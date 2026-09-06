След срещата в Кремъл: Уиткоф и Къшнър отпътуваха през Полша към Киев

Руският президент Владимир Путин прие в Кремъл специалната американска делегация, водена от пратеника за мира Стив Уиткоф и зятя на американския президент Джаред Къшнър. Разговорите, протекли при „високо ниво на доверие“, продължиха точно три часа и десет минути, като преминаха от официален тон на работната маса към неформален обяд. Посещението бе съпроводено от извънредни мерки за сигурност – по искане на Вашингтон и след координация между разузнавателните служби, Русия обяви тридневно спиране на въздушните удари по Киев, а Украйна се ангажира да не атакува цели в Москва по време на логистиката на американския самолет.

Стратегически планове и дипломатически совалки

Още новини от Украйна

Според информация на световната агенция Reuters, двете страни са обсъдили стратегически планове за преустановяване на военния конфликт, който продължава вече повече от четири години и половина. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че американските представители са дошли със сериозна предварителна подготовка и са формулирали редица конкретни съображения за мирно урегулиране. Очаква се следващите официални стъпки и решения в преговорите по Украйна да бъдат публично обявени в близките седмици.

Axios разкри ключов детайл около състава на американската делегация: преговарящите Уиткоф и Къшнър не са били сами. Заедно с тях в Русия тайно са пристигнали представители на Държавния департамент и високопоставен служител от Министерството на финансите на САЩ. Тяхното участие е било наложително, тъй като в Кремъл са дискутирани не само политическите аспекти на мира, но и мащабни бъдещи съвместни икономически проекти, както и евентуално премахване или промяна на санкционните режими.

Към Киев през Жешув

Веднага след приключването на разговорите, правителственият самолет Boeing C-32A на САЩ напусна въздушното пространство на Руската федерация. Поради затвореното небе над Украйна, емисарите на Белия дом кацнаха на стратегическото летище в Жешув, Полша, откъдето поеха с влак към украинската столица. По програма на 6 септември те трябва да проведат среща с украинския президент Володимир Зеленски, пред когото ще представят резултатите от визитата в Москва и детайлите по американския мирен план.