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Джей Ди Ванс: За момента боевете между САЩ и Иран не са война
  Тема: Иранската криза

Джей Ди Ванс: За момента боевете между САЩ и Иран не са война

5 Септември, 2026 12:49 621 31

  • джей ди ванс-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

На брифинг в Белия дом Ванс похвали усилията на САЩ за улесняване доставките на петрол през Ормузкия проток, където иранците нарушават морския трафик от началото на войната

Джей Ди Ванс: За момента боевете между САЩ и Иран не са война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

За вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс боевете между Съединените щати и Иран в момента не са война. Той отказа да предостави времева рамка за края на конфликта, съобщава "Ройтерс".

С това той подчертава предизвикателството, пред което е изправена администрацията на американския президент Доналд Тръмп в момента - военните действия навлизат в седмия си месец, а предстоят междинни избори.

Коментарите му идват, докато Вашингтон и Техеран си разменят остри атаки тази седмица след период на относително спокойствие, без да се провеждат дипломатически преговори с иранците за прекратяване на конфликта.

Войната понижи рейтинга на одобрение на президента Доналд Тръмп и повиши цените на газа.

На брифинг в Белия дом Ванс похвали усилията на САЩ за улесняване доставките на петрол през Ормузкия проток, където иранците нарушават морския трафик от началото на войната. Той похвали действията на Вашингтон за предотвратяване на по-широка глобална енергийна криза.

САЩ поддържат над 50 000 войници в Близкия изток. Администрацията на Тръмп е изпратила средства в региона, включително близо 20 военни кораба, фокусирани върху блокада. В някои случаи войските са били разположени за по-дълго от очакваното и са били изтеглени от Европа и Индо-Тихоокеанския регион.

Макар че най-интензивните боеве са утихнали, повтарящата се размяна на огън и липсата на окончателен край на войната поддържат високи световните цени на петрола.

Във вторник Съединените щати започнаха въздушни удари срещу Иран, поразявайки, според тях, военни цели по крайбрежието в отговор на иранските атаки срещу корабоплаването в Ормузкия проток. Внезапната ескалация на войната предизвика скок на цените на петрола до нива, невиждани от юли насам.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел ЛяРусо 🥋

    13 4 Отговор
    Не са война, а метод да променяте посоката на финансовите пазари за опции и акции, ама и това вече не работи. Всички ви разбраха кви сте измамници и палячовци. След месец губите Конгреса!

    Коментиран от #4

    12:53 05.09.2026

  • 2 Овчар

    13 1 Отговор
    Клоуни които всеки ден плашат само МУХИТЕ.!

    12:56 05.09.2026

  • 3 ТОА ПА...?!

    11 1 Отговор
    ,,Не било война"...?!
    Още малко и той като Путин-
    Не е война а...СВО...😝!

    12:58 05.09.2026

  • 4 Илон... Мъск...

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел ЛяРусо 🥋":

    ...,явно има мозък в главата си ,защото много бързо разбра,какви смешници сте начело с Тръмп и ви напусна овреме...!

    13:01 05.09.2026

  • 5 Анонимен

    7 1 Отговор
    Абе един куршум през границата се води военно действие и започване на война.

    13:05 05.09.2026

  • 6 Българин

    1 4 Отговор
    За щастие, след 25-30 години, Ванс ще бъде президент на САЩ! А до тогава, ерата Тръмп ще става все по-могъща!

    Коментиран от #11, #12

    13:12 05.09.2026

  • 7 Специалист

    5 2 Отговор
    Очакваме другарката Чернева да се изкаже по въпроса.Както за руския дрон в Лайпциг тя е компетентна. Война или само тероризъм е САЩ срещу Иран.Тази нищожна женица на европейска заплата очакваме мнение

    13:13 05.09.2026

  • 8 Глупендър

    3 2 Отговор
    не са война, де ще са война... тероризъм тогава е доволен ли си? Ядрен тероризъм! А избери си за какво да те съдят в МНС и в съдилищата на САЩ също впрочем .. кретен

    13:14 05.09.2026

  • 9 Анонимен

    4 3 Отговор
    Тръмп Путин били едно хахахаха

    13:14 05.09.2026

  • 10 Слугите

    1 1 Отговор
    На изрихххелските убийци са смешни. Но политкоректни

    13:15 05.09.2026

  • 11 Ко речи...,Ко...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    А ве пенЦийо,след 25-30 години ,Ти няма да си жив,за да видиш ,дали са ти се сбъднали виденията....!

    13:16 05.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ!

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    ,,...а ерата Тръмп до тогава ще става все по-могъща..."
    Че тя ,,ерата Тръмп",с всеки изминат ден става все по-,,НЕ-Могъща",ве Пъдпъдък такъв...?!?!?!

