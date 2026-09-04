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Далеч от украинските дронове! Русия прибра подводниците си от Черно море заради повреди и опасност от атаки
  Тема: Украйна

Далеч от украинските дронове! Русия прибра подводниците си от Черно море заради повреди и опасност от атаки

4 Септември, 2026 22:28 697 48

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Две от подводниците, които в началото на войната са се намирали извън Черно море, вече са преминали планова поддръжка в Русия

Далеч от украинските дронове! Русия прибра подводниците си от Черно море заради повреди и опасност от атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Две подводници от състава на руския Черноморски флот липсват от акваторията на Черно море от дълго време. Тази липса вероятно се дължи на технически проблеми или изчерпан ресурс за поддръжка, заяви говорителят на ВМС на Украйна Дмитрий Плетенчук по време на националния Телемарафон.

Ако преди руснаците са поддържали постоянно по две единици подводници на бойно дежурство, от началото на тази година подобна активност не е регистрирана.

Загубата на присъствие от страна на подводните съдове повдига въпроси относно тяхната изправност и възможности за поддръжка. Плетенчук обяснява естеството на тези плавателни съдове и състоянието им:

''Подводниците са трудни цели, те са и носители на крилати ракети и ги изстрелват от подводна позиция. В същото време не сме ги наблюдавали в морето от доста време. Това може да се дължи и на запазването на ресурса. Предполагам, че може да има някои проблеми с експлоатацията именно защото не могат да бъдат въведени в постоянна поддръжка'', заяви говорителят на украинското ВМС.

Две от подводниците, които в началото на войната са се намирали извън Черно море, вече са преминали планова поддръжка в Русия. Онези обаче, които останаха блокирани в акваторията, са били интензивно експлоатирани без възможност за пълноценен ремонт.

''В момента те са в базата в полупотопено състояние - това е ноу-хауто на руснаците да ги предпазват максимално от въздушни удари. Има информация, че дори са монтирали навигационните мостове на тези подводници''.

Част от руския Черноморски флот все още остава в Крим. На полуострова има както повредени бойни единици, така и множество спомагателни кораби. По думите на Плетенчук, те не са били прехвърлени в Новоросийск, защото логистичният капацитет на тамкашното пристанище е ограничен, а поставянето на неподвижни кораби за ремонт ги превръща в лесна мишена за украинските сили.

Останалите в експлоатация подводници са пребазирани именно в Новоросийск, но излизанията им в открито море са сведени до минимум поради опасност от украински морски дронове.

Данните показват, че през август Русия е изстреляла ракети "Калибър“ едва веднъж — директно от акваторията на пристанището в Новоросийск. През юли са регистрирани три такива случая, отново извършени от самата база. Руското командване предпочита риска от неизправност при изстрелване вътре в базата пред опасността от украинска атака в открити води.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    15 13 Отговор
    Истината е че руснаците контролират черно море НАПЪЛНО..! А паднали дронове в морето ще изплуват все повече и повече защото руските заглушители нямат аналог..!

    Коментиран от #7, #14, #24, #47

    22:31 04.09.2026

  • 2 Добро решение

    11 11 Отговор
    Следва да си прибере и ракетките в Кремъл.

    22:34 04.09.2026

  • 3 Жестомимикът на ВВС на Тимбукту

    11 12 Отговор
    говорителят на ВМС на Украйна Дмитрий Плетенчук - най-вероятно това е единствения служител на несъществуващите ВМС на измислена държава - пълно ЛаЛаЛанд

    22:34 04.09.2026

  • 4 уахахаха

    11 9 Отговор
    тази статийка е голям бъркоч

    22:35 04.09.2026

  • 5 КЕФ

    8 10 Отговор
    Преди няколко часа реснаците са избомбили сградата на СБУ. Веднага сoрocнята да почва да вие че са загинали невинни бандерчета!

    Коментиран от #8

    22:35 04.09.2026

  • 6 Анкетьор от Галъп

    3 3 Отговор
    Сега ще броимЕ колко t-панари има в тоя форум и по тях ще изчислимЕ колко са в България.

