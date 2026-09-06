Диверсия в Германия: Откриха 12 бомби до електропроводи

Германската полиция откри и обезвреди 12 самоделни взривни устройства в близост до високоволтови електропроводи в източната провинция Саксония, предотвратявайки потенциален мащабен саботаж на енергийната мрежа. Случаят е най-новият от поредицата атаки срещу критичната инфраструктура на страната.
Детайли за опасната находка
Взривните устройства са намерени в два района на Източна Саксония. Осем от тях са локализирани на юг от електрическата подстанция „Бервалде“ (Bärwalde) в окръг Бауцен, а останалите четири – на изток от подстанция „Граущайн“ (Graustein) близо до Шлайфе в окръг Гьорлиц. Според официалното съобщение на местните власти, целта на импровизираните експлозиви е била да предизвикат късо съединение и сериозни повреди по далекопроводите за високо напрежение.
Специализирани части на Държавната криминална служба са обезвредили обектите на място. Енергийният оператор и полицията потвърдиха, че няма нанесени материални щети, електрозахранването не е прекъсвано и няма опасност за населението.
Разследване за „климатичен тероризъм“
Властите разследват инцидента като опит за противоконституционен саботаж и предизвикване на експлозия. Основната следа води към 48-годишен мъж, който е обявен за общоевропейско издирване. В медийното пространство се появиха писма за поемане на отговорност, в които се заявява, че „производството на електроенергия от изкопаеми горива е престъпление“. Поради тази причина германският вътрешен министър определи случая като проява на „климатичен тероризъм“. При обиск в жилището на заподозрения в Северен Рейн-Вестфалия вече бяха открити следи от експлозиви.
Актуална информация по случая и подробни репортажи от мястото на събитието се обновяват редовно на официалния сайт на регионалната медия MDR (www.mdr.de), както и в емисиите на Deutschlandfunk (www.deutschlandfunk.de) и икономическата агенция Bloomberg (www.bloomberg.com).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
19:54 06.09.2026
2 ПОЧВАТ ПРОВОКАЦИИТЕ НА УРСУЛИТЕ
Коментиран от #10, #30, #61
19:55 06.09.2026
3 ами
19:55 06.09.2026
4 Бесен - Язовец
Коментиран от #33
19:55 06.09.2026
5 Овчар
19:57 06.09.2026
6 ПРОБЛЕМ В НЕМСКО
Коментиран от #9
19:57 06.09.2026
7 СССР
Коментиран от #19
19:57 06.09.2026
8 Взривните устройства
19:57 06.09.2026
9 Присмехулник
До коментар #6 от "ПРОБЛЕМ В НЕМСКО":Разбира се. Това е само Путин и никой друг.
Коментиран от #57
19:59 06.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Цеко Бомбардировача
Украинците им скинаа Гевреко ама тия момци шги направат сите на.. са Пун
Хехехехе
Коментиран от #24
20:00 06.09.2026
12 РАЗБИРА СЕ
20:01 06.09.2026
13 Луд Скайуокър
Ако не вярвате питайте Кая Калас
20:01 06.09.2026
14 Сандо
20:01 06.09.2026
15 604
20:02 06.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Класическо некадърно
20:03 06.09.2026
18 Мерц
20:03 06.09.2026
19 Не вервам
До коментар #7 от "СССР":Червената армия беше 58% от Украинци и 18% Белоруси! Нали ги видим как заедно със Ким ядат бой в Донбас вече 13 год
Добре че САЩ и Англия смачкаха Хи тлер
Коментиран от #29, #46
20:04 06.09.2026
20 Реалист
20:04 06.09.2026
21 Ядосан
Коментиран от #25
20:05 06.09.2026
22 Много победно
Демек, ако не спечелим, спираме ви тока и почваме нацистки изстъпления по улиците.
Пълни кремльовски ол.иг.офрени!
20:05 06.09.2026
23 Джак Спароу
Коментиран от #32
20:05 06.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Те, в случай, че не стане
До коментар #21 от "Ядосан":на тяхната.
Елементарно, Уотсън, и съвсем кагебейско.
20:07 06.09.2026
26 Путин и само Путин прелетя
20:07 06.09.2026
27 Ти си
Разделяй и владей - не напразно "откриха" прословутия "руски" дрон около Лайпциг - за да създават русофобски истерии я крепостите на АFD.
Нищо ново под слънцето ......
20:08 06.09.2026
28 В Германия
Коментиран от #62
20:08 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Император
До коментар #2 от "ПОЧВАТ ПРОВОКАЦИИТЕ НА УРСУЛИТЕ":АзГ са нацистка партия? Искаш Трета Световна Война ли?
20:09 06.09.2026
31 Полгер
Коментиран от #35
20:09 06.09.2026
32 Пич
До коментар #23 от "Джак Спароу":Аз лично съм разтревожен за АзГ.зето ти.
Местните дерибеи нямат имунитет и могат да бъдат арестувани, горките нацита. Ако голи опандизят, кой ще празнува?
20:09 06.09.2026
33 Така е
До коментар #4 от "Бесен - Язовец":Но само след няколко часа (а може би дни) ще "докажат", че това е работа на руснаците=
20:10 06.09.2026
34 Екоекстременти
Коментиран от #38
20:10 06.09.2026
35 Смени си дилъра и намали одеколона
До коментар #31 от "Полгер":Нищо не ти се разбира.
20:10 06.09.2026
36 4 милиона руски роба бъхтят в Германия
Всеки един от тях може да е!
20:10 06.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пардон
До коментар #34 от "Екоекстременти":Екоекскременти
20:11 06.09.2026
39 Превъртял скъсаняк шекелджия
20:13 06.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пич, влюбен в жезъла на генерала
20:14 06.09.2026
42 ДрайвингПлежър
На Мерц цирковете омръзват!
Коментиран от #56
20:15 06.09.2026
43 венсеремос
Коментиран от #45, #55
20:15 06.09.2026
44 Лама кокор
20:16 06.09.2026
45 604
До коментар #43 от "венсеремос":Радев е краварска подлога..още ли не го вярваш! Очевадно е!
20:18 06.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Kaлпазанин
20:20 06.09.2026
48 КОЙТО ГИ Е ОСТАВИЛ ТОЙ ГИ
20:21 06.09.2026
49 Българин
20:23 06.09.2026
50 венсеремос
Коментиран от #54
20:23 06.09.2026
51 Започнаха циркаджийските номера
20:23 06.09.2026
52 Факт
20:24 06.09.2026
53 Гошо
20:24 06.09.2026
54 Минали работи не ни интересуват
До коментар #50 от "венсеремос":Нацизмът няма да се върне в в Европа. В Кремъл си му е добре.
20:27 06.09.2026
55 Какъв вой?
До коментар #43 от "венсеремос":Чуваш гласове. Смеем ти се на акъла.
20:29 06.09.2026
56 Няма да си ги затворят
До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":Колкото Радев ти върна лева.
Я бегай!
20:30 06.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 УдоМача
20:35 06.09.2026
59 долу ЕС
20:38 06.09.2026
60 чичо Кольо пие бира
До коментар #57 от "стоян":Еваларката.Путинофилите са мухи.
20:40 06.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 7676
20:44 06.09.2026