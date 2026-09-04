Далеч от украинските дронове! Русия прибра подводниците си от Черно море заради повреди и опасност от атаки

Две подводници от състава на руския Черноморски флот липсват от акваторията на Черно море от дълго време. Тази липса вероятно се дължи на технически проблеми или изчерпан ресурс за поддръжка, заяви говорителят на ВМС на Украйна Дмитрий Плетенчук по време на националния Телемарафон.

Ако преди руснаците са поддържали постоянно по две единици подводници на бойно дежурство, от началото на тази година подобна активност не е регистрирана.

Загубата на присъствие от страна на подводните съдове повдига въпроси относно тяхната изправност и възможности за поддръжка. Плетенчук обяснява естеството на тези плавателни съдове и състоянието им:

''Подводниците са трудни цели, те са и носители на крилати ракети и ги изстрелват от подводна позиция. В същото време не сме ги наблюдавали в морето от доста време. Това може да се дължи и на запазването на ресурса. Предполагам, че може да има някои проблеми с експлоатацията именно защото не могат да бъдат въведени в постоянна поддръжка'', заяви говорителят на украинското ВМС.

Две от подводниците, които в началото на войната са се намирали извън Черно море, вече са преминали планова поддръжка в Русия. Онези обаче, които останаха блокирани в акваторията, са били интензивно експлоатирани без възможност за пълноценен ремонт.

''В момента те са в базата в полупотопено състояние - това е ноу-хауто на руснаците да ги предпазват максимално от въздушни удари. Има информация, че дори са монтирали навигационните мостове на тези подводници''.

Част от руския Черноморски флот все още остава в Крим. На полуострова има както повредени бойни единици, така и множество спомагателни кораби. По думите на Плетенчук, те не са били прехвърлени в Новоросийск, защото логистичният капацитет на тамкашното пристанище е ограничен, а поставянето на неподвижни кораби за ремонт ги превръща в лесна мишена за украинските сили.

Останалите в експлоатация подводници са пребазирани именно в Новоросийск, но излизанията им в открито море са сведени до минимум поради опасност от украински морски дронове.

Данните показват, че през август Русия е изстреляла ракети "Калибър“ едва веднъж — директно от акваторията на пристанището в Новоросийск. През юли са регистрирани три такива случая, отново извършени от самата база. Руското командване предпочита риска от неизправност при изстрелване вътре в базата пред опасността от украинска атака в открити води.