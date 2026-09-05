Локално примирие в сила! МААЕ започна ремонти в Запорожката АЕЦ

Локално примирие с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия е влязло в сила, за да позволи ремонт на външното захранване на Запорожката АЕЦ в Украйна, съобщи тази сутрин самият надзорен орган на ООН, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Контролираният от руските сили обект в Украйна е без външно захранване от 20 август и разчита на спешните дизелови генератори за охлаждане на жизненоважните си системи за безопасност.
Запасите от дизел в централата намаляват и до дни е възможно спиране на генераторите, освен ако не бъде докарано ново гориво или не се възстанови електрозахранването, отбеляза МААЕ. Агенцията допълни, че украински техници ще започнат ремонта на линията по-късно днес, след като в района се проведе разчистване на мини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2
14:22 05.09.2026
2 Хуманно действат
До коментар #1 от "Гост":Тоя Запорожец до 2 седмици остава без гориво и се превръща в Чернобил 2.0
14:26 05.09.2026
3 Весо
14:37 05.09.2026
4 Българин
Коментиран от #5
14:42 05.09.2026
5 Яцковски ясновидци
До коментар #4 от "Българин":Каза че ще има авария там до края месеца гледайте видеото в тубата
14:58 05.09.2026
6 Жожи
16:03 05.09.2026