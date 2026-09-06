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Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна
  Тема: Украйна

Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна

6 Септември, 2026 20:06, обновена 6 Септември, 2026 20:41 1 340 30

  • украйна-
  • киев-
  • преговори-
  • къшнър-
  • уиткоф-
  • зеленски

Спецпратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха интензивни разговори в Москва и Киев, като Белият дом настоява за мирно уреждане и компромиси преди настъпването на зимата.

Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон вярва, че е напълно възможно да се проведат успешни преговори за мир и деескалация на конфликта в Украйна. Новината идва в ключов момент, след като специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Кушнер завършиха интензивни дипломатически срещи в Москва и Киев. Според официално изявление на Уиткоф, цитирано от ABC News, тристранна среща между Руската федерация, САЩ и Украйна ще бъде обявена официално в най-близко време.

Белият дом изрази силна надежда за успех при уреждането на най-спорните въпроси около украинската криза. Уиткоф категорично подчерта, че САЩ се стремят към изцяло дипломатическо, а не военно решение на конфликта. По думите му, за постигането на траен мир е абсолютно необходимо и двете воюващи страни да направят сериозни взаимни компромиси.

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Дипломатическата совалка през уикенда бе определена от американската делегация като изключително положителна стъпка. След проведените контакти в Русия и Украйна, Уиткоф изрази очакване за реално сближаване на позициите между Москва и Киев. Къшнър и Уиткофф определиха срещата си с руския президент Владимир Путин в Кремъл, продължила над три часа, като „изключително съдържателна и конструктивна“. Американските представители допълниха, че по време на преговорите Путин се е отнасял към делегацията на САЩ с пълно уважение.

Въпреки засиления дипломатически оптимизъм, от екипа на президента Доналд Тръмп остават реалисти. Представители на администрацията във Вашингтон коментираха пред Reuters, че окончателното прекратяване на войната преди настъпването на предстоящата зима не е напълно гарантирано, но САЩ работят денонощно за постигането на тази цел. Очаква се Белият дом да обяви следващите конкретни стъпки по мирния план в рамките на броени седмици.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво чакате

    17 5 Отговор
    Да бяхте го арестува ли - И при Мадуро... И бело има много там

    Коментиран от #12

    20:16 06.09.2026

  • 2 Овчар

    19 5 Отговор
    Тези западни оптимисти виждат в украйнските гробища плюсове а не кръстове въобще не им пука нито за майките нито за децата..!

    20:16 06.09.2026

  • 3 ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА

    18 6 Отговор
    КЪВ ОПТИМИЗЪМ КАТО ИМА ДАВАТЕ ВСИЧКО КОЕТО СА ВИ ПОИСКАЛИ УКРИТЕ. РУСИЯ БЕЗ НИЧИЯ ПОМОЩ ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ПОЛАГАЕМОТО.

    Коментиран от #21

    20:19 06.09.2026

  • 4 Цеко Бомбардировача

    10 23 Отговор
    Всичко е ясно,.. пиздоглазия педофил- загуби позорно...13 год...З дневен Блицкриг!
    НЕМА Киев, НЕМА Харков, Херсон, Суми, Одеса - монголски навсегда!
    НЕМА парад в Киев, Дамаск и Лиса бон,... НЕМА даже... интернет и бензин
    Ааааахахаха

    Коментиран от #6

    20:20 06.09.2026

  • 5 И аз съм оптимист че ще чукна

    9 3 Отговор
    18 годишната съседка прекарана от всички дъртофелници. Но за съжаление тя е ясно ми заяви че нямам петдесет и портфейлът ми е празен за нейните любвеобящи услуги.
    Бил съм неплатежоспособен.

    Коментиран от #8

    20:20 06.09.2026

  • 6 Факт

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Цеко Бомбардировача":

    Монгольяк - мюсюлманската П едерацията... уйде,...
    Бегачо от готвачо... тоже!
    Аре... закривай
    Хихихихи

    20:22 06.09.2026

  • 7 Не вярвам

    5 10 Отговор
    Путин и копейдашите друго казват.

    20:22 06.09.2026

  • 8 Работи бре! Къпи се бре!

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "И аз съм оптимист че ще чукна":

    Като вониш на пор...

    Коментиран от #16, #18

    20:23 06.09.2026

  • 9 Зелена сделка

    14 3 Отговор
    Те са оптимисти, но гъските от ЕС не са.

