Новини
Свят »
Русия »
След срещата в Кремъл: Уиткоф и Къшнър отпътуваха през Полша към Киев
  Тема: Украйна

След срещата в Кремъл: Уиткоф и Къшнър отпътуваха през Полша към Киев

6 Септември, 2026 05:01, обновена 6 Септември, 2026 05:10 1 211 11

  • къшнър-
  • уиткоф-
  • путин-
  • среща-
  • мир-
  • украйна-
  • кремъл-
  • русия-
  • сащ

Пратениците на Доналд Тръмп напуснаха Русия с конкретен план за мир в Украйна след преговори с Путин, Дмитриев и Ушаков

След срещата в Кремъл: Уиткоф и Къшнър отпътуваха през Полша към Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин прие в Кремъл специалната американска делегация, водена от пратеника за мира Стив Уиткоф и зятя на американския президент Джаред Къшнър. Разговорите, протекли при „високо ниво на доверие“, продължиха точно три часа и десет минути, като преминаха от официален тон на работната маса към неформален обяд. Посещението бе съпроводено от извънредни мерки за сигурност – по искане на Вашингтон и след координация между разузнавателните служби, Русия обяви тридневно спиране на въздушните удари по Киев, а Украйна се ангажира да не атакува цели в Москва по време на логистиката на американския самолет.

Стратегически планове и дипломатически совалки

Още новини от Украйна

Според информация на световната агенция Reuters, двете страни са обсъдили стратегически планове за преустановяване на военния конфликт, който продължава вече повече от четири години и половина. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че американските представители са дошли със сериозна предварителна подготовка и са формулирали редица конкретни съображения за мирно урегулиране. Очаква се следващите официални стъпки и решения в преговорите по Украйна да бъдат публично обявени в близките седмици.

Axios разкри ключов детайл около състава на американската делегация: преговарящите Уиткоф и Къшнър не са били сами. Заедно с тях в Русия тайно са пристигнали представители на Държавния департамент и високопоставен служител от Министерството на финансите на САЩ. Тяхното участие е било наложително, тъй като в Кремъл са дискутирани не само политическите аспекти на мира, но и мащабни бъдещи съвместни икономически проекти, както и евентуално премахване или промяна на санкционните режими.

Към Киев през Жешув

Веднага след приключването на разговорите, правителственият самолет Boeing C-32A на САЩ напусна въздушното пространство на Руската федерация. Поради затвореното небе над Украйна, емисарите на Белия дом кацнаха на стратегическото летище в Жешув, Полша, откъдето поеха с влак към украинската столица. По програма на 6 септември те трябва да проведат среща с украинския президент Володимир Зеленски, пред когото ще представят резултатите от визитата в Москва и детайлите по американския мирен план.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй тъй

    17 36 Отговор
    Планът на украинския президент и неговото обкръжение е да поддържат паричния поток възможно най-дълго и да подкупят необходимия брой хора. След това, в критичния момент, Зеленски ще се качи на влак с куфари, пълни с пари, и ще избяга на Запад

    Коментиран от #2

    05:13 06.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй тъй":

    с тия куфари гледай да не хване влака за изток , както един преди стотина години

    05:25 06.09.2026

  • 3 Земенски ще ги натика пак в блатата

    22 14 Отговор
    Как нерусские стали русскими.
    Има ли такава точка в предложенията.
    Русия да се преименува МОСКОВИЯ.

    Коментиран от #11

    05:30 06.09.2026

  • 4 Резюме

    13 14 Отговор
    Чиста загуба на време е да се преговаря с бункерния ,дърт подлец в Кремъл и пуделите му.

    Коментиран от #8

    05:38 06.09.2026

  • 5 Иван

    4 1 Отговор
    Всичко преминава през Жежув.

    05:42 06.09.2026

  • 6 Руте и Коалицията на Желаещите

    11 2 Отговор
    Само тоя мир, да не включва и това,-Русия да не е повече враг, че откъде да търсим тогава друг враг, та да преджобваме народите на Европа за, да ги спасяваме!

    Ако е така, ще пратим пак Борис Джонсън да оправи нещата.

    05:44 06.09.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    10 5 Отговор
    Дано руснаците най-накрая(дай Боже!) са си взели поука и пратят кравунделите на ма$ната си!

    05:47 06.09.2026

  • 8 Чакай малко

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Резюме":

    Нещо си зацапал свещите май?
    Казаха ти вече че пратениците на Тръм и Путин са се разбрали и съгласили с предложения от Тръмп план мир! И че са доволни и двете страни,
    Сега отиват в Киев, за да видят дали британците ще се съласят или ще държат да се открие последния украинец и тогава чак да мирясат.

    05:55 06.09.2026

  • 9 Алекс

    9 3 Отговор
    Българите по традиция обичат руснаците и мразят американците и сигурно има защо.

    06:06 06.09.2026

  • 10 Механик

    5 3 Отговор
    През Полша за Украина ми е малко като "през Кайлъка за гарата" както викат плевенчани. Явно имат някакви новини за паляците. Вероятно ще им обяснят, че Путин вече не е съгласен да дели Украина с Полша и последната трябва да си наляга парцалките.

    06:09 06.09.2026

  • 11 Много разбирачи тука

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Земенски ще ги натика пак в блатата":

    След празниците ще ти пратят специална покана от ООН, да произнесеш реч и да изкажеш вижданията си по този въпрос.

    06:16 06.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания