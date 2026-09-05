Убити и ранени след руски удари в Херсон, Николаев и Запорожие

Ситуацията по фронтовите линии в Украйна остава изключително напрегната. През изминалото денонощие руските сили нанесоха масирани удари по гражданска инфраструктура, докато украинската армия продължава да нанася тежки загуби на противника, а международните партньори засилват спешната помощ за предстоящата зима.
Удар по търговски център в Николаев и масиран обстрел на Запорожие
Спасителните служби в Украйна показаха тежките последствия от поредица руски удари с реактивни дронове „Shahed-238“ срещу търговския център „Епицентър“ в град Николаев. Атаките са извършени вечерта на 4 септември и в нощта срещу 5 септември. В резултат на попаденията избухна мащабен пожар и бяха сериозно разрушени търговските зали. Пострадали са 72-годишен мъж и 17-годишно момиче. От Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС) подчертаха, че огнеборците са работили в условия на постоянен риск от повторни удари.
В същото време руската армия извърши атака по Запорожка област, като в рамките на денонощието регистрираните удари достигнаха 1032. Обстрелвани са 61 населени места. Използвани са 19 авиационни бомби, 244 артилерийски снаряда и 767 безпилотни апарата от различни модификации (основно FPV дронове). В резултат на масираната офанзива са ранени най-малко 6 души, а местните власти съобщават за десетки разрушени жилищни сгради и обекти на инфраструктурата.
Двама убити в Херсонска област
В Херсонска област руските сили са атакували критична транспортна и социална инфраструктура, както и жилищни райони в населени места. Повредени са многоетажна сграда и пет частни къщи. Руснаците са повредили и банка, кула за мобилни телефони, микробус и частни автомобили.
В резултат на руската агресия в региона двама души са били убити, а 27 други са били ранени.
В Донецка област седем души са били ранени през последните 24 часа: шест в Дружковка и един в Краматорск.
Към 09:30 часа българско време военните власти в Украйна потвърждават, че са регистрирани попадания на ракети и дронове в 23 различни точки в страната. Падане на отломки от свалени цели е фиксирано на още една локация. Въпреки сериозния интензитет на ударите, украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО), включващи зенитно-ракетни войски, мобилни огневи групи и подразделения за радиоелектронна борба (РЭБ), са успели да свалят или заглушат 128 от вражеските безпилотници.
Според данните на ПС на ВСУ, руската армия е изстреляла балистични ракети тип „Искандер-М“ или севернокорейски KN-23 от районите на Воронежка и Ростовска област на РФ. Вълната от 167 дрона е включвала познатите модели тип Shahed, апарати „Гербера“ и безпилотни имитатори „Пародия“. Специфичното за тази атака е, че близо половината от изстреляните дронове са били реактивни, което усложнява тяхното прихващане. Излитанията на дроновете са засечени от Курск, Орел, Милерово, както и от окупираните територии в Донецка област и Гвардейское в Крим.
Към момента Държавната служба по извънредните ситуации на Украйна продължава да ликвидира последствията по места. Съобщава се за сериозни материални щети в няколко области. В Киевска област (в Бориспол и Бучански район) са засегнати жилищни сгради и складови помещения, където са възникнали големи пожари. Местните управителни органи и информационната агенция УНН (unn.ua) информират, че към този час въздушната тревога в някои региони продължава да е активна поради единични БПЛА, оставащи в небето над страната.
Нови 1260 руски войници са обезвредени
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обнови официалната статистика за загубите на руската армия. През последното денонощие украинските защитници са обезвредили още 1260 руски бойци. С това общите загуби на жива сила за Русия от началото на пълномащабната инвазия възлизат на приблизително 1 495 050 души. Наред с това руската армия е загубила значително количество бойна техника, включително 3 танка, 65 артилерийски системи и 5 реактивни системи за залпов огън (РСЗО).
Страните от NB8 се обединяват за енергийната защита на Украйна
В навечерието на зимния период държавите от формата NB8 (Северните и Балтийските страни) обявиха, че активно ще работят за привличането на допълнителна финансова, материална и техническа подкрепа за украинската енергийна система. Информацията бе потвърдена от украинския премиер Денис Шмигал.
Само за настоящата 2026 година страните от съюза са предвидили минимум 918 милиона евро за осигуряване на енергийни ресурси, физическа защита и възстановяване на критичната инфраструктура. Премиерът подчерта, че Украйна има ключов опит в справянето с физически и кибератаки, който е готова да сподели с европейските си партньори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Днес
Коментиран от #7, #26
08:53 05.09.2026
2 Чукче - Наблюдател
Коментиран от #6
08:53 05.09.2026
3 Пич
Щото ние очакваме след руския удар, слепите да прогледнат, и куците да проходят!!!
А...?!
08:54 05.09.2026
4 Пич
08:57 05.09.2026
5 Факт
Хахахаха
Коментиран от #44
08:58 05.09.2026
6 Ъхъ...
