Пожар във фабрика за производство на бойни дронове в Полша е причинен от саботаж, заяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Няма съмнение, че това е умишлен палеж, каза Туск преди заседание на кабинета във Варшава.

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Той добави, че не може да се изключи палеж и при друг пожар във фабрика за производство на компоненти за авиационната индустрия в Люблин, въпреки че все още липсват ясни доказателства в този случай.

В понеделник избухна пожар във фабриката на „Ве Бе Електронимкс“ в Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от Варшава. Няма пострадали.

„Ве Бе Електронимкс“ е най-големият частен изпълнител в сферата на отбраната в страната и доставчик на полската армия.

Прокуратурата води разследване по подозрение за тероризъм и действия от името на чуждестранна разузнавателна служба, работеща в ущърб на Полша.

Телевизионният оператор Rmf.fm съобщи, че камерите за видеонаблюдение на компанията показват мъж с маска и раница, за когото се твърди, че е подпалил пожар в една от залите. Смята се, че нарушителят е задействал и алармената система.

В неделя избухна пожар в производствено и складово помещение, принадлежащо на компанията „Джей Еф Джи Къмпозитс“ близо до Люблин в източната част на страната. Компанията произвежда компоненти за авиационната индустрия.

Полша, държава членка на ЕС и НАТО, е ключов политически и военен поддръжник на Украйна, която е подложена на атака от Русия. Тя също се чувства заплашена от Москва и значително увеличава военния си потенциал.

Варшава обвинява руските и беларуските разузнавателни служби, че изпращат множество агенти в страната за извършване на саботаж.

Междувременно финландските власти разследват дрон, открит вчера в Порвоо на южното крайбрежие на страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на финландското министерство на отбраната.

Според предварителна информация дронът е бил предназначен за геодезично проучване и картографиране и не е представлявал опасност за обществеността, се казва в изявление на министерството.

Финландската гранична охрана заяви, че ще предостави информация по въпроса с напредването на разследването.

Все още не е ясно дали случаят представлява териториално нарушение.