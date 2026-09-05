Локално примирие в сила! МААЕ започна ремонти в Запорожката АЕЦ

Локално примирие с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия е влязло в сила, за да позволи ремонт на външното захранване на Запорожката АЕЦ в Украйна, съобщи тази сутрин самият надзорен орган на ООН, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Контролираният от руските сили обект в Украйна е без външно захранване от 20 август и разчита на спешните дизелови генератори за охлаждане на жизненоважните си системи за безопасност.

Запасите от дизел в централата намаляват и до дни е възможно спиране на генераторите, освен ако не бъде докарано ново гориво или не се възстанови електрозахранването, отбеляза МААЕ. Агенцията допълни, че украински техници ще започнат ремонта на линията по-късно днес, след като в района се проведе разчистване на мини.