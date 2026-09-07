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Санкциите работят! Иран спешно удвоява цените на горивата
  Тема: Иранската криза

Санкциите работят! Иран спешно удвоява цените на горивата

7 Септември, 2026 15:11, обновена 7 Септември, 2026 15:22 1 346 20

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол-
  • масуд пезешкиан

От утре, 8 септември, цената на литър бензин на свободния пазар ще се удвои от 50 000 риала (3,6 цента) на 100 000 риала, заяви по държавната телевизия Керамат Вейс-Карами, председател на държавната компания за разпределение на нефтопродукти

Санкциите работят! Иран спешно удвоява цените на горивата - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранското правителство обяви рязко увеличение на цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От утре, 8 септември, цената на литър бензин на свободния пазар ще се удвои от 50 000 риала (3,6 цента) на 100 000 риала, заяви по държавната телевизия Керамат Вейс-Карами, председател на държавната компания за разпределение на нефтопродукти.

Цените на субсидирания бензин обаче ще останат непроменени, добави той.

Горивото в Иран е сред най-евтините в света. Иранците зареждат първите 110 литра с помощта на карта за субсидия за гориво при цена от малко над 1 щатски цент на литър. След изчерпване на тази квота се прилага обичайната цена от 100 000 риала на литър.

Въпреки ниските цени, измерено по западните стандарти, повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.

В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ, припомня ДПА.

Правителството призна проблемите, произтичащи от войната, която САЩ и Израел започнаха срещу страната в края на февруари. Президентът Масуд Пезешкиан призова правителството си и населението да спазват режим на икономии.

По време на най-тежките американско-израелски атаки през март и началото на април бяха бомбардирани и енергийни съоръжения в Иран, включително части от петролната и газовата промишленост и складове за гориво. Според данни на правителството част от повредената инфраструктура вече е възстановена.

Иран отново осъди днес разширените американски санкции, насочени към изолирането на иранската икономика, като ги определи като акт на „грубо беззаконие“ и изрази увереност, че много държави няма да се присъединят към кампанията за натиск, предаде Ройтерс.

Близо шест месеца след началото на конфликта, който САЩ срещат трудности да прекратят, министърът на финансите Скот Бесънт представи вчера новите мерки, но се въздържа от прилагането на най-тежките възможни ограничения.

Макар да заяви, че държавите, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат изключени от финансовата система, базирана на долара, Бесънт не посочи срок, нито уточни кои страни може да бъдат засегнати, като заяви, че ще им бъде дадено време да се съобразят с новите изисквания.

Появиха се сигнали за възможно възобновяване на посредническите усилия за прекратяване на войната, която започна с американски и израелски удари срещу Иран и доведе до преустановяването на по-голямата част от корабоплаването през Ормузкия проток, през който преди преминаваха около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иран и Оман съобщиха днес, че са обсъдили предложение за „съвместен временен коридор за корабоплаване“ през протока, както и план за разминирането му.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори предишните си твърдения, че всички мини в протока са били премахнати или взривени, като добави, че Иран е бил предупреден, че всеки кораб или плавателен съд, който поставя нови мини, ще бъде унищожен.

Иранското Министерство на външните работи определи последните американски санкции като заплаха за международното право и Устава на ООН, като заяви, че „въпросът вече не се ограничава само до Иран“.

„Нито една достойна държава, която държи на своя суверенитет и национални интереси, няма да приеме превръщането на подобно грубо беззаконие и системен тормоз в норма“, се посочва в изявлението.

Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции срещу 60 физически лица, организации и плавателни съдове, но в списъка не фигурира нито една от китайските финансови институции, за които се предполага, че подпомагат търговията с ирански петрол.

От няколко години Китай е най-големият купувач на ирански петрол. Американската блокада на иранските пристанища обаче прекъсна тези петролни доставки за Китай, след като Вашингтон я възобнови в средата на юли.

Тръмп заяви, че очаква да приеме китайския президент Си Цзинпин следващия месец, а САЩ се стремят да избегнат евентуални ограничения върху китайския износ на критично важни минерали.

Китай заяви днес, че сътрудничеството му с Иран се осъществява в рамките на международното право и не трябва да бъде обект на външна намеса.

Иранският министър на икономиката Али Маданизаде заяви, че нито Китай, нито Русия са „приели“ американските мерки, като прогнозира, че и други държави ще им се противопоставят.

От седмици не е имало мащабни американски или ирански удари, но говорител на иранската Революционна гвардия обеща тежки удари срещу американски интереси и ключови точки по енергийните маршрути, ако инфраструктурата на Иран бъде застрашена.

Цените на петрола се понижиха за втори пореден ден, тъй като търговците не очакваха санкциите да окажат съществено въздействие, въпреки че участниците на пазара останаха предпазливи заради продължаващата способност на Иран да нарушава корабоплаването.

Петролен танкер беше поразен днес от неидентифициран снаряд и изваден от строя на около 9 морски мили (17 км) североизточно от Аш Шишах в Оман, разположен при входа на Ормузкия проток, съобщи Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (ЮКМТО).

Техеран и Вашингтон подписаха през юни временно споразумение, насочено към прекратяване на войната, но то бързо започна да се разпада и Иран възобнови нападенията срещу плавателни съдове, които сериозно ограничиха износа на енергийни ресурси от Персийския залив.

