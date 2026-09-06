Израел мъсти за атака на "Хизбула" с удари по Южен Ливан

Израелската армия нанесе удари по цели в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава "Ройтерс".

Атаката е в отговор на изстрелването на два дрона от "Хизбула" срещу израелски военнослужещи, разположени в част от района, която Израел е обявил за зона за сигурност.

Израелската армия предупреди за евакуация към районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заяви, че ще я атакува, тъй като се използва от "Хизбула".

Подкрепяната от Иран групировка не е коментирала случая.

В петък израелската армия заяви, че е нанесла удари по складове за оръжия, предназначени за използване от "Хизбула" в Южен Ливан.

От 2 март насам израелските удари са причинили смъртта на над 4300 души в Ливан.