Новини
Свят »
Израел »
Новият план на Нетаняху: Международни сили влизат в Газа! Унищожават "Хамас" и поемат властта
  Тема: Бъдещето на Газа

Новият план на Нетаняху: Международни сили влизат в Газа! Унищожават "Хамас" и поемат властта

4 Септември, 2026 18:18 1 152 23

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху

Първоначалният план, обяснява медията, предвижда прилагането на този модел в координация със САЩ, като израелските военни ще поддържат контрол над целевите райони чрез наблюдение

Новият план на Нетаняху: Международни сили влизат в Газа! Унищожават "Хамас" и поемат властта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израел обмисля първоначален план за прилагане на регионален модел в ивицата Газа, по подобие на използвания в Южен Ливан, според който международните сили биха поели задачите по сигурността и управлението в определени райони извън т. нар. "жълта линия", съобщи израелското издание Ynet, позовавайки се на източници, отбелязвайки, че планът все още не е окончателно приет.

Според плана, предложен от израелския министър на отбраната Израел Кац и подкрепен от премиера Бенямин Нетаняху, се разглеждат райони в Газа, които не са в рамките на "жълтата линия" и където няма израелски сили.

Интернационалните сили биха влезли в тези райони със задачата да елиминират инфраструктурата на палестинската групировка ХАМАС, да предотвратят завръщането на членовете му там и да поемат задачите по управлението.

Първоначалният план, обяснява медията, предвижда прилагането на този модел в координация със САЩ, като израелските военни ще поддържат контрол над целевите райони чрез наблюдение, т.е. без реално да изтеглят силите си от тези райони.

Целта на пилотния проект, според източници, е да се тества способността на интернационалните сили да поемат задачите по сигурността и управлението, както и да демонтират инфраструктурата на ХАМАС.

Планът е изправен пред по-големи усложнения от модела, приложен в Южен Ливан, особено след като в Газа няма договорена структура за управление, която би могла да поеме управлението на гражданските дела.

Израелското правителство одобри пилотен проект в Рафах през юли, насочен към възстановяване на основните услуги, предоставяне на хуманитарна помощ и изграждане на временни жилища.

Предложеният в момента модел обаче поставя по-голям акцент върху сигурността и демонтирането на инфраструктурата на ХАМАС.

Планът беше разкрит, след като Нетаняху посети позициите на израелските военни близо до "жълтата линия" в Газа, където той заяви, че Израел контролира около 60 процента от Ивицата Газа и няма да се оттегли от тази линия.

По това време той потвърди, че Израел ще продължи операциите, насочени към разоръжаване на ХАМАС и демилитаризиране на Газа.

Планът, който беше одобрен по това време, предвиждаше изграждането на временни жилища за жителите на Газа.

Според съобщения в медиите, хората, които искат да живеят в районите, ще бъдат подложени на строги проверки за сигурност, за да се гарантира, че не са свързани с ХАМАС.

Това би била първата зона, управлявана от палестинско "технократско правителство", подкрепено от многонационални сили.

Междувременно Кац заяви, че вариантът за евакуация на жителите на Газа все още е на масата, твърдейки, че мнозинството от жителите на Ивицата искат да напуснат и че Израел е готов да го организира "по море, по въздух и по всякакъв друг начин".

"Осемдесет процента искат да напуснат, ние постоянно проверяваме това чрез проучвания на общественото мнение. ХАМАС не го позволява и никоя държава по света не го приема. Това, което го затруднява, е фактът, че страните, които приемат евакуацията, търсят подкрепата на САЩ", обясни Кац.

Планът, одобрен от израелския кабинет през юли, предизвика опасения сред местните власти относно продължаването на възстановяването на Газа без условието Хамас първо да бъде разоръжен.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САТАНАТА КАКЪВ

    27 1 Отговор
    ПЛАН ДА ПРЕДЛОЖИ ОСВЕН БРУТАЛНА ИЗМАМА.

    18:21 04.09.2026

  • 2 Ной

    21 3 Отговор
    И тези искат да прехвърлят топката на друг.Единна Европа е готова да сътвори още по голяма глупост от Украйна.

    18:22 04.09.2026

  • 3 Бай Чеп

    35 1 Отговор
    Влизат международни сили и унищожават Нетаняху и настъпва малко мир.

    Коментиран от #4

    18:24 04.09.2026

  • 4 Съгласен

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Чеп":

    Съм.тва е решението .

    18:26 04.09.2026

  • 5 Бива

    13 0 Отговор
    След края на плана Газа ще отговаря на името си.

    18:27 04.09.2026

  • 6 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    12 0 Отговор
    е нал нямаше да сваляте властта и да слагате свои

    18:28 04.09.2026

  • 7 Хамас

    13 2 Отговор
    Хамас и Хизбала с малце помощ от братята перси ке освободят Палестина и ке изритат евреите до одят по домовете си!

    18:32 04.09.2026

  • 8 Страхливи нацита

    13 0 Отговор
    Искат други да се жертват, а те да си седят в безопасност! А защо международни сили не влязат в Израел и да поемат управлението? Никой няма да посмее да ги атакува 🤣

    18:35 04.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този

    6 1 Отговор
    международен екип ще се състои от янки американци и североиндианци...

    18:48 04.09.2026

  • 11 Истинско обещание 🇮🇷

    14 1 Отговор
    А не може ли международни сили да влязат в Израел да унищожат Мосад, Нетаняху,външния министър и целия им еврейски парламент и да поемат управлението на страната като създадат и палестинска държава каквато си беше преди окупацията а Израел да е само в Г,,а,,з,,а

    18:48 04.09.2026

  • 12 Кук

    8 0 Отговор
    Те Газа я изравниха със земята, кво ще управляват там, пустинните камъни?

    18:55 04.09.2026

  • 13 Ердоган

    3 3 Отговор
    Няма ли кой да унищожи и терористите в Русия

    Коментиран от #23

    19:14 04.09.2026

  • 14 Смешници

    4 1 Отговор
    щели да поддържат контрол над целевите райони чрез наблюдение, т.е. без реално да изтеглят силите си от тези райони.....тъпотия след тъпотия

    19:22 04.09.2026

  • 15 Пампаец

    4 1 Отговор
    Хамас има цел . Международни сили влизат в Израел , унищожават юдеите и настъпва мир.

    19:25 04.09.2026

  • 16 Репарации, репарации и кръвнина

    4 0 Отговор
    Трябва да плащат чфутите и международни санкции да има до дупка заедно със международен съд за нацистката хунта ! И тепане естествено по целият свят на военнопрвстъпниците извършили геноцида

    19:26 04.09.2026

  • 17 идиоти вън

    2 0 Отговор
    И тези сили да бъдат от Иран, Пакистан и Китай.!!!

    19:30 04.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 факуса

    1 0 Отговор
    перфектния план,богонасраните се изнасят и хамас няма с кого да се бори

    19:36 04.09.2026

  • 20 Механик

    2 0 Отговор
    Тоест, вадим кестените от огъня с чужди ръце.
    Нищо ново. Просто стари като света еврейски номерца.

    19:38 04.09.2026

  • 21 Ами

    1 0 Отговор
    Сега вече разбирате ли защо евреите никога не са имали
    държава и са били гонени от половината свят?

    19:47 04.09.2026

  • 22 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    Ама верно ли така ще стане?? Алелите...

    19:48 04.09.2026

  • 23 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ердоган":

    Путин се е заел с тази задача.
    Но трябва да му ги пращат в окраина.
    Такова е условието. За сега :)

    19:50 04.09.2026