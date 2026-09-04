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Турски компании подписаха сделка със Сирия за създаване на индустриална зона в Ракка
  Тема: Сирия

Турски компании подписаха сделка със Сирия за създаване на индустриална зона в Ракка

4 Септември, 2026 15:42 438 3

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Турция подпомага активно възстановяването на Сирия след падането на режима на Асад и идването на новото сирийско правителство

Турски компании подписаха сделка със Сирия за създаване на индустриална зона в Ракка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски компании подписаха сделка със Сирия за създаване на индустриална зона в Ракка (Северна Сирия), съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Тя ще бъде изградена върху площ от 150 хектара и е част от по-голям проект, наречен „Визия за Ракка 2030“, който предвижда обособяването на индустриален град, зона за туризъм и забавления по поречието на р. Ефрат и аграрна зона.

Това е и една от стъпките за възстановяването на града, който беше значително разрушен по време на сраженията в Сирия след падането на режима на бившия сирийски президент Башар Асад.

Подписите за осъществяването на проекта бяха положени от страна на областната управа на Ракка, Сирийската агенция за инвестиции и две турски компании по време на 63-ия Международен панаир в Дамаск, на който Турция беше представена от 33 фирми и специален Турски павилион.

Турция подпомага активно възстановяването на Сирия след падането на режима на Асад и идването на новото сирийско правителство, начело с президента Ахмед Аш Шараа. Двете страни си поставят за цел търговският обмен между тях да достигне 10 млрд. долара.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    1 0 Отговор
    Нали след падането на режима на Асад беше мирно и спокойно? Сега излиза, че "демократите" са сринали цели градове.

    Коментиран от #2

    15:48 04.09.2026

  • 2 Трол

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Така е, но това са били диктаторски градове.

    15:56 04.09.2026

  • 3 Ще гори

    0 0 Отговор
    филма не е свършил

    15:59 04.09.2026

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