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Убити и ранени след руски удари в Херсон, Николаев и Запорожие
  Тема: Украйна

Убити и ранени след руски удари в Херсон, Николаев и Запорожие

5 Септември, 2026 08:42, обновена 5 Септември, 2026 09:23 1 786 81

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Страните от NB8 се обединяват за енергийната защита на Украйна

Убити и ранени след руски удари в Херсон, Николаев и Запорожие - 1
Снимка: telegraf
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовите линии в Украйна остава изключително напрегната. През изминалото денонощие руските сили нанесоха масирани удари по гражданска инфраструктура, докато украинската армия продължава да нанася тежки загуби на противника, а международните партньори засилват спешната помощ за предстоящата зима.

Удар по търговски център в Николаев и масиран обстрел на Запорожие

Спасителните служби в Украйна показаха тежките последствия от поредица руски удари с реактивни дронове „Shahed-238“ срещу търговския център „Епицентър“ в град Николаев. Атаките са извършени вечерта на 4 септември и в нощта срещу 5 септември. В резултат на попаденията избухна мащабен пожар и бяха сериозно разрушени търговските зали. Пострадали са 72-годишен мъж и 17-годишно момиче. От Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС) подчертаха, че огнеборците са работили в условия на постоянен риск от повторни удари.

В същото време руската армия извърши атака по Запорожка област, като в рамките на денонощието регистрираните удари достигнаха 1032. Обстрелвани са 61 населени места. Използвани са 19 авиационни бомби, 244 артилерийски снаряда и 767 безпилотни апарата от различни модификации (основно FPV дронове). В резултат на масираната офанзива са ранени най-малко 6 души, а местните власти съобщават за десетки разрушени жилищни сгради и обекти на инфраструктурата.

Двама убити в Херсонска област

В Херсонска област руските сили са атакували критична транспортна и социална инфраструктура, както и жилищни райони в населени места. Повредени са многоетажна сграда и пет частни къщи. Руснаците са повредили и банка, кула за мобилни телефони, микробус и частни автомобили.

В резултат на руската агресия в региона двама души са били убити, а 27 други са били ранени.

В Донецка област седем души са били ранени през последните 24 часа: шест в Дружковка и един в Краматорск.


Към 09:30 часа българско време военните власти в Украйна потвърждават, че са регистрирани попадания на ракети и дронове в 23 различни точки в страната. Падане на отломки от свалени цели е фиксирано на още една локация. Въпреки сериозния интензитет на ударите, украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО), включващи зенитно-ракетни войски, мобилни огневи групи и подразделения за радиоелектронна борба (РЭБ), са успели да свалят или заглушат 128 от вражеските безпилотници.

Според данните на ПС на ВСУ, руската армия е изстреляла балистични ракети тип „Искандер-М“ или севернокорейски KN-23 от районите на Воронежка и Ростовска област на РФ. Вълната от 167 дрона е включвала познатите модели тип Shahed, апарати „Гербера“ и безпилотни имитатори „Пародия“. Специфичното за тази атака е, че близо половината от изстреляните дронове са били реактивни, което усложнява тяхното прихващане. Излитанията на дроновете са засечени от Курск, Орел, Милерово, както и от окупираните територии в Донецка област и Гвардейское в Крим.

Към момента Държавната служба по извънредните ситуации на Украйна продължава да ликвидира последствията по места. Съобщава се за сериозни материални щети в няколко области. В Киевска област (в Бориспол и Бучански район) са засегнати жилищни сгради и складови помещения, където са възникнали големи пожари. Местните управителни органи и информационната агенция УНН (unn.ua) информират, че към този час въздушната тревога в някои региони продължава да е активна поради единични БПЛА, оставащи в небето над страната.

Нови 1260 руски войници са обезвредени

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обнови официалната статистика за загубите на руската армия. През последното денонощие украинските защитници са обезвредили още 1260 руски бойци. С това общите загуби на жива сила за Русия от началото на пълномащабната инвазия възлизат на приблизително 1 495 050 души. Наред с това руската армия е загубила значително количество бойна техника, включително 3 танка, 65 артилерийски системи и 5 реактивни системи за залпов огън (РСЗО).

