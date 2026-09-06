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Четирима убити и 20 ранени при израелски удари в южната част на Ливан

Четирима убити и 20 ранени при израелски удари в южната част на Ливан

6 Септември, 2026 16:35 456 8

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  • хизбула

Израелските въоръжени сили по-рано издадоха предупреждение за евакуация на районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заявиха, че ще нанесат удар, тъй като тя се използва от „Хизбула"

Четирима убити и 20 ранени при израелски удари в южната част на Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души бяха убити при израелски удари и 20 души бяха ранени в района на Набатие в южната част на Ливан, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии, пише БТА.

По-рано днес израелските въоръжени сили съобщиха, че са започнали да нанасят удари в Южен Ливан в отговор на изстрелването от шиитското движение „Хизбула“ на два дрона срещу израелски войници, разположени в част от региона, който израелската страна е обявила за „зона за сигурност“, предаде Ройтерс.

Според израелските военни това е грубо нарушение на споразумението за примирие между Израел и Ливан.

В град Набатие е напълно разрушена историческа сграда, собственост на брата на депутата Нассер Джабер. Сградата преди това е била ресторант. Щети са понесли и съседни административни сгради, магазини и кафенета.

Израелските военни са атакували и болницата “Гандур” в съседния град Горно Набатие, като има пострадали. Според израелската медия “Йедиот Ахронот”, цитираща източници от сферата на сигурността, болницата не е използвана по предназначение, а като база на “Хизбула”. Тези твърдения не може да бъдат потвърдени чрез независими източници, отбелязва ДПА.

Израелските въоръжени сили по-рано издадоха предупреждение за евакуация на районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заявиха, че ще нанесат удар, тъй като „тя се използва от „Хизбула“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    3 2 Отговор
    Миротворци, кво да ги праиш...

    Коментиран от #3

    16:36 06.09.2026

  • 2 Мич

    1 1 Отговор
    Навремето един мъдър човек беше казал: САЩ създадоха един тумор в арабския свят.

    17:02 06.09.2026

  • 3 Миротворецъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Нямам интерес. Дебна само Коцето на гюме.

    17:05 06.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спецназ

    1 0 Отговор
    Вярвам че дъртия Султан Ердо (както Путин)на края на дните си нема какво да

    губи и ще заличи тая кочина от лицето на Земята, наречена Израел!

    17:10 06.09.2026

  • 6 Колю

    0 0 Отговор
    Ами то и тука вчера имаме толкова жертви.По пътищата.

    17:10 06.09.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    КУПЕЙЙИТЕ СА ЕНИГМА
    АЛЕД 40г.ВСЕ ОЩЕ ПОДКРЕПЯТ
    „УЧЕНИЦИТЕ„ НА ИЛИЧ РАМИРЕС🤔

    17:17 06.09.2026

  • 8 Саап

    0 0 Отговор
    Що ли Израиль не летят на кло зетите Гейпен на радка любимите

    17:26 06.09.2026