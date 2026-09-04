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Великобритания: Ангажиментът ни към Фолклендските острови е „абсолютен и непоколебим“

Великобритания: Ангажиментът ни към Фолклендските острови е „абсолютен и непоколебим“

4 Септември, 2026 11:50 558 9

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  • фолклендски острови

Лондон отхвърли претенциите на Хавиер Милей, след като аржентинският президент отново заяви, че островите са част от територията на Аржентина

Великобритания: Ангажиментът ни към Фолклендските острови е „абсолютен и непоколебим“ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ангажиментът на Великобритания към Фолклендските острови е „абсолютен и непоколебим“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг, след като аржентинският президент Хавиер Милей отново потвърди претенциите на страната си към територията, съобщава ДПА, предава News.bg.

В обръщение към нацията Милей заяви, че Аржентина трябва да си върне островите и обяви, че ще наложи санкции на всички петролни компании, които работят в района.

„Изявлението на Милей през нощта ни казва повече за вътрешната политика на Аржентина, отколкото за Фолклендските острови“, написа Стрийтинг в социалните мрежи.

„Фолклендските острови са британски, защото жителите им избират да бъдат британци. Ангажиментът ни към Фолклендските острови е абсолютен и непоколебим“, подчерта британският министър.

Милей: Фолклендските острови са аржентински

В речта си аржентинският президент заяви: „Фолклендските острови са аржентински. Исторически и юридически. Не може да има спор. Те са част от аржентинската територия“.

По думите му жителите на островите нямат легитимно право на самоопределение и аргументите, основани на такова право, са невалидни.

Милей заяви още, че Великобритания е изправена пред „множество кризи на множество фронтове“, и обяви, че ще подпише укази за санкции срещу компаниите, които работят по добива на петрол в района.

Той определи нефтеното находище „Сий Лайън“, собственост на израелска и британска компания, като „явна и непосредствена опасност“ за аржентинските претенции. Според Милей добивът там се очаква да започне през 2028 г.

„Ако не действаме бързо, само след няколко месеца те ще разполагат с техническата възможност да достигнат до петрола, който се намира под нашето море. Нещо, което никога досега не се е случвало“, предупреди той.

Спорът между Лондон и Буенос Айрес

На референдум през 2013 г. жителите на Фолклендските острови гласуваха с огромно мнозинство за запазването им като британска отвъдморска територия. 99,8% са гласували „за“, а трима души са гласували „против“.

По-рано тази седмица „Даунинг стрийт“ заяви, че позицията на Великобритания по въпроса е „дългогодишна и непоколебима“.

„Суверенитетът принадлежи на Великобритания, а правото на жителите на островите на самоопределение е от първостепенно значение“, заявиха от британското правителство.

Милей: САЩ променят позицията си

Аржентинският президент обяви планове за военноморска база в Тиера дел Фуего в южната част на страната и заяви, че Доналд Тръмп и САЩ „преосмислят историческата си позиция по отношение на Фолклендските острови“.

По думите му това се дължи на разбирането, че Аржентина е „надежден партньор и ценен съюзник за десетилетия напред“.

Милей заяви, че Фолклендските острови са „нашето бъдеще“ и че Аржентина трябва да си ги върне.

Новото напрежение възникна, след като Тръмп намекна, че САЩ няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите.

Попитан от британска медия дали би „се притекъл на помощ“ на Великобритания, американският президент заяви, че островите са „много далеч“, и припомни, че Великобритания не е изпратила кораби, когато САЩ са поискали помощ във връзка с петрола от Ормузкия проток.

Междувременно Сара Роджърс, високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ, написа в X, че „в Западното полукълбо се случват вълнуващи неща“, като публикува снимка с Милей преди речта му.

Фолклендската война

Въпреки че САЩ официално заемат неутрална позиция, Вашингтон е подкрепил британската кампания за връщането на островите, след като Аржентина нахлува на територията през 1982 г.

Последвалата Фолклендска война продължава малко повече от 70 дни. В конфликта загиват 255 британски военнослужещи, 655 аржентинци и трима жители на Фолклендските острови.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    5 0 Отговор
    Преди 40 години, Маргарет Тачър тамън щяха да я гонят. За това тя си организира една малка, победоносна войничка и се закрепи а още 10. И сега така. Премиерът на Даунинг стрийт е на дни да бъде изгонен, за тов аподготвя поредната войничка!

    Коментиран от #6

    11:53 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опа

    5 0 Отговор
    Непредизвикана Агресия от страна на Пиратите? Що щат чак там?

    11:54 04.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Първото документирано слизане на островите се приписва на английския капитан Джон Стронг през 1690 г.,

    11:59 04.09.2026

  • 6 Така е, Татчър се закрепи задълго

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Обаче ако не беше фашистката хунта в Аржентина да нападне островите, това нямаше да се случи.

    12:03 04.09.2026

  • 7 Алчност

    4 1 Отговор
    Госпожо Тачър, защо са ни тези острови, там има само пингвини. Да, но това са британски пингвини.

    12:10 04.09.2026

  • 8 .....

    2 2 Отговор
    Джонстронговите острови са на Великобритания, те са ги открили,кво не разбирате толко, малумни ли сте? Не е имало коренно население там.

    12:16 04.09.2026

  • 9 Боко

    1 2 Отговор
    Кръвосмешателния остров трябва да стане падина👌

    12:17 04.09.2026