ЕС разкритикува Сърбия за участието в погребението на „Касапина от Босна“

Публичното отдаване на почит в Сърбия на Ратко Младич, осъден за военни престъпления, рискува да подкопае отношенията на страната с Европейския съюз. За това предупреди блокът в навечерието на погребението му, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Бившият командващ на Армията на босненските сърби по време на Босненската война от 1992 до 1995 г. почина миналата седмица в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за престъпления срещу човечеството.

Ковчегът му, покрит със сръбския флаг, беше транспортиран до Белград с правителствен самолет. В понеделник предстои погребението му след възпоменателна церемония в Дома на армията, на която се очаква да присъстват хиляди души.

ЕС: Прославянето на военнопрестъпници няма място в Европа

Еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос заяви, че публичната подкрепа за Младич е несъвместима с кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС.

„Прославянето на военнопрестъпници няма място; то е в пълно, наистина пълно противоречие с европейските ценности и няма място нито в държавите членки на ЕС, нито сред страните кандидатки“, заяви тя.

„Следим ситуацията много внимателно ... и ще видим какво ще се случи през следващите дни, както и какви действия ще предприеме правителството“, добави Кос.

По думите ѝ Сърбия има място в ЕС, но членството изисква не само провеждането на реформи. Според Кос стратегическите съюзи и ориентацията по отношение на общата политика за сигурност и външната политика придобиват все по-голямо значение.

Белград отрича пряко участие в церемонията

Сръбски правителствен представител, пожелал анонимност, заяви, че държавата не участва пряко в събитията в понеделник.

„Възпоменателното събиране не се организира от Министерството на отбраната или Генералния щаб на Въоръжените сили на Сърбия, а от Асоциацията на пенсионираните генерали“, уточни той.

По думите му Младич няма да бъде удостоен с честта да бъде погребан нито в Алеята на великите, нито в Алеята на заслужилите граждани.

Младич и войната в Босна

Под командването на Младич Армията на босненските сърби обсажда Сараево в продължение на почти четири години. Според установеното от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Младич носи отговорност за избиването на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница, както и за зверствата, извършени от неговите войски в страната.

Залавянето му през 2011 г., след почти десетилетие укриване, се случи няколко месеца преди Сърбия да получи статут на кандидат за членство в ЕС. Това проправи пътя за значителна финансова и административна подкрепа от страна на блока.

Решението Младич да бъде екстрадиран и изправен пред правосъдието в Хага беше посрещнато противоречиво в Сърбия. Тогавашни проучвания показваха, че до 40% от сърбите са го възприемали като герой.

Възпоменателни прояви в Босна

След смъртта му в градове и населени места в Босна с преобладаващо сръбско население бяха организирани възпоменателни прояви.

Изтъкнатият лидер на босненските сърби Милорад Додик заяви: „Младич беше уважаван от сръбския народ. Като командир той се изправи в защита на сърбите“.

Министърът по европейските въпроси на Ирландия Томас Бърн заяви, че макар „всъщност да няма държавно погребение“, е възможно сред висшите представители на правителството да има хора, които да отдадат почит на Младич, което според него е неприемливо.

„Със сигурност е време да погребем миналото и да работим и да продължим процеса на помирение в този регион“, добави Бърн.

Младич ще бъде погребан в гробището „Топчидер“ в Белград в понеделник.