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Пожар във фабрика за производство на бойни дронове в Полша е причинен от саботаж, заяви премиерът
  Тема: Украйна

Пожар във фабрика за производство на бойни дронове в Полша е причинен от саботаж, заяви премиерът

2 Септември, 2026 21:08 1 239 69

  • саботаж-
  • доналд туск-
  • полша-
  • дронове

Прокуратурата води разследване по подозрение за тероризъм и действия от името на чуждестранна разузнавателна служба

Пожар във фабрика за производство на бойни дронове в Полша е причинен от саботаж, заяви премиерът - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар във фабрика за производство на бойни дронове в Полша е причинен от саботаж, заяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Няма съмнение, че това е умишлен палеж, каза Туск преди заседание на кабинета във Варшава.

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Той добави, че не може да се изключи палеж и при друг пожар във фабрика за производство на компоненти за авиационната индустрия в Люблин, въпреки че все още липсват ясни доказателства в този случай.

В понеделник избухна пожар във фабриката на „Ве Бе Електронимкс“ в Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от Варшава. Няма пострадали.

„Ве Бе Електронимкс“ е най-големият частен изпълнител в сферата на отбраната в страната и доставчик на полската армия.

Прокуратурата води разследване по подозрение за тероризъм и действия от името на чуждестранна разузнавателна служба, работеща в ущърб на Полша.

Телевизионният оператор Rmf.fm съобщи, че камерите за видеонаблюдение на компанията показват мъж с маска и раница, за когото се твърди, че е подпалил пожар в една от залите. Смята се, че нарушителят е задействал и алармената система.

В неделя избухна пожар в производствено и складово помещение, принадлежащо на компанията „Джей Еф Джи Къмпозитс“ близо до Люблин в източната част на страната. Компанията произвежда компоненти за авиационната индустрия.

Полша, държава членка на ЕС и НАТО, е ключов политически и военен поддръжник на Украйна, която е подложена на атака от Русия. Тя също се чувства заплашена от Москва и значително увеличава военния си потенциал.

Варшава обвинява руските и беларуските разузнавателни служби, че изпращат множество агенти в страната за извършване на саботаж.

Междувременно финландските власти разследват дрон, открит вчера в Порвоо на южното крайбрежие на страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на финландското министерство на отбраната.

Според предварителна информация дронът е бил предназначен за геодезично проучване и картографиране и не е представлявал опасност за обществеността, се казва в изявление на министерството.

Финландската гранична охрана заяви, че ще предостави информация по въпроса с напредването на разследването.

Все още не е ясно дали случаят представлява териториално нарушение.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    49 5 Отговор
    В последните дни бая са се надъхали да ескалират до трета световна. И Гюро се готви да ни мобилизира.

    Коментиран от #6, #22

    21:09 02.09.2026

  • 2 И пак

    52 2 Отговор
    ще намерят руски паспорт до оградата и ДНК от фасове на отсрещният тротоар, където е стоял руския агент и чакал момента да влезе във фабриката!

    Коментиран от #25

    21:10 02.09.2026

  • 3 Овчар

    38 3 Отговор
    ПР..О.СТ НАРОД.!

    21:10 02.09.2026

  • 4 ПАПУНЯЦИ

    57 3 Отговор
    КАТО СИ ЛЯГАТЕ ВИЖТЕ ПОД КРЕВАТА ДА НЕ Е ПУТИН. СМЕШКОВЦИ.

    Коментиран от #8

    21:11 02.09.2026

  • 5 Ами

    6 25 Отговор
    спете още !

    21:13 02.09.2026

  • 6 Верно ли

    30 5 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Та като спомена, тоя наистина се гласи да става главнокомандващ... Мале, малееее

    21:13 02.09.2026

  • 7 Това са производства на човешка смърт

    40 4 Отговор
    И трябва да се унищожават по всеки възможен начин от всеки нормален човек

    21:14 02.09.2026

  • 8 Че те

    3 30 Отговор

    До коментар #4 от "ПАПУНЯЦИ":

    по руската телевизия,по цял де за това призовават!И явно го правят!

    21:15 02.09.2026

  • 9 Боруна Лом

    32 3 Отговор
    НОРМАЛНО И МАЛКО ВИ Е

    Коментиран от #21

    21:16 02.09.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    35 5 Отговор
    Евро-пеперудките полудяха!

    Ако в една оръжейна компания някой може да си влезе и да се разхожда ей така - то палежа им е последна грижа на поляците! А за финландците... внимавайте някой да не пусне фърчило, че тогава ще е голяма дефекация "драги партньори"!

    21:16 02.09.2026

  • 11 В Германия

    6 27 Отговор
    вече останивиха кагебистите!

    Коментиран от #15, #42

    21:17 02.09.2026

  • 12 Кочо

    17 4 Отговор
    Това не е саботаж а съботаш, защото е направен в събота.