Страните от NB8 се обединяват за енергийната защита на Украйна

В навечерието на зимния период държавите от формата NB8 (Северните и Балтийските страни) обявиха, че активно ще работят за привличането на допълнителна финансова, материална и техническа подкрепа за украинската енергийна система. Информацията бе потвърдена от украинския премиер Денис Шмигал.

Само за настоящата 2026 година страните от съюза са предвидили минимум 918 милиона евро за осигуряване на енергийни ресурси, физическа защита и възстановяване на критичната инфраструктура. Премиерът подчерта, че Украйна има ключов опит в справянето с физически и кибератаки, който е готова да сподели с европейските си партньори.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес

    41 8 Отговор
    само хубави новини. Амин..

    Коментиран от #7, #26

    08:53 05.09.2026

  • 2 Чукче - Наблюдател

    41 4 Отговор
    Цепили са им басма на бандерите.... А може и нещо друго да са им цепнали.

    Коментиран от #6

    08:53 05.09.2026

  • 3 Пич

    34 2 Отговор
    Ааа........каква изненада.....!!!
    Щото ние очакваме след руския удар, слепите да прогледнат, и куците да проходят!!!
    А...?!

    08:54 05.09.2026

  • 4 Пич

    36 2 Отговор
    Обаче се сещам, че това е незначителна нивина!!! Значително за цялото човечество е, че след мащабно изследване на Урсулиански учени, категорично е установено, как алпинистититепикаят върху ледниците, и съсиоАха цел Еверест, да Е А!!!

    08:57 05.09.2026

  • 5 Факт

    5 42 Отговор
    Монгольята воюват с бабите и децата , докато храбрите украински воини... ГРУЗират.. пен ДЕЛ могучая в Донбас и москалбад!
    Хахахаха

    Коментиран от #44

    08:58 05.09.2026

  • 6 Ъхъ...

    3 36 Отговор

    До коментар #2 от "Чукче - Наблюдател":

    13 год ..узкогла:зите на Ким и Ху Йло.. мляскат украинските КУ ранаги у Донбас
    Хихихихи
    2 милиона и половина човекоподобни монголья фира и... нито една Превзета Област и областен град?!?
    Нито една изпълнена цел на педофила цаливач
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #45

    09:01 05.09.2026

  • 7 Така е

    3 30 Отговор

    До коментар #1 от "Днес":

    И ...76 монголски генерал СДО ХНА в болницата сле 2 изстрела в монголската морда,!
    Красота

    09:04 05.09.2026

  • 8 Фен

    45 2 Отговор
    Е още малко. НАТО вече няма ракети, а в Украйна не остана почти нищо за унищожаване. След като накараха Зе да ескалира с удари в Русия, сега англичаните и урсулите ще изчакат до пълното зануляване на 404. Кого ли ще вкарат в огъня след това? Май няма вече много желаещи.

    Коментиран от #22

    09:05 05.09.2026

  • 9 Нормален човек

    43 2 Отговор
    Няма по-долно нещо на света от бАлХарските медии и журналисти. Навели са се ниско на английските си господари и дори си държат бузите разтворени

    Коментиран от #14

    09:05 05.09.2026

  • 10 Готов за бой

    6 24 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #41, #52

    09:07 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Руснаци

    26 3 Отговор
    Украйна наближава своя край: катастрофална демографска криза разрушава страната.

    ▪️Украинците са изправени пред изчезване в рамките на няколко десетилетия, съобщават киевските медии, позовавайки се на експерти.
    ▪️Според демографски данни от началото на 2010-те години, през последните 30 години в Украйна се е формирало поколение от приблизително 13 милиона души. Около половината от тях са жени, които с коефициент на плодовитост от приблизително 1,5 биха могли да родят над 10 милиона деца, според известния киевски икономист Кушч.
    ▪️При такъв модел популацията също би намаляла, но много по-бавно.
    ▪️Според настоящите показатели, в рамките на 30 години новото поколение ще наброява приблизително 7 милиона души. Приблизително 3,5 милиона жени от това поколение, предвид настоящия коефициент на раждаемост, ще могат да родят по-малко от 3 милиона деца.
    ▪️Следващото поколение ще бъде още по-малко – броят на ражданията може да падне до около милион.
    ➖„Разбирате ли пълния мащаб на демографската катастрофа?“

