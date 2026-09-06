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Диверсия в Германия: Откриха 12 бомби до електропроводи
  Тема: Украйна

Диверсия в Германия: Откриха 12 бомби до електропроводи

6 Септември, 2026 19:41, обновена 6 Септември, 2026 19:53 1 495 63

  • бомби-
  • електропроводи-
  • екоактивисти-
  • диверсия-
  • саботаж-
  • германия

Германската полиция предотврати мащабен саботаж срещу енергийната мрежа в Саксония, за който се подозират екоекстремисти

Диверсия в Германия: Откриха 12 бомби до електропроводи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германската полиция откри и обезвреди 12 самоделни взривни устройства в близост до високоволтови електропроводи в източната провинция Саксония, предотвратявайки потенциален мащабен саботаж на енергийната мрежа. Случаят е най-новият от поредицата атаки срещу критичната инфраструктура на страната.

Детайли за опасната находка

Взривните устройства са намерени в два района на Източна Саксония. Осем от тях са локализирани на юг от електрическата подстанция „Бервалде“ (Bärwalde) в окръг Бауцен, а останалите четири – на изток от подстанция „Граущайн“ (Graustein) близо до Шлайфе в окръг Гьорлиц. Според официалното съобщение на местните власти, целта на импровизираните експлозиви е била да предизвикат късо съединение и сериозни повреди по далекопроводите за високо напрежение.

Специализирани части на Държавната криминална служба са обезвредили обектите на място. Енергийният оператор и полицията потвърдиха, че няма нанесени материални щети, електрозахранването не е прекъсвано и няма опасност за населението.

Разследване за „климатичен тероризъм“

Властите разследват инцидента като опит за противоконституционен саботаж и предизвикване на експлозия. Основната следа води към 48-годишен мъж, който е обявен за общоевропейско издирване. В медийното пространство се появиха писма за поемане на отговорност, в които се заявява, че „производството на електроенергия от изкопаеми горива е престъпление“. Поради тази причина германският вътрешен министър определи случая като проява на „климатичен тероризъм“. При обиск в жилището на заподозрения в Северен Рейн-Вестфалия вече бяха открити следи от експлозиви.

Актуална информация по случая и подробни репортажи от мястото на събитието се обновяват редовно на официалния сайт на регионалната медия MDR (www.mdr.de), както и в емисиите на Deutschlandfunk (www.deutschlandfunk.de) и икономическата агенция Bloomberg (www.bloomberg.com).


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    13 4 Отговор
    "Мръсната дузина" у Немачко.

    19:54 06.09.2026

  • 2 ПОЧВАТ ПРОВОКАЦИИТЕ НА УРСУЛИТЕ

    52 9 Отговор
    АзГ печели и почват мизериите.

    Коментиран от #10, #30, #61

    19:55 06.09.2026

  • 3 ами

    48 7 Отговор
    Укротерористите нямат спирка!

    19:55 06.09.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    45 7 Отговор
    Открили предварително??? Къде е дияерсията или по скоро е постановка сороска?

    Коментиран от #33

    19:55 06.09.2026

  • 5 Овчар

    28 8 Отговор
    Всичко лошо което отива към Германия е благодарение на канцлера МЕРЦ...! Този измамник трябва да бъде разследван и съден.! Ключът е класифицираната информация която правителството умело прикрива..!

    19:57 06.09.2026

  • 6 ПРОБЛЕМ В НЕМСКО

    34 4 Отговор
    Путин ли да обвиним или зелените. ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ.

    Коментиран от #9

    19:57 06.09.2026

  • 7 СССР

    24 7 Отговор
    Германките циониски слуги искат пак бой да ядът

    Коментиран от #19

    19:57 06.09.2026

  • 8 Взривните устройства

    19 7 Отговор
    са били кибрити от серията "Зебра"! Заподозрените са българи родени в края на комунизма и обучени от руските служби в началото на демокрацията!

    19:57 06.09.2026

  • 9 Присмехулник

    20 3 Отговор

    До коментар #6 от "ПРОБЛЕМ В НЕМСКО":

    Разбира се. Това е само Путин и никой друг.

    Коментиран от #57

    19:59 06.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цеко Бомбардировача

    6 20 Отговор
    Монгольята Зорлем сакат да шпрехат ДОЙЧ.
    Украинците им скинаа Гевреко ама тия момци шги направат сите на.. са Пун
    Хехехехе

    Коментиран от #24

    20:00 06.09.2026

  • 12 РАЗБИРА СЕ

    32 4 Отговор
    ТЪПИ И ПЛОСКИ ПОСТАНОВКИ. ИСКАТ ВОЙНА И ЩЕ Я ПОЛУЧАТ И ТОВА ЩЕ Е КРАЯ НА ГЕРМАНИЯ.НЯМА КОЙ ДА Я ЗАЩИТИ.

