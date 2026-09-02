Пожар във фабрика за производство на бойни дронове в Полша е причинен от саботаж, заяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Няма съмнение, че това е умишлен палеж, каза Туск преди заседание на кабинета във Варшава.
Той добави, че не може да се изключи палеж и при друг пожар във фабрика за производство на компоненти за авиационната индустрия в Люблин, въпреки че все още липсват ясни доказателства в този случай.
В понеделник избухна пожар във фабриката на „Ве Бе Електронимкс“ в Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от Варшава. Няма пострадали.
„Ве Бе Електронимкс“ е най-големият частен изпълнител в сферата на отбраната в страната и доставчик на полската армия.
Прокуратурата води разследване по подозрение за тероризъм и действия от името на чуждестранна разузнавателна служба, работеща в ущърб на Полша.
Телевизионният оператор Rmf.fm съобщи, че камерите за видеонаблюдение на компанията показват мъж с маска и раница, за когото се твърди, че е подпалил пожар в една от залите. Смята се, че нарушителят е задействал и алармената система.
В неделя избухна пожар в производствено и складово помещение, принадлежащо на компанията „Джей Еф Джи Къмпозитс“ близо до Люблин в източната част на страната. Компанията произвежда компоненти за авиационната индустрия.
Полша, държава членка на ЕС и НАТО, е ключов политически и военен поддръжник на Украйна, която е подложена на атака от Русия. Тя също се чувства заплашена от Москва и значително увеличава военния си потенциал.
Варшава обвинява руските и беларуските разузнавателни служби, че изпращат множество агенти в страната за извършване на саботаж.
Междувременно финландските власти разследват дрон, открит вчера в Порвоо на южното крайбрежие на страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на финландското министерство на отбраната.
Според предварителна информация дронът е бил предназначен за геодезично проучване и картографиране и не е представлявал опасност за обществеността, се казва в изявление на министерството.
Финландската гранична охрана заяви, че ще предостави информация по въпроса с напредването на разследването.
Все още не е ясно дали случаят представлява териториално нарушение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #6, #22
21:09 02.09.2026
2 И пак
Коментиран от #25
21:10 02.09.2026
3 Овчар
21:10 02.09.2026
4 ПАПУНЯЦИ
Коментиран от #8
21:11 02.09.2026
5 Ами
21:13 02.09.2026
6 Верно ли
До коментар #1 от "Анонимен":Та като спомена, тоя наистина се гласи да става главнокомандващ... Мале, малееее
21:13 02.09.2026
7 Това са производства на човешка смърт
21:14 02.09.2026
8 Че те
До коментар #4 от "ПАПУНЯЦИ":по руската телевизия,по цял де за това призовават!И явно го правят!
21:15 02.09.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #21
21:16 02.09.2026
10 ДрайвингПлежър
Ако в една оръжейна компания някой може да си влезе и да се разхожда ей така - то палежа им е последна грижа на поляците! А за финландците... внимавайте някой да не пусне фърчило, че тогава ще е голяма дефекация "драги партньори"!
21:16 02.09.2026
11 В Германия
Коментиран от #15, #42
21:17 02.09.2026
12 Кочо
21:17 02.09.2026
13 Руските
21:18 02.09.2026
14 Някой
21:19 02.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руснаците
21:19 02.09.2026
17 Руси Филев
21:22 02.09.2026
18 В България - 12 саботажа и палежа
21:22 02.09.2026
19 Разгром край Константинка!
Коментиран от #28, #52
21:23 02.09.2026
20 В ЕС трябва
21:23 02.09.2026
21 Еййй
До коментар #9 от "Боруна Лом":Десет ли сте :)))
21:24 02.09.2026
22 Саботаж?!?
До коментар #1 от "Анонимен":Не може да бъде. Бойните дронове не са за военни цели..
21:24 02.09.2026
23 Чака ги разпад
21:25 02.09.2026
24 Още
21:26 02.09.2026
25 А цигарите ?
До коментар #2 от "И пак":Беломор-канал..
21:26 02.09.2026
26 Не е виновен
21:26 02.09.2026
27 Българин
Коментиран от #32
21:27 02.09.2026
28 Константиновка
До коментар #19 от "Разгром край Константинка!":не падна ли преди година?
