След срещата в Кремъл: Уиткоф и Къшнър отпътуваха през Полша към Киев

Руският президент Владимир Путин прие в Кремъл специалната американска делегация, водена от пратеника за мира Стив Уиткоф и зятя на американския президент Джаред Къшнър. Разговорите, протекли при „високо ниво на доверие“, продължиха точно три часа и десет минути, като преминаха от официален тон на работната маса към неформален обяд. Посещението бе съпроводено от извънредни мерки за сигурност – по искане на Вашингтон и след координация между разузнавателните служби, Русия обяви тридневно спиране на въздушните удари по Киев, а Украйна се ангажира да не атакува цели в Москва по време на логистиката на американския самолет.
Стратегически планове и дипломатически совалки
Според информация на световната агенция Reuters, двете страни са обсъдили стратегически планове за преустановяване на военния конфликт, който продължава вече повече от четири години и половина. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че американските представители са дошли със сериозна предварителна подготовка и са формулирали редица конкретни съображения за мирно урегулиране. Очаква се следващите официални стъпки и решения в преговорите по Украйна да бъдат публично обявени в близките седмици.
Axios разкри ключов детайл около състава на американската делегация: преговарящите Уиткоф и Къшнър не са били сами. Заедно с тях в Русия тайно са пристигнали представители на Държавния департамент и високопоставен служител от Министерството на финансите на САЩ. Тяхното участие е било наложително, тъй като в Кремъл са дискутирани не само политическите аспекти на мира, но и мащабни бъдещи съвместни икономически проекти, както и евентуално премахване или промяна на санкционните режими.
Към Киев през Жешув
Веднага след приключването на разговорите, правителственият самолет Boeing C-32A на САЩ напусна въздушното пространство на Руската федерация. Поради затвореното небе над Украйна, емисарите на Белия дом кацнаха на стратегическото летище в Жешув, Полша, откъдето поеха с влак към украинската столица. По програма на 6 септември те трябва да проведат среща с украинския президент Володимир Зеленски, пред когото ще представят резултатите от визитата в Москва и детайлите по американския мирен план.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй тъй
Коментиран от #2
05:13 06.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Тъй тъй":с тия куфари гледай да не хване влака за изток , както един преди стотина години
05:25 06.09.2026
3 Земенски ще ги натика пак в блатата
Има ли такава точка в предложенията.
Русия да се преименува МОСКОВИЯ.
Коментиран от #11
05:30 06.09.2026
4 Резюме
Коментиран от #8
05:38 06.09.2026
5 Иван
05:42 06.09.2026
6 Руте и Коалицията на Желаещите
Ако е така, ще пратим пак Борис Джонсън да оправи нещата.
05:44 06.09.2026
7 Стоянчо Пуканката
05:47 06.09.2026
8 Чакай малко
До коментар #4 от "Резюме":Нещо си зацапал свещите май?
Казаха ти вече че пратениците на Тръм и Путин са се разбрали и съгласили с предложения от Тръмп план мир! И че са доволни и двете страни,
Сега отиват в Киев, за да видят дали британците ще се съласят или ще държат да се открие последния украинец и тогава чак да мирясат.
05:55 06.09.2026
9 Алекс
06:06 06.09.2026
10 Механик
06:09 06.09.2026
11 Много разбирачи тука
До коментар #3 от "Земенски ще ги натика пак в блатата":След празниците ще ти пратят специална покана от ООН, да произнесеш реч и да изкажеш вижданията си по този въпрос.
06:16 06.09.2026