    20:01 06.09.2026

  • 13 Луд Скайуокър

    25 3 Отговор
    Да се знае, Путин лично ги е поставил , даже откриха ДНКто му върху бомбите!
    Ако не вярвате питайте Кая Калас

    20:01 06.09.2026

  • 14 Сандо

    19 2 Отговор
    Да не би в Източна Германия да се е създала антифашистка съпротива?Все пак там не са забравени уроците от ВСВ.

    20:01 06.09.2026

  • 15 604

    13 4 Отговор
    Пудинг скоро ще ни прати ядрата...така че тия напъни ще се осребрят......а после дупе да ви е яко сороски мендили, поне в БГ ще се преброим 100% сигурно! За швабету не е сигурно , но тука диреците няма да стигнат...

    20:02 06.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Класическо некадърно

    23 2 Отговор
    изпълнение на немските служби които се славят като слабаци.

    20:03 06.09.2026

  • 18 Мерц

    20 1 Отговор
    изпуши като мокра димка! Вече не е смешен а жалък...

    20:03 06.09.2026

  • 19 Не вервам

    9 28 Отговор

    До коментар #7 от "СССР":

    Червената армия беше 58% от Украинци и 18% Белоруси! Нали ги видим как заедно със Ким ядат бой в Донбас вече 13 год
    Добре че САЩ и Англия смачкаха Хи тлер

    Коментиран от #29, #46

    20:04 06.09.2026

  • 20 Реалист

    17 2 Отговор
    От повече от 100 години циониския фашистки режим действа в Европа чрез Германия.

    20:04 06.09.2026

  • 21 Ядосан

    18 2 Отговор
    Алтернатива за Германия със смазваща победа! Кой ли иска са събаря диреците с ток!

    Коментиран от #25

    20:05 06.09.2026

  • 22 Много победно

    5 15 Отговор
    от страна на АзГ.за.
    Демек, ако не спечелим, спираме ви тока и почваме нацистки изстъпления по улиците.
    Пълни кремльовски ол.иг.офрени!

    20:05 06.09.2026

  • 23 Джак Спароу

    4 2 Отговор
    тебе кво те засяга, стой си в хралупата на скришно

    Коментиран от #32

    20:05 06.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Те, в случай, че не стане

    2 12 Отговор

    До коментар #21 от "Ядосан":

    на тяхната.
    Елементарно, Уотсън, и съвсем кагебейско.

    20:07 06.09.2026

  • 26 Путин и само Путин прелетя

    18 1 Отговор
    и ги хвърли. И това не беше самият Путин а неговият дух защото той според вас отдавна си отиде. Смешници.

    20:07 06.09.2026

  • 27 Ти си

    16 2 Отговор
    Поредната хибридна атака на пропагандата машина срещу източните провинции в Германия които са приятелски настроени към РФ и са върли привърженици за AFD.
    Разделяй и владей - не напразно "откриха" прословутия "руски" дрон около Лайпциг - за да създават русофобски истерии я крепостите на АFD.
    Нищо ново под слънцето ......

    20:08 06.09.2026

  • 28 В Германия

    4 18 Отговор
    Германците от много отдавна имат проблеми със спонсорирани от СССР терористи. Като се започне от подпалването на Райхстага от нашите продажни лумпени през 1933-та.

    Коментиран от #62

    20:08 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Император

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "ПОЧВАТ ПРОВОКАЦИИТЕ НА УРСУЛИТЕ":

    АзГ са нацистка партия? Искаш Трета Световна Война ли?

    20:09 06.09.2026

  • 31 Полгер

    9 3 Отговор
    Наследниците на хуманната ,бяла раса се подмокриха!Не могат да смогнат да събират шишета/по Молотов/ под стълбовете и други дрънкулки тук,таме,ама като си миротворец и даваш пари за оръжие и се заканваш,така е !Още малко и пак по старому,не можете без Русия!

    Коментиран от #35

    20:09 06.09.2026

  • 32 Пич

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Джак Спароу":

    Аз лично съм разтревожен за АзГ.зето ти.
    Местните дерибеи нямат имунитет и могат да бъдат арестувани, горките нацита. Ако голи опандизят, кой ще празнува?

    20:09 06.09.2026

  • 33 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бесен - Язовец":

    Но само след няколко часа (а може би дни) ще "докажат", че това е работа на руснаците=

    20:10 06.09.2026

  • 34 Екоекстременти

    8 1 Отговор
    Имаше ли около бомбите

    Коментиран от #38

    20:10 06.09.2026

  • 35 Смени си дилъра и намали одеколона

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Полгер":

    Нищо не ти се разбира.

