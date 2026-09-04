Далеч от украинските дронове! Русия прибра подводниците си от Черно море заради повреди и опасност от атаки

Две подводници от състава на руския Черноморски флот липсват от акваторията на Черно море от дълго време. Тази липса вероятно се дължи на технически проблеми или изчерпан ресурс за поддръжка, заяви говорителят на ВМС на Украйна Дмитрий Плетенчук по време на националния Телемарафон.
Ако преди руснаците са поддържали постоянно по две единици подводници на бойно дежурство, от началото на тази година подобна активност не е регистрирана.
Загубата на присъствие от страна на подводните съдове повдига въпроси относно тяхната изправност и възможности за поддръжка. Плетенчук обяснява естеството на тези плавателни съдове и състоянието им:
''Подводниците са трудни цели, те са и носители на крилати ракети и ги изстрелват от подводна позиция. В същото време не сме ги наблюдавали в морето от доста време. Това може да се дължи и на запазването на ресурса. Предполагам, че може да има някои проблеми с експлоатацията именно защото не могат да бъдат въведени в постоянна поддръжка'', заяви говорителят на украинското ВМС.
Две от подводниците, които в началото на войната са се намирали извън Черно море, вече са преминали планова поддръжка в Русия. Онези обаче, които останаха блокирани в акваторията, са били интензивно експлоатирани без възможност за пълноценен ремонт.
''В момента те са в базата в полупотопено състояние - това е ноу-хауто на руснаците да ги предпазват максимално от въздушни удари. Има информация, че дори са монтирали навигационните мостове на тези подводници''.
Част от руския Черноморски флот все още остава в Крим. На полуострова има както повредени бойни единици, така и множество спомагателни кораби. По думите на Плетенчук, те не са били прехвърлени в Новоросийск, защото логистичният капацитет на тамкашното пристанище е ограничен, а поставянето на неподвижни кораби за ремонт ги превръща в лесна мишена за украинските сили.
Останалите в експлоатация подводници са пребазирани именно в Новоросийск, но излизанията им в открито море са сведени до минимум поради опасност от украински морски дронове.
Данните показват, че през август Русия е изстреляла ракети "Калибър“ едва веднъж — директно от акваторията на пристанището в Новоросийск. През юли са регистрирани три такива случая, отново извършени от самата база. Руското командване предпочита риска от неизправност при изстрелване вътре в базата пред опасността от украинска атака в открити води.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #7, #14, #24, #47
22:31 04.09.2026
2 Добро решение
22:34 04.09.2026
3 Жестомимикът на ВВС на Тимбукту
22:34 04.09.2026
4 уахахаха
22:35 04.09.2026
5 КЕФ
Коментиран от #8
22:35 04.09.2026
6 Анкетьор от Галъп
22:35 04.09.2026
7 Истина и копейдашка истина
До коментар #1 от "Овчар":не е едно и също
Коментиран от #12
22:35 04.09.2026
8 Хихи!
До коментар #5 от "КЕФ":Руски фейк
22:36 04.09.2026
9 Ха-ха
22:36 04.09.2026
10 Топч0
Коментиран от #18
22:39 04.09.2026
11 А ГДЕ
Коментиран от #22
22:39 04.09.2026
12 Овчар
До коментар #7 от "Истина и копейдашка истина":Разбирам западния ти гняв обаче пред фактите ти изглеждаш смешен..
Коментиран от #16
22:39 04.09.2026
13 Ицо
22:40 04.09.2026
14 Ти с рашите ли взе да спориш, копей?
До коментар #1 от "Овчар":Ептен си превъртял.
22:41 04.09.2026
15 Черно море
22:42 04.09.2026
16 Нямаш факти, копеец,
До коментар #12 от "Овчар":само спамиш с мечтите си.
22:42 04.09.2026
17 Няма край руският позор
22:43 04.09.2026
18 Споко, ще продължим да я бъзикаме
До коментар #10 от "Топч0":Могучая е мит.
22:43 04.09.2026
19 Пръцко
22:46 04.09.2026
20 Жестомимикът на ВВС на Тимбукту
22:52 04.09.2026
21 Руските дизелни подводници
Украйна не е превърната все още в преорана нива по милостта и великодушието на Владимир Владимирович Путин.
