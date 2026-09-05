Москва: САЩ да се съобразят с реалностите на бойното поле в усилията си за мир в Украйна

Администрацията на САЩ трябва да се съобразява с реалностите на място при всяко уреждане на конфликта между Русия и Украйна, в който ситуацията се променя във вреда на Киев. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.
"Ключовият въпрос е доколко администрацията на САЩ е готова да вложи усилия за намирането на реално решение на настоящата криза, като взема предвид реалностите на място", посочи той, когато беше попитан относно възможното посещение в Москва на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зетя на Доналд Тръмп.
Вчера американският президент обяви, че пратениците пътуват в чужбина в опит да постигнат мирно споразумение между Русия и Украйна.
Руският представител изрази и съмнения относно готовността на САЩ да се придържат към рамката, договорена по време на срещата на върха в Анкъридж между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Той подчерта, че е важно САЩ "да не се поддават на конюнктурни тактики, включително на манипулации от противниците на споразумението".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ не искат мир
Коментиран от #6, #11, #36, #68
11:21 05.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #13
11:23 05.09.2026
3 Коментар
Коментиран от #17, #85
11:23 05.09.2026
4 !!!?
Сега в ЕС щеше да членуват Украйна и Беларус, а Путлер щеше да гледа Крим през крив макарон !!!?
11:23 05.09.2026
5 А реалностите са :
Коментиран от #12
11:23 05.09.2026
6 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #1 от "САЩ не искат мир":Бомбят Русия
САЩ трупат милиарди
Коментиран от #21
11:23 05.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин нападна вероломно Украйна.
САЩ няма интерес да спре войната,
А да изтощава Русия.
Коментиран от #39, #88
11:25 05.09.2026
9 Администрацията на САЩ трябва да се
Коментиран от #15
11:26 05.09.2026
10 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
11:26 05.09.2026
11 Жалко
До коментар #1 от "САЩ не искат мир":Щото тия милиарди не ги оправят. Липсват им трилиони.
Нещата вървят към голямо зануляване. Пак Европа ли е на топа?
11:26 05.09.2026
12 Откъде накъде
До коментар #5 от "А реалностите са :":международен съд? Съд в Москва и изтърпяване на наказанията в сибирските трудови лагери. Каторга доживот!
11:27 05.09.2026
13 Нещо не се вързва
До коментар #2 от "Овчар":Ако няма заводи на Украйна, ако няма хора, лой ще плаща?
11:27 05.09.2026
14 Прогноза
Коментиран от #27, #86
11:27 05.09.2026
15 Я пъ тоа
До коментар #9 от "Администрацията на САЩ трябва да се":Фалирала държава бомби Путин
Как ли му се вика на това.
11:28 05.09.2026
16 Биби
11:28 05.09.2026
17 именно
До коментар #3 от "Коментар":Това показва отношението на Москва.
11:28 05.09.2026
18 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #44
11:28 05.09.2026
19 Дим над водата е това
Коментиран от #58
11:29 05.09.2026
20 млад еврас
Коментиран от #47
11:29 05.09.2026
21 Не троле
До коментар #6 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":САЩ направи война и докато трролиш унищожава Европа! Но какво ти пука на теб за Европа!
Коментиран от #26, #28
11:30 05.09.2026
22 хахахаха
11:30 05.09.2026
23 Няма бре, няма кравари
11:31 05.09.2026
24 Удри русораста с лопатЕто
11:33 05.09.2026
25 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
Може ли Русия да бахтиса милион руски мужици
Може ли Русия да и налагат САНКЦИИ
Може ли Русия да я изолират от Европа....
Може, може, щом я управлява дъртака кремълски
Това е добре за САЩ
11:33 05.09.2026
26 Докато жално тролиш
До коментар #21 от "Не троле":Изглеждаш като отпадък.
Коментиран от #29
11:34 05.09.2026
27 хахахаха
До коментар #14 от "Прогноза":Ми грешна прогноза, искандерите и шахедите разказаха играта на заводите за укренска балистика хахахахаха, тестовете се отлагат до построяването на нови заводи хахахаха, чЕкаш ли разказването на играта хахахаха чЕкай си хахахаха.
11:34 05.09.2026
28 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #21 от "Не троле":Путин изпълни.чинно.....
Коментиран от #32
11:34 05.09.2026
29 Така е
До коментар #26 от "Докато жално тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и като отпадък и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
11:35 05.09.2026
30 Удри евраста с лопатЕто
11:35 05.09.2026
31 Розовото пони зеля
11:35 05.09.2026
32 Чети за снижанка мъник
До коментар #28 от "Байдън разпореди война в Украйна":С тролене изглеждаш глупаво и жалко от малка!