    13:18 05.09.2026

  • 13 иван

    3 0 Отговор
    И тоя като руснаците-не било война...Ами какво е,бе американци и руснаци,като умират хора??Изперкали сте изцяло,хеле президентите ви хич ги няма.Гола вода са и двамата!!!!!!!

    13:19 05.09.2026

  • 14 Някой

    2 1 Отговор
    Е, те и боевете в Украйна не са война. Тъй че, не знам за какво са всички тези санкции и вой на западния либерален елит.

    13:22 05.09.2026

  • 15 !!!?

    1 0 Отговор
    Ди Ванс защо не си го каже, че е "специална военна операция"...само за Толстой е "Война и Мир" !!!?

    13:22 05.09.2026

  • 16 Съвместното американско-израелско

    1 1 Отговор
    нападение срещу Иран, което започна в ранните сутрешни часове на 28 февруари, е престъпен военен акт, воден в грубо нарушение на Конституцията на Съединените щати и международното право. Първият му залп включваше убийството на държавния глава на Иран, аятолах Али Хаменей, и други висши ръководители на иранското правителство. Няма и най-малко правно оправдание за нападението. Не е поискано или дадено разрешение от Конгреса на Съединените щати, както се изисква от член I, раздел 8 от Конституцията. Никаква резолюция на Съвета за сигурност на ООН не е санкционирала употребата на сила. Нападението беше започнато, докато преговарящите между САЩ и Иран все още бяха ангажирани в преговори, посредничени от Оман, които бяха приключили само два дни по-рано в Женева. Нападението срещу Иран е точно това, което беше описано на Нюрнбергските процеси срещу нацистките лидери през 1945-46 г. като „престъпление срещу мира“ – „върховното международно престъпление, което се различава от другите военни престъпления само по това, че съдържа в себе си натрупаното зло на цялото“.

    13:23 05.09.2026

  • 17 Ореул

    0 1 Отговор
    Войната е мир, Свободата е робство, Невежеството е сила.

    13:24 05.09.2026

  • 18 нннн

    4 0 Отговор
    Ормузкият проток бе отворен и никой не пречеше на доставките преди САЩ и Израел да нападнат Иран. Чий го дирят кравите на 10 000 км от обора?

    13:25 05.09.2026

  • 19 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    Ако не е война какво е тогава..
    Или като на ти куклите дай ми парцалите..
    Гърмят безнаказано по една суверенна държава..
    Къде е Хамериката къде е Иран..
    Не им стиска,те си мислеха че е Ирак..

    13:26 05.09.2026

  • 20 Войната започна само две седмици

    0 0 Отговор
    след като държавният секретар Марко Рубио използва Мюнхенската конференция по сигурност на 14 февруари 2026 г., за да представи програма за хищничество и господство като цивилизационна мисия – призовавайки Европа да се отърси от „вината и срама“ за империалистическите зверства в колониите и Холокоста, оплаквайки упадъка на „великите западни империи“, т.е. самия колониален ред, изграден върху грабежи, репресии и масови убийства. Реториката на имперската носталгия е последвана от истинското нещо – крилати ракети, въздушни удари и бомбардировки на ирански градове – потвърждавайки, че разговорите за „цивилизация“ са обичайното лъжливо предговор към варварството. 

    13:28 05.09.2026

  • 21 Бомбардирането на Иран е престъпление

    0 0 Отговор
    – срещу народа и срещу цивилизацията. Когато ударите удрят градове като Техеран, Кум и Исфахан, целта не е просто „инфраструктура“, а натрупаният интелектуален, културен и социален живот на едно историческо общество. Свеждането на 90-милионна нация до координати и лозунги за „смяна на режима“ е езикът на империалистическото варварство. Трудещите се хора в Съединените щати и в международен план трябва да се противопоставят на тази атака, да поискат незабавно прекратяване на атаките и да отхвърлят нормализирането на масовите убийства и културното унищожение като инструменти на политиката.

    13:29 05.09.2026

  • 22 Широко признато е, дори

    0 0 Отговор
    в капиталистическите медии, че Съединените щати не са били изправени пред заплаха от Иран. Всъщност самият Тръмп, след Дванадесетдневната война от юни 2025 г., в която Съединените щати удариха три ирански ядрени съоръжения с най-големите конвенционални боеприпаси в арсенала си, заяви, че ядреният капацитет на Иран е „унищожен“. Той повтори това твърдение съвсем наскоро в обръщението си за състоянието на Съюза на 24 февруари 2026 г. Твърдението му, четири дни по-късно, че Иран представлява „непосредствена заплаха“ за Съединените щати, беше пряко опровергано от оценка от 2025 г. на Агенцията за военно разузнаване, която заключи, че Иран е на години, ако не и на десетилетие, от разработването на междуконтинентален ракетен капацитет. Два източника от разузнаването съобщиха пред CNN, че твърдението на Тръмп не е подкрепено от разузнавателна информация. Дори високопоставеният демократ в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, представителят Джим Хаймс, заяви след като беше информиран: „Не сме чули нито една основателна причина защо сега е моментът да започнем поредната война в Близкия изток

