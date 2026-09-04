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ЕС разкритикува Сърбия за участието в погребението на „Касапина от Босна“

ЕС разкритикува Сърбия за участието в погребението на „Касапина от Босна“

4 Септември, 2026 14:02 883 38

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  • марта кос

Еврокомисарят Марта Кос заяви, че прославянето на осъдения за военни престъпления бивш командващ е несъвместимо с кандидатурата на страната за членство в ЕС

ЕС разкритикува Сърбия за участието в погребението на „Касапина от Босна“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Публичното отдаване на почит в Сърбия на Ратко Младич, осъден за военни престъпления, рискува да подкопае отношенията на страната с Европейския съюз. За това предупреди блокът в навечерието на погребението му, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Бившият командващ на Армията на босненските сърби по време на Босненската война от 1992 до 1995 г. почина миналата седмица в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за престъпления срещу човечеството.

Ковчегът му, покрит със сръбския флаг, беше транспортиран до Белград с правителствен самолет. В понеделник предстои погребението му след възпоменателна церемония в Дома на армията, на която се очаква да присъстват хиляди души.

ЕС: Прославянето на военнопрестъпници няма място в Европа

Еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос заяви, че публичната подкрепа за Младич е несъвместима с кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС.

„Прославянето на военнопрестъпници няма място; то е в пълно, наистина пълно противоречие с европейските ценности и няма място нито в държавите членки на ЕС, нито сред страните кандидатки“, заяви тя.

„Следим ситуацията много внимателно ... и ще видим какво ще се случи през следващите дни, както и какви действия ще предприеме правителството“, добави Кос.

По думите ѝ Сърбия има място в ЕС, но членството изисква не само провеждането на реформи. Според Кос стратегическите съюзи и ориентацията по отношение на общата политика за сигурност и външната политика придобиват все по-голямо значение.

Белград отрича пряко участие в церемонията

Сръбски правителствен представител, пожелал анонимност, заяви, че държавата не участва пряко в събитията в понеделник.

„Възпоменателното събиране не се организира от Министерството на отбраната или Генералния щаб на Въоръжените сили на Сърбия, а от Асоциацията на пенсионираните генерали“, уточни той.

По думите му Младич няма да бъде удостоен с честта да бъде погребан нито в Алеята на великите, нито в Алеята на заслужилите граждани.

Младич и войната в Босна

Под командването на Младич Армията на босненските сърби обсажда Сараево в продължение на почти четири години. Според установеното от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Младич носи отговорност за избиването на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница, както и за зверствата, извършени от неговите войски в страната.

Залавянето му през 2011 г., след почти десетилетие укриване, се случи няколко месеца преди Сърбия да получи статут на кандидат за членство в ЕС. Това проправи пътя за значителна финансова и административна подкрепа от страна на блока.

Решението Младич да бъде екстрадиран и изправен пред правосъдието в Хага беше посрещнато противоречиво в Сърбия. Тогавашни проучвания показваха, че до 40% от сърбите са го възприемали като герой.

Възпоменателни прояви в Босна

След смъртта му в градове и населени места в Босна с преобладаващо сръбско население бяха организирани възпоменателни прояви.

Изтъкнатият лидер на босненските сърби Милорад Додик заяви: „Младич беше уважаван от сръбския народ. Като командир той се изправи в защита на сърбите“.

Министърът по европейските въпроси на Ирландия Томас Бърн заяви, че макар „всъщност да няма държавно погребение“, е възможно сред висшите представители на правителството да има хора, които да отдадат почит на Младич, което според него е неприемливо.

„Със сигурност е време да погребем миналото и да работим и да продължим процеса на помирение в този регион“, добави Бърн.

Младич ще бъде погребан в гробището „Топчидер“ в Белград в понеделник.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    48 4 Отговор
    Младич е герой, кои са ЕС да се изказват по темата??? Там герои няма, а само меки китки

    Коментиран от #22, #27

    14:04 04.09.2026

  • 2 Некрофил

    6 2 Отговор
    Гробище с име "Топчидер" е култово

    14:05 04.09.2026

  • 3 ?????