21:27 02.09.2026
29 Си лата на Си бир
21:29 02.09.2026
30 Белата мечка
21:30 02.09.2026
31 Гост
21:31 02.09.2026
32 Гост
До коментар #27 от "Българин":Този филм го гледахме в Италия. Туристите от Русия бяха основният им поток. Загубиха го и сега реват за приходи.
Коментиран от #39
21:33 02.09.2026
33 Много добре
21:34 02.09.2026
34 Усраула с Лайненс
размахваме на ляво и дясно 5те членчета ама никой не ни верва вече
иде глад и студ за нашите поданици
ама Рисуя ще е виновна да знаете
за това дарете сега заплата както дарихте миналия път (да питам поданиците на свещената крава дариха ли заплата тогава)
21:34 02.09.2026
35 ОБИЦА НА УХОТО
21:34 02.09.2026
36 Дългата ръка
21:35 02.09.2026
37 Елементарно , бе Уотсън !
21:35 02.09.2026
38 Якут
21:36 02.09.2026
39 Италия си е ОК
До коментар #32 от "Гост":Никой не ходи на море в Сочи. БВП на Италия е над този на Русия.
Коментиран от #54, #60
21:36 02.09.2026
40 пейо
21:36 02.09.2026
41 Пада ви се
трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК
Коментиран от #44, #55
21:36 02.09.2026
42 Гост
До коментар #11 от "В Германия":Мда, те, кагебистите не тръгват на мисия без паспорт в джоба, който да изтърват случайно на местопрестъплението.
Коментиран от #43
21:37 02.09.2026
43 Да бе
До коментар #42 от "Гост":ходят по горите....
21:38 02.09.2026
44 Пада им се
До коментар #41 от "Пада ви се":И на нас ни се пада. Щото и тук палиха. Изобщо братя славяни. Врагове не ти трябват с такива.
21:38 02.09.2026
45 Ами
за производство на компоненти за дронове и три склада с дронове.
Между другото как е добата стара Англия?
Нещо много се умълчаха :)
Коментиран от #49
21:39 02.09.2026
46 Зеления
По същото време комар премина границата с Финландия и ухапа по крака финландския премиер, властите от скандинавия разследват дали ухапването е злонамерено и изпита ли е доста кръв или е случайно - само боцване от руския комар.
21:39 02.09.2026
47 м даааа
21:39 02.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 А бяха
До коментар #45 от "Ами":набелязани 22 !
21:41 02.09.2026
50 ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #53, #56
21:42 02.09.2026
51 Подъл и Лицемерен
Ще ни принудят ли да се включим във войната ?
И не забравяйте , че оръжията които произвеждаме и предоставяме на нашето прокси , отдавна убиват руснаци имащите дронове бомбардират руската столица.
Какво ли биха направили американците ако съседна страна бомбардира Вашингтон ???
21:42 02.09.2026
52 хахахахха
До коментар #19 от "Разгром край Константинка!":събуди се,сънувал си🤣
21:43 02.09.2026
53 По умно
До коментар #50 от "ЗЕЛЕНСКИ":не бях чел !
21:43 02.09.2026
54 Гост
До коментар #39 от "Италия си е ОК":Вярно е.
Италия е с БВП 2.74 млрд $, а Русия е само с 2.66.
И Италия е на осмо място по БВП, а Русия на девето.
21:43 02.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Може
До коментар #50 от "ЗЕЛЕНСКИ":и САЩ да нападне?
21:44 02.09.2026
57 Чий го
Коментиран от #67, #69
21:45 02.09.2026
58 Бизнеса с оръжие
21:46 02.09.2026
59 Акита
21:47 02.09.2026
60 Гост
До коментар #39 от "Италия си е ОК":Туризмът в Сочи през 2025 г. отбеляза рекорден интерес с близо 8 милиона посетители (точно 7,93 милиона туристи), превръщайки града в целогодишна дестинация без ясно изразен слаб сезон.
По-добре да си беше мълчал. Сега ти видяхме компетенцията.
Коментиран от #65
21:47 02.09.2026
61 Тълкуване на думата
21:49 02.09.2026
62 Сиси
21:51 02.09.2026
63 Партизани против Бандера
Дроновете са основно за Зеленски.
21:55 02.09.2026
64 Всеки поляк който не иска мира
21:56 02.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 руската мечка
Коментиран от #68
22:16 02.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Бъркаш се
До коментар #66 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките циганета
22:20 02.09.2026
69 хахахахха
До коментар #57 от "Чий го":че то 40%от европа е Русия ве охльо
22:24 02.09.2026