    21:17 02.09.2026

  • 13 Руските

    5 29 Отговор
    третокласници учат,че Зеленски е нападнал Русия!

    21:18 02.09.2026

  • 14 Някой

    19 5 Отговор
    Един господ знае дали и какво точно са видели на камерите. Отново конспиративни теории.

    21:19 02.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руснаците

    5 23 Отговор
    вече и в ШОС не ги искат!

    21:19 02.09.2026

  • 17 Руси Филев

    22 3 Отговор
    НАТО воюва с Русия!Оръжейни заводи са легитимна цел!

    21:22 02.09.2026

  • 18 В България - 12 саботажа и палежа

    8 6 Отговор
    и всичко е Трайчо Китанчев!

    21:22 02.09.2026

  • 19 Разгром край Константинка!

    5 17 Отговор
    С масиран залп на Хаймърси е разгромена руската групировка .

    Коментиран от #28, #52

    21:23 02.09.2026

  • 20 В ЕС трябва

    14 2 Отговор
    Варталомеева нощ !

    21:23 02.09.2026

  • 21 Еййй

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Десет ли сте :)))

    21:24 02.09.2026

  • 22 Саботаж?!?

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Не може да бъде. Бойните дронове не са за военни цели..

    21:24 02.09.2026

  • 23 Чака ги разпад

    5 12 Отговор
    Путин будет повесят.

    21:25 02.09.2026

  • 24 Още

    8 4 Отговор
    при първата ракета в Полша 2022,беше ясно ,че така ще стане!

    21:26 02.09.2026

  • 25 А цигарите ?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "И пак":

    Беломор-канал..

    21:26 02.09.2026

  • 26 Не е виновен

    6 1 Отговор
    който яде зелника!

    21:26 02.09.2026

  • 27 Българин

    7 14 Отговор
    Тотална забрана на руснаците да влизат в Европа?Изпросиха си го.

    Коментиран от #32

    21:27 02.09.2026

  • 28 Константиновка

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Разгром край Константинка!":

    не падна ли преди година?

    21:27 02.09.2026

  • 29 Си лата на Си бир

    2 5 Отговор
    Капут!!!

    21:29 02.09.2026

  • 30 Белата мечка

    2 2 Отговор
    стана косатка !

    21:30 02.09.2026

  • 31 Гост

    7 3 Отговор
    Май някой германец не иска да се разпознаят едни дронове.

    21:31 02.09.2026

  • 32 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Този филм го гледахме в Италия. Туристите от Русия бяха основният им поток. Загубиха го и сега реват за приходи.

    Коментиран от #39

    21:33 02.09.2026

  • 33 Много добре

    6 3 Отговор
    На ви сега дрони

    21:34 02.09.2026

  • 34 Усраула с Лайненс

    9 3 Отговор
    нещо май започваме да се страхуваме а
    размахваме на ляво и дясно 5те членчета ама никой не ни верва вече
    иде глад и студ за нашите поданици
    ама Рисуя ще е виновна да знаете
    за това дарете сега заплата както дарихте миналия път (да питам поданиците на свещената крава дариха ли заплата тогава)

    21:34 02.09.2026

  • 35 ОБИЦА НА УХОТО

    5 4 Отговор
    ....МАЙ РУСНАЦИТЕ НЕ Е ТРЯБВАЛО ДА ГАСЯТ ПЕЩИТЕ............

    21:34 02.09.2026

  • 36 Дългата ръка

    3 6 Отговор
    на Путин...

    21:35 02.09.2026

  • 37 Елементарно , бе Уотсън !

    6 2 Отговор
    Тези бойни дронове с каква цел и за кой клиент са ? Бий ! Легитимна цел !

    21:35 02.09.2026

  • 38 Якут

    2 9 Отговор
    Вън руснаците от Европа!

    21:36 02.09.2026

  • 39 Италия си е ОК

    5 9 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Никой не ходи на море в Сочи. БВП на Италия е над този на Русия.

    Коментиран от #54, #60

    21:36 02.09.2026

  • 40 пейо

    9 3 Отговор
    Изведнъж всички човешки грешки станаха саботажи на определена страна. Тласкат ни към трета световна много здраво .

    21:36 02.09.2026

  • 41 Пада ви се

    10 4 Отговор
    Всичко да гори, всичко да гърми. Всяко действие си има пеотиводействие. Враговете на Русия
    трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК

    Коментиран от #44, #55

    21:36 02.09.2026

  • 42 Гост

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "В Германия":

    Мда, те, кагебистите не тръгват на мисия без паспорт в джоба, който да изтърват случайно на местопрестъплението.

    Коментиран от #43

    21:37 02.09.2026

  • 43 Да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    ходят по горите....

    21:38 02.09.2026

  • 44 Пада им се

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Пада ви се":

    И на нас ни се пада. Щото и тук палиха. Изобщо братя славяни. Врагове не ти трябват с такива.

