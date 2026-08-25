САЩ премахнаха Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма. Турция: Приветстваме тази важна стъпка

Министерството на външните работи на Турция публикува официална позиция на своя сайт, чрез която изрази удовлетворението си от изваждането на Сирия от списъка на САЩ с държави, които спонсорират тероризма, предаде БТА.
„Посрещаме с удовлетворение решението на САЩ да извади Сирия от списъка с държави, които спонсорират тероризма. Приветстваме градивния подход на американското правителство, което показа своята роля, за да се случи това, както и на Конгреса на САЩ, който подкрепи процеса“, пише в позицията на Министерството на външните работи на Турция.
Заедно с това Анкара поздрави сирийското правителство и сирийския народ за тяхната решимост и изрази надежда, че решението на САЩ ще даде засили международните контакти на Дамаск, стабилността и сигурността в страната.
„Заедно с тази важна стъпка, която в Турция подкрепя от дълго време, беше преодоляна една от най-големите пречки за икономическото възстановяване на Сирия“, пише още в позицията.
Турция призова също така за край на нападенията над Сирия, който излагат на опасност единството и просперитета на страната.
Държавният департамент на САЩ премахна Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма, според изявление на американското финансово министерство - ход, който беше обявен по‑рано тази година, в очакване на оценка от Конгреса, предаде Ройтерс.
Определянето като държава, подкрепяща тероризма, води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции. Изявлението премахна също така определянето на групировката, известна като „Фронт ан Нусра“ - разклонение в Сирия на „Ал Каида“, като глобална терористична структура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
която не се подчинява на
Световния Т-ЕРОР-ИСТ номер 1❗
11:24 25.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
след като направиха същия Президент,
вече в Сирия е ДЕМОкрация🤔
11:26 25.08.2026
3 Мда
11:31 25.08.2026
4 САЩ вписаха ли се
11:32 25.08.2026
5 Хаха
11:33 25.08.2026
6 Силата на Москва е в свирката .
11:35 25.08.2026
7 Все тая
11:35 25.08.2026
8 Само факти
Коментиран от #11, #14
11:39 25.08.2026
9 САЩ е основен спонсор
11:40 25.08.2026
10 Мухахаха
11:52 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Най - големият
11:53 25.08.2026
13 Констатация
11:55 25.08.2026
14 защо ли
До коментар #8 от "Само факти":IP- то ти е на адреса на американското посолство?
11:55 25.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти да видиш
Довчера терористи, главорези, убийци, крадци , но днес щом са наши слуги са вече от добрите.
Американското лицемерие е всеизвестно.
12:22 25.08.2026
17 Наблюдател
12:25 25.08.2026