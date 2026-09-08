Иран се похвали с нова балистична ракета, "тествана" срещу американски военен кораб

Иранските държавни медии съобщиха, че балистична ракета с подобрени възможности демонстрира нова доктрина - Техеран "ще предприеме действия срещу всяка заплаха, дори преди тя да бъде изпълнена", съобщава АП.

В доклада на иранската държавна информационна агенция многократно са цитирани коментари, излъчени по държавната телевизия предния ден от ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.

Той приветства новите ракетни възможности и твърди, че са били "тествани" срещу американски военен кораб. Не е ясно обаче дали това, което е било тествано, е действително тази ракета.

В събота САЩ заявиха, че балистични ракети са били изстреляни по американски военни кораби и в отговор са ударили три ирански петролни танкера.

Експерти определиха това като опасна ескалация, отбелязвайки, че дотогава атаките на Иран в морето са били насочени към търговски кораби по време на шестмесечна война. САЩ заявиха, че военните кораби са избегнали атаките.

Посланията на Иран през последните дни станаха по-настоятелни, а в доклада от понеделник се казва, че "Касем Басир" бележи "повратна точка в отбранителната стратегия на Иран". В него се описва ракетата като имаща по-голям обхват и точност и бойна глава от половин тон.

Ракетата беше представена миналата годинa с обхват от поне 1200 километра.

Опасенията относно програмата за балистични ракети бяха една от посочените причини САЩ и Израел да нападнат Иран в началото на тази година, което предизвика войната.