Пакистан, който изпълнява ролята на посредник, е постигнал „значителен напредък“ в последните разговори с Техеран, съсредоточени върху предотвратяването на по-нататъшна ескалация и възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщиха пакистанските военни.

Властите на Оман съобщиха, че са евакуирали 16 членове от екипажа на саудитския танкер „Сидр“, след като е бил атакуван от Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Сирд“ беше един от двата супертанкера, превозващи саудитски петрол, за които беше съобщено, че са ударени, докато се преминавали миналия понеделник през Ормузкия проток.

Саудитска Арабия съобщи миналата сряда, че двама филипински моряци са загинали по време на атаката срещу танкера, собственост на националната ѝ компания „Бахри“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям кеф

    6 4 Отговор
    БРАВО ЩОМ РАБОТЯТ

    утре нов пакет санкций да пусне урсула и срещу русия и путин

    15:16 07.09.2026

  • 2 Щом цените

    20 5 Отговор
    На бензина се вдигат и у нас значи и ние сме под санкции от “благодарната“ Америка

    15:21 07.09.2026

  • 3 Кона

    13 5 Отговор
    Идиоти ръководят модерни технологии и оръжия и поставят целия свят на колене..Колко ли още ще издържи този БАЛОН.?

    15:25 07.09.2026

  • 4 Иван

    17 6 Отговор
    Цената на бензина е удвоена , от 0.03 долара на 0.06 , със средна заплата 400-500 долара , колко тона може да купиш . А при нас 1.60 евро .............

    15:26 07.09.2026

  • 5 А50

    10 4 Отговор
    Те цените и в България станаха двойни, с лек нюанс, не са 7цента

    15:26 07.09.2026

  • 6 ко речи

    8 6 Отговор
    Санкциите работят за петролите компании. Населението и на Европа и на Иран и на САЩ плаща за глупостите на политиците, които твърдят, че санкциите са за наше добро.

    15:30 07.09.2026

  • 7 Минувач

    6 3 Отговор
    И отново - джурналя...
    Слаб 2... Ако цената га повдигат от 3,6 до 7,2 цента за литър, как ви е с математиката??? Защото после пишете цена малко под долар за литър на субсидирания бензин...

    Коментиран от #9, #14

    15:32 07.09.2026

  • 8 Лена

    8 3 Отговор
    Санкциите работят!
    , За първия учебен ден ще чакаме цени от 2,00 евро за литър!
    Велики празноглавци за затвора!

    15:41 07.09.2026

  • 9 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    Всъщност става дума за цена 1 цент на литър .

    15:45 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дойче зеле

    4 2 Отговор
    Дори 20 пъти да скочи ще е по евтино цял свят

    Коментиран от #13

    15:52 07.09.2026

  • 12 Пич,

    1 3 Отговор
    ОбъркАл си се, цената е удвоена от $0,015 на $0,03 за литър след като за месец купиш първите 110 литра на старата цена. Демек за има няма трилион профукан кеш и планина оръжие, инфантилния идиот тръмп може да се похвали, че накара персите да се охарчват с цял един долар месечно за гориво.
    Направо нямам думи!

    Коментиран от #20

    15:57 07.09.2026

  • 13 АМИ ДА ИРАН НЕЕ В ЕССР ДА ИЗДЪРЖА

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дойче зеле":

    БРЮКСЕЛ И ЗАПАДНИТЕ МОНАРХИИ И СОРОС...КОТ СИ ИЗКАРА ЗА НЕГО СИ Е И ЗА НАРОДА МУ...

    15:59 07.09.2026

  • 14 Пич,

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    Коментар 12 всъщност е до теб.
    Е, и до родните евроатлантически розАви понита, ама за разлика от теб те няма да имат капацитета да го схванат.

    16:00 07.09.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    По същата логика може да се твърди обратното,че в САЩ утроиха цените на горивата а в България вече не могат да се контролират

    16:11 07.09.2026

  • 16 Мисирки

    1 0 Отговор
    А 2 евро за дизел в бг и ЕС няма ли да окаже влияние

    16:12 07.09.2026

  • 17 Стенли

    0 0 Отговор
    Ей това е социална държава , един цент за литър , в България дори да имахме петрол пак народа нямаше да разбере нищо , пример концесиите , особено тази за злато държавата дала на чужда фирма концесията срещу един процент , но и да вдигнат процентите едва ли обикновените хора ще усетят някаква промяна

    16:12 07.09.2026

  • 18 браво г-н Стайков

    1 0 Отговор
    Много сте зарадван ...личи си от заглавието НО!

    Цените растат и при нас , но явно за Вас са по важни американските и еврейските интереси пред българските!

    Нека хората да преценят какво става в тази държава.

    16:13 07.09.2026

  • 19 Гост

    0 0 Отговор
    Май бъркате режима с западните демокрации .. там не им пука особено какво мисли народа или как живее .. Самл луд може да си помисли , че по този н начин режимът ще падне…

    16:15 07.09.2026

  • 20 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич,":

    Не чети правилно , 110 литра по един цент , там няма увеличение , след тези 110 литра цената става от 3,.6 цента на 7 , но и тези 110нлитра не са малко това да близо 3 резервоара

    16:17 07.09.2026

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