До коментар #2 от "Чукче - Наблюдател":13 год ..узкогла:зите на Ким и Ху Йло.. мляскат украинските КУ ранаги у Донбас
Хихихихи
2 милиона и половина човекоподобни монголья фира и... нито една Превзета Област и областен град?!?
Нито една изпълнена цел на педофила цаливач
Ха-ха-ха
Коментиран от #45
09:01 05.09.2026
7 Така е
До коментар #1 от "Днес":И ...76 монголски генерал СДО ХНА в болницата сле 2 изстрела в монголската морда,!
Красота
09:04 05.09.2026
8 Фен
Коментиран от #22
09:05 05.09.2026
9 Нормален човек
Коментиран от #14
09:05 05.09.2026
10 Готов за бой
Коментиран от #41, #52
09:07 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Руснаци
▪️Украинците са изправени пред изчезване в рамките на няколко десетилетия, съобщават киевските медии, позовавайки се на експерти.
▪️Според демографски данни от началото на 2010-те години, през последните 30 години в Украйна се е формирало поколение от приблизително 13 милиона души. Около половината от тях са жени, които с коефициент на плодовитост от приблизително 1,5 биха могли да родят над 10 милиона деца, според известния киевски икономист Кушч.
▪️При такъв модел популацията също би намаляла, но много по-бавно.
▪️Според настоящите показатели, в рамките на 30 години новото поколение ще наброява приблизително 7 милиона души. Приблизително 3,5 милиона жени от това поколение, предвид настоящия коефициент на раждаемост, ще могат да родят по-малко от 3 милиона деца.
▪️Следващото поколение ще бъде още по-малко – броят на ражданията може да падне до около милион.
➖„Разбирате ли пълния мащаб на демографската катастрофа?“
Украйна изчезва, да благодарят на наркоман
09:10 05.09.2026
14 Не ти харесва
До коментар #9 от "Нормален човек":Истината? Гледай фашистката кремля ТВ и фашагата чифутин Соло вьев и се надъхвай у дръвения Кен Еф, ТУПАРИЛА
АааааааХахахаха
09:10 05.09.2026
15 Р. Радев
Коментиран от #19, #20
09:10 05.09.2026
16 малий,
09:10 05.09.2026
17 име
Коментиран от #21
09:12 05.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 още малко
До коментар #15 от "Р. Радев":и ще проповядваш да се възстанови фашизма.
Внимавай кавкви си ги пожелаваш, че може да ти се случи. После обаче да не ривеш, когато се окаже, че земята няма нужда от де.били като теб.
Коментиран от #23, #43
09:14 05.09.2026
20 козяк, лапай банана
До коментар #15 от "Р. Радев":И бегай на фронта да ни покажеш как се мачкат ушанки!
09:15 05.09.2026
21 Айрян мен
До коментар #17 от "име":Добрия бандера си кюта кротко на 2м под земята, гушнал две - три руски cвиньocaбаки!
09:16 05.09.2026
22 Ха-ха-ха
До коментар #8 от "Фен":В главата ти проЗДТА цари невероятен Хаос!
ФАКТИ .., инф антил, а не хомо фантазии и г ЕЙ копнежи.
ФАКТИ?
09:18 05.09.2026
23 Айрян мен
До коментар #19 от "още малко":Как смееш да наричаш Р. Радев дeбил, бе дeбил!
Коментиран от #33
09:19 05.09.2026
24 Мдаа...
Коментиран от #29, #31
09:19 05.09.2026
25 Мишел
Коментиран от #30
09:19 05.09.2026
26 Оня
До коментар #1 от "Днес":И днес ли надхвърлиха 1000 денацифицирани орки?
09:19 05.09.2026
27 хихи
от което могат да се няправят три извода:
Или украинците рязко са намалели.
или Руските ракети са станали много по-точни
или е ПВО-то... и трите са политнекоректни но пък верни
09:20 05.09.2026
28 Мишел
09:21 05.09.2026
29 Ами
До коментар #24 от "Мдаа...":Мъртвия.
Коментиран от #34
09:21 05.09.2026
30 не е вярно
До коментар #25 от "Мишел":Бандерите отдавна прихващат руските ракети с недвижими имоти. На 100% ги прихващат!
09:22 05.09.2026
31 Па то....
