Нов удар с дрон в Белгородска област: Загина мъж, ранена е жена

Един човек загина, а друг бе тежко ранен при нападение с дрон в Белгородска област, докато руските медии съобщават за вътрешен сблъсък между украински военни край Суми.

Нов удар с дрон в Белгородска област

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През нощта срещу 6 септември украински безпилотен летателен апарат (БПЛА) е атакувал цивилен автомобил в село Головчино, Грайворонски окръг на Белгородска област. Информацията бе официално потвърдена от оперативния щаб на руския регион в социалната мрежа MAX.

В резултат на удара на място е загинал мъж, а намиращата се в превозното средство жена е хоспитализирана в тежко състояние с множество осколочни рани и фрактури. Колата е напълно унищожена от възникналия след експлозията пожар. Инцидентът се случва на фона на засилени атаки с дронове в пограничните руски райони през последните дни.

ТАСС: Оръжеен сблъсък между подразделения на ВСУ край Суми

В същия времеви прозорец руската държавна информационна агенция ТАСС, позовавайки се на източници от правоприлагащите органи, разпространи информация за вътрешен инцидент в Сумска област, Украйна.

Според публикуваните данни от ТАСС, в района на населеното място Великая Рибица е възникнала престрелка между военнослужещи от 21-ва отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и техни колеги, пристигнали на място за провеждане на планова ротация. Като основна причина за инцидента руските медии посочват "несъгласуваност в управлението" и липса на координация между отделните военни звена на терен. До момента няма официален коментар или потвърждение на тези твърдения от страна на украинското Министерство на отбраната.