    28 3 Отговор
    Уф.
    Трябваше по стара европейска традиция да го изгорят в някоя газова камера.

    14:07 04.09.2026

  • 4 А Натаняху кога ще умре в

    39 2 Отговор
    Хага, където изтърпява доживотна присъда за престъпления срещу човечеството ? А?

    14:08 04.09.2026

  • 5 Фен

    28 3 Отговор
    Вечна му памет.

    14:08 04.09.2026

  • 6 Факт

    33 3 Отговор
    Западните фашисти мразят други да ги изпреварват .

    14:09 04.09.2026

  • 7 хахаха

    32 3 Отговор
    този е касапин, а степан бандера е славен герой

    14:09 04.09.2026

  • 8 Абе то и прославянето на

    35 1 Отговор
    Бандера е недопустимо ама нещо не чуваме да е несъвместимо с членство в ЕС нали? Аре черта

    14:10 04.09.2026

  • 9 Данчо

    27 1 Отговор
    И кой каза, че е Касапин - вие ге й ов ете и сбър ка няц и те ли? Виж си кривата фашистка физиономия, пък тогава говори.

    14:11 04.09.2026

  • 10 АБВ

    35 1 Отговор
    Европа за пореден път доказа своята двуличност. Когато препогребаха украински националист, виновен за смъртта на хиляди поляци, къде беше Европа ? Само Полша реагира !
    Жалка, смешна и презряна Европа !

    14:11 04.09.2026

  • 11 Гнусни джендъри

    27 2 Отговор
    И каква престпления СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО е извършил генерал Ратко Младич, след като не е излизал от Родината си, а я е защитавал от ционистката и ислямска напаст.

    14:12 04.09.2026

  • 12 Ами сега ?! 🤔

    24 1 Отговор
    Ако Ратко не е " касапин " , тогава ще излезе , че натото , които бомбардираха сърби и родилен дом в Белград , са касапи .

    14:13 04.09.2026

  • 13 Софиянец

    21 1 Отговор
    Това ли е ес? Някаква изкуфяла стара чанта с мъжка прическа и лупи 😂

    14:13 04.09.2026

  • 14 Неее, не не

    24 1 Отговор
    Със сигурност НЕ е време да погребем миналото и да продължим с атлантическите лъжи и престъпления. Да имат да вземат

    14:13 04.09.2026

  • 15 Британския двор е отговорен за много пов

    9 1 Отговор
    Но разходи муммията на злото цяла седмица

    14:14 04.09.2026

  • 16 14/88

    1 7 Отговор
    националната история няма място в Европа

    14:15 04.09.2026

  • 17 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Сребреница беше медийна пропаганда също като Буча.Умеят ги тия неща наследниците на д-р Йозеф Гьобелс.

    14:15 04.09.2026

  • 18 Така е

    13 0 Отговор
    Прославянето на военнопрестъпници няма място в Европа. Тръмп, Натаняху, Макрон, Стармър, Урсула, Мерц .....

    14:16 04.09.2026

  • 19 Айляк

    11 0 Отговор
    Сърбетата на върбетата ич ги не долюбвам..
    Но кои са тия мушмули от ЕС, че да казват кой какво да прави?
    Сърбия не е член на ЕС.
    Съдиха ли Младич? Съдиха го.
    Умре ли си в затвора? Умре си.
    Е?
    Тия от ЕС конституция ли имат създадена, та да се бъркат пряко във вътрешната политика на дадена страна, хеле пък, ако тази държава не членува към тях?
    Този ЕС нещо много взе да наподобява на ФАЩ.
    Скоро нема да има ЕССР, чесну.

