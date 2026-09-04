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Руска хибридна атака? Какво се знае за Мюнхен и българите?
  Тема: Украйна

Руска хибридна атака? Какво се знае за Мюнхен и българите?

4 Септември, 2026 20:25 1 230 35

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Откакто Русия нахлу в Украйна и Германия започна да оказва военна подкрепа на нападнатата страна в усилията ѝ за отбрана, се наблюдава поредица от саботажни инциденти, за които се предполага, че са дело на руските спецслужби

Руска хибридна атака? Какво се знае за Мюнхен и българите? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Двама българи бяха заподозрени и задържани вчера за предполагаемия опит за атентат в Мюнхен. Според АРД има сериозни индикации, че извършителите може да са "агенти за еднократна употреба". Какво се знае?

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В нощта срещу четвъртък, 3 септември, в Мюнхен свидетел вижда как от минаваща кола биват хвърлени запалителни устройства към строителната площадка на компания от отбранителния сектор и уведомява полицията. Тя бързо пристига на мястото, а малко след това двамата заподозрени за предполагаемия опит за атентат - 38-годишен мъж и 28-годишна жена, и двамата с българско гражданство, са задържани на бензиностанция. Оттогава те са в ареста.

Междувременно булевардният германски вестник "Билд" съобщи, че в рамките на разследването по случая в четвъртък сутринта специални части са щурмували жилището на трети българин в Унтерхахинг. Малко след това обаче разследващите уточняват, че 55-годишният мъж не е заподозрян за предполагаемия опит за атентат. Не е известно дали разпитът му има някаква връзка с двамата заподозрени.

От Министерството на външните работи на България отговориха в запитване на Дойче Веле за двамата задържани българи, че следят случая. "Генералното консулство на Република България в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции, които потвърдиха самоличността на задържаните лица. По информация на германските власти разследването е в начален етап и продължава изясняването на фактите и обстоятелствата по случая. Към момента мотивите и конкретната цел на инцидента, както и степента на съпричастност на задържаните лица, са предмет на разследването."

Хибридна атака на Русия?

Според информация на берлинското студио на германската обществена медия AРД, германските служби за сигурност разполагат със сериозни индикации, че може да става дума отново за руска хибридна атака, извършена от т.нар. "агенти от ниско ниво" или "агенти за еднократна употреба".

Това са хора, които са наети от подставени лица на руските спецслужби - т.нар. проксита, за да изпълняват задачи срещу заплащане. Те може да бъдат наети за фотографиране на конкретни обекти, но може да им бъде поръчано и провеждането на саботажни операции.

В отговора си до ДВ от българското външно министерство не споменават нищо във връзка с подозренията за руска следа.

Все повече саботажи след руската инвазия в Украйна

Преди броени дни федералното правителство обвини Русия за опита за атентат на летище Лайпциг, който вероятно е бил насочен срещу украински транспортни самолети "Антонов". Берлин обяви, че и той вероятно е бил извършен от "агенти от ниско ниво" или "еднократни агенти". При него са били използвани дронове, снабдени с експлозиви. Оттогава насам страната е в повишено ниво на готовност.

Откакто Русия нахлу в Украйна и Германия започна да оказва военна подкрепа на нападнатата страна в усилията ѝ за отбрана, се наблюдава поредица от саботажни инциденти, за които се предполага, че са дело на руските спецслужби.

Страхуват ли се германците от Русия?

В рамките на т.нар. Дойчландтренд на телевизия АРД (социологическо проучване по различни теми, вълнуващи германците), тази седмица на участниците е бил зададен следният въпрос: Представлява ли Русия риск за сигурността на Германия? "Да", отговаря мнозинството в представителното проучване, проведено от Infratest dimap.

56 процента смятат, че сигурността на Германия е много силно или силно застрашена от Русия. А за 39 процента заплахата е слаба или въобще няма такава. Делът на интервюираните, които смятат, че от Русия не произлиза заплаха за Германия, е особено голям в редиците на привържениците на "Алтернатива за Германия".

Инцидентът в Мюнхен не е бил неочакван

Предполагаемият опит за атентат в Мюнхен явно не е бил напълно неочакван за полицията. Според информация на AРД в този случай съществува връзка с ареста на 33-годишен украински гражданин в Тюрингия в началото на август, извършен от служители на регионалната Криминална служба. Както съобщи мюнхенската главна прокуратура няколко дни по-късно, мъжът е обвинен, че през юни е направил снимки на територията на военнопромишлено предприятие в Бавария и ги е препратил на своя поръчител. Смята се, че това е било част от подготовката на саботажна операция. Възможно е той да е имал подобна поръчка.

Редица арести за шпионаж и подготвяне на саботажни акции

АРД посочва, че предприятията от отбранителната промишленост се считат за особено изложени на риск, особено ако са ангажирани с военната подкрепа за Украйна. През март главният прокурор на Германия разпореди ареста на две лица – румънска гражданка в Северен Рейн-Вестфалия и 43-годишен украинец в Испания, който междувременно е бил прехвърлен в Германия. И двамата са обвинени, че са шпионирали баварския производител на дронове "Донаущал" и частния дом на управителя на фирмата.

