Руски удари затвориха граничен пункт с Румъния и раниха цивилни в Херсон

Ситуацията по фронтовите линии на Украйна остава изключително динамична. Към 05:00 часа българско време на 6 септември се съобщава за тежки атаки по цивилна и погранична инфраструктура в Украйна, .

Руски удар затвори ключов пункт на границата с Румъния

Руските войски са атакували пограничната инфраструктура в Измаилски район (Одеска област). В резултат на поредната атака международният фериботен пункт „Орловка“ на границата между Украйна и Румъния временно е преустановил работа. Според официална информация, публикувана от Измаилската районна държавна администрация в социалните мрежи, мярката се налага от съображения за сигурност, като за възстановяването на трафика ще бъде съобщено допълнително.

Обстрел в Херсон: Ранени са деца и възрастни

През изминалото денонощие руската армия е нанесла масирани удари по жилищни райони и критична инфраструктура. Два района на град Херсон бяха подложени на жестоки атаки, при които пострадаха цивилни граждани. Местните власти и правоохранителните органи съобщават, че в резултат на обстрелите са ранени две деца и трима възрастни. Нанесени са сериозни материални щети по жилищни сгради и градски транспорт, предаде Интерфакс-Украина