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Няма надежди за мир! Иран готов да воюва още месеци, вместо да преговаря под натиск
  Тема: Иранската криза

Няма надежди за мир! Иран готов да воюва още месеци, вместо да преговаря под натиск

5 Септември, 2026 13:49 1 421 24

  • иран-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Иран може да поддържа военните действия в продължение на месеци, ако е необходимо, вместо да се върне на масата за преговори под натиск, подчерта Золфагари в социалните мрежи

Няма надежди за мир! Иран готов да воюва още месеци, вместо да преговаря под натиск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Продължителната конфронтация не е нещо, от което Техеран се страхува. Това заяви говорителят на Централния щаб "Хатам ал-Анбия" на въоръжените сили на Иран Ебрахим Золфагари по повод публикация на "Ню Йорк таймс".

Съгласно статията американски разузнавателни доклади са оценили, че Техеран е придобил по-голяма увереност в способността си да нанася удари по американски обекти и други цели в Близкия изток и би могъл да продължи войната неограничено дълго.

"Иран може да поддържа военните действия в продължение на месеци, ако е необходимо, вместо да се върне на масата за преговори под натиск", подчерта Золфагари в социалните мрежи.

Той предупреди и че всяка нова ескалация от страна на САЩ ще бъде посрещната с решителен отговор от Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омръзнал да повтаря!

    36 2 Отговор
    Все неща, които повтаряме от месеци - Иран няма да отстъпят, Тръмп ще трябва да да бомбардира , ще има много жертви сред цивилните, цените и инфлацията ще растат, цял свят ще намрази САЩ!

    С ТЕПЪРВА ИРАН ШЕ ЕСКАЛИРА - ПО ИЗБОРНО ВРЕМЕ!
    Сега само поддържат огъня!👹

    Коментиран от #7, #8

    13:52 05.09.2026

  • 2 Това кой го казва

    6 32 Отговор
    Стария Хаменей при девиците барабар с половината си семейство или осакатения му син наследник който никой не е виждал. Бързо забравиха как над Техеран единствените самолети бяха Американски и Израелски. Не е трудно пак да полетят там. Мисюлманин на Християнин не помага . Факт !

    Коментиран от #6

    13:57 05.09.2026

  • 3 ......-

    35 2 Отговор
    Браво на Персите!

    Не се поддават на ю .дейско-кр.варски повърни.

    14:00 05.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    34 1 Отговор
    ОБОРА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОНИ ОТ ВСЯКЪДЕ!СВЕТОВНО ЗЛО!

    14:03 05.09.2026

  • 5 Алйоооо лалугери

    19 1 Отговор
    Съгласно международното право случаят с принудата е ясен. Международният съд на ООН постанови по делото „Fisheries Jurisdiction“ , че споразумение, сключено под заплаха или употреба на сила, е нищожно, а самият информационен лист на Белия дом посочва януарската инвазия, „Операция „Абсолютна решителност“, като благоприятстващо условие.
    Междувременно САЩ продължават военното си присъствие в непосредствена близост......

    Коментиран от #13

    14:03 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 цял свят ще намрази САЩ

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Омръзнал да повтаря!":

    Щото пък сега ама хич не го мрази че даже и обожава нацистки Израел и чфутите нали?

    14:05 05.09.2026

  • 8 и каква е причината ?

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Омръзнал да повтаря!":

    ас не разбрах защо сащ трябва да бомбандират иран?

    те и във ирак търсиха нещо което се оказа че го няма ама разрушиха им държавата никой после не им наложи санкций на краварите ? те са богопомазаните щото

    14:06 05.09.2026

  • 9 Корави

    4 2 Отговор
    Знаят че няма да им хвърлят големата бомба.Ще държьт колкото може,ега нещо се случи в тяхна полза.

    14:07 05.09.2026

  • 10 сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд

    15 1 Отговор
    високопоставен демократ в Комисията по въоръжените сили на Сената. „Президентът Тръмп злоупотребява с правомощията си на главнокомандващ и подкопава истинската роля на военните в американската демокрация“, каза Рийд поставяйки въпроса дали САЩ не са реално в ролята на нацисти по времето на ВСВ

    14:08 05.09.2026

  • 11 сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд

    9 1 Отговор
    Последиците в рамките на Съединените щати са не по-малко опасни. Въоръжените сили са конституционно подчинени на гражданската власт и зависят от бюджетните средства на Конгреса. Пентагон, който натрупва дялове и генериращи приходи активи в чужбина, придобива свои собствени преки икономически интереси и степен на институционална автономия, която конституционната структура е била изрично предназначена да предотврати. Войните за грабеж се финансират и ръководят извън обсега на каквито и да е демократични форми, оцелели във Вашингтон.

    14:11 05.09.2026

  • 12 сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд :

    3 1 Отговор
    И съгласно американското законодателство, администрацията публично си противоречи. В събота главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че Службата за стратегически капитал не придобива дялово участие в частни компании. В документа на Белия дом от понеделник се казва, че е имало такова. В статията си в Responsible Statecraft Орландо Перес отбеляза, че законовите правомощия на службата са ограничени до заеми и гаранции за вътрешна верига на доставки и не се разпростират върху придобиване на чуждестранен капитал или добив на петрол. Сделките бяха одобрени от заместник-министъра на отбраната Стивън Файнбърг, милиардер и изпълнителен директор в областта на частните капиталови инвестиции, назначен от Тръмп....

    14:14 05.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 На Иран голямо браво

    18 1 Отговор
    че не сваля глава пред световният агресор и терорист САЩ!

    Коментиран от #15

    14:20 05.09.2026

  • 15 ИРАН РАЗБОМБЕН

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "На Иран голямо браво":

    На Аятоласите не им дреме за народа.

    Коментиран от #17

    14:22 05.09.2026

  • 16 Стоянчо Пуканката

    6 2 Отговор
    Персите са железарки! Ще тричат кравунделите(и присъдружните им гащниц)" до второ пришествие..

    14:23 05.09.2026

  • 17 На Иран голямо браво

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "ИРАН РАЗБОМБЕН":

    че не сваля глава пред световният агресор и терорист САЩ! Не е нужно да показваш трагедията си!

    Коментиран от #18

    14:25 05.09.2026

  • 18 Иран РАЗБОМБЕН

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "На Иран голямо браво":

    Трагедията е за Иран
    Тях бомбят и Путин бомбят
    Братя по съдба.

    Коментиран от #19

    14:31 05.09.2026

  • 19 На Иран голямо браво

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иран РАЗБОМБЕН":

    че не сваля глава пред световният агресор и терорист САЩ! Не е нужно да показваш трагедията си с тролене!

    14:33 05.09.2026

  • 20 А50

    5 2 Отговор
    Така и няма смислен отговор какво правят сащниците там и защо бомбят училища и болници в Иран и защо убиха Аятолаха с част от семейството му. Кой им дава това право. Иран пък има право да се защитава и го прави добре, даже събира репарации за преминаване през Ормузкия проток

    14:43 05.09.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 1 Отговор
    Моджтабата ми разпори белият асхол, останахме без бази в близкия изток, що ми трябваше да слушам Биби ама файловете щяха да излязат, Ко да правя...

    14:46 05.09.2026

  • 22 Ефрейтора

    3 4 Отговор
    До Доналд Тръмп:Пускайте пехотинците и ги приключвайте тия чалми.

    Коментиран от #23, #24

    14:56 05.09.2026

  • 23 А50

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ефрейтора":

    Ако знаеш само персите как чакат тея пехотинци на волето си. Според теб ако пехотинците имаха някакви шансове,защо не ги пускат

    15:11 05.09.2026

  • 24 Куку

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ефрейтора":

    Те и у Виетнам ги пускаха , па после бегаха като опърлени

    15:17 05.09.2026

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