САЩ премахнаха Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма. Турция: Приветстваме тази важна стъпка

Министерството на външните работи на Турция публикува официална позиция на своя сайт, чрез която изрази удовлетворението си от изваждането на Сирия от списъка на САЩ с държави, които спонсорират тероризма, предаде БТА.

„Посрещаме с удовлетворение решението на САЩ да извади Сирия от списъка с държави, които спонсорират тероризма. Приветстваме градивния подход на американското правителство, което показа своята роля, за да се случи това, както и на Конгреса на САЩ, който подкрепи процеса“, пише в позицията на Министерството на външните работи на Турция.

Заедно с това Анкара поздрави сирийското правителство и сирийския народ за тяхната решимост и изрази надежда, че решението на САЩ ще даде засили международните контакти на Дамаск, стабилността и сигурността в страната.

„Заедно с тази важна стъпка, която в Турция подкрепя от дълго време, беше преодоляна една от най-големите пречки за икономическото възстановяване на Сирия“, пише още в позицията.

Турция призова също така за край на нападенията над Сирия, който излагат на опасност единството и просперитета на страната.

Държавният департамент на САЩ премахна Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма, според изявление на американското финансово министерство - ход, който беше обявен по‑рано тази година, в очакване на оценка от Конгреса, предаде Ройтерс.

Определянето като държава, подкрепяща тероризма, води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции. Изявлението премахна също така определянето на групировката, известна като „Фронт ан Нусра“ - разклонение в Сирия на „Ал Каида“, като глобална терористична структура.