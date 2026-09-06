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Исторически маневри: НАТО тренира без участието на САЩ

Исторически маневри: НАТО тренира без участието на САЩ

6 Септември, 2026 05:21, обновена 6 Септември, 2026 05:26 770 9

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  • исландия-
  • русия

Европейските съюзници и Канада проведоха учения край Исландия за засичане на руски атомни подводници

Исторически маневри: НАТО тренира без участието на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На фона на продължаващия конфликт в Украйна, в Северния Атлантик се проведе историческо военно учение. За първи път в историята на ежегодните маневри „Северен викинг“ (Northern Viking) край бреговете на Исландия, европейските съюзници от НАТО и Канада проведоха учения за засичане на руски атомни подводници без абсолютно никакво участие на САЩ.

Целта на операцията е била да се проиграе защитата на стратегическия „GIUK проход“ (морската зона между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство), през който руските подводници излизат в Атлантическия океан.

Липсата на американски кораби или самолети отразява промените в отбранителната архитектура и готовността на европейските държави да поемат лидерството.

За провеждането на тези безпрецедентни маневри информира първо Politico (politico.com), а подробности бяха препредадени и от агенция УНИАН.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    7 3 Отговор
    Ама всичките ли 3 кораба участват??

    05:45 06.09.2026

  • 2 Гост

    5 3 Отговор
    А Мунчо и адмирала му пратиха ли някое 70 годишно корито ?

    05:47 06.09.2026

  • 3 Нанайто

    7 3 Отговор
    Без участието на САЩ, НАТО тренира бърза смяна на памперси.

    05:54 06.09.2026

  • 4 котис

    1 1 Отговор
    Ище 8 коментара напиши . Или 88 по - добре

    05:59 06.09.2026

  • 5 Смо за 15 минути Украинска част

    1 8 Отговор
    разгроми американската армия.
    От многото преговори за далавери и как да прецакат Европа, Путин яко натресе Тръмп на Иран.Стана ясно, че армиите и на САЩ и на Русия са далече за армията на Зеленски.Иран направи за смях Тръмп, а Путин иска постоянно разрешение от Зеленски, за да си покаже носа от бункера.

    Коментиран от #6

    06:03 06.09.2026

  • 6 Д-р Гугуткова

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смо за 15 минути Украинска част":

    В девет сутринта ли ви дават хапчетата в Карлуково?

    06:11 06.09.2026

  • 7 Механик

    4 1 Отговор
    Учение на НАТО без САЩ е като таратор без краставица и му се вика айрян. А ако ги няма и турците, направо таратора е и без кисело мляко и му викаме гола вОда.
    Сбирка на плашиПфутарници които си играят на куклички.
    А от всичко това се стига до извода до който стигна един още преди време, а по-точно, че НАТО е в мозъчна смърт.

    06:22 06.09.2026

  • 8 Всички си

    1 0 Отговор
    Друсаме трътките и без САЩ постоянно, така че, тренировките не са спирали.

    06:41 06.09.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    НАТО без ФАЩ е като айрян без мляко - остава само ГОЛА ВОДА...

    07:15 06.09.2026