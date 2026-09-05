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Южна Корея не е решила окончателно за военни в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Южна Корея не е решила окончателно за военни в Ормузкия проток

5 Септември, 2026 12:19 378 1

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Южна Корея е съюзник на САЩ по договора за отбрана, като на Корейския полуостров са разположени над 28 500 американски войници и други военни активи

Южна Корея не е решила окончателно за военни в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Южна Корея не е взела окончателно решение за евентуалното разполагане на сили в Ормузкия проток, съобщава Анадолската агенция.

"Южна Корея може да направи военен принос към глобалните усилия за осигуряване на свободно корабоплаване през пролива, доколкото такъв принос не компрометира отбранителната ѝ готовност, ако реши да го направи", заяви президентски служител пред "Йонхап".

По-рано неназован служител на Министерството на отбраната заяви пред телевизионната мрежа SBS, че Сеул прави "конкретни подготовки" за изпращане на военноморски сили в пролива.

SBS твърди, че подготовката за разполагането включва морски патрулен самолет P-8, екип за обезвреждане на взривни вещества и кораб за логистична поддръжка.

Южнокорейското правителство по-рано заяви, че ще се стреми към разполагане в пролива едва след края на войната между САЩ и Иран.

Това се случи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично разкритикува Сеул за отказа да участва в действия срещу Иран, тъй като САЩ наскоро намалиха военното учение с Южна Корея.

"Смятаме, че може да сме в състояние да направим принос в рамките на обхвата, който не компрометира нашата бойна готовност", каза президентският служител, пожелал анонимност.

Всяко разполагане изисква решение от Съвета за национална сигурност, резолюция на заседание на кабинета и съгласие от Народното събрание.

Текущата дискусия "не е достигнала етапа на търсене на парламентарно одобрение и не е взето окончателно решение", добави служителят.

Високопоставен южнокорейски военен служител заяви пред SBS: "Разбирам, че дискусиите относно базови пристанища и оперативни бази също се водят със съответните страни."

Южна Корея е съюзник на САЩ по договора за отбрана, като на Корейския полуостров са разположени над 28 500 американски войници и други военни активи.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Напишете в някоя търсачка "кей-поп музика" и ще ви изялзат снимки и клипове на състави. 98% ще са от Ю. Корея. Вижте ги на какво приличат и си представете какви войници имат тия. Та в Далечния Изток са генно предразположени към мъжеложство и ако няма здрава ръка като на Ким, тамошните се превръщат в лигави момиченца.

    12:27 05.09.2026

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