Израелски удари в Газа убиха четирима души, сред тях две деца

Израелски въздушен удар в ивицата Газа уби в неделя мъж и 8-годишната му дъщеря, предава Ройтерс, позовавайки се на съобщение на здравните власти в палестинския анклав.

Мохамед Абу Селмия, ръководител на болница "Ал Шифа" в Газа, заяви, че ударът е поразил автомобил в западната част на града. При атаката са загинали Юсеф Акила и дъщеря му Уаафа, а шестима души са били ранени.

Говорител на израелската армия заяви, че военните са атакували боец на "Хамас" и че все още тече проверка на последиците от удара.

Според медици по-късно в неделя при два отделни израелски удара са били убити още двама души, включително дете. Според тях при единия удар е загинал най-малко един мъж близо до телекомуникационна компания източно от град Газа, а при друг удар по училище, в което са били настанени разселени семейства, е загинало 7-годишно момиче. Така броят на загиналите през деня е достигнал най-малко четирима.

Подкрепеното от САЩ примирие от октомври 2025 г. спря мащабните военни действия, но не сложи край на израелските удари. Израел заявяви, че целта им е да предотвратят атаки от страна на "Хамас" и други бойци в Газа.

Групировката обвини Израел в нарушаване на примирието и подкопаване на усилията за прилагане на общия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта. Той цели още изтеглянето на израелските сили и разоръжаването на "Хамас".

По данни на здравните власти в Газа от началото на примирието са убити над 1300 палестинци, предимно цивилни. Израелската армия съобщава за четирима загинали израелски военнослужещи. "Хамас" обикновено не публикува данни за загиналите си бойци.