Коментиран от #26, #28, #36
22:53 04.09.2026
22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
23 Сухопътен флот
Коментиран от #25
22:55 04.09.2026
24 Ердоган
До коментар #1 от "Овчар":Ха Ха Ха Ха, определено си "безаналогов"....
22:56 04.09.2026
25 Флотът на Украйна
До коментар #23 от "Сухопътен флот":Избяга в Русия с корабите, екипажите и адмирала си. Адмиралът на украинския флот стана командващ на Тихоокеанския флот и там се пенсионира.
22:58 04.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Жестомимикът на ВВС на Тимбукту
Брилянтен план от другаря Ким!
Потопеното украинско корито „Гетман Сагайдачни“ ще се превърне в гигантска мина.🤷
Ръководителят на областната държавна администрация в Николаев, Ким, е измислил брилянтен план: взривни вещества ще бъдат поставени на борда на наводнения кораб и след това ще бъдат взривени, когато руските войски влязат в града. Символът на Украйна не трябва да попадне в ръцете на проклетите московчани!
Ким обаче не е помислил, че експлозията може да убие и жителите на Николаев. Това е просто брилянтно!
23:00 04.09.2026
28 Уенин
До коментар #21 от "Руските дизелни подводници":За пyтkuн ли говориш,че като пумпал се въртя в мавзолея?
Коментиран от #33
23:01 04.09.2026
29 Ами
23:01 04.09.2026
30 Абе мани...
54 бойни монголски корабли и 2 подводници Фира!!
Абе тия Пиздоглазите монголья с КОЙ воюват бе дееа?
АааааааХахахаха
23:01 04.09.2026
31 Атомните подводници на ВеМеСето на 404
23:02 04.09.2026
32 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
НА КИЕВ
НА БЕРЛИН
НА ЛОНДОН
НА ВАШИНГТОН.
2026 ГОДИНА ВИКАМЕ:
НА БЕНЗИН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
23:02 04.09.2026
33 Не бееее
До коментар #28 от "Уенин":За българските полковници Куров и Дупенов!
23:04 04.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
До коментар #21 от "Руските дизелни подводници":МЕНЯ ПОВЕСЯТ.
ЗАТОВА ЛИ Е ВЕЛИКОДУШЕН
БУНКЕРНИЯ ДЕДУШКА МУДАК?
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
Коментиран от #40
23:05 04.09.2026
37 ?????
Надводните кораби са в Новоросийск заради дроновете, но подводниците нищо не ги плаши.
Засега руснаците стрелят по корабите плаващи към Украйна с някакви дронове с 50-60 кг. взривно вещество.
Ще е интересно когато подводниците излязат на лов.
Тогава ще е по-друго за корабчетата.
Коментиран от #48
23:06 04.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мангалоpеца
23:07 04.09.2026
40 Ти като си много умен
До коментар #36 от "ХАХА ХАХАХА ХАХАХА":Защо пишеш с главни букви и без препинателни знаци? Българин ли си изобщо? Българският не ти е майчин език, изглежда.
Коментиран от #45
23:07 04.09.2026
41 ПУТИН
НЕБЕТО НАД МАСКВА
ПАК ГО ЗАТВОРИХА
ЗА ПОЛЕТИ .
ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ
КГБ КРЕ.ТЕНА С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.
23:08 04.09.2026
42 Бензин пропал
23:08 04.09.2026
43 Kaлпазанин
23:09 04.09.2026
44 Айрян мен
23:09 04.09.2026
45 Кирил
До коментар #40 от "Ти като си много умен":Нали македонска ни азбуката според пycито
23:10 04.09.2026
46 Мобилизация!
23:11 04.09.2026
47 ПЪДАР
До коментар #1 от "Овчар":ДА ТИ НАПОМНИМ ЛИ
КОЛКО РУСКИ ЛЕГЕНА
УДАРИХА УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ
ЗА МЕСЕЦ ?
МАЙ ТОТАЛНО СИ ИЗГУБИЛ ПРЕДСТВА
ЗА КАКВО ПИШЕШ
БРЕ ОВЧАРЧЕ?
23:11 04.09.2026
48 Черно море
До коментар #37 от "?????":Е в обсега на противокорабните ракети от пристанището и сушата на Русия. Когато беше войната с Грузия, грузинците изкараха три бързоходни катера, които бяха унищожени още отвъд хоризонта.
23:12 04.09.2026