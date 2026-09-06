Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна

Администрацията във Вашингтон вярва, че е напълно възможно да се проведат успешни преговори за мир и деескалация на конфликта в Украйна. Новината идва в ключов момент, след като специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Кушнер завършиха интензивни дипломатически срещи в Москва и Киев. Според официално изявление на Уиткоф, цитирано от ABC News, тристранна среща между Руската федерация, САЩ и Украйна ще бъде обявена официално в най-близко време.
Белият дом изрази силна надежда за успех при уреждането на най-спорните въпроси около украинската криза. Уиткоф категорично подчерта, че САЩ се стремят към изцяло дипломатическо, а не военно решение на конфликта. По думите му, за постигането на траен мир е абсолютно необходимо и двете воюващи страни да направят сериозни взаимни компромиси.
Дипломатическата совалка през уикенда бе определена от американската делегация като изключително положителна стъпка. След проведените контакти в Русия и Украйна, Уиткоф изрази очакване за реално сближаване на позициите между Москва и Киев. Къшнър и Уиткофф определиха срещата си с руския президент Владимир Путин в Кремъл, продължила над три часа, като „изключително съдържателна и конструктивна“. Американските представители допълниха, че по време на преговорите Путин се е отнасял към делегацията на САЩ с пълно уважение.
Въпреки засиления дипломатически оптимизъм, от екипа на президента Доналд Тръмп остават реалисти. Представители на администрацията във Вашингтон коментираха пред Reuters, че окончателното прекратяване на войната преди настъпването на предстоящата зима не е напълно гарантирано, но САЩ работят денонощно за постигането на тази цел. Очаква се Белият дом да обяви следващите конкретни стъпки по мирния план в рамките на броени седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво чакате
Коментиран от #12
20:16 06.09.2026
2 Овчар
20:16 06.09.2026
3 ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА
Коментиран от #21
20:19 06.09.2026
4 Цеко Бомбардировача
НЕМА Киев, НЕМА Харков, Херсон, Суми, Одеса - монголски навсегда!
НЕМА парад в Киев, Дамаск и Лиса бон,... НЕМА даже... интернет и бензин
Ааааахахаха
Коментиран от #6
20:20 06.09.2026
5 И аз съм оптимист че ще чукна
Бил съм неплатежоспособен.
Коментиран от #8
20:20 06.09.2026
6 Факт
До коментар #4 от "Цеко Бомбардировача":Монгольяк - мюсюлманската П едерацията... уйде,...
Бегачо от готвачо... тоже!
Аре... закривай
Хихихихи
20:22 06.09.2026
7 Не вярвам
20:22 06.09.2026
8 Работи бре! Къпи се бре!
До коментар #5 от "И аз съм оптимист че ще чукна":Като вониш на пор...
Коментиран от #16, #18
20:23 06.09.2026
9 Зелена сделка
20:23 06.09.2026
10 ?????
Бандеровците ще се предават ли?
20:24 06.09.2026
11 Боби Баламата
20:24 06.09.2026
12 Какво чакаш?
До коментар #1 от "Какво чакате":Арестувай го да те видя.
Коментиран от #15
20:25 06.09.2026
13 Дядо дръмпир -истината
20:27 06.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И теб ша арестувам
До коментар #12 от "Какво чакаш?":Коня-Кандев съм
20:28 06.09.2026
16 Работя ....къпя се
До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":но нямам години над 50 и тя ми заяви че работя като Канго Бош и цяла нощ ще трябва да ми отдели А тези дъртофелниците като теб ги опразва за минутки и идва следващия.
Манифактура. Конвейер. Каза че няма нищо против но губи пари.
20:29 06.09.2026
17 койдазнай
До коментар #14 от "Дааа...":Бяха превзели Херсон, но Путин обяви че е трудно решение, но руските нацистите се налага да избягат!
Коментиран от #22
20:30 06.09.2026
18 Добре ли ти го каза
До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":В Германия остана ли ви синьо гориво за да се къпете розавинкав. Нали ви предупредиха да пестите.
20:30 06.09.2026
19 Бесен - Язовец
20:32 06.09.2026
20 ганди
Това е за хубаво!
20:32 06.09.2026
21 койдазнай
До коментар #3 от "ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА":Е помощ от Китай и Северна Корея и Иран поне няма ли?!?
И те ли предадоха матушката?!?
20:33 06.09.2026
22 Факт
До коментар #17 от "койдазнай":В Херсон едни АЗО вци обкръжиха ЕДНА групировка от 25 К Монголья (5 бригади) и за да не пукясат от глад без логистика, захвърляха оръжията и скачаха във реката от отчаяние! Наритаха ги като поми яре
Хахахаха
20:37 06.09.2026
23 Предложенията са били
2. Закриване на Украйна
3. Уреждане на доживотни (3 месечни) доставки на бело за Зелю
20:40 06.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да,бе
20:46 06.09.2026
26 Хмм
20:46 06.09.2026
27 нннн
20:48 06.09.2026
28 ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ
Коментиран от #30
20:48 06.09.2026
29 горски
20:51 06.09.2026
30 Щатско оръжие избива руснаци
До коментар #28 от "ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ":САЩ трупат дебели пачки.
20:52 06.09.2026