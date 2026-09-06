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Израел няма да гони палестинците от Газа, уверяват САЩ
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел няма да гони палестинците от Газа, уверяват САЩ

6 Септември, 2026 10:03 574 27

  • израел-
  • газа-
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  • бенямин нетаняху-
  • иран

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир представи план за "доброволна емиграция", предвиждащ извеждането на повечето палестинци от анклава

Израел няма да гони палестинците от Газа, уверяват САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Израелските власти нямат план да принуждават палестинците да напускат ивицата Газа. Това зави посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкаби.

Той направи изявлението си, след като по-рано тази седмица израелският министър на отбраната Израел Кац посочи, че подобен план "се обсъжда постоянно", а министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир представи план за "доброволна емиграция", предвиждащ извеждането на повечето палестинци от анклава.

"Мога категорично да ви кажа, че израелците нямат план да разселват хора от Газа против волята им", увери Хъкаби по време на посещението си при палестински американци в село Турмус Ая на Западния бряг.

Освен това посланикът настоя, че Израел трябва да "гарантира безопасността и сигурността на населението на Западния бряг", тъй като през последно време нападенията на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 666

    6 0 Отговор
    Кога светът ще се отърве от тези криминални военно престъпници и режима им маскиран като нагласени "избори" чрез нпо издигнати и финансирани кандидати?

    10:05 06.09.2026

  • 2 Честна хамериканска

    7 0 Отговор
    Няма да ги гони. Просто ще ги терминира, оцелелите ще изберат Европа за нов дом.

    10:08 06.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 То и Путин

    0 16 Отговор
    Няма да краде Украинските деца!

    Коментиран от #8, #15, #17, #18, #19

    10:09 06.09.2026

  • 5 ТОВА ОЗНАЧАВА

    11 0 Отговор
    ЧЕ САЩ СА ИЗЦЯЛО ПОДЧИНЕНИ НА ИЗРАЕЛ,ЩОМ ЕВРЕИТЕ ИМ ТИКАТ ДУМИТЕ В УСТАТА.

    10:12 06.09.2026

  • 6 Ми той ги изби затова няма кого да гони

    12 0 Отговор
    Израел извърши геноцид на жителите на Газа. И никой нищо не им казва !?!САЩ тръгнали да спасяват украйна това е лицемерие. ООН НАТО и ЕС също са в потресаващо лицемерие.

    10:13 06.09.2026

  • 7 Израел не ги гони

    5 4 Отговор
    А им прилага “Окончателното решение”.

    10:14 06.09.2026

  • 8 хунтата колко деца изби в Донбас

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "То и Путин":

    В Донецк има поименна алеа на избитите деца от фашиската хунта - които половината също са евреи. Много ти знае устата ама само за соросоидната лъжа .Истината йок.

    10:18 06.09.2026

  • 9 Да да

    1 0 Отговор
    Защо да ги гони . Но изтепаа половината че доисъепат и останалите

    10:20 06.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Окей

    5 0 Отговор
    Америка пак спасител ,няма край това лицемерие. Израел ползва американско оръжие и хората в ивицата загинаха с участието на САЩ на ЕС и на НАТО защото те подкрепят израел както и украйна.

    10:26 06.09.2026

  • 13 ИЗРАЕЛ Е СВЕТОВЕН

    5 0 Отговор
    ПРОБЛЕМ №1. ИМА ИЗРАЕЛ ,ИМА ПРОБЛЕМ.

    10:29 06.09.2026

  • 14 Иван

    2 0 Отговор
    Майк Хакаби е по-болен покварен мозък от Килъри Клинтън, Еленски и Виктория Нюланд, взети заедно.

    10:30 06.09.2026

  • 15 украинските деца и семействата им

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "То и Путин":

    Са в Европа и в България на издръжка на европейските правителства.

    10:30 06.09.2026

  • 16 604

    2 0 Отговор
    Само ще им изравнят дваровете с танкове...демокраси въх...

    10:31 06.09.2026

  • 17 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "То и Путин":

    То и Джефри Епщайн не иска да бъде в Израел, а пък живее там.

    Коментиран от #20

    10:32 06.09.2026

  • 18 604

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "То и Путин":

    Глей да не почне да краде пробити тролоуве...кът теб...

    Коментиран от #22

    10:34 06.09.2026

  • 19 Ни в клин ни в ръкав

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "То и Путин":

    Почва кратки НПО опорки лозунги да преписва на електронната клавиатура.

    10:35 06.09.2026

  • 20 Може дори и тук да живее

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    Никой не го търси. Той се води умрял.

    10:36 06.09.2026

  • 21 Иван

    0 0 Отговор
    Нарко Рубио.....гнусния хазарски евреин.

    10:37 06.09.2026

  • 22 Те са

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "604":

    Толерирани. Никой не ги закача !

    10:38 06.09.2026

  • 23 Иван

    0 0 Отговор
    Вчера сатанинския боклук Доналд Тръмп пак се оплакваше, че не бил получил Нобелова награда за мир.

    10:39 06.09.2026

  • 24 Иван

    0 0 Отговор
    Уpoда Майк Хакаби беше голям подстрекател на натовските бомбардировки над Сърбия.

    10:45 06.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Разбрахме

    0 0 Отговор
    Знаем бе, палестинци може, украинци не може.

    10:47 06.09.2026

  • 27 В интерес на Истината

    1 0 Отговор
    Отначало може би ООН и ЕС са подпомагали хората в ивицата но Израел започна война и всичко спря тотално.

    10:48 06.09.2026