В началото на юли стана известно, че на унгарско-сръбската граница са били задържани две лица, които също са заподозрени, че са били наети от руска разузнавателна служба. Твърди се, че те са пътували към Германия с експлозиви и дрон. И в този случай службите за сигурност разследват подозрението, че целта може да е била германска компания за производство на оръжие в Бавария.

Германия през 2026: 165 предполагаеми саботажни акции

Германските медии НДР, ВДР и "Зюддойче Цайтунг" разполагат с поверителен доклад на Федералната криминална служба, от който става ясно, че от януари до края на август 2026 властите са регистрирали вече над 165 случая на предполагаем саботаж в страната. Към тях се причисляват и "случаи на шпионаж без използване на дронове".

Според доклада от началото на годината полицейските служби са установили общо 112 престъпления, свързани с шпионаж: в повече от 60 случая става дума за т.нар. "застрашаващо сигурността заснемане", например неразрешено фотографиране на военни съоръжения или въоръжение. В 26 други случая дори се подозира шпионска дейност с цел саботаж. Регионите, в които са регистрирани най-много случаи на шпионаж, са: Бранденбург с 23 престъпления, следван от Северен Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Холщайн с по 21 престъпления, и Долна Саксония с 15 престъпления.

Броят на подозрителните наблюдения на дронове също остава на високо ниво. От януари до края на август в цялата страна са регистрирани 747 случая: при това са преброени 1068 дрона над обекти от критичната инфраструктура, военни съоръжения и предприятия за производство на оръжие.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    20 11 Отговор
    На тия все сме им криви. Твърдят че българите са занимавали само с джебджийство, кражби, проституция. сега и това!

    Коментиран от #3

    20:29 04.09.2026

  • 2 Лека меркел

    23 5 Отговор
    Аааа дойчето в душевен екстаз😂😂😂 са ще дъвчи темата поне два месеца😂😂😂

    20:31 04.09.2026

  • 3 да си го кажем

    13 34 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И кое не е вярно ? Да не говорим,че от всички държави в Европа ,България е най-npoкажена с толкова много предатели в лицето на мръсната русофилска craн.Докато България не се справи с тая свoлоч държавата никога няма да бъде наравно с развитите европейски държави.

    Коментиран от #7, #9

    20:33 04.09.2026

  • 4 Овчар

    30 7 Отговор
    Оръжието на дойче веле (дезинформацията) вече няма патрони а зимата чука на портата..!

    20:36 04.09.2026

  • 5 Тия не са българи

    11 7 Отговор
    Ниско ниво агенти.Така класифицират българите.Демек за жълти стотинки се продамат урвити

    20:37 04.09.2026

  • 6 ДНК-то

    14 5 Отговор
    било на Мерц. Това се знае.

    Коментиран от #19

    20:39 04.09.2026

  • 7 Ха,ха

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "да си го кажем":

    Много са развити бе, задлъжнели,фалирали, застаряващо население,натъпкани с мигранти от третия свят ,супер са😂😂

    20:39 04.09.2026

  • 8 Мутата

    27 9 Отговор
    Пунта мара. Запалиха си Райхстага за са си намерят причина да водят войни. Но сега Русия ще довърши несвършената работа 45 г.

    Коментиран от #13, #33

    20:39 04.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    4 8 Отговор
    Уф.
    Истината е че както бандеровците под натовско ръководство използват узбеки и таджики в Русия за разни терактове, така и руснаците вече почнаха да използват източноевропейци и украинци за дребни засега предупредителни акции в Европа.
    Човешката алчност е непобедима, така че свиквайте.

    20:41 04.09.2026

  • 11 гру гайтанджиева

    3 5 Отговор
    Дали да им платили добре?

    Коментиран от #32

    20:42 04.09.2026

  • 12 Да, да

    6 2 Отговор
    Без малко да запалят Райхстага!
    Сигурно са от зелените и на полицай Мехмед се е сторило, че са рускоговорящи и всичко си идва на мястото.

    20:43 04.09.2026

  • 13 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мутата":

    Тоя,който запали Райхстага го обесиха.Тия нашите убавци ще се разминат с по години зад решетките.

    20:44 04.09.2026

  • 14 И много

    3 3 Отговор
    коментатори са за арест!

    Коментиран от #34

    20:44 04.09.2026

  • 15 Сандо

    13 5 Отговор
    Всичко,което германците правят е основано на вероятности,неопределености и огромно желание населението да се обработи така,както нацистите го направиха до 1939 година.А ние много добре знаем какво последва от това.Но дали това го знаят нашите управляващи?

    20:45 04.09.2026

  • 16 Фесебе

    3 5 Отговор
    Българските ни агенти са повече от руските!

