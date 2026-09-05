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Москва: САЩ да се съобразят с реалностите на бойното поле в усилията си за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Москва: САЩ да се съобразят с реалностите на бойното поле в усилията си за мир в Украйна

5 Септември, 2026 11:17 1 794 104

  • русия-
  • украйна-
  • сергей рябков-
  • доналд тръмп

Вчера американският президент обяви, че пратениците пътуват в чужбина в опит да постигнат мирно споразумение между Русия и Украйна

Москва: САЩ да се съобразят с реалностите на бойното поле в усилията си за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Администрацията на САЩ трябва да се съобразява с реалностите на място при всяко уреждане на конфликта между Русия и Украйна, в който ситуацията се променя във вреда на Киев. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.

"Ключовият въпрос е доколко администрацията на САЩ е готова да вложи усилия за намирането на реално решение на настоящата криза, като взема предвид реалностите на място", посочи той, когато беше попитан относно възможното посещение в Москва на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зетя на Доналд Тръмп.

Още новини от Украйна

Вчера американският президент обяви, че пратениците пътуват в чужбина в опит да постигнат мирно споразумение между Русия и Украйна.

Руският представител изрази и съмнения относно готовността на САЩ да се придържат към рамката, договорена по време на срещата на върха в Анкъридж между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Той подчерта, че е важно САЩ "да не се поддават на конюнктурни тактики, включително на манипулации от противниците на споразумението".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ не искат мир

    32 20 Отговор
    Войната им носи милиарди от продадена Европа! Всичко е пунта мара за глупаци!

    Коментиран от #6, #11, #36, #68

    11:21 05.09.2026

  • 2 Овчар

    23 26 Отговор
    Сащ вече не се интересуват от зеления парцал.! Той плати оръжия сега ще изчака да ги произведат , евентуално догодина..!

    Коментиран от #13

    11:23 05.09.2026

  • 3 Коментар

    24 24 Отговор
    тРябков не е фактор в тези преговори за да си дава мнението .

    Коментиран от #17, #85

    11:23 05.09.2026

  • 4 !!!?

    18 39 Отговор
    САЩ трябваше да се съобразят с реалностите на бойното поле когато Хитлер беше пред портите на Москва и блокада на Ленинград...!
    Сега в ЕС щеше да членуват Украйна и Беларус, а Путлер щеше да гледа Крим през крив макарон !!!?

    11:23 05.09.2026

  • 5 А реалностите са :

    25 16 Отговор
    Безусловна капитулация, международен съд за нацистките престъпници и подпалвачите на войни от Европа и Америка!

    Коментиран от #12

    11:23 05.09.2026

  • 6 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    20 15 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ не искат мир":

    Бомбят Русия
    САЩ трупат милиарди

    Коментиран от #21

    11:23 05.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин нападна вероломно Украйна.

    15 18 Отговор
    И си плаща скъпо за това
    САЩ няма интерес да спре войната,
    А да изтощава Русия.

    Коментиран от #39, #88

    11:25 05.09.2026

  • 9 Администрацията на САЩ трябва да се

    19 10 Отговор
    съобразява най вече че са фалирала държава! Ама тотално във техниччески фалит от всякъде

    Коментиран от #15

    11:26 05.09.2026

  • 10 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    12 18 Отговор
    Това напълно устройва САЩ.

    11:26 05.09.2026

  • 11 Жалко

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ не искат мир":

    Щото тия милиарди не ги оправят. Липсват им трилиони.
    Нещата вървят към голямо зануляване. Пак Европа ли е на топа?

    11:26 05.09.2026

  • 12 Откъде накъде

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "А реалностите са :":

    международен съд? Съд в Москва и изтърпяване на наказанията в сибирските трудови лагери. Каторга доживот!

    11:27 05.09.2026

  • 13 Нещо не се вързва

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Ако няма заводи на Украйна, ако няма хора, лой ще плаща?

    11:27 05.09.2026

  • 14 Прогноза

    15 17 Отговор
    Другата седмица ще тестват украинските балистики по Москва и Санкт Петербург .

    Коментиран от #27, #86

    11:27 05.09.2026

  • 15 Я пъ тоа

    11 13 Отговор

    До коментар #9 от "Администрацията на САЩ трябва да се":

    Фалирала държава бомби Путин
    Как ли му се вика на това.

