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Гражданска война! 120 загинали при новите боеве в Йемен
  Тема: Иранската криза

Гражданска война! 120 загинали при новите боеве в Йемен

5 Септември, 2026 15:19 645 3

  • йемен-
  • хути-
  • баб ал мандeб

Смъртоносни сблъсъци избухнаха в Йемен в четвъртък, след като силите на хутите започнаха наземно нападение, ракетни и дронови атаки близо до крайбрежните райони в Червено море и около региона Таиз

Гражданска война! 120 загинали при новите боеве в Йемен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

При сблъсъците между йеменските бунтовници хути и правителствените сили от четвъртък насам са били убити 120 бойци. Това показват данни на двама военни служители и медицински източници в контролирана от бунтовниците територия, съобщава АФП.

Военен служител на брега на Червено море съобщи за 24 убити мъже, докато друг във вътрешността на района на Таиз заяви, че 15 са били убити там.

Най-малко 42 хути също са били убити, според медицински източници в райони под техен контрол.

Смъртоносни сблъсъци избухнаха в Йемен в четвъртък, след като силите на хутите започнаха наземно нападение, ракетни и дронови атаки близо до крайбрежните райони в Червено море и около региона Таиз.

Източници от военното правителство съобщиха пред АФП, че бунтовниците се опитват да откъснат ключовия пристанищен град Моха, под обстрел от седмици, от други правителствени райони и да напреднат към райони, граничещи със стратегическия проток Баб ал-Мандаб.

Йемен, след повече от десетилетие граждански конфликт, през юли бе въвлечен и във войната в Близкия изток, след като хутите нарушиха примирието с правителството от 2022 г.


Йемен
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