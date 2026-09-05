Москва: САЩ да се съобразят с реалностите на бойното поле в усилията си за мир в Украйна

Администрацията на САЩ трябва да се съобразява с реалностите на място при всяко уреждане на конфликта между Русия и Украйна, в който ситуацията се променя във вреда на Киев. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.

"Ключовият въпрос е доколко администрацията на САЩ е готова да вложи усилия за намирането на реално решение на настоящата криза, като взема предвид реалностите на място", посочи той, когато беше попитан относно възможното посещение в Москва на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зетя на Доналд Тръмп.

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Вчера американският президент обяви, че пратениците пътуват в чужбина в опит да постигнат мирно споразумение между Русия и Украйна.

Руският представител изрази и съмнения относно готовността на САЩ да се придържат към рамката, договорена по време на срещата на върха в Анкъридж между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Той подчерта, че е важно САЩ "да не се поддават на конюнктурни тактики, включително на манипулации от противниците на споразумението".