 0 Отговор
    не се учудвам на заглавието ! не съм срещал по-слаба в мисловния процес нация ! щом един Гьобелс е успял да я омае .....

    08:32 04.09.2026

  • 7 Вредители

    28 1 Отговор
    Сигурно и навремето така са смятали, когато нападнаха руснаците, убиха милиони и почти унищожиха Европа?

    08:34 04.09.2026

  • 8 Майнегюте

    23 0 Отговор
    Ами арабелите и другите мюслита, както и индианците в Дуисбург?

    08:37 04.09.2026

  • 9 ЛАДА АЗИМУТ

    23 2 Отговор
    А 52 % от исландците са копейки и не искат да са в богатия ес

    08:38 04.09.2026

  • 10 Оги

    22 0 Отговор
    Мозъчетата са им промити като речен чакъл. По време на две войни го доказаха.

    08:39 04.09.2026

  • 11 Да кажат

    21 0 Отговор
    Нещо за инженерите на Яловицата? В цели градове ги е страх да излязат на улицата, ама Русия им е проблемът??

    08:39 04.09.2026

  • 12 Точен

    24 0 Отговор
    Изборите в Саксония-Анхалт са взрив в гащите на Мерци и компания. Затова си измислят всякакви медийни слюнки, но явно на Изток не са така лесни за зомбиране, както бюргерите на Запад... Макар и там да се опомнят, благодарение на Алтернативе, все повече...

    08:39 04.09.2026

  • 13 арбалета 🎯

    15 1 Отговор
    Русия винаги ще бъде трън в очите на швабите ! Миналото трудно се забравя и още по-трудно се преглъща ...

    08:43 04.09.2026

  • 14 Айляк

    17 0 Отговор
    Горката Германия.
    Дойчовци фалират наред, а Русия им виновна. И Русия била заплаха за сигурността им.
    А случайно Мерц да има вина? А УлаВ Шолци? А Меркел, която излъга Русия?
    Проблемите на Германия с Русия не са се зародили от вчера.
    Но с днешна дата, тоя пусти реваншизъм на Мерц спрямо Русия ще изяде главата на Германия.

    08:45 04.09.2026

  • 15 Тра-ла-ла

    13 0 Отговор
    А колко процента знаят къде е Русия и безценната им Украйна на картата?

    08:46 04.09.2026

  • 16 Частна Република България

    19 0 Отговор
    Ако направите такава анкета в БГ. На и около жълтите павета около 79 процента ще смятат Русия за заплаха. Но малко по встрани от паветата едва ли ще имате и 10 процента които да мислят така.

    08:46 04.09.2026

  • 17 Странно

    11 0 Отговор
    Искахме да ги стигнем, да ги надминем дори. А какво се оказа. Тях ги е страх.

    08:47 04.09.2026

  • 18 Някой

    15 0 Отговор
    Според мен повечето германци смятат собственото си правителство за по-голяма заплата за Германия от Русия. Но няма да го напишат, защото в демокрацията е така - можеш да мислиш и казваш, каквото си искаш, стига да не противоречи на официалния наратив.

    08:48 04.09.2026

  • 19 Е КАК НЕМА ДА СЕ ПЛАШАТ.......

    10 0 Отговор
    ГЬОЕЛС НЕ Е ЖИВ , НО ПРОПАГАНДАТА МУ .....ЦЪФТИ....!

    08:48 04.09.2026

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор
    Медиите ги зомбират денонощно,лошо нема.
    🦍🦍🦍🐖🐖🐖🥳🤣👍

    08:48 04.09.2026

  • 21 отекчен

    5 0 Отговор
    счупихте тъпомера бе списвачи поне си направете труда да видите каква част от тях са с руски корени дори от времето на цар Петър а след това и тези от ВСВ и тн

    08:48 04.09.2026

  • 22 56% от германците

    13 0 Отговор
    Или 56% от анкетираните? А впрочем колко са те защо не е написано ? Вероятно и не малък % олигофрени там ще смятат че и България е сериозна заплаха за сигурността на страната нали ? Тъпи социолози продажни

    08:48 04.09.2026

  • 23 иван костов

    13 0 Отговор
    Негрите и арабите превърнаха Германия в 00 , докато нацистите плашат германците с Русия! 😂😂😂

    08:49 04.09.2026

  • 24 нннн

    12 0 Отговор
    Данните от социологическите проучвания силно зависят от това кой плаща.

    08:50 04.09.2026

  • 25 Троян

    11 0 Отговор
    Истинската заплаха за Германия са дюнерджийниците на всеки ъгъл. Двайсет години живях там. Русия все ги заплашва и се оакват от страх, но са си пуснали истинският враг на собствена територия.

