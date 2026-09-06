Исторически маневри: НАТО тренира без участието на САЩ

На фона на продължаващия конфликт в Украйна, в Северния Атлантик се проведе историческо военно учение. За първи път в историята на ежегодните маневри „Северен викинг“ (Northern Viking) край бреговете на Исландия, европейските съюзници от НАТО и Канада проведоха учения за засичане на руски атомни подводници без абсолютно никакво участие на САЩ.

Целта на операцията е била да се проиграе защитата на стратегическия „GIUK проход“ (морската зона между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство), през който руските подводници излизат в Атлантическия океан.

Липсата на американски кораби или самолети отразява промените в отбранителната архитектура и готовността на европейските държави да поемат лидерството.

За провеждането на тези безпрецедентни маневри информира първо Politico (politico.com), а подробности бяха препредадени и от агенция УНИАН.