Израел мъсти за атака на "Хизбула" с удари по Южен Ливан

Израелската армия нанесе удари по цели в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава "Ройтерс".
Атаката е в отговор на изстрелването на два дрона от "Хизбула" срещу израелски военнослужещи, разположени в част от района, която Израел е обявил за зона за сигурност.
Израелската армия предупреди за евакуация към районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заяви, че ще я атакува, тъй като се използва от "Хизбула".
Подкрепяната от Иран групировка не е коментирала случая.
В петък израелската армия заяви, че е нанесла удари по складове за оръжия, предназначени за използване от "Хизбула" в Южен Ливан.
От 2 март насам израелските удари са причинили смъртта на над 4300 души в Ливан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Биби
Коментиран от #3
09:07 06.09.2026
2 Коста
09:32 06.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.