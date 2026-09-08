Иран се похвали с нова балистична ракета, "тествана" срещу американски военен кораб

Иранските държавни медии съобщиха, че балистична ракета с подобрени възможности демонстрира нова доктрина - Техеран "ще предприеме действия срещу всяка заплаха, дори преди тя да бъде изпълнена", съобщава АП.
В доклада на иранската държавна информационна агенция многократно са цитирани коментари, излъчени по държавната телевизия предния ден от ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.
Той приветства новите ракетни възможности и твърди, че са били "тествани" срещу американски военен кораб. Не е ясно обаче дали това, което е било тествано, е действително тази ракета.
В събота САЩ заявиха, че балистични ракети са били изстреляни по американски военни кораби и в отговор са ударили три ирански петролни танкера.
Експерти определиха това като опасна ескалация, отбелязвайки, че дотогава атаките на Иран в морето са били насочени към търговски кораби по време на шестмесечна война. САЩ заявиха, че военните кораби са избегнали атаките.
Посланията на Иран през последните дни станаха по-настоятелни, а в доклада от понеделник се казва, че "Касем Басир" бележи "повратна точка в отбранителната стратегия на Иран". В него се описва ракетата като имаща по-голям обхват и точност и бойна глава от половин тон.
Ракетата беше представена миналата годинa с обхват от поне 1200 километра.
Опасенията относно програмата за балистични ракети бяха една от посочените причини САЩ и Израел да нападнат Иран в началото на тази година, което предизвика войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъ
Коментиран от #4, #5, #12
08:20 08.09.2026
2 срещу самолетоносач
08:20 08.09.2026
3 Козаристан🐐 + Оркистан🧌 -ВНЛ
ну паГади
08:22 08.09.2026
4 образовай се
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":персите си имат ракети с обхват 3000км, покриват до Виена сигурно
Коментиран от #6, #7
08:22 08.09.2026
5 Шаш к00пЕЙКа
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":Шъ съ мриеее
08:23 08.09.2026
6 Хей образования
До коментар #4 от "образовай се":Въпроса е риторичен.
Много си умен!!!!
08:24 08.09.2026
7 Иранче с куранче
До коментар #4 от "образовай се":Тогава защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея?
Сънуваме с 5те ми братя и 7 сестри че ядем виенски щрудел в виенско кафе като белите🙄
08:25 08.09.2026
8 Бай Дончо
08:32 08.09.2026
9 Защо не
08:34 08.09.2026
10 Ццц
08:39 08.09.2026
11 Защо
08:46 08.09.2026
12 Мдаа!🤔
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":Тази е противокорабна ракета! Това ще рече срещу движеща се цел. Досега такава не бяха демонстрирали. Американците кораби трябва да стоят на голяма дистанция, което прави морската блокада неефективна!
08:48 08.09.2026
13 Бам!
08:51 08.09.2026
14 Картаген
Нападаш кораби в открито море,защото имаш опасения , че превозват нарк,тици.
Отвличаш действаш президент , защото имаш опасения , че не иска да ти подари петрола на държавата си.После подхвърляш лафове от рода на ,,международно право" и ,,правото на демо крация".
08:59 08.09.2026
15 СВД
09:06 08.09.2026