    Украйна изчезва, да благодарят на наркоман

    09:10 05.09.2026

  • 14 Не ти харесва

    4 22 Отговор

    До коментар #9 от "Нормален човек":

    Истината? Гледай фашистката кремля ТВ и фашагата чифутин Соло вьев и се надъхвай у дръвения Кен Еф, ТУПАРИЛА
    АааааааХахахаха

    09:10 05.09.2026

  • 15 Р. Радев

    4 29 Отговор
    Не се гаси огън със бензин! Трябва да се спре превъоръжаването на Русия от другите диктаторски режими и разни нелегални канали ! Трябва русофилите да се обявят извън закона и да се преследват от съдебната система!

    Коментиран от #19, #20

    09:10 05.09.2026

  • 16 малий,

    22 1 Отговор
    Че тя Русията се свърши, а гледам украинците възкръсват!

    09:10 05.09.2026

  • 17 име

    15 1 Отговор
    Добрия бандера си кюта кротко на 2м под земята!

    Коментиран от #21

    09:12 05.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 още малко

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Р. Радев":

    и ще проповядваш да се възстанови фашизма.
    Внимавай кавкви си ги пожелаваш, че може да ти се случи. После обаче да не ривеш, когато се окаже, че земята няма нужда от де.били като теб.

    Коментиран от #23, #43

    09:14 05.09.2026

  • 20 козяк, лапай банана

    23 0 Отговор

    До коментар #15 от "Р. Радев":

    И бегай на фронта да ни покажеш как се мачкат ушанки!

    09:15 05.09.2026

  • 21 Айрян мен

    8 8 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Добрия бандера си кюта кротко на 2м под земята, гушнал две - три руски cвиньocaбаки!

    09:16 05.09.2026

  • 22 Ха-ха-ха

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    В главата ти проЗДТА цари невероятен Хаос!
    ФАКТИ .., инф антил, а не хомо фантазии и г ЕЙ копнежи.
    ФАКТИ?

    09:18 05.09.2026

  • 23 Айрян мен

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "още малко":

    Как смееш да наричаш Р. Радев дeбил, бе дeбил!

    Коментиран от #33

    09:19 05.09.2026

  • 24 Мдаа...

    23 3 Отговор
    Путин все пак се събуди. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита, но най накрая успяха да го събудят. За тая цел изгориха трилиони кеш, планини от оръжие, съсипаха си икономиките и унищожиха цяла държава. Сега остава да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.

    Коментиран от #29, #31

    09:19 05.09.2026

  • 25 Мишел

    18 3 Отговор
    Украйна съобщи, че това не е прехванала нито една руска балистична и хиперзвукова ракета.

    Коментиран от #30

    09:19 05.09.2026

  • 26 Оня

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Днес":

    И днес ли надхвърлиха 1000 денацифицирани орки?

    09:19 05.09.2026

  • 27 хихи

    20 2 Отговор
    откакто Украйна няма ПВО цивилните жертви рязко намаляха.....
    от което могат да се няправят три извода:
    Или украинците рязко са намалели.
    или Руските ракети са станали много по-точни
    или е ПВО-то... и трите са политнекоректни но пък верни

    09:20 05.09.2026

  • 28 Мишел

    16 1 Отговор
    Украйна съобщи, че отново не е прехванала нито една руска балистична и хиперзвукова ракета.

    09:21 05.09.2026

  • 29 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа...":

    Мъртвия.

    Коментиран от #34

    09:21 05.09.2026

  • 30 не е вярно

    17 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Бандерите отдавна прихващат руските ракети с недвижими имоти. На 100% ги прихващат!

    09:22 05.09.2026

  • 31 Па то....

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа...":

    Напикаващата се пидарасина Ху ЙЛО се събуди още когиш Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ,ма г ЕЙ! АааааааХахахаха
    Избега пе Далот като... деревянска Шлю ХА... Избега

    09:23 05.09.2026

  • 32 Интересно

    19 2 Отговор
    Какво са правили над 50 годишен мъж и 17 годишни момиче през нощта в търговския център? Или изобщо няма такива жертви или Епщайн е жив...

