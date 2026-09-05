Убити и ранени след руски удари в Херсон, Николаев и Запорожие

Ситуацията по фронтовите линии в Украйна остава изключително напрегната. През изминалото денонощие руските сили нанесоха масирани удари по гражданска инфраструктура, докато украинската армия продължава да нанася тежки загуби на противника, а международните партньори засилват спешната помощ за предстоящата зима.

Удар по търговски център в Николаев и масиран обстрел на Запорожие

Спасителните служби в Украйна показаха тежките последствия от поредица руски удари с реактивни дронове „Shahed-238“ срещу търговския център „Епицентър“ в град Николаев. Атаките са извършени вечерта на 4 септември и в нощта срещу 5 септември. В резултат на попаденията избухна мащабен пожар и бяха сериозно разрушени търговските зали. Пострадали са 72-годишен мъж и 17-годишно момиче. От Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС) подчертаха, че огнеборците са работили в условия на постоянен риск от повторни удари.

В същото време руската армия извърши атака по Запорожка област, като в рамките на денонощието регистрираните удари достигнаха 1032. Обстрелвани са 61 населени места. Използвани са 19 авиационни бомби, 244 артилерийски снаряда и 767 безпилотни апарата от различни модификации (основно FPV дронове). В резултат на масираната офанзива са ранени най-малко 6 души, а местните власти съобщават за десетки разрушени жилищни сгради и обекти на инфраструктурата.

Двама убити в Херсонска област

В Херсонска област руските сили са атакували критична транспортна и социална инфраструктура, както и жилищни райони в населени места. Повредени са многоетажна сграда и пет частни къщи. Руснаците са повредили и банка, кула за мобилни телефони, микробус и частни автомобили.

В резултат на руската агресия в региона двама души са били убити, а 27 други са били ранени.

В Донецка област седем души са били ранени през последните 24 часа: шест в Дружковка и един в Краматорск.



Към 09:30 часа българско време военните власти в Украйна потвърждават, че са регистрирани попадания на ракети и дронове в 23 различни точки в страната. Падане на отломки от свалени цели е фиксирано на още една локация. Въпреки сериозния интензитет на ударите, украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО), включващи зенитно-ракетни войски, мобилни огневи групи и подразделения за радиоелектронна борба (РЭБ), са успели да свалят или заглушат 128 от вражеските безпилотници.

Според данните на ПС на ВСУ, руската армия е изстреляла балистични ракети тип „Искандер-М“ или севернокорейски KN-23 от районите на Воронежка и Ростовска област на РФ. Вълната от 167 дрона е включвала познатите модели тип Shahed, апарати „Гербера“ и безпилотни имитатори „Пародия“. Специфичното за тази атака е, че близо половината от изстреляните дронове са били реактивни, което усложнява тяхното прихващане. Излитанията на дроновете са засечени от Курск, Орел, Милерово, както и от окупираните територии в Донецка област и Гвардейское в Крим.

Към момента Държавната служба по извънредните ситуации на Украйна продължава да ликвидира последствията по места. Съобщава се за сериозни материални щети в няколко области. В Киевска област (в Бориспол и Бучански район) са засегнати жилищни сгради и складови помещения, където са възникнали големи пожари. Местните управителни органи и информационната агенция УНН (unn.ua) информират, че към този час въздушната тревога в някои региони продължава да е активна поради единични БПЛА, оставащи в небето над страната.

Нови 1260 руски войници са обезвредени

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обнови официалната статистика за загубите на руската армия. През последното денонощие украинските защитници са обезвредили още 1260 руски бойци. С това общите загуби на жива сила за Русия от началото на пълномащабната инвазия възлизат на приблизително 1 495 050 души. Наред с това руската армия е загубила значително количество бойна техника, включително 3 танка, 65 артилерийски системи и 5 реактивни системи за залпов огън (РСЗО).

Страните от NB8 се обединяват за енергийната защита на Украйна

В навечерието на зимния период държавите от формата NB8 (Северните и Балтийските страни) обявиха, че активно ще работят за привличането на допълнителна финансова, материална и техническа подкрепа за украинската енергийна система. Информацията бе потвърдена от украинския премиер Денис Шмигал.

Само за настоящата 2026 година страните от съюза са предвидили минимум 918 милиона евро за осигуряване на енергийни ресурси, физическа защита и възстановяване на критичната инфраструктура. Премиерът подчерта, че Украйна има ключов опит в справянето с физически и кибератаки, който е готова да сподели с европейските си партньори.