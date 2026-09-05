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Руски удар по Чугуев уби трима, цивилен руснак загина в колата си
  Тема: Украйна

Руски удар по Чугуев уби трима, цивилен руснак загина в колата си

5 Септември, 2026 21:17, обновена 5 Септември, 2026 22:38 1 925 24

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Белгородска област остава основен прицел на ВСУ сред пограничните региони

Руски удар по Чугуев уби трима, цивилен руснак загина в колата си - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При брутален руски удар с безпилотен летателен апарат (БПЛА) по центъра на град Чугуев, Харковска област, загинаха трима души. Според първоначалните данни на местните власти, трагедията е разтърсила цивилен сектор, където е засегнато едно семейство. Жертвите са идентифицирани като 11-годишно момче, 19-годишно момиче и 45-годишен мъж.

Атаката е извършена в събота вечерта, като към 21:30 часа местно време (съвпадащо с българското) спасителните служби вече се борят с мащабен пожар на мястото на сблъсъка. При удара напълно е разрушена частна жилищна къща, както и прилежащи стопански постройки и гараж.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи, че при инцидента има и тежко пострадала 40-годишна жена. Медицинските екипи на място оказват спешна помощ на ранената, която е хоспитализирана в критично състояние. Кметът на града Галина Минаева потвърди, че спасителните операции и разчистването на отломките продължават в засилен режим в търсене на евентуални други пострадали под завалите.

Информацията за нападението в Чугуев е потвърдена от официалните канали на Харковската ОВА и водещите украински медии, сред които „Украинская правда“, „Факты ICTV“ и „РБК-Украина“.

Нов удар от ВСУ: Кола се взриви край Белгород, има жертва и разрушения

При поредна ескалация и засилени атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в граничната Белгородска област, в селището от градски тип Октябрски загина цивилен гражданин. Инцидентът е станал, след като лек автомобил е преминал върху взривно устройство на пътя, в резултат на което намиращият се в превозното средство мъж е починал на място от получените наранявания.

Според официално изявление на Оперативния щаб на Белгородска област, през изминалото денонощие атаките с безпилотни летателни апарати и обстрели са засегнали тежко няколко общини, като най-сериозни са последствията в Белгородски район. Освен смъртния случай в Октябрски, при нападения с дронове са пострадали и три жени, като една от тях е хоспитализирана в тежко състояние. В селището са нанесени сериозни материални щети – един автомобил е напълно унищожен от последвал пожар, повредени са още три превозни средства, както и покривите на три жилищни сгради.

Регионалните власти и местната информационна агенция Бел.Ру съобщават, че атаките в областта са довели до ранявания на цивилни граждани, включително деца, в общините Борисовски, Грайворонски, Ракитянски, Краснояружки и Шебекински. Поражения има по десетки частни и многофамилни домове, търговски обекти и елементи от електроснабдителната инфраструктура.

Ситуацията по границата остава изключително напрегната. По данни на руското Министерство на отбраната, цитирани от изданието Фонтанка.ру, дежурните средства за противовъздушна отбрана продължават активно да прехващат десетки украински дронове над Белгородска област и съседните региони.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква е връзката

    22 3 Отговор
    между кървавото меле между СБУ и ГРУ с дадени жертви и дрона на следващия ден по офиса на СБУ???
    Никой от вас ли си задава въпроса!?
    За журналистите е ясно че им забранено да мислят и задават въпроси.

    Коментиран от #3

    21:30 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да се чете...

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каква е връзката":

    Някой от ра задава ли си въпроса?

    Коментиран от #9

    21:31 05.09.2026

  • 4 Психиатър

    4 0 Отговор
    ...Жуков, не Жеков!

    21:32 05.09.2026

  • 5 У дри Баце

    5 21 Отговор
    У ДРИ ИИ...ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    21:33 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    21 0 Отговор
    Кубилиос,я си гледай космоса, а не заплашвай.... не си мисли, че си защитен в брюксел.... Глупако...

    21:33 05.09.2026

  • 8 Сатана Z

    22 2 Отговор
    Следващата цел е бърлогата на НАТО в Брюксел.

    21:34 05.09.2026

  • 9 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Да се чете...":

    Да, разбрахме че не можеш да пишеш! И така не се чете.

    Коментиран от #12

    21:36 05.09.2026

  • 10 Хахахаха

    7 17 Отговор

    До коментар #6 от "Халена":

    Рашата остана без рафинерии и започна да бие по шоколади.

    Коментиран от #15

    21:37 05.09.2026

  • 11 Този Кубилюс

    15 0 Отговор
    Обожава да го любят богатири. И се опитва да направи всичко възможно за да постигне мечтата си.

    21:37 05.09.2026

  • 12 Разбираме,

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    че нищо не разбираш😁

    21:37 05.09.2026

  • 13 ХАРОШ

    4 17 Отговор
    Убава новина,.. главкомандващиот на Монголската Стратегическа авиация, дека беше у болница с 2 фишека у алкашката морда...даде фира!
    Дано се оправи човеко..
    Хихихихи

    21:38 05.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хихихихи

    15 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Много хвърчат, гърмят, трещят тия Порошенкови шоколади.

    21:39 05.09.2026

  • 16 При тази новина Путлето се окенза

    4 11 Отговор
    И изкопа още два етажа в бункера.

    21:42 05.09.2026

  • 17 Хм...

    12 1 Отговор
    По резиденцията на президента може, ама след това по офиса на разузнаването не може?!?
    Странна логика...

    А по принцип, евроатлантическите розАви понита изобщо и кубилюс в частност е хубаво да почнат да си опичат акъла.

    21:44 05.09.2026

  • 18 Асен

    3 11 Отговор
    Белгородска област е като швейцарско сирене.Ватенките нищо не прихващат.

    21:50 05.09.2026

  • 19 име

    8 1 Отговор
    Наркомана свърши дроновете и затова обяви примирие. Вчера са изтреляли общо 54 дрона по Русия. Няма вече от къде да изтрелват по 800 дрона за да ударят някой логистичен склад пез ПВО и да ги пишат по медиите.

    22:08 05.09.2026

  • 20 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Халена":

    НАЧАЛНИК
    ЩОМ СИ ГЛАДЕН И ЖАДЕН
    ОТИДИ В „ЗАВЕДЕНИЕТО ”
    ОТБЕЛЯЗАНО С ДВЕ НУЛИ 00
    И СИ ВЗЕМИ КОЛКОТО ДУША САКА🗣

    22:42 05.09.2026

  • 21 Пич

    1 2 Отговор
    Хм, да разбираме ли, г-н Ганев, че много съжалявате, за където руснаците са убили толкова малко украинци?!
    Това превъртане на статията, това подсказва...

    Коментиран от #22

    22:43 05.09.2026

  • 22 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Според твойта логика, която аз уважавам, Петлето у реди е? Или нещо?...

    22:53 05.09.2026

  • 23 Брутален удар е имало точно

    1 0 Отговор
    в тиквата на фaшизoида Гaнев точно при неговото рaждане.
    Затова е останал озлoбен ayтист и дoлнопробен пopъчков дpaскач.

    22:54 05.09.2026

  • 24 Кока Кола Фанта или Спрайт

    0 0 Отговор
    Питаме ние с гайдите

    22:54 05.09.2026

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