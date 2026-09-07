Израелски удари в Газа убиха четирима души, сред тях две деца

Израелски въздушен удар в ивицата Газа уби в неделя мъж и 8-годишната му дъщеря, предава Ройтерс, позовавайки се на съобщение на здравните власти в палестинския анклав.
Мохамед Абу Селмия, ръководител на болница "Ал Шифа" в Газа, заяви, че ударът е поразил автомобил в западната част на града. При атаката са загинали Юсеф Акила и дъщеря му Уаафа, а шестима души са били ранени.
Говорител на израелската армия заяви, че военните са атакували боец на "Хамас" и че все още тече проверка на последиците от удара.
Според медици по-късно в неделя при два отделни израелски удара са били убити още двама души, включително дете. Според тях при единия удар е загинал най-малко един мъж близо до телекомуникационна компания източно от град Газа, а при друг удар по училище, в което са били настанени разселени семейства, е загинало 7-годишно момиче. Така броят на загиналите през деня е достигнал най-малко четирима.
Подкрепеното от САЩ примирие от октомври 2025 г. спря мащабните военни действия, но не сложи край на израелските удари. Израел заявяви, че целта им е да предотвратят атаки от страна на "Хамас" и други бойци в Газа.
Групировката обвини Израел в нарушаване на примирието и подкопаване на усилията за прилагане на общия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта. Той цели още изтеглянето на израелските сили и разоръжаването на "Хамас".
По данни на здравните власти в Газа от началото на примирието са убити над 1300 палестинци, предимно цивилни. Израелската армия съобщава за четирима загинали израелски военнослужещи. "Хамас" обикновено не публикува данни за загиналите си бойци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кмета на мурафета
Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!
11:27 07.09.2026
2 Нацистките евреи
11:28 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 По фашисти от ония
Има възмездие...
11:33 07.09.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не може да бъде!
11:36 07.09.2026
9 Ний ша Ва упрайм
11:37 07.09.2026
10 Мерц
11:38 07.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 С големи бради
11:49 07.09.2026
13 Кви удари бре
11:53 07.09.2026