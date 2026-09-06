Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Нов удар с дрон в Белгородска област: Загина мъж, ранена е жена
  Тема: Украйна

Нов удар с дрон в Белгородска област: Загина мъж, ранена е жена

6 Септември, 2026 07:20, обновена 6 Септември, 2026 07:26 546 3

  • русия-
  • украйна-
  • белгород-
  • суми-
  • жертва-
  • престрела-
  • война

ТАСС: Оръжеен сблъсък между подразделения на ВСУ край Суми

Нов удар с дрон в Белгородска област: Загина мъж, ранена е жена - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек загина, а друг бе тежко ранен при нападение с дрон в Белгородска област, докато руските медии съобщават за вътрешен сблъсък между украински военни край Суми.

Нов удар с дрон в Белгородска област

Още новини от Украйна

През нощта срещу 6 септември украински безпилотен летателен апарат (БПЛА) е атакувал цивилен автомобил в село Головчино, Грайворонски окръг на Белгородска област. Информацията бе официално потвърдена от оперативния щаб на руския регион в социалната мрежа MAX.

В резултат на удара на място е загинал мъж, а намиращата се в превозното средство жена е хоспитализирана в тежко състояние с множество осколочни рани и фрактури. Колата е напълно унищожена от възникналия след експлозията пожар. Инцидентът се случва на фона на засилени атаки с дронове в пограничните руски райони през последните дни.

ТАСС: Оръжеен сблъсък между подразделения на ВСУ край Суми

В същия времеви прозорец руската държавна информационна агенция ТАСС, позовавайки се на източници от правоприлагащите органи, разпространи информация за вътрешен инцидент в Сумска област, Украйна.

Според публикуваните данни от ТАСС, в района на населеното място Великая Рибица е възникнала престрелка между военнослужещи от 21-ва отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и техни колеги, пристигнали на място за провеждане на планова ротация. Като основна причина за инцидента руските медии посочват "несъгласуваност в управлението" и липса на координация между отделните военни звена на терен. До момента няма официален коментар или потвърждение на тези твърдения от страна на украинското Министерство на отбраната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    4 0 Отговор
    "До момента няма официален коментар или потвърждение на тези твърдения от страна на украинското Министерство на отбраната."
    Редакцията вие нещо майтап ли си правите?

    07:32 06.09.2026

  • 2 Ташаков

    3 6 Отговор
    Айде копеи пак оцапахте гащите.6та година ги цапате и се оцапани седите

    07:34 06.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ВС РФ ИЗЛЯЗОХА НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР
    ..... ДО КИЕВ СА САМО СТЕПИ И ХОТОРИ
    .....
    НЯМА ГРАДОВЕ КЪДЕТО ДА СЕ ОКОПАЯТ НАЦИСТИТЕ
    ......
    ТАНКОВИТЕ КОЛОНИ ПАК ЩЕ СИ СТАНАТ АКТУАЛНИ :)

    07:35 06.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания