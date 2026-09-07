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Израелски удари в Газа убиха четирима души, сред тях две деца
  Тема: Бъдещето на Газа

Израелски удари в Газа убиха четирима души, сред тях две деца

7 Септември, 2026 11:23 356 13

  • израел-
  • газа-
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Подкрепеното от САЩ примирие от октомври 2025 г. спря мащабните военни действия, но не сложи край на израелските удари

Израелски удари в Газа убиха четирима души, сред тях две деца - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Израелски въздушен удар в ивицата Газа уби в неделя мъж и 8-годишната му дъщеря, предава Ройтерс, позовавайки се на съобщение на здравните власти в палестинския анклав.

Мохамед Абу Селмия, ръководител на болница "Ал Шифа" в Газа, заяви, че ударът е поразил автомобил в западната част на града. При атаката са загинали Юсеф Акила и дъщеря му Уаафа, а шестима души са били ранени.

Говорител на израелската армия заяви, че военните са атакували боец на "Хамас" и че все още тече проверка на последиците от удара.

Според медици по-късно в неделя при два отделни израелски удара са били убити още двама души, включително дете. Според тях при единия удар е загинал най-малко един мъж близо до телекомуникационна компания източно от град Газа, а при друг удар по училище, в което са били настанени разселени семейства, е загинало 7-годишно момиче. Така броят на загиналите през деня е достигнал най-малко четирима.

Подкрепеното от САЩ примирие от октомври 2025 г. спря мащабните военни действия, но не сложи край на израелските удари. Израел заявяви, че целта им е да предотвратят атаки от страна на "Хамас" и други бойци в Газа.

Групировката обвини Израел в нарушаване на примирието и подкопаване на усилията за прилагане на общия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта. Той цели още изтеглянето на израелските сили и разоръжаването на "Хамас".

По данни на здравните власти в Газа от началото на примирието са убити над 1300 палестинци, предимно цивилни. Израелската армия съобщава за четирима загинали израелски военнослужещи. "Хамас" обикновено не публикува данни за загиналите си бойци.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кмета на мурафета

    2 2 Отговор
    По този повод ние от Нанадолно Путинище вдигаме паметник на Всичката Дружба.
    Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!

    11:27 07.09.2026

  • 2 Нацистките евреи

    9 0 Отговор
    не спряха да убиват деца воюващи за Хамас... Бял ден да не видите евреи проклети, децата ви да умират от болести и глад ви пожелавам за Новата година!

    11:28 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 По фашисти от ония

    6 1 Отговор
    Дето ги горяха в камерите
    Има възмездие...

    11:33 07.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не може да бъде!

    2 1 Отговор
    Евреите са миротворци!

    11:36 07.09.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    убийци!

    11:37 07.09.2026

  • 10 Мерц

    2 1 Отговор
    П….та ви ма…на като ми търкате коментарите! Никой не трябва да пише негативно срещу Израел!

    11:38 07.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 С големи бради

    0 0 Отговор
    и калашници!

    11:49 07.09.2026

  • 13 Кви удари бре

    1 0 Отговор
    Геноцид е точната формулировка на МНС на който сме член! Кога ще го разберете най после?

    11:53 07.09.2026