Няма надежди за мир! Иран готов да воюва още месеци, вместо да преговаря под натиск

Продължителната конфронтация не е нещо, от което Техеран се страхува. Това заяви говорителят на Централния щаб "Хатам ал-Анбия" на въоръжените сили на Иран Ебрахим Золфагари по повод публикация на "Ню Йорк таймс".
Съгласно статията американски разузнавателни доклади са оценили, че Техеран е придобил по-голяма увереност в способността си да нанася удари по американски обекти и други цели в Близкия изток и би могъл да продължи войната неограничено дълго.
"Иран може да поддържа военните действия в продължение на месеци, ако е необходимо, вместо да се върне на масата за преговори под натиск", подчерта Золфагари в социалните мрежи.
Той предупреди и че всяка нова ескалация от страна на САЩ ще бъде посрещната с решителен отговор от Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Омръзнал да повтаря!
С ТЕПЪРВА ИРАН ШЕ ЕСКАЛИРА - ПО ИЗБОРНО ВРЕМЕ!
Сега само поддържат огъня!👹
Коментиран от #7, #8
13:52 05.09.2026
2 Това кой го казва
Коментиран от #6
13:57 05.09.2026
3 ......-
Не се поддават на ю .дейско-кр.варски повърни.
14:00 05.09.2026
4 Боруна Лом
14:03 05.09.2026
5 Алйоооо лалугери
Междувременно САЩ продължават военното си присъствие в непосредствена близост......
Коментиран от #13
14:03 05.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 цял свят ще намрази САЩ
До коментар #1 от "Омръзнал да повтаря!":Щото пък сега ама хич не го мрази че даже и обожава нацистки Израел и чфутите нали?
14:05 05.09.2026
8 и каква е причината ?
До коментар #1 от "Омръзнал да повтаря!":ас не разбрах защо сащ трябва да бомбандират иран?
те и във ирак търсиха нещо което се оказа че го няма ама разрушиха им държавата никой после не им наложи санкций на краварите ? те са богопомазаните щото
14:06 05.09.2026
9 Корави
14:07 05.09.2026
10 сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд
14:08 05.09.2026
11 сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд
14:11 05.09.2026
12 сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд :
14:14 05.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 На Иран голямо браво
Коментиран от #15
14:20 05.09.2026
15 ИРАН РАЗБОМБЕН
До коментар #14 от "На Иран голямо браво":На Аятоласите не им дреме за народа.
Коментиран от #17
14:22 05.09.2026
16 Стоянчо Пуканката
14:23 05.09.2026
17 На Иран голямо браво
До коментар #15 от "ИРАН РАЗБОМБЕН":че не сваля глава пред световният агресор и терорист САЩ! Не е нужно да показваш трагедията си!
Коментиран от #18
14:25 05.09.2026
18 Иран РАЗБОМБЕН
До коментар #17 от "На Иран голямо браво":Трагедията е за Иран
Тях бомбят и Путин бомбят
Братя по съдба.
Коментиран от #19
14:31 05.09.2026
19 На Иран голямо браво
До коментар #18 от "Иран РАЗБОМБЕН":че не сваля глава пред световният агресор и терорист САЩ! Не е нужно да показваш трагедията си с тролене!
14:33 05.09.2026
20 А50
14:43 05.09.2026
21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
14:46 05.09.2026
22 Ефрейтора
Коментиран от #23, #24
14:56 05.09.2026
23 А50
До коментар #22 от "Ефрейтора":Ако знаеш само персите как чакат тея пехотинци на волето си. Според теб ако пехотинците имаха някакви шансове,защо не ги пускат
15:11 05.09.2026
24 Куку
До коментар #22 от "Ефрейтора":Те и у Виетнам ги пускаха , па после бегаха като опърлени
15:17 05.09.2026