    Коментиран от #31

    08:52 04.09.2026

  • 26 Читател

    6 0 Отговор
    "42% смятат, че тя (военната " помощ " на Германия за киевската хунта ) отива твърде далеч." . Е , поне тези са разбрали защо са виновни , и защо трябва да се страхуват .

    08:53 04.09.2026

  • 27 някой си

    9 0 Отговор
    горките германци колко са заблудени евреите яко са им промили мозъците забелязах че нещо не е наред с тях през годините в които съм бил там и когато се радваха на талибаните които меркел покани ае убедих че не са наред тези хора…

    08:53 04.09.2026

  • 28 То верно че

    8 0 Отговор
    германското правителство от вторник обвини руската държава за неуспешната атака с дрон с експлозиви на летище Лайпциг за да може да обяви нови маалоумни санкции НО доказателства няма никакви ! Нали? Обаче е 100% доказан факт че взрива е натовско производство от немски завод в Чехия както и хардуера на дрона също. Че толкова относно лъжите на запада. И внимавайте пичове да не говорите на български в Германия защото както видяхте ГЕСТАПО ще ви арестува за тероризъм моментално ...

    08:54 04.09.2026

  • 29 Нещо сте

    8 0 Отговор
    в голяма грешка! Само 6% от германците се страхуват от Русия и това са кликата около мерц и тези около урсулиците! Всички останали искат рестарт на отношенията с Русия и директен внос на газ по северните потоци!!!

    08:55 04.09.2026

  • 30 Пълна лъжа

    8 0 Отговор
    Поне 76,9 % от германците НЕ смятат Русия нито за сериозна, нито за никаква заплаха за сигурността на страната си ! Тва с "последните изследвания" на обществената телевизия ARD е точно като да вярвате на НОВА и БТВ ... или пък на DW ... Аман от тъпа атлантическа пропаганда ей ....

    08:59 04.09.2026

  • 31 след като си живял там

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Троян":

    трябвя да си наясно че дюнерджиите работят и не те са заплахата а такива от техния край които не искат да работят искат само да получаяат неискат да учат немски а немците да учат техния език! ти дюнерджия да си видял който не говори немски? пирам защото аз също съм живял там доста и то в няколко града през годините та съм си направил изводите кой какъв е

    08:59 04.09.2026

  • 32 Българин

    5 0 Отговор
    98% от Българите (изключение правят 300 000 жълтопаветни) смятаме Русия за приятелска държава и още повече наши братя !!!

    09:02 04.09.2026

  • 33 Стенли

    1 0 Отговор
    Тъй , тъй , и тяхните социолози ,като нашите 😁

    09:04 04.09.2026

  • 34 Не се излагайте а пускайте

    3 0 Отговор
    Анкета веднага "За или притив престъпното терористично НАТЮ" че да сложим пусове за братска Русия ! Ааа...

    09:04 04.09.2026

  • 35 Значииии...

    3 0 Отговор
    Колкото повече на украинските нацисти помагат толкова швабите по несигурно се чувствали. Нал тъй? И тогава ?

    09:06 04.09.2026

  • 36 сирене

    2 0 Отговор
    Айдеееее, почват сега .. циркът около АРД и ВлИяНиЕтО На РуСиЯ

    09:08 04.09.2026

  • 37 За няколко цента повече

    4 0 Отговор
    А колко процента подкрепят мерц?

    09:10 04.09.2026

  • 38 Реконтра

    1 0 Отговор
    ...а инженерите от Африка и Азия са им близки приятели!

    09:12 04.09.2026

  • 39 Специалист

    1 0 Отговор
    Германските политици ще счупят тъпомера.Преди бяха нация техническа с евтиния руски газ.Сега и едно колело не могат да направят. Ще падат кравите

    09:13 04.09.2026

  • 40 Не важииии....

    1 0 Отговор
    С такава първосигнална пропаганда нищо не се постига реално. Очевидно тече нова атлантическа хибридка но от нея резултата ще е като от предишните. Европа потъва с часове и този факт няма как да се скрие, нито пък разумен и нормален човек милитаризацията ще приеме за някаква нормалност. Предстои евробюджета да се обсъжда и е ясно на всички каква е целта на подобни социологически диарии...

    09:14 04.09.2026

  • 41 Подобни

    0 0 Отговор
    "проучвания" целят нахъсването на ойро пуйчетата и психологическа подготовка. Гласят ги.

    09:16 04.09.2026

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