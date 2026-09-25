Близо 86% от младите очакват отговорност от инфлуенсърите, показва ново проучване на А1, представено на специално събитие

А1 представи ново национално представително проучване за нагласите и доверието към инфлуенсърите сред младежите в България и новата кампания на „Училище за отговорни инфлуенсъри“ по време на специален „Ден на отворените врати“. Събитието събра журналисти, създатели на съдържание, преподаватели и партньори и постави фокус върху близостта между инфлуенсърите и техните аудитории, отговорността, която идва с влиянието, и променящата се регулаторна среда.

Проучването на BluePoint по поръчка на А1 е проведено в периода юни-юли 2026 г. сред 600 млади хора на възраст между 14 и 20 години, които следват инфлуенсъри. Според резултатите 85,9% смятат, че създателите на съдържание носят пълна или частична отговорност за това, което публикуват. В същото време 62,7% казват, че имат усещането, че познават какви хора са любимите им инфлуенсъри, а 53,5% споделят, че се чувстват емоционално привързани към тях. Данните очертават връзка, в която близостта, доверието и влиянието все по-често се преплитат.

Проучването показва още колко съществена част от ежедневието на младите хора заемат социалните мрежи – 82% от анкетираните прекарват в тях поне три часа дневно, а 42,5% следват повече от 10 инфлуенсъри. Автентичността, полезната информация и личният опит са сред най-силните фактори за изграждане на доверие, а 54,8% биха спрели да следват инфлуенсър заради подвеждаща или невярна информация.

„Влиянието в социалните мрежи не се измерва само с броя последователи. Когато младите хора прекарват значителна част от деня си онлайн, създателите на съдържание се превръщат в познато присъствие в ежедневието им, а понякога и в източник на доверие и ориентир. Затова за А1 отговорността не приключва с достъпа до технологии – важно е да подкрепяме и знанията, с които те се използват осъзнато, критично и безопасно. С „Училище за отговорни инфлуенсъри“ даваме на създателите на съдържание инструменти, с които сами да взимат по-информирани решения какво публикуват“, каза Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1.

По време на Деня на отворените врати гостите се запознаха отблизо с програмата, преподавателите и вече завършилите Училището. В интерактивния формат SAFE or NOT, воден от гл. ас. д-р Боряна Гигова от Нов български университет, участниците разгледаха конкретни ситуации от онлайн средата на теми като лични граници, непроверена информация, деца в съдържанието, рекламни послания и рисково поведение.

Отговорността на създателите на съдържание беше разгледана и през променящата се регулаторна среда. Радостина Христова, председател на Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС), представи действащите европейски правила и очакваните посоки за развитие на регулацията.

БАСС постави акцент и върху необходимостта от ясни и приложими правила, създадени заедно със сектора – включително по отношение на обозначаването на платени и бартерни партньорства, по-добра защита на децата, споделената отговорност между инфлуенсър, агенция и бранд и използването на AI.

Темата за близостта между създателите на съдържание и хората, които ги следват, стои и в центъра на новата кампания на „Училище за отговорни инфлуенсъри“ с посланието „Инфлуенсър по професия, приятел по default.“ В психологията подобно едностранно усещане за близост с човек, когото познаваме основно чрез медийното му присъствие, без да сме се срещали, е познато като парасоциална връзка – явление, върху което стъпва и концепцията на кампанията.

Още преди Деня на отворените врати Училището стартира социалния експеримент The Friend Test с Емил Конрад и Юлиана Георгиева (Джули Марули). В две видеа в YouTube каналите им най-добрият приятел на инфлуенсъра се изправя срещу негови последователи с един въпрос – кой познава по-добре човека зад профила? Експериментът цели да покаже колко много от споделеното онлайн остава в паметта на хората от другата страна на екрана.

Предизвикателството продължава и в Instagram чрез The Friend Test Challenge. Специалният Add Yours sticker е достъпен в Highlights в профила на А1 и дава възможност на всеки създател на съдържание да провери колко добре го познава собствената му аудитория.

„Училище за отговорни инфлуенсъри“ е първата по рода си образователна платформа в България, създадена от А1 в партньорство с Центъра за безопасен интернет, Българската асоциация на създателите на съдържание и Нов български университет. Инициативата е част от по-мащабния ангажимент на А1 за изграждане на по-безопасна и отговорна онлайн среда за децата и младите хора.

Програмата включва шест обучителни видео модула, разработени с експерти в областта на психологията, комуникациите, медийната грамотност и дигиталната безопасност. Те разглеждат теми като онлайн безопасност, дигитално благополучие, кибертормоз, влиянието на дигиталния маркетинг върху подрастващите и отговорното поведение онлайн. След всеки модул участниците преминават тест, а успешно завършилите получават диплома за „отговорен инфлуенсър“. Повече информация за програмата е достъпна на safefluencer.bg.