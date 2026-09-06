Диверсия в Германия: Откриха 12 бомби до електропроводи

Германската полиция откри и обезвреди 12 самоделни взривни устройства в близост до високоволтови електропроводи в източната провинция Саксония, предотвратявайки потенциален мащабен саботаж на енергийната мрежа. Случаят е най-новият от поредицата атаки срещу критичната инфраструктура на страната.

Детайли за опасната находка

Взривните устройства са намерени в два района на Източна Саксония. Осем от тях са локализирани на юг от електрическата подстанция „Бервалде“ (Bärwalde) в окръг Бауцен, а останалите четири – на изток от подстанция „Граущайн“ (Graustein) близо до Шлайфе в окръг Гьорлиц. Според официалното съобщение на местните власти, целта на импровизираните експлозиви е била да предизвикат късо съединение и сериозни повреди по далекопроводите за високо напрежение.

Специализирани части на Държавната криминална служба са обезвредили обектите на място. Енергийният оператор и полицията потвърдиха, че няма нанесени материални щети, електрозахранването не е прекъсвано и няма опасност за населението.

Разследване за „климатичен тероризъм“

Властите разследват инцидента като опит за противоконституционен саботаж и предизвикване на експлозия. Основната следа води към 48-годишен мъж, който е обявен за общоевропейско издирване. В медийното пространство се появиха писма за поемане на отговорност, в които се заявява, че „производството на електроенергия от изкопаеми горива е престъпление“. Поради тази причина германският вътрешен министър определи случая като проява на „климатичен тероризъм“. При обиск в жилището на заподозрения в Северен Рейн-Вестфалия вече бяха открити следи от експлозиви.

Актуална информация по случая и подробни репортажи от мястото на събитието се обновяват редовно на официалния сайт на регионалната медия MDR (www.mdr.de), както и в емисиите на Deutschlandfunk (www.deutschlandfunk.de) и икономическата агенция Bloomberg (www.bloomberg.com).