    09:24 05.09.2026

  • 33 Факт

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "Айрян мен":

    Фатмака е сертифициран де Бил и мало умник

    09:29 05.09.2026

  • 34 Специалист

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Мъжки като не разбираш от война не се обаждай от място.Ти ходил ли си войник.Виждал ли си мъртъв човек.Това не е на компютъра

    09:30 05.09.2026

  • 35 ШУЛЦ

    11 2 Отговор
    ЗА БАНДЕРИЗМА И ФАШИЗМА КОНЦЛАГЕРИ И СМЪРТ.

    09:32 05.09.2026

  • 36 защо

    5 0 Отговор
    Пари срещу опит. И аз имам опит. Търся някой с пари за сделка.

    Коментиран от #37

    09:32 05.09.2026

  • 37 Имам еврофондове

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "защо":

    Какъв опит имаш, за да знам по кой фонд да те мина 🤣

    09:35 05.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 az СВО Победа 81

    11 0 Отговор
    Абе стига са ревали от Киев, нали ПВО-то им сваля всичко!
    Ако не знаят да питат DW и ISW!
    🤣🤣🤣

    09:37 05.09.2026

  • 40 Анонимен

    7 0 Отговор
    Войната да спира, че създаде доста проблеми и на Европа.

    09:41 05.09.2026

  • 41 Феликс Дзерджински

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    Глупе, благодаря за инфото. През Петрохан - Ком, ти излизам в тил и те пленява. След това с товарен вагон на север.

    09:41 05.09.2026

  • 42 Последният софианец

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Алооо,":

    Човека е прав. Изразява се по- директно и грубо но по същество и с факти

    09:42 05.09.2026

  • 43 Антирашист 4307

    1 11 Отговор

    До коментар #19 от "още малко":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #58

    09:45 05.09.2026

  • 44 Хохо Бохо

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Храбрите хо хо ли избягаха от 404 и оставиха баба им да воюва

    09:49 05.09.2026

  • 45 Хохо Бохо

    0 8 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ...":

    Ти защо не с подвале да браниш матушката ами ръсиш мозък от черноморието бе хохльо?

    09:50 05.09.2026

  • 46 Антирашист 4308

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Алооо,":

    Прочети критериите за фашистка държава ,и тогава пиши !

    09:51 05.09.2026

  • 47 Ники

    2 0 Отговор
    Амин , да са живи и здрави.

    09:52 05.09.2026

  • 48 Ммммм

    8 0 Отговор
    Празника започва с хубава новина.нищо че е нищожна с реалността. От факти не може да се очаква и повече

    09:52 05.09.2026

  • 49 Чорбара

    10 0 Отговор
    Ма нали КИНЖАЛИТЕ 100% таквози ги сваляте бе.

    09:55 05.09.2026

  • 50 Историк

    3 10 Отговор
    Варварството на Путин става още по-агресивно винаги,когато агент краснов говори с него по телефона и ще изпраща брокерите на клана Тръмп в Москва с цел да принудят Украйна да капитулира. Това е ясно на всички мислещи хора. Подлецът Тръмп агент Краснов откакто е на власт обслужва терориста Путин. Комбинацията Путин-Тръмп е най-зловещата и опасна за мира и цивилизацията света.

    10:03 05.09.2026

  • 51 Ивайло Мирчев

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "Алооо,":

    плаща от 10 евроцента на коментар.
    Мирчев има два вида тролове - пълни пpоcтaци и и втора категория от квалифицирани хора, които може да пишат аргументирано и културно.
    Първо пуска от евтините пpоcтaци, а по-късно ако темата е важна когато никой не е останал пуска да пишат по-културните.

    Коментиран от #56

    10:03 05.09.2026

  • 52 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    Есно и също от години.Пак ли те изтърва доктор Гълъбова?

    10:07 05.09.2026

  • 53 ВВП

    6 0 Отговор
    РФ няма ракети ,всичко е мултики...Ахаха .Само лобут за окраинската паплач..24/7

    10:09 05.09.2026

  • 54 ВВП

    6 0 Отговор
    Сбъдна се мечтите на Пиетро ..да бъдат бити и да живеят в подземия..Уникално..

    10:10 05.09.2026

  • 55 Много е....

