Израел няма да гони палестинците от Газа, уверяват САЩ

Израелските власти нямат план да принуждават палестинците да напускат ивицата Газа. Това зави посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкаби.
Той направи изявлението си, след като по-рано тази седмица израелският министър на отбраната Израел Кац посочи, че подобен план "се обсъжда постоянно", а министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир представи план за "доброволна емиграция", предвиждащ извеждането на повечето палестинци от анклава.
"Мога категорично да ви кажа, че израелците нямат план да разселват хора от Газа против волята им", увери Хъкаби по време на посещението си при палестински американци в село Турмус Ая на Западния бряг.
Освен това посланикът настоя, че Израел трябва да "гарантира безопасността и сигурността на населението на Западния бряг", тъй като през последно време нападенията на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 666
10:05 06.09.2026
2 Честна хамериканска
10:08 06.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 То и Путин
Коментиран от #8, #15, #17, #18, #19
10:09 06.09.2026
5 ТОВА ОЗНАЧАВА
10:12 06.09.2026
6 Ми той ги изби затова няма кого да гони
10:13 06.09.2026
7 Израел не ги гони
10:14 06.09.2026
8 хунтата колко деца изби в Донбас
До коментар #4 от "То и Путин":В Донецк има поименна алеа на избитите деца от фашиската хунта - които половината също са евреи. Много ти знае устата ама само за соросоидната лъжа .Истината йок.
10:18 06.09.2026
9 Да да
10:20 06.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Окей
10:26 06.09.2026
13 ИЗРАЕЛ Е СВЕТОВЕН
10:29 06.09.2026
14 Иван
10:30 06.09.2026
15 украинските деца и семействата им
До коментар #4 от "То и Путин":Са в Европа и в България на издръжка на европейските правителства.
10:30 06.09.2026
16 604
10:31 06.09.2026
17 Иван
До коментар #4 от "То и Путин":То и Джефри Епщайн не иска да бъде в Израел, а пък живее там.
Коментиран от #20
10:32 06.09.2026
18 604
До коментар #4 от "То и Путин":Глей да не почне да краде пробити тролоуве...кът теб...
Коментиран от #22
10:34 06.09.2026
19 Ни в клин ни в ръкав
До коментар #4 от "То и Путин":Почва кратки НПО опорки лозунги да преписва на електронната клавиатура.
10:35 06.09.2026
20 Може дори и тук да живее
До коментар #17 от "Иван":Никой не го търси. Той се води умрял.
10:36 06.09.2026
21 Иван
10:37 06.09.2026
22 Те са
До коментар #18 от "604":Толерирани. Никой не ги закача !
10:38 06.09.2026
23 Иван
10:39 06.09.2026
24 Иван
10:45 06.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Разбрахме
10:47 06.09.2026
27 В интерес на Истината
10:48 06.09.2026