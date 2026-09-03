Израел заплаши: Техеран обича да атакува по време на празници! Този път ще върнем Иран в каменната ера

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши Иран с масирана ответна атака в случай на нападение срещу Израел, съобщава ДПА.

"Ще нанесем удари по цялата военна и гражданска инфраструктура на Иран, включително по енергийната му инфраструктура, и ще върнем Иран дълбоко в каменната ера и епохата на мрака", се закани Кац.

"Иранска атака срещу Израел ще ни освободи от всякакви съществуващи ограничения", добави той по време на среща със служители на Министерството на отбраната.

Кац посочи, че Израел е нащрек за признаци, че икономическият натиск върху Техеран може да го подтикне към предприемане на крайни мерки.

"Виждаме признаци, че огромният икономически натиск, под който се намира Иран, както и опасенията от въстание и разпадане на режима, могат да тласнат страната към отчаяни действия", отбеляза той.

Още вчера Кац заяви, че Израел се подготвя за възможността за иранска атака по време на предстоящите еврейски празници.

"Техеран обича да атакува по време на празници", посочи министърът на отбраната.

Рош Хашана - еврейската Нова година, започва вечерта на 11 септември, а Йом Кипур - най-свещеният ден в еврейския календар, започва вечерта на 20 септември.

През април Иран предприе атаки срещу Израел по време на еврейския празник Песах, като част от войната между двете държави.

Подобна заплаха отправи и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на конфликта.

"Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото", заплаши той в началото на април. Воинствените му изказвания предизвикаха широко възмущение сред иранците, включително сред противниците на правителството.