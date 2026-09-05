Джей Ди Ванс: За момента боевете между САЩ и Иран не са война

За вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс боевете между Съединените щати и Иран в момента не са война. Той отказа да предостави времева рамка за края на конфликта, съобщава "Ройтерс".
С това той подчертава предизвикателството, пред което е изправена администрацията на американския президент Доналд Тръмп в момента - военните действия навлизат в седмия си месец, а предстоят междинни избори.
Коментарите му идват, докато Вашингтон и Техеран си разменят остри атаки тази седмица след период на относително спокойствие, без да се провеждат дипломатически преговори с иранците за прекратяване на конфликта.
Войната понижи рейтинга на одобрение на президента Доналд Тръмп и повиши цените на газа.
На брифинг в Белия дом Ванс похвали усилията на САЩ за улесняване доставките на петрол през Ормузкия проток, където иранците нарушават морския трафик от началото на войната. Той похвали действията на Вашингтон за предотвратяване на по-широка глобална енергийна криза.
САЩ поддържат над 50 000 войници в Близкия изток. Администрацията на Тръмп е изпратила средства в региона, включително близо 20 военни кораба, фокусирани върху блокада. В някои случаи войските са били разположени за по-дълго от очакваното и са били изтеглени от Европа и Индо-Тихоокеанския регион.
Макар че най-интензивните боеве са утихнали, повтарящата се размяна на огън и липсата на окончателен край на войната поддържат високи световните цени на петрола.
Във вторник Съединените щати започнаха въздушни удари срещу Иран, поразявайки, според тях, военни цели по крайбрежието в отговор на иранските атаки срещу корабоплаването в Ормузкия проток. Внезапната ескалация на войната предизвика скок на цените на петрола до нива, невиждани от юли насам.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даниел ЛяРусо 🥋
Коментиран от #4
12:53 05.09.2026
2 Овчар
12:56 05.09.2026
3 ТОА ПА...?!
Още малко и той като Путин-
Не е война а...СВО...😝!
12:58 05.09.2026
4 Илон... Мъск...
До коментар #1 от "Даниел ЛяРусо 🥋":...,явно има мозък в главата си ,защото много бързо разбра,какви смешници сте начело с Тръмп и ви напусна овреме...!
13:01 05.09.2026
5 Анонимен
13:05 05.09.2026
6 Българин
Коментиран от #11, #12
13:12 05.09.2026
7 Специалист
13:13 05.09.2026
8 Глупендър
13:14 05.09.2026
9 Анонимен
13:14 05.09.2026
10 Слугите
13:15 05.09.2026
11 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #6 от "Българин":А ве пенЦийо,след 25-30 години ,Ти няма да си жив,за да видиш ,дали са ти се сбъднали виденията....!
13:16 05.09.2026
12 РЕАЛИСТ!
До коментар #6 от "Българин":,,...а ерата Тръмп до тогава ще става все по-могъща..."
Че тя ,,ерата Тръмп",с всеки изминат ден става все по-,,НЕ-Могъща",ве Пъдпъдък такъв...?!?!?!
13:18 05.09.2026
13 иван
13:19 05.09.2026
14 Някой
13:22 05.09.2026
15 !!!?
13:22 05.09.2026
16 Съвместното американско-израелско
13:23 05.09.2026
17 Ореул
13:24 05.09.2026
18 нннн
13:25 05.09.2026
19 Софийски селянин,Пенсионер
Или като на ти куклите дай ми парцалите..
Гърмят безнаказано по една суверенна държава..
Къде е Хамериката къде е Иран..
Не им стиска,те си мислеха че е Ирак..
13:26 05.09.2026
20 Войната започна само две седмици
13:28 05.09.2026
21 Бомбардирането на Иран е престъпление
13:29 05.09.2026
22 Широко признато е, дори
13:29 05.09.2026
23 Тръмп обяви войната не в национално
13:30 05.09.2026
24 Фактът, че анкетите потвърждават
13:31 05.09.2026
25 Самата война се изразява в целенасочени
13:31 05.09.2026
26 Хихи
13:32 05.09.2026
27 Боклуци
13:33 05.09.2026
28 Не е война,
Съвсем заприлича на Приятеля Владимир.😲
Това, че Си Джея повтаря същите глупости, само показва колко му е акъла!
САЩ харчат милиарди за иранската СВО, дето не е война!
Коментиран от #31
13:35 05.09.2026
29 Алйооооо, тъпо същество
13:35 05.09.2026
30 Чфутски подлоги
13:38 05.09.2026
31 Продължение
До коментар #28 от "Не е война,":Все неща, които повтаряме от месеци - Иран няма да отстъпят, Тръмп ще трябва да да бомбардира , ще има много жертви сред цивилните, цените и инфлацията ще растат, цял свят ще намрази САЩ!
С ТЕПЪРВА ИРАН ШЕ ЕСКАЛИРА - ПО ИЗБОРНО ВРЕМЕ!
Сега само поддържат огъня!👹
13:38 05.09.2026