До коментар #24 от "Мдаа...":Напикаващата се пидарасина Ху ЙЛО се събуди още когиш Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ,ма г ЕЙ! АааааааХахахаха
Избега пе Далот като... деревянска Шлю ХА... Избега
09:23 05.09.2026
32 Интересно
09:24 05.09.2026
33 Факт
До коментар #23 от "Айрян мен":Фатмака е сертифициран де Бил и мало умник
09:29 05.09.2026
34 Специалист
До коментар #29 от "Ами":Мъжки като не разбираш от война не се обаждай от място.Ти ходил ли си войник.Виждал ли си мъртъв човек.Това не е на компютъра
09:30 05.09.2026
35 ШУЛЦ
09:32 05.09.2026
36 защо
Коментиран от #37
09:32 05.09.2026
37 Имам еврофондове
До коментар #36 от "защо":Какъв опит имаш, за да знам по кой фонд да те мина 🤣
09:35 05.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 az СВО Победа 81
Ако не знаят да питат DW и ISW!
🤣🤣🤣
09:37 05.09.2026
40 Анонимен
09:41 05.09.2026
41 Феликс Дзерджински
До коментар #10 от "Готов за бой":Глупе, благодаря за инфото. През Петрохан - Ком, ти излизам в тил и те пленява. След това с товарен вагон на север.
09:41 05.09.2026
42 Последният софианец
До коментар #38 от "Алооо,":Човека е прав. Изразява се по- директно и грубо но по същество и с факти
09:42 05.09.2026
43 Антирашист 4307
До коментар #19 от "още малко":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #58
09:45 05.09.2026
44 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Факт":Храбрите хо хо ли избягаха от 404 и оставиха баба им да воюва
09:49 05.09.2026
45 Хохо Бохо
До коментар #6 от "Ъхъ...":Ти защо не с подвале да браниш матушката ами ръсиш мозък от черноморието бе хохльо?
09:50 05.09.2026
46 Антирашист 4308
До коментар #38 от "Алооо,":Прочети критериите за фашистка държава ,и тогава пиши !
09:51 05.09.2026
47 Ники
09:52 05.09.2026
48 Ммммм
09:52 05.09.2026
49 Чорбара
09:55 05.09.2026
50 Историк
10:03 05.09.2026
51 Ивайло Мирчев
До коментар #38 от "Алооо,":плаща от 10 евроцента на коментар.
Мирчев има два вида тролове - пълни пpоcтaци и и втора категория от квалифицирани хора, които може да пишат аргументирано и културно.
Първо пуска от евтините пpоcтaци, а по-късно ако темата е важна когато никой не е останал пуска да пишат по-културните.
Коментиран от #56
10:03 05.09.2026
52 Моряка
До коментар #10 от "Готов за бой":Есно и също от години.Пак ли те изтърва доктор Гълъбова?
10:07 05.09.2026
53 ВВП
10:09 05.09.2026
54 ВВП
10:10 05.09.2026
55 Много е....
10:14 05.09.2026
56 Сандо
До коментар #51 от "Ивайло Мирчев":То и културните му ще се скъсат от култура.Напише някой по-дълъг текст и след това почват да го праскат където трябва и където въобще не му е мястото.Да не говорим за измислиците им с претенции за историчност.
10:14 05.09.2026
57 Капитулирайте а не умиргайте ей хурки
10:15 05.09.2026
58 още малко
До коментар #43 от "Антирашист 4307":и да ти повярвам, самао дето според утвърдените източници - идеологията на фашизма е авторитарна, антилиберална, антикомунистическа и антиконсервативна система. Фашизмът не приема, че насилието само по себе си е нежелателно и гледа на политическото насилие, войната и империализма като на средства за постигане на национално обновление.
Това определение някак учудващо пасва на пропагандата, която ни залива.
Безспорно, в Русия може да намериш проява на авторитаризъм, но в ЕС си замирисва все повече на фашизъм. Нищо чудно, че де.били като теб се хващат на въдицата, виждайки само треската в окото на другия, подминавайки гредата в своето.
10:17 05.09.2026
59 Реално и факт
10:23 05.09.2026
60 Лакеите на Пентагона
10:31 05.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 последната укра
10:33 05.09.2026
63 Розовото пони зеля
10:34 05.09.2026
64 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #71
10:35 05.09.2026
65 хахахаха
10:35 05.09.2026
66 Орк на тротинетка 🧌🛴
10:35 05.09.2026
67 скучно и точка.
10:35 05.09.2026
68 Сесесере2🤢🤮
10:35 05.09.2026
69 Димяща ушанка
10:36 05.09.2026
70 Въпрос на време е
10:36 05.09.2026
71 Розовото пони зеля
До коментар #64 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Ми смениха световния ред, ЕС вече са безгласна буква и не ги бръснат за слива по света и вече не са в играта, та за еврастите световния ред е сменен и те не участват в него хахахахаха.
10:37 05.09.2026
72 дискотека укрия
10:38 05.09.2026
73 Розовото пони зеля
10:38 05.09.2026
74 последната укра
10:39 05.09.2026
75 млад еврас
10:39 05.09.2026
76 последната укра
10:39 05.09.2026
77 Розовото пони зеля
10:42 05.09.2026
78 млад еврас
10:43 05.09.2026
79 Абе,
10:43 05.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Русия
10:52 05.09.2026