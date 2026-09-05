Няма надежди за мир! Иран готов да воюва още месеци, вместо да преговаря под натиск

Продължителната конфронтация не е нещо, от което Техеран се страхува. Това заяви говорителят на Централния щаб "Хатам ал-Анбия" на въоръжените сили на Иран Ебрахим Золфагари по повод публикация на "Ню Йорк таймс".

Съгласно статията американски разузнавателни доклади са оценили, че Техеран е придобил по-голяма увереност в способността си да нанася удари по американски обекти и други цели в Близкия изток и би могъл да продължи войната неограничено дълго.

"Иран може да поддържа военните действия в продължение на месеци, ако е необходимо, вместо да се върне на масата за преговори под натиск", подчерта Золфагари в социалните мрежи.

Той предупреди и че всяка нова ескалация от страна на САЩ ще бъде посрещната с решителен отговор от Иран.