56% от германците смятат Русия за сериозна заплаха за сигурността на страната

Повече от половината германци смятат Русия за сериозна или много сериозна заплаха за сигурността на страната, съобщава ДПА, позовавайки се на проучване на Deutschlandtrend на обществената телевизия ARD, предава News.bg.
Общо 56% от анкетираните определят заплахата от Русия като сериозна или много сериозна. За разлика от тях 39% смятат, че Русия представлява малка или никаква заплаха.
Разлика между Западна и Източна Германия
Нагласите в западната и източната част на страната се различават значително.
В западните германски провинции 59% от анкетираните възприемат Русия като силна или много силна заплаха за германската сигурност. В източните провинции този дял е 42%.
Проучването е проведено на фона на решението на германското правителство от вторник да обвини руската държава за неуспешната атака с дрон с експлозиви на летище Лайпциг и да обяви санкции. Кремъл отрича всякакво участие в инцидента.
Германците са разделени за оръжейната помощ за Украйна
Германия предоставя политическа и военна помощ на Украйна от началото на войната и сега се счита за най-важния поддръжник на страната.
Според проучването 38% от анкетираните смятат, че предоставянето на оръжия от Германия на Украйна е подходящо. Други 14% са на мнение, че помощта не е достатъчна, докато 42% смятат, че тя отива твърде далеч.
Това е най-високият дял на хората, които определят германската оръжейна помощ за Украйна като прекомерна, регистриран от Infratest dimap от началото на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... И ГИ ХВЪРЛИ ГЕРМАНЦИТЕ ДА ГИ
МАЧКА БАЙ ДОНЬО ПЕТРОЛ ГАЗОВ :)
08:23 04.09.2026
2 провинциалист
08:24 04.09.2026
3 14/88
германец газ пикае ли
и скакалец яде ли
08:25 04.09.2026
4 Лъжи
08:28 04.09.2026
5 Защо не помогнаха на Русия за решаване
08:30 04.09.2026
6 морския
08:32 04.09.2026
7 Вредители
08:34 04.09.2026
8 Майнегюте
08:37 04.09.2026
9 ЛАДА АЗИМУТ
08:38 04.09.2026
10 Оги
08:39 04.09.2026
11 Да кажат
08:39 04.09.2026
12 Точен
08:39 04.09.2026
13 арбалета 🎯
08:43 04.09.2026
14 Айляк
Дойчовци фалират наред, а Русия им виновна. И Русия била заплаха за сигурността им.
А случайно Мерц да има вина? А УлаВ Шолци? А Меркел, която излъга Русия?
Проблемите на Германия с Русия не са се зародили от вчера.
Но с днешна дата, тоя пусти реваншизъм на Мерц спрямо Русия ще изяде главата на Германия.
08:45 04.09.2026
15 Тра-ла-ла
08:46 04.09.2026
16 Частна Република България
08:46 04.09.2026
17 Странно
08:47 04.09.2026
18 Някой
08:48 04.09.2026
19 Е КАК НЕМА ДА СЕ ПЛАШАТ.......
08:48 04.09.2026
20 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🐖🐖🐖🥳🤣👍
08:48 04.09.2026
21 отекчен
08:48 04.09.2026
22 56% от германците
08:48 04.09.2026
23 иван костов
08:49 04.09.2026
24 нннн
08:50 04.09.2026
25 Троян
Коментиран от #31
08:52 04.09.2026
26 Читател
08:53 04.09.2026
27 някой си
08:53 04.09.2026
28 То верно че
08:54 04.09.2026
29 Нещо сте
08:55 04.09.2026
30 Пълна лъжа
08:59 04.09.2026
31 след като си живял там
До коментар #25 от "Троян":трябвя да си наясно че дюнерджиите работят и не те са заплахата а такива от техния край които не искат да работят искат само да получаяат неискат да учат немски а немците да учат техния език! ти дюнерджия да си видял който не говори немски? пирам защото аз също съм живял там доста и то в няколко града през годините та съм си направил изводите кой какъв е
08:59 04.09.2026
32 Българин
09:02 04.09.2026
33 Стенли
09:04 04.09.2026
34 Не се излагайте а пускайте
09:04 04.09.2026
35 Значииии...
09:06 04.09.2026
36 сирене
09:08 04.09.2026
37 За няколко цента повече
09:10 04.09.2026
38 Реконтра
09:12 04.09.2026
39 Специалист
09:13 04.09.2026
40 Не важииии....
09:14 04.09.2026
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