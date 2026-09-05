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Локално примирие в сила! МААЕ започна ремонти в Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Локално примирие в сила! МААЕ започна ремонти в Запорожката АЕЦ

5 Септември, 2026 14:19 806 6

  • русия-
  • украйна-
  • запорожка аец

Контролираният от руските сили обект в Украйна е без външно захранване от 20 август и разчита на спешните дизелови генератори за охлаждане на жизненоважните си системи за безопасност

Локално примирие в сила! МААЕ започна ремонти в Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Локално примирие с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия е влязло в сила, за да позволи ремонт на външното захранване на Запорожката АЕЦ в Украйна, съобщи тази сутрин самият надзорен орган на ООН, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Контролираният от руските сили обект в Украйна е без външно захранване от 20 август и разчита на спешните дизелови генератори за охлаждане на жизненоважните си системи за безопасност.

Запасите от дизел в централата намаляват и до дни е възможно спиране на генераторите, освен ако не бъде докарано ново гориво или не се възстанови електрозахранването, отбеляза МААЕ. Агенцията допълни, че украински техници ще започнат ремонта на линията по-късно днес, след като в района се проведе разчистване на мини.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 1 Отговор
    Украйна, ако влезе в ЕС ще им спрат ли 3/4 от блоковете на АЕЦ, като в БГ ?

    Коментиран от #2

    14:22 05.09.2026

  • 2 Хуманно действат

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тоя Запорожец до 2 седмици остава без гориво и се превръща в Чернобил 2.0

    14:26 05.09.2026

  • 3 Весо

    11 1 Отговор
    На укра вяра да нямаш. Гадни хора....

    14:37 05.09.2026

  • 4 Българин

    6 4 Отговор
    Докато терористите не бъдат прогонени от Запорожката АЕЦ, безопасността е под огромен риск!

    Коментиран от #5

    14:42 05.09.2026

  • 5 Яцковски ясновидци

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Каза че ще има авария там до края месеца гледайте видеото в тубата

    14:58 05.09.2026

  • 6 Жожи

    0 0 Отговор
    Какво е това глупаво заглавие-мААЕ правила ремонти, тия чантаджии не могат носа си да обършат, те правили ремонти. И каква сума вложиха в тези ремонти? А, при задаващата се енергийна криза в ЕС са решили да осигурят локално примирие на войната, която предизвикаха от алчност. Получаваха почти безплатно ресурси от Русия, ама те са нагли, искат всичко и без да плащат нищо.

    16:03 05.09.2026

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