    14:18 04.09.2026

  • 20 Тоя не съм го чувал „Касапина от Босна“

    12 0 Отговор
    Но има едни касапи в Израел с тях е въпроса какво правим

    14:19 04.09.2026

  • 21 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Малък въпрос дали не е по-добре тази Марта Кос да се казва Марта Патър!?

    14:21 04.09.2026

  • 22 Неприемливо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    за Бърн, но повече от приемливо за Сърбия, където цялата страна е в необявен, а дълбок траур !
    Трагедията пък започва след разпада на Югославия със саботажна диверсия срещу босненски сърби, вкл. неколко жертви от тях........

    Коментиран от #33

    14:25 04.09.2026

  • 23 Решение

    2 0 Отговор
    Сърбите защо ги търпян тия а не ги разкарат!

    14:27 04.09.2026

  • 24 Ако действително

    6 0 Отговор
    Над 40% от сърбите го възприемат като герой, какъв е проблема тогава и с какво право въобще този никому неизвестен индивид еврокомисарят Марта Кос държи сметка на хората. Коя е тя и кой е гласувал въобще за нея някъде и някога че да менторства въобще. За общи политики ще ни говори ... .

    14:28 04.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Евро Лицемерие

    7 0 Отговор
    Марта , нищо не казахте за "героите на Украйна" , съмишленици на Бандера избили 20 пъти повече от Младич .
    Да не би защото критиката към Украйна , всъщност да обслужва Путин?

    Коментиран от #34

    14:28 04.09.2026

  • 27 Соломон

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Младич е убиец на цивилни

    Коментиран от #29

    14:30 04.09.2026

  • 28 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор
    Крайно време е всички неизбрани от никого политици в ЕС да ги наритаме по килиите. Всяка пача тръгнала акъл да дава, никой я не знае ни коя е, ни за кво се бори... Като почнем от Урсуляка, та до долу... Без избори не трябва никой от тея пионки да се обажда от коневръза...

    14:31 04.09.2026

  • 29 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Дръжки... Даже има видеото от буса като ги изпраща...
    Холандците оставиха босненските мюсюлмани да се въоръжат, да заличат сръбските села и НАТО просто чакаше отговора на сърбите...

    Коментиран от #38

    14:32 04.09.2026

  • 30 Евробоклуци и случайници на 200

    3 0 Отговор
    Еврокомисар Марта Кос по женската квота на урсулайката смотана. То тъъъпо , то неграаамотно но нямала тестиси и за туй ставала за еврокомисар

    14:34 04.09.2026

  • 31 А дано Ратко Младич

    4 0 Отговор
    Книга да е написал човека. Ще си я купя задължително ако не е цензурирана и редактирана

    14:38 04.09.2026

  • 32 Поредние двойни стандарти на нац-ЕС

    3 0 Отговор
    А прослявянето на степан Бандера и други двама укро нацисти...за тях може ...вашата к...ж..а.. до..л..ан.а.

    14:39 04.09.2026

  • 33 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Неприемливо":

    Саботажи има само в болните ви глави.

    Коментиран от #35

    14:41 04.09.2026

  • 34 много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Евро Лицемерие":

    само, че няма нищо общо с путин в случая.............

    14:41 04.09.2026

  • 35 да вашите

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    на сороско....

    14:42 04.09.2026

  • 36 европейските ценности

    3 0 Отговор
    Олееееее..... не думай

    14:45 04.09.2026

  • 37 През 1993 година ООН

    0 0 Отговор
    обявява град Сребреница за „безопасна зона“, поставена под защитата на международни миротворци. На 11 юли 1995 година армията на босненските сърби под командата на Ратко Младич и с политическото ръководство на Радован Караджич превзема Сребреница. Холандските миротворци на ООН стоят гледат и се смеят. Нито един изстрел от тях не е даден..

    14:50 04.09.2026

  • 38 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пилотът Гошу":

    Голямо изпращане.И няма нужда да ни обяаняваш.Бил съм в Босна непосредствено след сключването на примирието

    14:53 04.09.2026

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