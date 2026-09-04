ЕС разкритикува Сърбия за участието в погребението на „Касапина от Босна“

Публичното отдаване на почит в Сърбия на Ратко Младич, осъден за военни престъпления, рискува да подкопае отношенията на страната с Европейския съюз. За това предупреди блокът в навечерието на погребението му, съобщава „Политико“, предава News.bg.
Бившият командващ на Армията на босненските сърби по време на Босненската война от 1992 до 1995 г. почина миналата седмица в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за престъпления срещу човечеството.
Ковчегът му, покрит със сръбския флаг, беше транспортиран до Белград с правителствен самолет. В понеделник предстои погребението му след възпоменателна церемония в Дома на армията, на която се очаква да присъстват хиляди души.
ЕС: Прославянето на военнопрестъпници няма място в Европа
Еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос заяви, че публичната подкрепа за Младич е несъвместима с кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС.
„Прославянето на военнопрестъпници няма място; то е в пълно, наистина пълно противоречие с европейските ценности и няма място нито в държавите членки на ЕС, нито сред страните кандидатки“, заяви тя.
„Следим ситуацията много внимателно ... и ще видим какво ще се случи през следващите дни, както и какви действия ще предприеме правителството“, добави Кос.
По думите ѝ Сърбия има място в ЕС, но членството изисква не само провеждането на реформи. Според Кос стратегическите съюзи и ориентацията по отношение на общата политика за сигурност и външната политика придобиват все по-голямо значение.
Белград отрича пряко участие в церемонията
Сръбски правителствен представител, пожелал анонимност, заяви, че държавата не участва пряко в събитията в понеделник.
„Възпоменателното събиране не се организира от Министерството на отбраната или Генералния щаб на Въоръжените сили на Сърбия, а от Асоциацията на пенсионираните генерали“, уточни той.
По думите му Младич няма да бъде удостоен с честта да бъде погребан нито в Алеята на великите, нито в Алеята на заслужилите граждани.
Младич и войната в Босна
Под командването на Младич Армията на босненските сърби обсажда Сараево в продължение на почти четири години. Според установеното от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Младич носи отговорност за избиването на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница, както и за зверствата, извършени от неговите войски в страната.
Залавянето му през 2011 г., след почти десетилетие укриване, се случи няколко месеца преди Сърбия да получи статут на кандидат за членство в ЕС. Това проправи пътя за значителна финансова и административна подкрепа от страна на блока.
Решението Младич да бъде екстрадиран и изправен пред правосъдието в Хага беше посрещнато противоречиво в Сърбия. Тогавашни проучвания показваха, че до 40% от сърбите са го възприемали като герой.
Възпоменателни прояви в Босна
След смъртта му в градове и населени места в Босна с преобладаващо сръбско население бяха организирани възпоменателни прояви.
Изтъкнатият лидер на босненските сърби Милорад Додик заяви: „Младич беше уважаван от сръбския народ. Като командир той се изправи в защита на сърбите“.
Министърът по европейските въпроси на Ирландия Томас Бърн заяви, че макар „всъщност да няма държавно погребение“, е възможно сред висшите представители на правителството да има хора, които да отдадат почит на Младич, което според него е неприемливо.
„Със сигурност е време да погребем миналото и да работим и да продължим процеса на помирение в този регион“, добави Бърн.
Младич ще бъде погребан в гробището „Топчидер“ в Белград в понеделник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
Коментиран от #22, #27
14:04 04.09.2026
2 Некрофил
14:05 04.09.2026
3 ?????
Трябваше по стара европейска традиция да го изгорят в някоя газова камера.
14:07 04.09.2026
4 А Натаняху кога ще умре в
14:08 04.09.2026
5 Фен
14:08 04.09.2026
6 Факт
14:09 04.09.2026
7 хахаха
14:09 04.09.2026
8 Абе то и прославянето на
14:10 04.09.2026
9 Данчо
14:11 04.09.2026
10 АБВ
Жалка, смешна и презряна Европа !
14:11 04.09.2026
11 Гнусни джендъри
14:12 04.09.2026
12 Ами сега ?! 🤔
14:13 04.09.2026
13 Софиянец
14:13 04.09.2026
14 Неее, не не
14:13 04.09.2026
15 Британския двор е отговорен за много пов
14:14 04.09.2026
16 14/88
14:15 04.09.2026
17 Сатана Z
14:15 04.09.2026
18 Така е
14:16 04.09.2026
19 Айляк
Но кои са тия мушмули от ЕС, че да казват кой какво да прави?
Сърбия не е член на ЕС.
Съдиха ли Младич? Съдиха го.
Умре ли си в затвора? Умре си.
Е?
Тия от ЕС конституция ли имат създадена, та да се бъркат пряко във вътрешната политика на дадена страна, хеле пък, ако тази държава не членува към тях?
Този ЕС нещо много взе да наподобява на ФАЩ.
Скоро нема да има ЕССР, чесну.
14:18 04.09.2026
20 Тоя не съм го чувал „Касапина от Босна“
14:19 04.09.2026
21 не може да бъде
14:21 04.09.2026
22 Неприемливо
До коментар #1 от "Възраждане":за Бърн, но повече от приемливо за Сърбия, където цялата страна е в необявен, а дълбок траур !
Трагедията пък започва след разпада на Югославия със саботажна диверсия срещу босненски сърби, вкл. неколко жертви от тях........
Коментиран от #33
14:25 04.09.2026
23 Решение
14:27 04.09.2026
24 Ако действително
14:28 04.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Евро Лицемерие
Да не би защото критиката към Украйна , всъщност да обслужва Путин?
Коментиран от #34
14:28 04.09.2026
27 Соломон
До коментар #1 от "Възраждане":Младич е убиец на цивилни
Коментиран от #29
14:30 04.09.2026
28 Пилотът Гошу
14:31 04.09.2026
29 Пилотът Гошу
До коментар #27 от "Соломон":Дръжки... Даже има видеото от буса като ги изпраща...
Холандците оставиха босненските мюсюлмани да се въоръжат, да заличат сръбските села и НАТО просто чакаше отговора на сърбите...
Коментиран от #38
14:32 04.09.2026
30 Евробоклуци и случайници на 200
14:34 04.09.2026
31 А дано Ратко Младич
14:38 04.09.2026
32 Поредние двойни стандарти на нац-ЕС
14:39 04.09.2026
33 Соломон
До коментар #22 от "Неприемливо":Саботажи има само в болните ви глави.
Коментиран от #35
14:41 04.09.2026
34 много точно
До коментар #26 от "Евро Лицемерие":само, че няма нищо общо с путин в случая.............
14:41 04.09.2026
35 да вашите
До коментар #33 от "Соломон":на сороско....
14:42 04.09.2026
36 европейските ценности
14:45 04.09.2026
37 През 1993 година ООН
14:50 04.09.2026
38 Соломон
До коментар #29 от "Пилотът Гошу":Голямо изпращане.И няма нужда да ни обяаняваш.Бил съм в Босна непосредствено след сключването на примирието
14:53 04.09.2026