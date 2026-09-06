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Израел мъсти за атака на "Хизбула" с удари по Южен Ливан
  Тема: Иранската криза

Израел мъсти за атака на "Хизбула" с удари по Южен Ливан

6 Септември, 2026 09:03 542 3

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  • бенямин нетаняху

От 2 март насам израелските удари са причинили смъртта на над 4300 души в Ливан

Израел мъсти за атака на "Хизбула" с удари по Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Израелската армия нанесе удари по цели в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава "Ройтерс".

Атаката е в отговор на изстрелването на два дрона от "Хизбула" срещу израелски военнослужещи, разположени в част от района, която Израел е обявил за зона за сигурност.

Израелската армия предупреди за евакуация към районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заяви, че ще я атакува, тъй като се използва от "Хизбула".

Подкрепяната от Иран групировка не е коментирала случая.

В петък израелската армия заяви, че е нанесла удари по складове за оръжия, предназначени за използване от "Хизбула" в Южен Ливан.

От 2 март насам израелските удари са причинили смъртта на над 4300 души в Ливан.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Биби

    1 11 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    Коментиран от #3

    09:07 06.09.2026

  • 2 Коста

    3 0 Отговор
    За 2 дрона 4300 предимно мирно население... Тези евреи са масови убийци!

    09:32 06.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.