    20:23 06.09.2026

  • 10 ?????

    15 4 Отговор
    И що са оптимисти?
    Бандеровците ще се предават ли?

    20:24 06.09.2026

  • 11 Боби Баламата

    4 14 Отговор
    Я Дайте инфо за монгольяк парада на ХУ . ЙЛО КИМ ГАЗО у Киев и Лиса бон

    20:24 06.09.2026

  • 12 Какво чакаш?

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Какво чакате":

    Арестувай го да те видя.

    Коментиран от #15

    20:25 06.09.2026

  • 13 Дядо дръмпир -истината

    2 6 Отговор
    Путин вече няма пари да защитава големите руски градове от реалността на войната!Пригответе ,стаи и жилища и всеки месец вдигайте наемите.През декември ще има много просиянци и украинци да търсят жилище!

    20:27 06.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И теб ша арестувам

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Какво чакаш?":

    Коня-Кандев съм

    20:28 06.09.2026

  • 16 Работя ....къпя се

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":

    но нямам години над 50 и тя ми заяви че работя като Канго Бош и цяла нощ ще трябва да ми отдели А тези дъртофелниците като теб ги опразва за минутки и идва следващия.
    Манифактура. Конвейер. Каза че няма нищо против но губи пари.

    20:29 06.09.2026

  • 17 койдазнай

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дааа...":

    Бяха превзели Херсон, но Путин обяви че е трудно решение, но руските нацистите се налага да избягат!

    Коментиран от #22

    20:30 06.09.2026

  • 18 Добре ли ти го каза

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":

    В Германия остана ли ви синьо гориво за да се къпете розавинкав. Нали ви предупредиха да пестите.

    20:30 06.09.2026

  • 19 Бесен - Язовец

    4 2 Отговор
    На Уиткоф и Къшнър са ми завирали в Кремъл празно шише от водка в @нала

    20:32 06.09.2026

  • 20 ганди

    1 0 Отговор
    Аз не съм се срещал нито с Путин, нито със Зеленски, но и аз съм оптимист!
    Това е за хубаво!

    20:32 06.09.2026

  • 21 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА":

    Е помощ от Китай и Северна Корея и Иран поне няма ли?!?
    И те ли предадоха матушката?!?

    20:33 06.09.2026

  • 22 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    В Херсон едни АЗО вци обкръжиха ЕДНА групировка от 25 К Монголья (5 бригади) и за да не пукясат от глад без логистика, захвърляха оръжията и скачаха във реката от отчаяние! Наритаха ги като поми яре
    Хахахаха

    20:37 06.09.2026

  • 23 Предложенията са били

    0 2 Отговор
    1. Зелена карта за Зеленски
    2. Закриване на Украйна
    3. Уреждане на доживотни (3 месечни) доставки на бело за Зелю

    20:40 06.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да,бе

    1 0 Отговор
    Винаги се сещат за дипломация,като им изкъртят зъбите някъде по света...Наглосаксонски хватки,но вече никой не им се вързва на тъпотиите.

    20:46 06.09.2026

  • 26 Хмм

    1 0 Отговор
    в екипа на зеленски първият отдясно наляво му е направо двойник

    20:46 06.09.2026

  • 27 нннн

    0 1 Отговор
    Че закъде са се разбирали? Да не им е студено на украинците през зимата ли? На студено по- добре се мисли

    20:48 06.09.2026

  • 28 ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ

    0 0 Отговор
    КЪТИН И УНИЖИ ЗАПАДА А ДИПЛПМАТИЧЕСКОТО НАОБРАТНО ЩЕ ВЪЗВИШИ ЯЛОВИЯ ЗАПАД И УНИЖИ СИЛНИЯ КЪТИН.......БОООООООЙ ПУ ФАШАГИТЕЕЕЕЕ

    Коментиран от #30

    20:48 06.09.2026

  • 29 горски

    0 0 Отговор
    Що пък да трябва да е дипломатическо,дипломацията служеше като параван и в Минск и в Истанбул...Ако и този път руснаците се вържат,значи хич не са у ред с главата.Натисни Зеленски с чепика в калта,и филма приключва....

    20:51 06.09.2026

  • 30 Щатско оръжие избива руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ":

    САЩ трупат дебели пачки.

    20:52 06.09.2026