    22:35 04.09.2026

  • 7 Истина и копейдашка истина

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    не е едно и също

    Коментиран от #12

    22:35 04.09.2026

  • 8 Хихи!

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "КЕФ":

    Руски фейк

    22:36 04.09.2026

  • 9 Ха-ха

    9 8 Отговор
    шойгу, Герасимов! А где Курск? :))

    22:36 04.09.2026

  • 10 Топч0

    11 10 Отговор
    Никога, не си играйте с Русия! Голяма грешка!

    Коментиран от #18

    22:39 04.09.2026

  • 11 А ГДЕ

    10 7 Отговор
    Крайцера Москва?

    Коментиран от #22

    22:39 04.09.2026

  • 12 Овчар

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "Истина и копейдашка истина":

    Разбирам западния ти гняв обаче пред фактите ти изглеждаш смешен..

    Коментиран от #16

    22:39 04.09.2026

  • 13 Ицо

    8 5 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    22:40 04.09.2026

  • 14 Ти с рашите ли взе да спориш, копей?

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ептен си превъртял.

    22:41 04.09.2026

  • 15 Черно море

    7 6 Отговор
    Крайцерът Масква завинаги остава в Черно море...

    22:42 04.09.2026

  • 16 Нямаш факти, копеец,

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    само спамиш с мечтите си.

    22:42 04.09.2026

  • 17 Няма край руският позор

    8 6 Отговор
    Няма.

    22:43 04.09.2026

  • 18 Споко, ще продължим да я бъзикаме

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Топч0":

    Могучая е мит.

    22:43 04.09.2026

  • 19 Пръцко

    5 6 Отговор
    Преди време молиха Зеленски благосклонно да им разреши манифестация, сега чакат разрешение да летят, а вече явно нямат и разрешение за плаване :))) Ха-ха - Великая, Могучая, Аналоговнетная... просто блатен азиатски позор...

    22:46 04.09.2026

  • 20 Жестомимикът на ВВС на Тимбукту

    2 5 Отговор
    Подводно Гмуркателните Сили на 404 плуват от четири години свободно из черно море ,напрао дрейфуват по теченията поф вода кат пиратите на Дейви Жонс от Карибски пирати 😄

    22:52 04.09.2026

  • 21 Руските дизелни подводници

    7 6 Отговор
    тип "Варшавянка" в Черно и Средиземно море патрулират руските кораби. Атомните подводници тип "Борей" са предназначени за унищожение на цели континенти и цивилизации.
    Украйна не е превърната все още в преорана нива по милостта и великодушието на Владимир Владимирович Путин.

    Коментиран от #26, #28, #36

    22:53 04.09.2026

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Сухопътен флот

    4 3 Отговор
    Украинските ВМС са нещо като двореца на морето в Прага и националния дворец на културата в софето.

    Коментиран от #25

    22:55 04.09.2026

  • 24 Ердоган

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ха Ха Ха Ха, определено си "безаналогов"....

    22:56 04.09.2026

  • 25 Флотът на Украйна

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Сухопътен флот":

    Избяга в Русия с корабите, екипажите и адмирала си. Адмиралът на украинския флот стана командващ на Тихоокеанския флот и там се пенсионира.

    22:58 04.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Жестомимикът на ВВС на Тимбукту

    1 7 Отговор
    11март 2022

    Брилянтен план от другаря Ким!

    Потопеното украинско корито „Гетман Сагайдачни“ ще се превърне в гигантска мина.🤷
    Ръководителят на областната държавна администрация в Николаев, Ким, е измислил брилянтен план: взривни вещества ще бъдат поставени на борда на наводнения кораб и след това ще бъдат взривени, когато руските войски влязат в града. Символът на Украйна не трябва да попадне в ръцете на проклетите московчани!
    Ким обаче не е помислил, че експлозията може да убие и жителите на Николаев. Това е просто брилянтно!

    23:00 04.09.2026

  • 28 Уенин

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Руските дизелни подводници":

    За пyтkuн ли говориш,че като пумпал се въртя в мавзолея?

    Коментиран от #33

    23:01 04.09.2026

  • 29 Ами

    6 3 Отговор
    Руския позор няма край.

