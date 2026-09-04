Новият план на Нетаняху: Международни сили влизат в Газа! Унищожават "Хамас" и поемат властта

Израел обмисля първоначален план за прилагане на регионален модел в ивицата Газа, по подобие на използвания в Южен Ливан, според който международните сили биха поели задачите по сигурността и управлението в определени райони извън т. нар. "жълта линия", съобщи израелското издание Ynet, позовавайки се на източници, отбелязвайки, че планът все още не е окончателно приет.

Според плана, предложен от израелския министър на отбраната Израел Кац и подкрепен от премиера Бенямин Нетаняху, се разглеждат райони в Газа, които не са в рамките на "жълтата линия" и където няма израелски сили.

Интернационалните сили биха влезли в тези райони със задачата да елиминират инфраструктурата на палестинската групировка ХАМАС, да предотвратят завръщането на членовете му там и да поемат задачите по управлението.

Първоначалният план, обяснява медията, предвижда прилагането на този модел в координация със САЩ, като израелските военни ще поддържат контрол над целевите райони чрез наблюдение, т.е. без реално да изтеглят силите си от тези райони.

Целта на пилотния проект, според източници, е да се тества способността на интернационалните сили да поемат задачите по сигурността и управлението, както и да демонтират инфраструктурата на ХАМАС.

Планът е изправен пред по-големи усложнения от модела, приложен в Южен Ливан, особено след като в Газа няма договорена структура за управление, която би могла да поеме управлението на гражданските дела.

Израелското правителство одобри пилотен проект в Рафах през юли, насочен към възстановяване на основните услуги, предоставяне на хуманитарна помощ и изграждане на временни жилища.

Предложеният в момента модел обаче поставя по-голям акцент върху сигурността и демонтирането на инфраструктурата на ХАМАС.

Планът беше разкрит, след като Нетаняху посети позициите на израелските военни близо до "жълтата линия" в Газа, където той заяви, че Израел контролира около 60 процента от Ивицата Газа и няма да се оттегли от тази линия.

По това време той потвърди, че Израел ще продължи операциите, насочени към разоръжаване на ХАМАС и демилитаризиране на Газа.

Планът, който беше одобрен по това време, предвиждаше изграждането на временни жилища за жителите на Газа.

Според съобщения в медиите, хората, които искат да живеят в районите, ще бъдат подложени на строги проверки за сигурност, за да се гарантира, че не са свързани с ХАМАС.

Това би била първата зона, управлявана от палестинско "технократско правителство", подкрепено от многонационални сили.

Междувременно Кац заяви, че вариантът за евакуация на жителите на Газа все още е на масата, твърдейки, че мнозинството от жителите на Ивицата искат да напуснат и че Израел е готов да го организира "по море, по въздух и по всякакъв друг начин".

"Осемдесет процента искат да напуснат, ние постоянно проверяваме това чрез проучвания на общественото мнение. ХАМАС не го позволява и никоя държава по света не го приема. Това, което го затруднява, е фактът, че страните, които приемат евакуацията, търсят подкрепата на САЩ", обясни Кац.

Планът, одобрен от израелския кабинет през юли, предизвика опасения сред местните власти относно продължаването на възстановяването на Газа без условието Хамас първо да бъде разоръжен.