    20:47 04.09.2026

  • 17 немски зелки

    9 3 Отговор
    Билд е най жълтото вестниче, може би в ЕС!
    Щом зелките са стигнали до там, да го цитират, представете си за какв помия става дума! А при зелките работят и нашенци - от къдрави до пияници ! Пишат за каквото им платят - духовна проституция!

    20:48 04.09.2026

  • 18 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Когато става въпрос за дезинформация и пропаганда ,Германците винаги намесват българите както го сториха с подпалването на Райхстага.

    20:55 04.09.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДНК-то":

    ДНК - то БИЛО НА "ФЪФЛЕЩИЯ" БАЙ ЕЛЕНКО .................... СТАР КОМУНОФАШИСТ ........................ РЕГИСТРИРАН Е В МВР С АКЦИЯТА (САБОТАЖА) В СОФИЙСКОТО МЕТРО ......................... КАТО "НЕЛЕГАЛЕН" Е РАЗПОЗНАТ ПО СПЕЦИФИЧНОТО МУ "ФЪФЛЕНЕ" , БУЙНАТА "ЧЕТИНА" (КОСА) И "ВИСОКОТО" (БОТЕВСКО) ЧЕЛО ...................... ФАКТ !

    21:02 04.09.2026

  • 20 не разбрах

    7 3 Отговор
    уж българи са заподозрени, а пък виновни са руснаците?!!! Честно казано на мен в последните години евроатлантическата логика тотално ми се губи. Или аз не съм научил правилата на формалната логика, или повредата не е в моя монитор. Средно положение не може да има.

    Коментиран от #35

    21:02 04.09.2026

  • 21 55555

    5 2 Отговор
    Щом спрете помощта за Украйна,особенно военната, всички саботажи и хибридни атаки ще спрат. Това е отг оворът на Русия.

    Коментиран от #25

    21:03 04.09.2026

  • 22 Имаха традиции, но се загубиха

    4 7 Отговор
    След революцията някои от спасилите се в емиграция от стария режим са ликвидирани, най-известен е обаче случаят с Троцки, реалният организатор на Октомврийската революция. Бандера също е ликвидиран. Прави впечатление, че в днешно време някогашният професионализъм се е изпарил напълно. Дори случаите с Навални и Пригожин, които можеха да се решат тихо, се превърнаха в медийна сензация. Това е то, Путин се разбра, че не е никакъв професионалист от КГБ, а някакъв от обслужващия персонал, уредил се да работи зад граница и да върти търговийка и услуги.

    21:04 04.09.2026

  • 23 Данчо

    5 2 Отговор
    Вече простотийте ви не хващат дикиш!...."Хибридна", "Дизелова", "Бензинова", "На газ", "Електрическа"...Издишате вече!

    21:04 04.09.2026

  • 24 Дзак

    2 2 Отговор
    Затова има Съдия - Следовател! Да си свърши работата!

    21:04 04.09.2026

  • 25 Да, да

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "55555":

    Щом се подчинят и паднат на колене пред господаря и той ще прояви милост.

    21:05 04.09.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    2 5 Отговор
    Авторът от Дойче Веле мека първо си изясни, какво е атентат. Това е покушение срещу политическо лице, а не опит за палеж на строителна площадка.

    21:18 04.09.2026

  • 27 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 5 Отговор
    Христо Грозев ле е заловил тея предатели?🦧🤣🦧

    21:18 04.09.2026

  • 28 Тъпото руско говедо

    5 5 Отговор
    В затвора моля и хвърляйте ключа. Аз не желая да виждам такива русофилски боклуци в България. Питате ли се защо няма задържан... ни един руски агент в България... а те са много такива като румен радев, който отдавна му е време да влиза в затвора.

    21:20 04.09.2026

  • 29 Голям

    2 4 Отговор
    Кога ще ги стигнем немците, кога и ние ще започнем да си чистим държавата от русофилската измет?

    21:22 04.09.2026

  • 30 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Тези само Путин ги е пратил ,внимавайте и с пиратките че ще го приемат за бомбен атентат

    21:27 04.09.2026

  • 31 Знаем, че всички

    2 2 Отговор
    тези бг саботьори по Европа са членове на Възраждане, под егидата на "независимия" кандидат-президент Коцето К., пръв лозунгов юнак и ирански брат.

    21:29 04.09.2026

  • 32 Едва ли

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "гру гайтанджиева":

    На словаци, сърби, беларуси и унгарци рашките плащат в пъти повече. БГ възрожденският маргинал се продава за няма нищо.

    21:31 04.09.2026

  • 33 Ква война ви гони

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мутата":

    По време на райхстага Русия и Германия са вечна дружба.Употребяват Димитрав по най добршя начин.

    21:31 04.09.2026

  • 34 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "И много":

    Всички нацистки копейдаци.

    21:32 04.09.2026

  • 35 Ти си т.п по начало

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "не разбрах":

    Който плаща, той поръчва музиката.
    БГ саботьорите са най-загубените в света. Винаги ги хващат. Щото са с по три виШи.

    21:34 04.09.2026

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