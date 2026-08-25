Новини
Свят »
Турция »
САЩ премахнаха Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма. Турция: Приветстваме тази важна стъпка
  Тема: Сирия

САЩ премахнаха Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма. Турция: Приветстваме тази важна стъпка

25 Август, 2026 11:21 646 17

  • сирия-
  • сащ-
  • турция-
  • башар асад

Заедно с тази важна стъпка, която в Турция подкрепя от дълго време, беше преодоляна една от най-големите пречки за икономическото възстановяване на Сирия, обяви Анкара

САЩ премахнаха Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма. Турция: Приветстваме тази важна стъпка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Турция публикува официална позиция на своя сайт, чрез която изрази удовлетворението си от изваждането на Сирия от списъка на САЩ с държави, които спонсорират тероризма, предаде БТА.

„Посрещаме с удовлетворение решението на САЩ да извади Сирия от списъка с държави, които спонсорират тероризма. Приветстваме градивния подход на американското правителство, което показа своята роля, за да се случи това, както и на Конгреса на САЩ, който подкрепи процеса“, пише в позицията на Министерството на външните работи на Турция.

Заедно с това Анкара поздрави сирийското правителство и сирийския народ за тяхната решимост и изрази надежда, че решението на САЩ ще даде засили международните контакти на Дамаск, стабилността и сигурността в страната.

„Заедно с тази важна стъпка, която в Турция подкрепя от дълго време, беше преодоляна една от най-големите пречки за икономическото възстановяване на Сирия“, пише още в позицията.

Турция призова също така за край на нападенията над Сирия, който излагат на опасност единството и просперитета на страната.

Държавният департамент на САЩ премахна Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма, според изявление на американското финансово министерство - ход, който беше обявен по‑рано тази година, в очакване на оценка от Конгреса, предаде Ройтерс.

Определянето като държава, подкрепяща тероризма, води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции. Изявлението премахна също така определянето на групировката, известна като „Фронт ан Нусра“ - разклонение в Сирия на „Ал Каида“, като глобална терористична структура.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Т-ЕРОР-ИСТ е всяка държава,
    която не се подчинява на
    Световния Т-ЕРОР-ИСТ номер 1❗

    11:24 25.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор
    Преди година бяха обявили награда за главата на един т-ерор-ист, а сега,
    след като направиха същия Президент,
    вече в Сирия е ДЕМОкрация🤔

    11:26 25.08.2026

  • 3 Мда

    6 1 Отговор
    Лицемери

    11:31 25.08.2026

  • 4 САЩ вписаха ли се

    8 1 Отговор
    В списъка на държавите, спонсори на тероризма ?

    11:32 25.08.2026

  • 5 Хаха

    10 3 Отговор
    Сложиха костюм на терориста и вече не бил терорист... Майтап

    11:33 25.08.2026

  • 6 Силата на Москва е в свирката .

    2 8 Отговор
    Еми нормално, московските терористи за наврени в кучи ... в Сирия и не смеят да шават.

    11:35 25.08.2026

  • 7 Все тая

    6 1 Отговор
    но Конгреса на САЩ си е чисто ОПГ

    11:35 25.08.2026

  • 8 Само факти

    2 6 Отговор
    Когато СССР се сгромоляса от икономическата си несъстоятелност, за около 3 години изчезна тероризма по целия свят. САЩ спасиха от глад и пълен разпад РФ, окопитиха се москалите и тероризма отново се разпространи с нова сила.

    Коментиран от #11, #14

    11:39 25.08.2026

  • 9 САЩ е основен спонсор

    5 1 Отговор
    На всички терористи, брутални военни режими и диктатури. В основата на всяко зло по света е САЩ.Тръмп говори от името на управляващ елит, който в продължение на тридесет и пет години – от Ирак през 1991 г. през Югославия, Афганистан, отново Ирак, Либия, Сирия, Йемен и Украйна – се стреми да компенсира упадъка на световните позиции на американския капитализъм чрез военна сила и възнамерява да остане във война за неопределено време. Нападението срещу Иран е престъпна операция, незаконна както съгласно международното, така и съгласно американското право, която е причинила масова смърт и разрушения на страна с над 90 милиона души. В сметките на онези, които ръководят войната, безкрайно прославяните „войски“ са пушечно месо – еднократна суровина, като бомбите и реактивното гориво – докато иранските мъже, жени и деца, върху които падат бомбите, изобщо не фигурират.

    11:40 25.08.2026

  • 10 Мухахаха

    6 0 Отговор
    Сащ и Израел са най големите терористи

    11:52 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Най - големият

    4 0 Отговор
    Спонсор на тероризма прави списъка на "Спонсори на тероризма", това вицът на деня ли е? САЩ, които спонсорират терористични атаки срещу своите граждани, най-демократичната и чиста на морал държава! Те стоят над ООН и международното право, ТЕ рекетират целият свят, но имат право да решават кой е терорист!

    11:53 25.08.2026

  • 13 Констатация

    2 0 Отговор
    Демокрацийкъ, бате, Сирийскъ демокрацийкъ.... -)))))

    11:55 25.08.2026

  • 14 защо ли

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само факти":

    IP- то ти е на адреса на американското посолство?

    11:55 25.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Кγчи синове.....но наши кγчи синове!.....същите боклуци като мутрата Борисов и неговите сикаджии които поставиха начело на властта в България за да безчинстват!
    Довчера терористи, главорези, убийци, крадци , но днес щом са наши слуги са вече от добрите.
    Американското лицемерие е всеизвестно.

    12:22 25.08.2026

  • 17 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Терористите от игил се обучаваха в американски бази в Йордания и се лекуваха в болници в Израел за да обслужват интересите на ционистите и да разбиват арабските държави имащи силна власт и да ги превърнат в жертви на Израел.

    12:25 25.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания