Четирима убити и 20 ранени при израелски удари в южната част на Ливан

Най-малко четирима души бяха убити при израелски удари и 20 души бяха ранени в района на Набатие в южната част на Ливан, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии, пише БТА.

По-рано днес израелските въоръжени сили съобщиха, че са започнали да нанасят удари в Южен Ливан в отговор на изстрелването от шиитското движение „Хизбула“ на два дрона срещу израелски войници, разположени в част от региона, който израелската страна е обявила за „зона за сигурност“, предаде Ройтерс.

Според израелските военни това е грубо нарушение на споразумението за примирие между Израел и Ливан.

В град Набатие е напълно разрушена историческа сграда, собственост на брата на депутата Нассер Джабер. Сградата преди това е била ресторант. Щети са понесли и съседни административни сгради, магазини и кафенета.

Израелските военни са атакували и болницата “Гандур” в съседния град Горно Набатие, като има пострадали. Според израелската медия “Йедиот Ахронот”, цитираща източници от сферата на сигурността, болницата не е използвана по предназначение, а като база на “Хизбула”. Тези твърдения не може да бъдат потвърдени чрез независими източници, отбелязва ДПА.

Израелските въоръжени сили по-рано издадоха предупреждение за евакуация на районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заявиха, че ще нанесат удар, тъй като „тя се използва от „Хизбула“.