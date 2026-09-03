Новини
Свят »
Израел »
Израел заплаши: Техеран обича да атакува по време на празници! Този път ще върнем Иран в каменната ера
  Тема: Иранската криза

Израел заплаши: Техеран обича да атакува по време на празници! Този път ще върнем Иран в каменната ера

3 Септември, 2026 17:42 962 14

  • израел-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

През април Иран предприе атаки срещу Израел по време на еврейския празник Песах, като част от войната между двете държави

Израел заплаши: Техеран обича да атакува по време на празници! Този път ще върнем Иран в каменната ера - 1
DPA DPA

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши Иран с масирана ответна атака в случай на нападение срещу Израел, съобщава ДПА.

"Ще нанесем удари по цялата военна и гражданска инфраструктура на Иран, включително по енергийната му инфраструктура, и ще върнем Иран дълбоко в каменната ера и епохата на мрака", се закани Кац.

"Иранска атака срещу Израел ще ни освободи от всякакви съществуващи ограничения", добави той по време на среща със служители на Министерството на отбраната.

Кац посочи, че Израел е нащрек за признаци, че икономическият натиск върху Техеран може да го подтикне към предприемане на крайни мерки.

"Виждаме признаци, че огромният икономически натиск, под който се намира Иран, както и опасенията от въстание и разпадане на режима, могат да тласнат страната към отчаяни действия", отбеляза той.

Още вчера Кац заяви, че Израел се подготвя за възможността за иранска атака по време на предстоящите еврейски празници.

"Техеран обича да атакува по време на празници", посочи министърът на отбраната.

Рош Хашана - еврейската Нова година, започва вечерта на 11 септември, а Йом Кипур - най-свещеният ден в еврейския календар, започва вечерта на 20 септември.

През април Иран предприе атаки срещу Израел по време на еврейския празник Песах, като част от войната между двете държави.

Подобна заплаха отправи и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на конфликта.

"Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото", заплаши той в началото на април. Воинствените му изказвания предизвикаха широко възмущение сред иранците, включително сред противниците на правителството.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цвете

    29 1 Отговор
    ЖИВИ ЛИ СТЕ ОЩЕ? ОТ ВАС ИДВА НАЙ ГОЛЯМОТО ЗЛО ПО СВЕТА. НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ПЕРСИТЕ.

    17:44 03.09.2026

  • 3 Като гледам предният път

    25 2 Отговор
    бяхте на път да сте там. Що ракети изядохте и почнахте да приличате на Гааза.

    17:45 03.09.2026

  • 4 ДрБр

    19 1 Отговор
    На кого му дреме за qифутите?

    17:46 03.09.2026

  • 5 Спецназ

    18 1 Отговор
    За празника на С.танистите Песах,

    аятолахата се зарекъл да
    направи некои места в ИСраел на ...ПЕСЪК!!

    17:46 03.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    20 1 Отговор
    Ти да видиш ,кой го казва самият сатана

    17:47 03.09.2026

  • 7 Споко бе

    14 1 Отговор
    Пасито ша иде с трабанката и ша изеде сички там барабар с песъка,а сина му нали си пада по чернички ще се издумка на мегдана

    17:53 03.09.2026

  • 8 КАМЕННАТА ЕРА ДА

    15 1 Отговор
    Но да не отидете вие. Много сте нагли зли и надути масти. И света в болшенството ви МРАЗЯТ.

    17:55 03.09.2026

  • 9 Ами опитайте

    12 0 Отговор
    После да не пищите на умрело...

    17:58 03.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТЕХЕРАН

    12 0 Отговор
    НИЕ ПАК ЩЕ ОПИТАМЕ ПРОПУСКЛИВОСТТА НА "ПРОЧУТИЯ" ВИ ГЕВГИР. ВИЕ СТЕ ЗЛИ ХОРА И ДЪРЖАВАТА ВИ Е НАЙ НЕНУЖНАТА И ИЗМИСЛЕНА НА СВЕТА.

    18:05 03.09.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    1 4 Отговор
    АВЕ ИЗРЕЛТЯНИ
    КВА КАМЕННА ЕРА ВЕ
    НАПРАВО В ЛЕДЕНАТА ЕПОХА...☝
    ИНАЧЕ ПАК ЩЕ ИМАТЕ БЕЛЯ С ТЕЗ..🗣

    18:07 03.09.2026

  • 13 Пуделче ционистко миризливо

    6 0 Отговор
    Без САЩ седмица даже няма да оцелеете

    18:11 03.09.2026

  • 14 Тези са световното зло

    0 0 Отговор
    Единственото нещо, което спасява сега Израел е Русия.

    18:16 03.09.2026