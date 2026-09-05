Руски удар по Чугуев уби трима, цивилен руснак загина в колата си

При брутален руски удар с безпилотен летателен апарат (БПЛА) по центъра на град Чугуев, Харковска област, загинаха трима души. Според първоначалните данни на местните власти, трагедията е разтърсила цивилен сектор, където е засегнато едно семейство. Жертвите са идентифицирани като 11-годишно момче, 19-годишно момиче и 45-годишен мъж.

Атаката е извършена в събота вечерта, като към 21:30 часа местно време (съвпадащо с българското) спасителните служби вече се борят с мащабен пожар на мястото на сблъсъка. При удара напълно е разрушена частна жилищна къща, както и прилежащи стопански постройки и гараж.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи, че при инцидента има и тежко пострадала 40-годишна жена. Медицинските екипи на място оказват спешна помощ на ранената, която е хоспитализирана в критично състояние. Кметът на града Галина Минаева потвърди, че спасителните операции и разчистването на отломките продължават в засилен режим в търсене на евентуални други пострадали под завалите.

Информацията за нападението в Чугуев е потвърдена от официалните канали на Харковската ОВА и водещите украински медии, сред които „Украинская правда“, „Факты ICTV“ и „РБК-Украина“.

Нов удар от ВСУ: Кола се взриви край Белгород, има жертва и разрушения

При поредна ескалация и засилени атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в граничната Белгородска област, в селището от градски тип Октябрски загина цивилен гражданин. Инцидентът е станал, след като лек автомобил е преминал върху взривно устройство на пътя, в резултат на което намиращият се в превозното средство мъж е починал на място от получените наранявания.

Според официално изявление на Оперативния щаб на Белгородска област, през изминалото денонощие атаките с безпилотни летателни апарати и обстрели са засегнали тежко няколко общини, като най-сериозни са последствията в Белгородски район. Освен смъртния случай в Октябрски, при нападения с дронове са пострадали и три жени, като една от тях е хоспитализирана в тежко състояние. В селището са нанесени сериозни материални щети – един автомобил е напълно унищожен от последвал пожар, повредени са още три превозни средства, както и покривите на три жилищни сгради.

Регионалните власти и местната информационна агенция Бел.Ру съобщават, че атаките в областта са довели до ранявания на цивилни граждани, включително деца, в общините Борисовски, Грайворонски, Ракитянски, Краснояружки и Шебекински. Поражения има по десетки частни и многофамилни домове, търговски обекти и елементи от електроснабдителната инфраструктура.

Ситуацията по границата остава изключително напрегната. По данни на руското Министерство на отбраната, цитирани от изданието Фонтанка.ру, дежурните средства за противовъздушна отбрана продължават активно да прехващат десетки украински дронове над Белгородска област и съседните региони.