Русия продължава нарушенията на въздушни пространства на държави

Виден блогър, свързан с Кремъл, подкрепя новата теория на руския президент Владимир Путин за постигане на победа. Тя се основава на масирани удари с голям обсег, съчетаващи балистични ракети и реактивни дронове срещу Украйна, с цел да се принуди страната да капитулира през зимата на 2026-2027 г.

Това пишe "Институтът за изследване на войната" (ISW).

Още новини от Украйна

Блогърът призна, че фронтовата линия е "статична" - което е косвено признание за почти нулевия напредък на Русия на бойното поле през последните месеци - и призова да се засили кампанията от удари срещу Украйна, докато има ресурси.

На 26 септември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия планира да похарчи 12 милиарда долара за производството на реактивни дронове.

Зеленски заяви, че прехванатите от Украйна реактивни дронове "Шахед" вече са 55 процента, като украинската противовъздушна отбрана е прехванала над 1500 такива дрона от общо 2730, изстреляни от Русия през септември 2026 г. до момента.

Ръководителят на Службата за военно разузнаване на Украйна (ГУР) Кирило Буданов заяви, че Украйна изпитва прототипи на дронове-прехващачи в бойни условия и че масовото им използване може да започне до няколко месеца.

Украински компании вече успешно са изпробвали на терен няколко модела дронове-прехващачи, способни да прихващат руските реактивни дронове.

Остава неясно дали украинската програма за дронове-прехващачи може да бъде мащабирана и да постигне успех навреме, за да осуети засилващата се руска кампания през зимата. На 27 септември военен блогър отбеляза, че руската стратегия, разчитаща в голяма степен на удари с голям обсег, е скъпоструваща и не може да продължава безкрайно, особено предвид факта, че украинските сили също засилват ударите си срещу Русия.

Продължаващата руска кампания от удари се обяснява и с неспособността на Украйна да прехваща реактивни дронове, заради недостига на системите "Пейтриът" (Patriot). Вероятно енергийната и друга критична инфраструктура на Украйна няма да издържи през следващите месеци.

На 25 септември Путин заяви, че Украйна "трябва да почувства" руските удари за "отмъщение", което подсказва намерението му да ескалира кампанията и през предстоящата зима.

Възможно е Путин да не отчита дългосрочните разходи, ако очаква, че Украйна ще капитулира през тази зима. Малко вероятно е да започне сериозни преговори за прекратяване на огъня.

Възможно е Путин да се опита да отложи издаването на заповед за мащабна принудителна мобилизация - за която служителите му подготвят условията въпреки отричането от страна на Кремъл - докато не види дали кампанията му за удари с голям обсег е достатъчна за постигане на целите му.

Нуждата от попълване на огромните загуби на руските сили на фронта обаче може да го принуди да разпореди такава мобилизация още тази есен.

Изглежда, че руските сили активно възпрепятстват усилията на Украйна да осигури храна за жителите на окупирания град Олешки в Херсонска област (разположен югоизточно от град Херсон, на левия бряг на река Днепър), което заплашва да удължи и задълбочи и без това тежката хуманитарна криза. На 25 септември украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че жителите на окупирания Олешки нямат храна и хуманитарна помощ, каквито са задълженията на Русия съгласно международното хуманитарно право.

Руските окупационни власти преустановиха доставките на храна и провизии за окупирания Олешки в края на декември 2025 г., а през пролетта на 2026 г. се изтеглиха от града, като на практика се отстраниха от хуманитарната криза.

Ръководителят на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин съобщи на 26 септември, че украинските сили доставят храна в окупирания Олешки от март 2026 г. и наскоро са провели операция с използване на дронове, за да спуснат 4000 килограма храна на 100 определени места в града.

Неидентифициран въздушен обект - вероятно руски дрон - навлезе във въздушното пространство на Румъния през нощта срещу 27 септември, докато Русия продължава да нормализира практиката на нарушаване на европейското въздушно пространство. На 27 септември Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи, че вечерта на 26 септември румънските радарни системи са засекли неизвестен летателен апарат, прелитащ близо до Килия Веке - населено място на румънската речна граница с Украйна.

Румънското министерство на отбраната уточни, че дронът е навлязъл във въздушното пространство на страната близо до Килия Веке и е летял успоредно на ръкава Килия на делтата на Дунав, преди сигналът от апарата да бъде изгубен близо до Пардина. За наблюдение на летателния апарат бяха вдигнати по тревога два испански изтребителя F-18 и румънски хеликоптер IAR-330 SOCAT. Румънските власти не са посочили публично Русия като отговорна за навлизането, но инцидентът вероятно е част от продължаващите усилия на Кремъл да нормализира нарушенията на европейското въздушно пространство.