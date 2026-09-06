Исторически маневри: НАТО тренира без участието на САЩ

На фона на продължаващия конфликт в Украйна, в Северния Атлантик се проведе историческо военно учение. За първи път в историята на ежегодните маневри „Северен викинг“ (Northern Viking) край бреговете на Исландия, европейските съюзници от НАТО и Канада проведоха учения за засичане на руски атомни подводници без абсолютно никакво участие на САЩ.
Целта на операцията е била да се проиграе защитата на стратегическия „GIUK проход“ (морската зона между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство), през който руските подводници излизат в Атлантическия океан.
Липсата на американски кораби или самолети отразява промените в отбранителната архитектура и готовността на европейските държави да поемат лидерството.
За провеждането на тези безпрецедентни маневри информира първо Politico (politico.com), а подробности бяха препредадени и от агенция УНИАН.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
05:45 06.09.2026
2 Гост
05:47 06.09.2026
3 Нанайто
05:54 06.09.2026
4 котис
05:59 06.09.2026
5 Смо за 15 минути Украинска част
От многото преговори за далавери и как да прецакат Европа, Путин яко натресе Тръмп на Иран.Стана ясно, че армиите и на САЩ и на Русия са далече за армията на Зеленски.Иран направи за смях Тръмп, а Путин иска постоянно разрешение от Зеленски, за да си покаже носа от бункера.
Коментиран от #6
06:03 06.09.2026
6 Д-р Гугуткова
До коментар #5 от "Смо за 15 минути Украинска част":В девет сутринта ли ви дават хапчетата в Карлуково?
06:11 06.09.2026
7 Механик
Сбирка на плашиПфутарници които си играят на куклички.
А от всичко това се стига до извода до който стигна един още преди време, а по-точно, че НАТО е в мозъчна смърт.
06:22 06.09.2026
8 Всички си
06:41 06.09.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:15 06.09.2026