Джей Ди Ванс: За момента боевете между САЩ и Иран не са война

За вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс боевете между Съединените щати и Иран в момента не са война. Той отказа да предостави времева рамка за края на конфликта, съобщава "Ройтерс".

С това той подчертава предизвикателството, пред което е изправена администрацията на американския президент Доналд Тръмп в момента - военните действия навлизат в седмия си месец, а предстоят междинни избори.

Коментарите му идват, докато Вашингтон и Техеран си разменят остри атаки тази седмица след период на относително спокойствие, без да се провеждат дипломатически преговори с иранците за прекратяване на конфликта.

Войната понижи рейтинга на одобрение на президента Доналд Тръмп и повиши цените на газа.

На брифинг в Белия дом Ванс похвали усилията на САЩ за улесняване доставките на петрол през Ормузкия проток, където иранците нарушават морския трафик от началото на войната. Той похвали действията на Вашингтон за предотвратяване на по-широка глобална енергийна криза.

САЩ поддържат над 50 000 войници в Близкия изток. Администрацията на Тръмп е изпратила средства в региона, включително близо 20 военни кораба, фокусирани върху блокада. В някои случаи войските са били разположени за по-дълго от очакваното и са били изтеглени от Европа и Индо-Тихоокеанския регион.

Макар че най-интензивните боеве са утихнали, повтарящата се размяна на огън и липсата на окончателен край на войната поддържат високи световните цени на петрола.

Във вторник Съединените щати започнаха въздушни удари срещу Иран, поразявайки, според тях, военни цели по крайбрежието в отговор на иранските атаки срещу корабоплаването в Ормузкия проток. Внезапната ескалация на войната предизвика скок на цените на петрола до нива, невиждани от юли насам.