    11:28 05.09.2026

  • 16 Биби

    8 4 Отговор
    Пианците се прават каде им е много убаво,значи е време да им стане още по зле деа!

    11:28 05.09.2026

  • 17 именно

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Коментар":

    Това показва отношението на Москва.

    11:28 05.09.2026

  • 18 Удри евраста с лопатЕто

    12 8 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    Коментиран от #44

    11:28 05.09.2026

  • 19 Дим над водата е това

    14 1 Отговор
    посещение в Москва на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зетя на Доналд Тръмп.... Поредната маалоумна бутафория разигравана от едни нещастници чието място е в затвора

    Коментиран от #58

    11:29 05.09.2026

  • 20 млад еврас

    17 7 Отговор
    Война в Украйна щеше да има при всички положения, да не мислите, че еврастите и САЩ правиха майданчета и хвърлиха толкова милиарди да въоръжат и подготвят едномилионна армия на Украйна е така за лудо, после пратиха бандеровци да вилнеят по Луганск и Домбас а после е така за майтап решиха да се освободят от еФтинжос руски ресурси хахахаха, някой да се съмнява още, че тези хора са се готвили 10 г. за война с Русия, мислеха, че Русия е слаба ама путлерягата им разказа играта.

    Коментиран от #47

    11:29 05.09.2026

  • 21 Не троле

    12 9 Отговор

    До коментар #6 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    САЩ направи война и докато трролиш унищожава Европа! Но какво ти пука на теб за Европа!

    Коментиран от #26, #28

    11:30 05.09.2026

  • 22 хахахаха

    12 8 Отговор
    Укрите искаха война, нарушиха минските споразумения и не подписаха договора в Истанбул, квото повикало такова се и обадило. Още помня как се подиграваха, ако ни нападнете вашите деца ще стоят гладни и умиращи от студ в мазетата, докато нашите са в топлите училища, е нещата нещо не се получиха точно така.

    11:30 05.09.2026

  • 23 Няма бре, няма кравари

    7 4 Отговор
    Нито редкоземни, нито каквото и да е няма да получите

    11:31 05.09.2026

  • 24 Удри русораста с лопатЕто

    9 6 Отговор
    Никакво примирие! Трепане на орки и русорасти до откат!!!

    11:33 05.09.2026

  • 25 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    8 10 Отговор
    Може ли Русия да остане без гориво
    Може ли Русия да бахтиса милион руски мужици
    Може ли Русия да и налагат САНКЦИИ
    Може ли Русия да я изолират от Европа....
    Може, може, щом я управлява дъртака кремълски
    Това е добре за САЩ

    11:33 05.09.2026

  • 26 Докато жално тролиш

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Не троле":

    Изглеждаш като отпадък.

    Коментиран от #29

    11:34 05.09.2026

  • 27 хахахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Прогноза":

    Ми грешна прогноза, искандерите и шахедите разказаха играта на заводите за укренска балистика хахахахаха, тестовете се отлагат до построяването на нови заводи хахахаха, чЕкаш ли разказването на играта хахахаха чЕкай си хахахаха.

    11:34 05.09.2026

  • 28 Байдън разпореди война в Украйна

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Не троле":

    Путин изпълни.чинно.....

    Коментиран от #32

    11:34 05.09.2026

  • 29 Така е

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Докато жално тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и като отпадък и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    11:35 05.09.2026

  • 30 Удри евраста с лопатЕто

    3 4 Отговор
    Ааааа кога скъсахте договора в Истанбул други ги разправяхте, вашите деца ще са гладни и на студено в мазетата, докато нашите са в топлите училища, сега елате да видите, кво да ви гледам, квото повикало такова се и обадило.

    11:35 05.09.2026

  • 31 Розовото пони зеля

    7 6 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя и спасява врагове не ти трябват.

    11:35 05.09.2026

  • 32 Чети за снижанка мъник

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    С тролене изглеждаш глупаво и жалко от малка!