    13:29 05.09.2026

  • 23 Тръмп обяви войната не в национално

    0 0 Отговор
    обръщение от Овалния кабинет, не пред Конгреса, на когото Конституцията дава правомощието да обявява война, а в осемминутно видео, публикувано в 2:30 сутринта в частната му социална медийна платформа Truth Social от курорта му Mar-a-Lago в Палм Бийч, Флорида. Той носеше бяла бейзболна шапка с надпис „САЩ“. Тръмп не говореше на американския народ. Той говореше на своята база – на фашисткото движение, което е култивирал и което представлява неговия истински политически електорат. Както WSWS написа в изявление на 28 февруари: „Сега Тръмп, с бейзболна шапка на главата, обяви решението си посред нощ, докато повечето американци спяха. Той насочи Съединените щати и целия свят към катастрофален курс.“ Изявлението направи неизбежния исторически паралел: „В бъдеще историците ще сравняват нападението на Тръмп срещу Иран на 28 февруари 2026 г. с нахлуването на Хитлер в Полша на 1 септември 1939 г. Това са престъпления с еднакъв мащаб

    13:30 05.09.2026

  • 24 Фактът, че анкетите потвърждават

    0 0 Отговор
    огромната обществена опозиция срещу войната, няма никакъв ефект върху изчисленията на Тръмп. Анкета на Университета в Мериленд, проведена седмици преди удара, установи, че само 21% от американците подкрепят атака срещу Иран, докато 49% са категорично против. Предварителна анкета на YouGov, проведена в деня на ударите, установи само 34% одобрение - най-ниската обществена подкрепа за военна кампания на САЩ в съвременната история, по-малко от половината от подкрепата, регистрирана за нахлуването в Афганистан и Ирак. Анкета на Reuters/Ipsos установи 43% неодобрение спрямо само 27% одобрение. Седемдесет и четири процента от анкетираните в анкета на CBS/YouGov заявиха, че Тръмп се нуждае от одобрението на Конгреса, което никога не е търсил. Анкетата на Quinnipiac установи, че седем от 10 избиратели са против военни действия срещу Иран. Тези цифри разкриват дълбочината на пропастта между американската управляваща класа и населението, което тя потиска. Войната се води не в името на американския народ, а против ясно изразената му воля.

    13:31 05.09.2026

  • 25 Самата война се изразява в целенасочени

    0 0 Отговор
    убийства на политически лидери и военни командири, съпроводени от масивни бомбардировки, които доведоха до ужасни жертви сред цивилното население. В рамките на часове след първите удари беше потвърдена смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей, заедно с началника на щаба на армията, министъра на отбраната, началника на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, секретаря на Съвета за отбрана и приблизително 40 други служители. Начално училище за момичета беше ударено в град Минаб в южен Иран; Иран съобщи за близо 150 убити ученици. Иранският Червен полумесец съобщи за повече от 200 загинали само в първите часове. Нападението продължава, като ударите се извършват „в сърцето на Техеран“, докато броят на жертвите нараства. Потвърдено е убийството на дъщерята, внучката, снахата и зетя на Хаменей

    13:31 05.09.2026

  • 26 Хихи

    0 0 Отговор
    Могат да се объркат с Чирпанска сватба...

    13:32 05.09.2026

  • 27 Боклуци

    0 0 Отговор
    Американски боклуци

    13:33 05.09.2026

  • 28 Не е война,

    1 0 Отговор
    това е Специалната военна операция на Тръмпона!
    Съвсем заприлича на Приятеля Владимир.😲

    Това, че Си Джея повтаря същите глупости, само показва колко му е акъла!
    САЩ харчат милиарди за иранската СВО, дето не е война!

    Коментиран от #31

    13:35 05.09.2026

  • 29 Алйооооо, тъпо същество

    0 1 Отговор
    доставките на петрол през Ормузкия проток си бяха съвсем нормални преди вие кретени да ги направите НЕнормални

    13:35 05.09.2026

  • 30 Чфутски подлоги

    0 1 Отговор
    Вие сте злото за света ! Вие!

    13:38 05.09.2026

  • 31 Продължение

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Не е война,":

    Все неща, които повтаряме от месеци - Иран няма да отстъпят, Тръмп ще трябва да да бомбардира , ще има много жертви сред цивилните, цените и инфлацията ще растат, цял свят ще намрази САЩ!

    С ТЕПЪРВА ИРАН ШЕ ЕСКАЛИРА - ПО ИЗБОРНО ВРЕМЕ!
    Сега само поддържат огъня!👹

    13:38 05.09.2026