    23:01 04.09.2026

  • 30 Абе мани...

    7 4 Отговор
    Украйна нарита кораблите и подводниците монголски от Сите пристанища у Крим!
    54 бойни монголски корабли и 2 подводници Фира!!
    Абе тия Пиздоглазите монголья с КОЙ воюват бе дееа?
    АааааааХахахаха

    23:01 04.09.2026

  • 31 Атомните подводници на ВеМеСето на 404

    2 6 Отговор
    Са преместени от левия крачол в десния михихи

    23:02 04.09.2026

  • 32 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    8 4 Отговор
    2022 ГОДИНА ВИКАХМЕ :

    НА КИЕВ
    НА БЕРЛИН
    НА ЛОНДОН
    НА ВАШИНГТОН.

    2026 ГОДИНА ВИКАМЕ:

    НА БЕНЗИН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    23:02 04.09.2026

  • 33 Не бееее

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Уенин":

    За българските полковници Куров и Дупенов!

    23:04 04.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Руските дизелни подводници":

    МЕНЯ ПОВЕСЯТ.

    ЗАТОВА ЛИ Е ВЕЛИКОДУШЕН
    БУНКЕРНИЯ ДЕДУШКА МУДАК?

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    Коментиран от #40

    23:05 04.09.2026

  • 37 ?????

    4 1 Отговор
    Глупости на търкалета.
    Надводните кораби са в Новоросийск заради дроновете, но подводниците нищо не ги плаши.
    Засега руснаците стрелят по корабите плаващи към Украйна с някакви дронове с 50-60 кг. взривно вещество.
    Ще е интересно когато подводниците излязат на лов.
    Тогава ще е по-друго за корабчетата.

    Коментиран от #48

    23:06 04.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мангалоpеца

    2 2 Отговор
    Абe аз да питам дрyгарите тук от укpaинския фpoнт aбе - НА КОГО Е ЧЕРНО МОРЕ А ?😄😄😄😄😄😄🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    23:07 04.09.2026

  • 40 Ти като си много умен

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "ХАХА ХАХАХА ХАХАХА":

    Защо пишеш с главни букви и без препинателни знаци? Българин ли си изобщо? Българският не ти е майчин език, изглежда.

    Коментиран от #45

    23:07 04.09.2026

  • 41 ПУТИН

    3 1 Отговор
    СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    НЕБЕТО НАД МАСКВА
    ПАК ГО ЗАТВОРИХА
    ЗА ПОЛЕТИ .

    ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ
    КГБ КРЕ.ТЕНА С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.

    23:08 04.09.2026

  • 42 Бензин пропал

    2 1 Отговор
    великата отечествена започна по бензиностанциите в кочината😀

    23:08 04.09.2026

  • 43 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Умирате се като сиполанковци с вашите тъпизми ,аман аман аман ,жалки сте и отвратителни

    23:09 04.09.2026

  • 44 Айрян мен

    3 1 Отговор
    Нищо им нема на подводниците на рус нaците! Направиха се на куци и заминаа болница, да не стане кат оная в Курск едно време, де оставиа морячетата да го дyат под водой!

    23:09 04.09.2026

  • 45 Кирил

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ти като си много умен":

    Нали македонска ни азбуката според пycито

    23:10 04.09.2026

  • 46 Мобилизация!

    2 0 Отговор
    Повестките летят.В раша военкомите разпращат повиквателните!

    23:11 04.09.2026

  • 47 ПЪДАР

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    ДА ТИ НАПОМНИМ ЛИ
    КОЛКО РУСКИ ЛЕГЕНА
    УДАРИХА УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ
    ЗА МЕСЕЦ ?

    МАЙ ТОТАЛНО СИ ИЗГУБИЛ ПРЕДСТВА
    ЗА КАКВО ПИШЕШ
    БРЕ ОВЧАРЧЕ?

    23:11 04.09.2026

  • 48 Черно море

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "?????":

    Е в обсега на противокорабните ракети от пристанището и сушата на Русия. Когато беше войната с Грузия, грузинците изкараха три бързоходни катера, които бяха унищожени още отвъд хоризонта.

    23:12 04.09.2026

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