    11:36 05.09.2026

  • 33 млад еврас

    4 6 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    11:36 05.09.2026

  • 34 серГей

    3 0 Отговор
    тряпка

    11:36 05.09.2026

  • 35 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    4 5 Отговор
    По голема реалност от тази, здраве му кажи

    11:37 05.09.2026

  • 36 пундата ти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ не искат мир":

    мара лий

    Коментиран от #37

    11:37 05.09.2026

  • 37 Чети за снижанка мъник

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "пундата ти":

    С тролене изглеждаш толкова глупаво и жалко от малка!

    Коментиран от #60

    11:38 05.09.2026

  • 38 България е НАТО.

    3 6 Отговор
    И в наш интерес е войната да продължи
    Трупаме дебели пачки от гибелта на руснаците....

    Коментиран от #48, #63, #77, #80

    11:39 05.09.2026

  • 39 На тая Украйна мушмул

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Кой и даде "независимост" да те питам и при какви условия ? С революция ли я извоюваха украинците? А? А когато, да те питам съседа ти, си паркира малкото натовско танкче на двора и ти го насочи към хола ти какво ще направиш ? Няма ли да отидеш и да му разбиеш простата кратуна? А? Я помисли малко. Ами ако ти пребива и децата всеки ден щото му вдигали шум и говорили на неприятен за него език? Ъхъъъ....

    Коментиран от #53

    11:39 05.09.2026

  • 40 Павел Пенев

    4 5 Отговор
    Защо трябва Москва да се съобразява с терористите от САЩ? Те направиха войната,прехвърлиха бойните действия на НАТО и ЕС и сега какво се очаква от тях? Как да разрешат конфликта но в тяхна полза. Чиста простотия? Путин се оказа неподготвен за военни действия против 50 по същество фашизирани държави.

    Коментиран от #64

    11:39 05.09.2026

  • 41 Розовото пони зеля

    2 4 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    11:40 05.09.2026

  • 42 млад еврас

    3 4 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    11:40 05.09.2026

  • 43 последната укра

    2 4 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    11:40 05.09.2026

  • 44 мушкай еvгъzuaтеца

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Удри евраста с лопатЕто":

    със сапа!

    11:40 05.09.2026

  • 45 Розовото пони зеля

    3 4 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    11:41 05.09.2026

  • 46 Розовото пони зеля

    3 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    11:41 05.09.2026

  • 47 домбим бабмас

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "млад еврас":

    в опу млат русоразт

    11:41 05.09.2026

  • 48 На война умират хора мъник

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "България е НАТО.":

    Тива не е игра на компа! Фашизма пак опря до деца в отчаянието си от Русия!

    Коментиран от #67

    11:42 05.09.2026

  • 49 Розовото пони зеля

    1 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #57

    11:42 05.09.2026

  • 50 последната укра

    3 3 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    11:42 05.09.2026

  • 51 ....

    4 2 Отговор
    То това "бойно поле" вече стига до зад Урал. Фронта е на два континента.

    11:43 05.09.2026

  • 52 Рябков, ТОВАРИШЧ

    4 3 Отговор
    Ти ли ша даваш акъл на САЩ

    11:43 05.09.2026

  • 53 разбиха ли ти

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "На тая Украйна мушмул":

    zaднио двор?

    11:44 05.09.2026

  • 54 Вангелия Гущерова

    7 4 Отговор
    СССР е първата ядрена държава, коята се разпадна и изчезна.

    Poccийската федерация ще е втората ядрена държава, която ще се разпадне и изчезне.

    Общото между двете е, че разпадът е предизвикан от безумието и тъпостта на кадри на престъпната организация КГБ.

    11:44 05.09.2026

  • 55 Ново пет

    5 2 Отговор
    То 3/4 от бойното поле са намира в Русия бе..Рябков.

    11:44 05.09.2026

  • 56 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    БАЙ СЕРГО, СТИГА С ТОВА "УСИЛИЕ" ZA СПИРАНЕ (ПРОДЪЛЖАВАНЕ) НА "ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ" .......................

    11:44 05.09.2026

  • 57 с ма муля ти

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Розовото пони зеля":

    ганга банга

    11:45 05.09.2026

  • 58 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Дим над водата е това":

    Странно е че никой не казва че моментът за посещение на Къшнър и Виткоф в Москва е избран крайно неудачно - поне според мен !?Не искам да се пиша капацитет но всички обстоятелства и аргументи показват че в момента Путин държи най-силните козове ...или ако това обяснение не се харесва -Путин няма нито една причина за да прави отстъпка спрямо предишната си позиция ...напротив сега има основание да постави нови искания...такова е положението и на външния и вътрешния фронт -на бойното поле в икономиката в дипломацията в подкрепата !?

    Коментиран от #62

    11:45 05.09.2026

  • 59 Удри русораста с лопатЕто

    4 2 Отговор
    Руската групировка край лиман е обкръжена.Следва ликвидация.

    11:46 05.09.2026

  • 60 поне я за мий

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Чети за снижанка мъник":

    вунишшш

    Коментиран от #65

    11:46 05.09.2026

  • 61 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    7 2 Отговор
    От войната най много печелят САЩ и Китай
    Първите трупат дебели пачки
    Вторите разширяват икономическата си инвазия в Русия.

    Коментиран от #74

    11:47 05.09.2026

  • 62 Чиниш ми се

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "не може да бъде":

    Дърт,закоравял минедчия.

    11:47 05.09.2026

  • 63 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "България е НАТО.":

    Факти.

    Коментиран от #69

    11:48 05.09.2026

  • 64 койдазнай

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Павел Пенев":

    Защото, ако Тръмп се събуди в лошо настроенеие, от московията ще остане само пепеплище!

    Коментиран от #66, #76

    11:48 05.09.2026

  • 65 С тролене мъуник

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "поне я за мий":

    все така глупаво и миризливо ще се чувстваш. За жалост сама лазиш да показваш трагедията си.

    11:49 05.09.2026

  • 66 Чети за снижанка мъник

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "койдазнай":

    Войната не е игра на компа!

    11:50 05.09.2026

  • 67 Я пъ тая

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "На война умират хора мъник":

    Кажи го на Путин...

    Коментиран от #72

    11:50 05.09.2026

  • 68 Пълни глупости

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ не искат мир":

    САЩ вече нямат оръжие за продаване на Украйна.
    Просто оръжието по складовете свърши, а ново оръжие се произвежда бавно, за пример България ще получи всичките си 16 самолета Ф-16 в рамките на 5 години (!!!). Първо ще бъдат попълнени складовете в САЩ, после идва Тайван защото там се произвеждат най-важните компоненти от електрониката, цифровата техника и ИИ.
    Кой се интересува от Украйна? Зеленски по най-наивният начин мобилизира бачкаторите, които вече са на по-добрия свят и просто няма кой да възстановява Украйна защото няма строители и бачкатори.

    Коментиран от #73

    11:50 05.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ТОВА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕТО ОТ

    1 0 Отговор
    ВИЗИТАТА НА ЦРУ В МОСКВА

    11:52 05.09.2026

  • 71 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    4 2 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #79

    11:52 05.09.2026

  • 72 Казвам го

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Я пъ тая":

    на тролещият глупак! На война мъник умират хора, а САЩ източва Европа!

    11:52 05.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО":

    Неможещи на бойното поле ватните са ми любими ххх вече много години 🤩💖

    11:53 05.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "койдазнай":

    Факт.

    11:54 05.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Това лисче си го пускал преди

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Пуснах ти "коментара" в търсачката на Гугъл и ми излязоха поне 20 пъти в различни сайтове.
    Първо, това не е по темата.
    Второ, написано е по абсолютно пpоcташки начин.
    Не дали интелектуалното ти ниво е толкова ниско, че си вярваш, че някой ви се връзва на примитивните лисчета.

    Коментиран от #84

    11:57 05.09.2026

  • 80 Нещастник безработен

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "България е НАТО.":

    Отрупал си се ти с "дебели пачки" от войната.. клошар изтръпнал

    11:59 05.09.2026

  • 81 Никаква пропаганда

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Намали пропагандата":

    Писал съм 100% факти, но вашето интелектуално ниво е ниско и не може да разберете коментара.
    Много от вас са вече дрогирани или на градус, а повечето от тpолoвете на Мирчев сте без образование.

    12:00 05.09.2026

  • 82 точка

    1 5 Отговор

    До коментар #77 от "Тва тук пишлеме":

    България е НАТО, ЕС, Шенген, еврозоната!
    Като не ти изнася се изнасяш с 200!
    точка.

