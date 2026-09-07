Санкциите работят! Иран спешно удвоява цените на горивата

Иранското правителство обяви рязко увеличение на цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От утре, 8 септември, цената на литър бензин на свободния пазар ще се удвои от 50 000 риала (3,6 цента) на 100 000 риала, заяви по държавната телевизия Керамат Вейс-Карами, председател на държавната компания за разпределение на нефтопродукти.

Цените на субсидирания бензин обаче ще останат непроменени, добави той.

Горивото в Иран е сред най-евтините в света. Иранците зареждат първите 110 литра с помощта на карта за субсидия за гориво при цена от малко над 1 щатски цент на литър. След изчерпване на тази квота се прилага обичайната цена от 100 000 риала на литър.

Въпреки ниските цени, измерено по западните стандарти, повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.

В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ, припомня ДПА.

Правителството призна проблемите, произтичащи от войната, която САЩ и Израел започнаха срещу страната в края на февруари. Президентът Масуд Пезешкиан призова правителството си и населението да спазват режим на икономии.

По време на най-тежките американско-израелски атаки през март и началото на април бяха бомбардирани и енергийни съоръжения в Иран, включително части от петролната и газовата промишленост и складове за гориво. Според данни на правителството част от повредената инфраструктура вече е възстановена.

Иран отново осъди днес разширените американски санкции, насочени към изолирането на иранската икономика, като ги определи като акт на „грубо беззаконие“ и изрази увереност, че много държави няма да се присъединят към кампанията за натиск, предаде Ройтерс.

Близо шест месеца след началото на конфликта, който САЩ срещат трудности да прекратят, министърът на финансите Скот Бесънт представи вчера новите мерки, но се въздържа от прилагането на най-тежките възможни ограничения.

Макар да заяви, че държавите, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат изключени от финансовата система, базирана на долара, Бесънт не посочи срок, нито уточни кои страни може да бъдат засегнати, като заяви, че ще им бъде дадено време да се съобразят с новите изисквания.

Появиха се сигнали за възможно възобновяване на посредническите усилия за прекратяване на войната, която започна с американски и израелски удари срещу Иран и доведе до преустановяването на по-голямата част от корабоплаването през Ормузкия проток, през който преди преминаваха около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иран и Оман съобщиха днес, че са обсъдили предложение за „съвместен временен коридор за корабоплаване“ през протока, както и план за разминирането му.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори предишните си твърдения, че всички мини в протока са били премахнати или взривени, като добави, че Иран е бил предупреден, че всеки кораб или плавателен съд, който поставя нови мини, ще бъде унищожен.

Иранското Министерство на външните работи определи последните американски санкции като заплаха за международното право и Устава на ООН, като заяви, че „въпросът вече не се ограничава само до Иран“.

„Нито една достойна държава, която държи на своя суверенитет и национални интереси, няма да приеме превръщането на подобно грубо беззаконие и системен тормоз в норма“, се посочва в изявлението.

Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции срещу 60 физически лица, организации и плавателни съдове, но в списъка не фигурира нито една от китайските финансови институции, за които се предполага, че подпомагат търговията с ирански петрол.

От няколко години Китай е най-големият купувач на ирански петрол. Американската блокада на иранските пристанища обаче прекъсна тези петролни доставки за Китай, след като Вашингтон я възобнови в средата на юли.

Тръмп заяви, че очаква да приеме китайския президент Си Цзинпин следващия месец, а САЩ се стремят да избегнат евентуални ограничения върху китайския износ на критично важни минерали.

Китай заяви днес, че сътрудничеството му с Иран се осъществява в рамките на международното право и не трябва да бъде обект на външна намеса.

Иранският министър на икономиката Али Маданизаде заяви, че нито Китай, нито Русия са „приели“ американските мерки, като прогнозира, че и други държави ще им се противопоставят.

От седмици не е имало мащабни американски или ирански удари, но говорител на иранската Революционна гвардия обеща тежки удари срещу американски интереси и ключови точки по енергийните маршрути, ако инфраструктурата на Иран бъде застрашена.

Цените на петрола се понижиха за втори пореден ден, тъй като търговците не очакваха санкциите да окажат съществено въздействие, въпреки че участниците на пазара останаха предпазливи заради продължаващата способност на Иран да нарушава корабоплаването.

Петролен танкер беше поразен днес от неидентифициран снаряд и изваден от строя на около 9 морски мили (17 км) североизточно от Аш Шишах в Оман, разположен при входа на Ормузкия проток, съобщи Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (ЮКМТО).

Техеран и Вашингтон подписаха през юни временно споразумение, насочено към прекратяване на войната, но то бързо започна да се разпада и Иран възобнови нападенията срещу плавателни съдове, които сериозно ограничиха износа на енергийни ресурси от Персийския залив.

Пакистан, който изпълнява ролята на посредник, е постигнал „значителен напредък“ в последните разговори с Техеран, съсредоточени върху предотвратяването на по-нататъшна ескалация и възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщиха пакистанските военни.

Властите на Оман съобщиха, че са евакуирали 16 членове от екипажа на саудитския танкер „Сидр“, след като е бил атакуван от Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Сирд“ беше един от двата супертанкера, превозващи саудитски петрол, за които беше съобщено, че са ударени, докато се преминавали миналия понеделник през Ормузкия проток.

Саудитска Арабия съобщи миналата сряда, че двама филипински моряци са загинали по време на атаката срещу танкера, собственост на националната ѝ компания „Бахри“.