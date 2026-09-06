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Руски удари затвориха граничен пункт с Румъния и раниха цивилни в Херсон
  Тема: Украйна

Руски удари затвориха граничен пункт с Румъния и раниха цивилни в Херсон

6 Септември, 2026 05:14, обновена 6 Септември, 2026 05:21 834 3

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Затворен е фериботен пункт „Орловка“ в Измаилски район

Руски удари затвориха граничен пункт с Румъния и раниха цивилни в Херсон - 1
Снимка: Олег Кипер
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовите линии на Украйна остава изключително динамична. Към 05:00 часа българско време на 6 септември се съобщава за тежки атаки по цивилна и погранична инфраструктура в Украйна, .

Руски удар затвори ключов пункт на границата с Румъния

Руските войски са атакували пограничната инфраструктура в Измаилски район (Одеска област). В резултат на поредната атака международният фериботен пункт „Орловка“ на границата между Украйна и Румъния временно е преустановил работа. Според официална информация, публикувана от Измаилската районна държавна администрация в социалните мрежи, мярката се налага от съображения за сигурност, като за възстановяването на трафика ще бъде съобщено допълнително.

Обстрел в Херсон: Ранени са деца и възрастни

През изминалото денонощие руската армия е нанесла масирани удари по жилищни райони и критична инфраструктура. Два района на град Херсон бяха подложени на жестоки атаки, при които пострадаха цивилни граждани. Местните власти и правоохранителните органи съобщават, че в резултат на обстрелите са ранени две деца и трима възрастни. Нанесени са сериозни материални щети по жилищни сгради и градски транспорт, предаде Интерфакс-Украина


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕСЕЛЯК

    11 2 Отговор
    Е, вие нали па "затворихте небето над Москва"? Кво мрънкяте сега? Пак ли са ви правили думба-лумба-бангаранга, та виете като мотриси?

    06:24 06.09.2026

  • 2 абе

    10 2 Отговор
    Забрави да споменеш,че и едно пеленаче е ранено.

    06:24 06.09.2026

  • 3 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Почват ги!

    07:22 06.09.2026

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