11:36 05.09.2026
33 млад еврас
11:36 05.09.2026
34 серГей
11:36 05.09.2026
35 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
11:37 05.09.2026
36 пундата ти
До коментар #1 от "САЩ не искат мир":мара лий
Коментиран от #37
11:37 05.09.2026
37 Чети за снижанка мъник
До коментар #36 от "пундата ти":С тролене изглеждаш толкова глупаво и жалко от малка!
Коментиран от #60
11:38 05.09.2026
38 България е НАТО.
Трупаме дебели пачки от гибелта на руснаците....
Коментиран от #48, #63, #77, #80
11:39 05.09.2026
39 На тая Украйна мушмул
До коментар #8 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Кой и даде "независимост" да те питам и при какви условия ? С революция ли я извоюваха украинците? А? А когато, да те питам съседа ти, си паркира малкото натовско танкче на двора и ти го насочи към хола ти какво ще направиш ? Няма ли да отидеш и да му разбиеш простата кратуна? А? Я помисли малко. Ами ако ти пребива и децата всеки ден щото му вдигали шум и говорили на неприятен за него език? Ъхъъъ....
Коментиран от #53
11:39 05.09.2026
40 Павел Пенев
Коментиран от #64
11:39 05.09.2026
41 Розовото пони зеля
11:40 05.09.2026
42 млад еврас
11:40 05.09.2026
43 последната укра
11:40 05.09.2026
44 мушкай еvгъzuaтеца
До коментар #18 от "Удри евраста с лопатЕто":със сапа!
11:40 05.09.2026
45 Розовото пони зеля
11:41 05.09.2026
46 Розовото пони зеля
11:41 05.09.2026
47 домбим бабмас
До коментар #20 от "млад еврас":в опу млат русоразт
11:41 05.09.2026
48 На война умират хора мъник
До коментар #38 от "България е НАТО.":Тива не е игра на компа! Фашизма пак опря до деца в отчаянието си от Русия!
Коментиран от #67
11:42 05.09.2026
49 Розовото пони зеля
Коментиран от #57
11:42 05.09.2026
50 последната укра
11:42 05.09.2026
51 ....
11:43 05.09.2026
52 Рябков, ТОВАРИШЧ
11:43 05.09.2026
53 разбиха ли ти
До коментар #39 от "На тая Украйна мушмул":zaднио двор?
11:44 05.09.2026
54 Вангелия Гущерова
Poccийската федерация ще е втората ядрена държава, която ще се разпадне и изчезне.
Общото между двете е, че разпадът е предизвикан от безумието и тъпостта на кадри на престъпната организация КГБ.
11:44 05.09.2026
55 Ново пет
11:44 05.09.2026
56 ЕДГАР КЕЙСИ
11:44 05.09.2026
57 с ма муля ти
До коментар #49 от "Розовото пони зеля":ганга банга
11:45 05.09.2026
58 не може да бъде
До коментар #19 от "Дим над водата е това":Странно е че никой не казва че моментът за посещение на Къшнър и Виткоф в Москва е избран крайно неудачно - поне според мен !?Не искам да се пиша капацитет но всички обстоятелства и аргументи показват че в момента Путин държи най-силните козове ...или ако това обяснение не се харесва -Путин няма нито една причина за да прави отстъпка спрямо предишната си позиция ...напротив сега има основание да постави нови искания...такова е положението и на външния и вътрешния фронт -на бойното поле в икономиката в дипломацията в подкрепата !?
Коментиран от #62
11:45 05.09.2026
59 Удри русораста с лопатЕто
11:46 05.09.2026
60 поне я за мий
До коментар #37 от "Чети за снижанка мъник":вунишшш
Коментиран от #65
11:46 05.09.2026
61 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
Първите трупат дебели пачки
Вторите разширяват икономическата си инвазия в Русия.
Коментиран от #74
11:47 05.09.2026
62 Чиниш ми се
До коментар #58 от "не може да бъде":Дърт,закоравял минедчия.
11:47 05.09.2026
63 Това са безспорни
До коментар #38 от "България е НАТО.":Факти.
Коментиран от #69
11:48 05.09.2026
64 койдазнай
До коментар #40 от "Павел Пенев":Защото, ако Тръмп се събуди в лошо настроенеие, от московията ще остане само пепеплище!
Коментиран от #66, #76
11:48 05.09.2026
65 С тролене мъуник
До коментар #60 от "поне я за мий":все така глупаво и миризливо ще се чувстваш. За жалост сама лазиш да показваш трагедията си.