    21:38 02.09.2026

  • 45 Ами

    8 2 Отговор
    От как шефът на ЦРУ посети Москва в Европа се запалиха две фабрики
    за производство на компоненти за дронове и три склада с дронове.
    Между другото как е добата стара Англия?
    Нещо много се умълчаха :)

    Коментиран от #49

    21:39 02.09.2026

  • 46 Зеления

    7 3 Отговор
    Вчера една муха прелетя от Русия през Украйна и кацна в кафето на Доналд Туск. Полските служби разследват атака от Путин.
    По същото време комар премина границата с Финландия и ухапа по крака финландския премиер, властите от скандинавия разследват дали ухапването е злонамерено и изпита ли е доста кръв или е случайно - само боцване от руския комар.

    21:39 02.09.2026

  • 47 м даааа

    9 3 Отговор
    все по често ще се случва,щом подкрепяте фашистите от киев,ще се случва из целия загнил ес

    21:39 02.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А бяха

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    набелязани 22 !

    21:41 02.09.2026

  • 50 ЗЕЛЕНСКИ

    8 3 Отговор
    Бомби полските заводи. Храни куче да те лае.

    Коментиран от #53, #56

    21:42 02.09.2026

  • 51 Подъл и Лицемерен

    10 3 Отговор
    Западът е хлътнал дълбоко във войната и ефективно воюва срещу Русия . Очевидно се търси начин да се задейства член 5. Ще бъдат ли излъгани страните членки с подобни провокации?
    Ще ни принудят ли да се включим във войната ?
    И не забравяйте , че оръжията които произвеждаме и предоставяме на нашето прокси , отдавна убиват руснаци имащите дронове бомбардират руската столица.
    Какво ли биха направили американците ако съседна страна бомбардира Вашингтон ???

    21:42 02.09.2026

  • 52 хахахахха

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Разгром край Константинка!":

    събуди се,сънувал си🤣

    21:43 02.09.2026

  • 53 По умно

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ЗЕЛЕНСКИ":

    не бях чел !

    21:43 02.09.2026

  • 54 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Италия си е ОК":

    Вярно е.
    Италия е с БВП 2.74 млрд $, а Русия е само с 2.66.
    И Италия е на осмо място по БВП, а Русия на девето.

    21:43 02.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Може

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "ЗЕЛЕНСКИ":

    и САЩ да нападне?

    21:44 02.09.2026

  • 57 Чий го

    2 9 Отговор
    търсят руснаци в Европа?

    Коментиран от #67, #69

    21:45 02.09.2026

  • 58 Бизнеса с оръжие

    5 3 Отговор
    Не е за всеки. Носи рискове и последствия с поколения на пред за тези алчни хора които за пари го извършват а не по необходимост. С тази безумна милитаризация и бясното и финансиране много хора в Европа ще пострадат. Всяка подобна фабрика е цел и въобще нека работещите в подобни фирмички да не се заблуждават, че някой ще ги опази. И около Пловдив има там едни тарикати които като нищо скоро и тях ще ги четем че са се прехвърлили в небитието ....

    21:46 02.09.2026

  • 59 Акита

    3 1 Отговор
    не са ли оставили?

    21:47 02.09.2026

  • 60 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Италия си е ОК":

    Туризмът в Сочи през 2025 г. отбеляза рекорден интерес с близо 8 милиона посетители (точно 7,93 милиона туристи), превръщайки града в целогодишна дестинация без ясно изразен слаб сезон.
    По-добре да си беше мълчал. Сега ти видяхме компетенцията.

    Коментиран от #65

    21:47 02.09.2026

  • 61 Тълкуване на думата

    2 1 Отговор
    "саботаж" може ли? Щото може и самозащита да е !

    21:49 02.09.2026

  • 62 Сиси

    4 2 Отговор
    Много долни изпълнения на наркомана и ми6 с тези не взривили се дронове и палежи и по всички Телевизии новините бяха за една кощтрамба и един холандец които говорят пълни глупости но вече никой не им вярва и собствените им народи рано и не много късно ще ги накажат

    21:51 02.09.2026

  • 63 Партизани против Бандера

    5 1 Отговор
    "Ако ние забравим за вас, Господи забрави и ти за нас" е написано на мемориален паметник в Полша посветен на жертвите на волин ското клане. Поляци не са забравили зверствата на Бандера . Няма и белег на покаяние от страна на украинци .
    Дроновете са основно за Зеленски.

    21:55 02.09.2026

  • 64 Всеки поляк който не иска мира

    4 1 Отговор
    получава сикира....и Пан Волжански го отнесе още в първа серия

    21:56 02.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 руската мечка

    1 3 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #68

    22:16 02.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Бъркаш се

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките циганета

    22:20 02.09.2026

  • 69 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Чий го":

    че то 40%от европа е Русия ве охльо

    22:24 02.09.2026

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