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Иран се похвали с нова балистична ракета, "тествана" срещу американски военен кораб
  Тема: Иранската криза

Иран се похвали с нова балистична ракета, "тествана" срещу американски военен кораб

8 Септември, 2026 08:18 1 159 15

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Опасенията относно програмата за балистични ракети бяха една от посочените причини САЩ и Израел да нападнат Иран в началото на тази година, което предизвика войната

Иран се похвали с нова балистична ракета, "тествана" срещу американски военен кораб - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранските държавни медии съобщиха, че балистична ракета с подобрени възможности демонстрира нова доктрина - Техеран "ще предприеме действия срещу всяка заплаха, дори преди тя да бъде изпълнена", съобщава АП.

В доклада на иранската държавна информационна агенция многократно са цитирани коментари, излъчени по държавната телевизия предния ден от ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.

Той приветства новите ракетни възможности и твърди, че са били "тествани" срещу американски военен кораб. Не е ясно обаче дали това, което е било тествано, е действително тази ракета.

В събота САЩ заявиха, че балистични ракети са били изстреляни по американски военни кораби и в отговор са ударили три ирански петролни танкера.

Експерти определиха това като опасна ескалация, отбелязвайки, че дотогава атаките на Иран в морето са били насочени към търговски кораби по време на шестмесечна война. САЩ заявиха, че военните кораби са избегнали атаките.

Посланията на Иран през последните дни станаха по-настоятелни, а в доклада от понеделник се казва, че "Касем Басир" бележи "повратна точка в отбранителната стратегия на Иран". В него се описва ракетата като имаща по-голям обхват и точност и бойна глава от половин тон.

Ракетата беше представена миналата годинa с обхват от поне 1200 километра.

Опасенията относно програмата за балистични ракети бяха една от посочените причини САЩ и Израел да нападнат Иран в началото на тази година, което предизвика войната.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    15 1 Отговор
    Тази ракета дали може да стигне до територията????

    Коментиран от #4, #5, #12

    08:20 08.09.2026

  • 2 срещу самолетоносач

    18 1 Отговор
    дончо да се похвали със снимки

    08:20 08.09.2026

  • 3 Козаристан🐐 + Оркистан🧌 -ВНЛ

    2 12 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    08:22 08.09.2026

  • 4 образовай се

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    персите си имат ракети с обхват 3000км, покриват до Виена сигурно

    Коментиран от #6, #7

    08:22 08.09.2026

  • 5 Шаш к00пЕЙКа

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Шъ съ мриеее

    08:23 08.09.2026

  • 6 Хей образования

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "образовай се":

    Въпроса е риторичен.
    Много си умен!!!!

    08:24 08.09.2026

  • 7 Иранче с куранче

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "образовай се":

    Тогава защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея?

    Сънуваме с 5те ми братя и 7 сестри че ядем виенски щрудел в виенско кафе като белите🙄

    08:25 08.09.2026

  • 8 Бай Дончо

    6 2 Отговор
    Не го очаква нищо хубаво. Пак трябва да се моли на великите сили.

    08:32 08.09.2026

  • 9 Защо не

    10 2 Отговор
    Да пуснат една в Тел Авив за проба.

    08:34 08.09.2026

  • 10 Ццц

    12 2 Отговор
    Пентагона: Тестът на иранците не беше успешен, но днес поне един търговски кораб ще е без ескорт именно поради неуспешния тест. Конвоиращият боен кораб днес е зает да изследва коралите и фауната по дъното на протока!

    08:39 08.09.2026

  • 11 Защо

    8 1 Отговор
    Се казва краварски военни кораби а не краварски пиратски кораби?

    08:46 08.09.2026

  • 12 Мдаа!🤔

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Тази е противокорабна ракета! Това ще рече срещу движеща се цел. Досега такава не бяха демонстрирали. Американците кораби трябва да стоят на голяма дистанция, което прави морската блокада неефективна!

    08:48 08.09.2026

  • 13 Бам!

    6 0 Отговор
    Скоро ще ѝ монтират и бойна ядрена глъвичка

    08:51 08.09.2026

  • 14 Картаген

    5 0 Отговор
    Мда,опасението е сериозна причина да нападнеш една страна,да избиеш цяло училище с деца ,цялото ръководство на страната и да получиш бурни ръкопляскания на всичкия ,, ц,вилизован свят"
    Нападаш кораби в открито море,защото имаш опасения , че превозват нарк,тици.
    Отвличаш действаш президент , защото имаш опасения , че не иска да ти подари петрола на държавата си.После подхвърляш лафове от рода на ,,международно право" и ,,правото на демо крация".

    08:59 08.09.2026

  • 15 СВД

    0 0 Отговор
    Иран е нападнат, защото дава Шахед на Путин! Но, Путин не е нападнал никой, който дава боеприпаси на Зеленски! Затова го определят като агресор, а не като демократ - освбодител!

    09:06 08.09.2026

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