    Коментиран от #83

    12:02 05.09.2026

  • 83 Абе я лево бре

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "точка":

    Леке ... ти ще ни обясняваш къде сме.

    12:09 05.09.2026

  • 84 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Това лисче си го пускал преди":

    И пабедителите се изнесоха при пабедените да слугуват за марки и за БеЕнВе на старо. И никой се не връща във великата Рус Пабедилька, продължават да слугуват за Евра и ново БеЕнВе. И ... без грамотнико задунайски "лисче" се пише "лисТче"!!!! ...панимайш блатна безкнижовна тв@р?

    Коментиран от #91

    12:10 05.09.2026

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Коментар":

    Хахахах, Ти Си един от най семплите Тука, хахах

    12:13 05.09.2026

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Прогноза":

    От тестването на дронове по Уайлдбериз уклайна остана без море и без складова база. След новите тестове какво ли я Чака?

    12:15 05.09.2026

  • 87 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    3 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #95

    12:15 05.09.2026

  • 88 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    И ще спаси света от фашизма

    12:19 05.09.2026

  • 89 САЩ реално инициира войната

    1 1 Отговор
    И Майдана също негова заслуга беше. Някой вярва ли че сега "усилия" си за мир в Украйна има ? Има усилия за капитулация и да се измъкнат от блатото в което сами се навряха и с много милиарди набутаха американският данъкоплатец

    12:19 05.09.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Германците даваха Визи на хора с немецкими происход бе ИБ рик,а те се получиха от немските военннпленници, останали от всички войни и емигриралите в царска Русия германци. Процента е минимален, но за българин бройката изглежда голяма

    12:20 05.09.2026

  • 92 Ясно беше

    2 0 Отговор
    Тея говн@ри пак печелят време и правят всички на бОдали, подчертавам ла@нари

    12:21 05.09.2026

  • 93 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Чиниш ми се":

    Дрът тъп дебелогъзест свиркажия

    12:22 05.09.2026

  • 94 Чиниш ми се

    0 0 Отговор
    Дрът тъп дебелогъзест свиркажия

    12:23 05.09.2026

  • 95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Дръж го яко, с устни. Нас не ни мисли, хахаах

    12:24 05.09.2026

  • 96 БРИТАНЦИ И ЕВРОПЕЙЦИ

    1 1 Отговор
    Разпалиха тази война. Дадоха планина оръжие и 1000 МИЛИАРДА на зеления еврей. Скоро ще се наложи да плащат за вредите причинени на руския народ.

    12:25 05.09.2026

  • 97 Арееее черта ...

    1 1 Отговор
    Да пътуват за Израел в опит да постигнат мирно споразумение между чфутската кочина и всички около нея. То бива бива нещастници ама на тея измекяри Уиткоф и зетя как па веднъж не им се получи ? Смоотаняци ...

    12:25 05.09.2026

  • 98 Бас хващам че тези

    1 1 Отговор
    измекяри Уиткоф и зетя нищо няма да постигнат освен временно за техни мекерета зърненият коридор да отворят, че барем някое доларче да направят както и миналата година впрочем беше... сигурен съм ..

    12:30 05.09.2026

  • 99 Знаещ

    0 1 Отговор
    Тов.Рябков,предупреждава,който трябва е чул предупреждението.
    Всичко друго е тролене.

    12:37 05.09.2026

  • 100 НОВИНИ ОТ ДРУГ САЙТ

    0 1 Отговор
    Съдът в Страсбург прекрати 879 жалби срещу Русия заради липса на ресурси

    12:37 05.09.2026

  • 101 ТРЪМП НЯМА СИЛА

    0 0 Отговор
    Да изпълни ангажиментите си. Какви преговори с тези лузъри.

    12:42 05.09.2026

  • 102 Хи хи

    0 0 Отговор
    урките ако не се съобразяват с решенията в Москва, ще получат патриоти, но не в контейнери, а летящи към тях. Така доставката на патриотите ще е най бърза !!

    12:44 05.09.2026

  • 103 Бий Путин

    0 0 Отговор
    Бий Бий Бий

    Бой по дъртия педофил!

    12:45 05.09.2026

  • 104 Москва

    0 0 Отговор
    Да строи джамии и да целува Kypана, а не да дава акъл на великата държава САЩ.

    12:46 05.09.2026

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