11:49 05.09.2026
66 Чети за снижанка мъник
До коментар #64 от "койдазнай":Войната не е игра на компа!
11:50 05.09.2026
67 Я пъ тая
До коментар #48 от "На война умират хора мъник":Кажи го на Путин...
Коментиран от #72
11:50 05.09.2026
68 Пълни глупости
До коментар #1 от "САЩ не искат мир":САЩ вече нямат оръжие за продаване на Украйна.
Просто оръжието по складовете свърши, а ново оръжие се произвежда бавно, за пример България ще получи всичките си 16 самолета Ф-16 в рамките на 5 години (!!!). Първо ще бъдат попълнени складовете в САЩ, после идва Тайван защото там се произвеждат най-важните компоненти от електрониката, цифровата техника и ИИ.
Кой се интересува от Украйна? Зеленски по най-наивният начин мобилизира бачкаторите, които вече са на по-добрия свят и просто няма кой да възстановява Украйна защото няма строители и бачкатори.
Коментиран от #73
11:50 05.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ТОВА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕТО ОТ
11:52 05.09.2026
71 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #79
11:52 05.09.2026
72 Казвам го
До коментар #67 от "Я пъ тая":на тролещият глупак! На война мъник умират хора, а САЩ източва Европа!
11:52 05.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ
До коментар #61 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО":Неможещи на бойното поле ватните са ми любими ххх вече много години 🤩💖
11:53 05.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Това е безспорен
До коментар #64 от "койдазнай":Факт.
11:54 05.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Това лисче си го пускал преди
До коментар #71 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Пуснах ти "коментара" в търсачката на Гугъл и ми излязоха поне 20 пъти в различни сайтове.
Първо, това не е по темата.
Второ, написано е по абсолютно пpоcташки начин.
Не дали интелектуалното ти ниво е толкова ниско, че си вярваш, че някой ви се връзва на примитивните лисчета.
Коментиран от #84
11:57 05.09.2026
80 Нещастник безработен
До коментар #38 от "България е НАТО.":Отрупал си се ти с "дебели пачки" от войната.. клошар изтръпнал
11:59 05.09.2026
81 Никаква пропаганда
До коментар #73 от "Намали пропагандата":Писал съм 100% факти, но вашето интелектуално ниво е ниско и не може да разберете коментара.
Много от вас са вече дрогирани или на градус, а повечето от тpолoвете на Мирчев сте без образование.
12:00 05.09.2026
82 точка
До коментар #77 от "Тва тук пишлеме":България е НАТО, ЕС, Шенген, еврозоната!
Като не ти изнася се изнасяш с 200!
точка.
Коментиран от #83
12:02 05.09.2026
83 Абе я лево бре
До коментар #82 от "точка":Леке ... ти ще ни обясняваш къде сме.
12:09 05.09.2026
84 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #79 от "Това лисче си го пускал преди":И пабедителите се изнесоха при пабедените да слугуват за марки и за БеЕнВе на старо. И никой се не връща във великата Рус Пабедилька, продължават да слугуват за Евра и ново БеЕнВе. И ... без грамотнико задунайски "лисче" се пише "лисТче"!!!! ...панимайш блатна безкнижовна тв@р?
Коментиран от #91
12:10 05.09.2026
85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Коментар":Хахахах, Ти Си един от най семплите Тука, хахах
12:13 05.09.2026
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Прогноза":От тестването на дронове по Уайлдбериз уклайна остана без море и без складова база. След новите тестове какво ли я Чака?
12:15 05.09.2026
87 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #95
12:15 05.09.2026
88 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #8 от "Путин нападна вероломно Украйна.":И ще спаси света от фашизма
12:19 05.09.2026
89 САЩ реално инициира войната
12:19 05.09.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #84 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Германците даваха Визи на хора с немецкими происход бе ИБ рик,а те се получиха от немските военннпленници, останали от всички войни и емигриралите в царска Русия германци. Процента е минимален, но за българин бройката изглежда голяма
12:20 05.09.2026
92 Ясно беше
12:21 05.09.2026
93 Чиниш ми се
До коментар #75 от "Чиниш ми се":Дрът тъп дебелогъзест свиркажия
12:22 05.09.2026
94 Чиниш ми се
12:23 05.09.2026
95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #87 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Дръж го яко, с устни. Нас не ни мисли, хахаах
12:24 05.09.2026
96 БРИТАНЦИ И ЕВРОПЕЙЦИ
12:25 05.09.2026
97 Арееее черта ...
12:25 05.09.2026
98 Бас хващам че тези
12:30 05.09.2026
99 Знаещ
Всичко друго е тролене.
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