    7 0 Отговор
    ....тъжно когато дори 6-ти клас не си стигнал и не си учил предметът физични и химични явления ;( !!! Там пише, че слънцето не може да грее силно през зимата над половината планета ;) . И въпросът е с какво грантокресльовците-урсулианци ще захранят енергийно 404?! Бензин нет, нафта нет, горивни клетки за аец нет, е франсетата опитаха си краднат от бившите колонии малко уран, ама ги понаритаха ;) -> всичко вече срещу злато... тежко е положението без ресурс, а урсулианците не могат да срият резилът -> крещят само панически с надеждата поне следващият обяд да е безплатен, ахахахаха.... видовден идва с пълна сила, ахахахаха.....

    10:14 05.09.2026

  • 56 Сандо

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ивайло Мирчев":

    То и културните му ще се скъсат от култура.Напише някой по-дълъг текст и след това почват да го праскат където трябва и където въобще не му е мястото.Да не говорим за измислиците им с претенции за историчност.

    10:14 05.09.2026

  • 57 Капитулирайте а не умиргайте ей хурки

    9 0 Отговор
    руските сили нанесоха масирани удари.. и все по масирани ще стават !

    10:15 05.09.2026

  • 58 още малко

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 4307":

    и да ти повярвам, самао дето според утвърдените източници - идеологията на фашизма е авторитарна, антилиберална, антикомунистическа и антиконсервативна система. Фашизмът не приема, че насилието само по себе си е нежелателно и гледа на политическото насилие, войната и империализма като на средства за постигане на национално обновление.

    Това определение някак учудващо пасва на пропагандата, която ни залива.

    Безспорно, в Русия може да намериш проява на авторитаризъм, но в ЕС си замирисва все повече на фашизъм. Нищо чудно, че де.били като теб се хващат на въдицата, виждайки само треската в окото на другия, подминавайки гредата в своето.

    10:17 05.09.2026

  • 59 Реално и факт

    5 0 Отговор
    руските сили нанесоха масирани удари по гражданска инфраструктура, докато украинската армия продължава да нанася тежки загуби на противника, .......кви глупости пишете. Ако зад украинските позиции няма кръвожадни украинци от Кракен, всички ще дезертират. Жертвите сред украинските войници от Кракен са повече отколкото от руските освободителни сили.

    10:23 05.09.2026

  • 60 Лакеите на Пентагона

    2 0 Отговор
    "С кръв" заплащат атаките на Зеле, лошо.

    10:31 05.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 последната укра

    1 0 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    10:33 05.09.2026

  • 63 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет и умираме за някви си златни тоалетни.

    10:34 05.09.2026

  • 64 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 1 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #71

    10:35 05.09.2026

  • 65 хахахаха

    1 1 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    10:35 05.09.2026

  • 66 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 1 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    10:35 05.09.2026

  • 67 скучно и точка.

    1 2 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    10:35 05.09.2026

  • 68 Сесесере2🤢🤮

    1 1 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    10:35 05.09.2026

  • 69 Димяща ушанка

    0 2 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    10:36 05.09.2026

  • 70 Въпрос на време е

    0 0 Отговор
    Цялото ОТАН да оцапа кюлотите.Руската,Белоруската и Украинската армии скоро ще станат новата Червена армия.Да питайте Киев за 3 дни,отговорът ще е Лисабон за 3 месеца.

    10:36 05.09.2026

  • 71 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Ми смениха световния ред, ЕС вече са безгласна буква и не ги бръснат за слива по света и вече не са в играта, та за еврастите световния ред е сменен и те не участват в него хахахахаха.

    10:37 05.09.2026

  • 72 дискотека укрия

    2 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:38 05.09.2026

  • 73 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:38 05.09.2026

  • 74 последната укра

    1 0 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    10:39 05.09.2026

  • 75 млад еврас

    1 0 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    10:39 05.09.2026

  • 76 последната укра

    1 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    10:39 05.09.2026

  • 77 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    10:42 05.09.2026

  • 78 млад еврас

    1 0 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    10:43 05.09.2026

  • 79 Абе,

    0 0 Отговор
    Милена,стига лъга ! Зеленият шмъркач сваля от 100 изстреляни ракети поне 130 !

    10:43 05.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Русия

    1 0 Отговор
    Украинският любовник на Милена Ганева явно добре се грижи за нея щом така смело и самоотвержено се хвърля на клавиатурата !

    10:52 05.09.2026

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