    20:10 06.09.2026

  • 36 4 милиона руски роба бъхтят в Германия

    4 13 Отговор
    и 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци!
    Всеки един от тях може да е!

    20:10 06.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пардон

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Екоекстременти":

    Екоекскременти

    20:11 06.09.2026

  • 39 Превъртял скъсаняк шекелджия

    6 4 Отговор
    Путинската подлога Вайдел ги е заложилаааааааааа!

    20:13 06.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пич, влюбен в жезъла на генерала

    6 4 Отговор
    За мен алтернативата винаги ще са Рунди, Копринката и шефа Шишко!

    20:14 06.09.2026

  • 42 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор
    В момента, в който си затворят границите за украинци ще спрат да намират бомби!
    На Мерц цирковете омръзват!

    Коментиран от #56

    20:15 06.09.2026

  • 43 венсеремос

    9 3 Отговор
    Алтернатива з Германия печели.Затова е този вой от кръвосмесителна Британия, от Макарона и Мерцеля,от Урсул/Мълсул е Кая-тъпата.На България й трябва една Алтернатива за България.Румен Радев да възстанови отношенията с Русия /наша Освободителка от 500 г. Турско робство/ и Президнта Вл. Вл. Путин .ТАНАТОС!!!

    Коментиран от #45, #55

    20:15 06.09.2026

  • 44 Лама кокор

    6 2 Отговор
    Това е укро провокация 100%

    20:16 06.09.2026

  • 45 604

    3 7 Отговор

    До коментар #43 от "венсеремос":

    Радев е краварска подлога..още ли не го вярваш! Очевадно е!

    20:18 06.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Там избори щеше да има , на бас че виновния ще е алтернативата иначе как ще се отърват

    20:20 06.09.2026

  • 48 КОЙТО ГИ Е ОСТАВИЛ ТОЙ ГИ

    8 2 Отговор
    Е НАМЕРИЛ МЕЖДУ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИТЕ СТЪЛБОВЕ ДА НАМЕРЯТ ТИЯ 12.....

    20:21 06.09.2026

  • 49 Българин

    0 1 Отговор
    Аааа...Стоян Колев беше!

    20:23 06.09.2026

  • 50 венсеремос

    4 2 Отговор
    Германия е побдена страва във ВСВ.Източна Германия са и останаха положителни във всичко.Западна Германия беше премахната след обединена Германия.Алтернатива за Германия печели.На България й трябва една Алтернтива.Румен Радев и ПБ да се държат като Алтернатива за Германия.Другото е плямпане без резултат.За АГ и за РФ и за Путин.

    Коментиран от #54

    20:23 06.09.2026

  • 51 Започнаха циркаджийските номера

    5 1 Отговор
    Екоактивисти от СБУ? След толкова спонсорства и те да свършат нещо.

    20:23 06.09.2026

  • 52 Факт

    0 2 Отговор
    И са руски, нали?

    20:24 06.09.2026

  • 53 Гошо

    3 1 Отговор
    Хе хе е как пък ни една не гръмнала от ти 12 бомби

    20:24 06.09.2026

  • 54 Минали работи не ни интересуват

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "венсеремос":

    Нацизмът няма да се върне в в Европа. В Кремъл си му е добре.

    20:27 06.09.2026

  • 55 Какъв вой?

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "венсеремос":

    Чуваш гласове. Смеем ти се на акъла.

    20:29 06.09.2026

  • 56 Няма да си ги затворят

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    Колкото Радев ти върна лева.
    Я бегай!

    20:30 06.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 УдоМача

    0 0 Отговор
    Хахахах. Навремето милицията знаете ли как добре ловеше диверсантите. Едно събеседване в районнот им беше достатъчно! :)

    20:35 06.09.2026

  • 59 долу ЕС

    0 0 Отговор
    както винаги, в колонията на цру намират бомби и дронове, които никога не избухват...........

    20:38 06.09.2026

  • 60 чичо Кольо пие бира

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян":

    Еваларката.Путинофилите са мухи.

    20:40 06.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 7676

    1 1 Отговор
    Странно е как бяха разкрити един куп подготвени материали, организации, извършени неуспешни терористични акции, нетрализирани дронове с боеприпаси без да избухнат при падането и и. А бе, идеална защита за всичко и навсякъде. А бе дойчовци, така провокации не се правят, трябва малко дим, гърмежи и някоя и друга жертва, да кажем мургав емигрант, клошар и подобни. Къде ви отиде перфетността германска.

    20:44 06.09.2026

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