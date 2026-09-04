Турски компании подписаха сделка със Сирия за създаване на индустриална зона в Ракка (Северна Сирия), съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Тя ще бъде изградена върху площ от 150 хектара и е част от по-голям проект, наречен „Визия за Ракка 2030“, който предвижда обособяването на индустриален град, зона за туризъм и забавления по поречието на р. Ефрат и аграрна зона.

Това е и една от стъпките за възстановяването на града, който беше значително разрушен по време на сраженията в Сирия след падането на режима на бившия сирийски президент Башар Асад.

Подписите за осъществяването на проекта бяха положени от страна на областната управа на Ракка, Сирийската агенция за инвестиции и две турски компании по време на 63-ия Международен панаир в Дамаск, на който Турция беше представена от 33 фирми и специален Турски павилион.

Турция подпомага активно възстановяването на Сирия след падането на режима на Асад и идването на новото сирийско правителство, начело с президента Ахмед Аш Шараа. Двете страни си поставят за цел търговският обмен между тях да достигне 10 млрд. долара.