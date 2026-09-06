Израел няма да гони палестинците от Газа, уверяват САЩ

Израелските власти нямат план да принуждават палестинците да напускат ивицата Газа. Това зави посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкаби.

Той направи изявлението си, след като по-рано тази седмица израелският министър на отбраната Израел Кац посочи, че подобен план "се обсъжда постоянно", а министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир представи план за "доброволна емиграция", предвиждащ извеждането на повечето палестинци от анклава.

"Мога категорично да ви кажа, че израелците нямат план да разселват хора от Газа против волята им", увери Хъкаби по време на посещението си при палестински американци в село Турмус Ая на Западния бряг.

Освен това посланикът настоя, че Израел трябва да "гарантира безопасността и сигурността на населението на Западния бряг", тъй като през последно време нападенията на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително.