Германия в шок след триумфа на АзГ в Саксония: Първи реакции

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) постигна безпрецедентен успех на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт днес, предизвиквайки политическо земетресение в Берлин.

Според първите официални прогнози и екзитполове, АзГ печели историческите 44,5% от гласовете, което е почти двойно увеличение спрямо вота през 2021 г. (20,8%). В същото време управляващият Християндемократически съюз (ХДС) претърпя тежко поражение, сривайки се до рекордно ниските 18,5% (спрямо 37,1% преди пет години).

Избирателната активност достигна рекордните 80%, отразявайки огромната мобилизация на обществото.

Победителите: „Написахме история и имаме мандат за управление“

Лидерът на АзГ в Саксония-Анхалт, 35-годишният Улрих Зигмунд, обяви победата пред ентусиазирани привърженици, които по-късно изпяха националния химн. „Написахме история в тази провинция“, заяви Зигмунд. Той подчерта, че протегнатата му ръка е отворена за коалиция, но само към политически сили, които са готови за пълна политическа промяна, без АзГ да изневерява на собствените си ценности.

Националният съпредседател на партията Алис Вайдел беше още по-категорична пред обществената телевизия ZDF: „Това е съвсем ясен мандат за управление. Най-силната партия винаги има задачата да състави правителство.“

Победените: „Тежък удар и завой, с който трябва да се справим“

Досегашният премиер на провинцията от ХДС, Свен Шулце, призна поражението и поздрави победителите, като описа кампанията като „изключително тежка и интензивна“.

Министърът в канцлерството Нина Варкен (ХДС) определи вота като „дълбока завой и исторически разлом“ за консерваторите. Тя призна, че курсът на реформи на федерално ниво под ръководството на канцлера Фридрих Мерц се е оказал огромно предизвикателство.

От страна на Социалдемократическата партия (ГСДП), чийто вот се закрепи на критичните 8,2%, лидерът Ларс Клингбайл нарече резултатите „сигнал към Берлин“, който ще постави на изпитание федералното правителство. Новата лява партия „Алианс Сахра Вагенкнехт“ (BSW) балансира около 5-процентовата бариера с точно 5,0%, докато Свободната демократическа партия (СвДП) отпадна напълно от местния парламент с едва 2,1%.

Медии, политолози и експерти: Заплаха за консенсусния модел

Водещите немски и международни медии оценяват събитието като повратна точка в следвоенната история на Германия. Информационната агенция Ройтерс отбелязва, че резултатът сериозно отслабва позициите на канцлера Фридрих Мерц броени седмици преди вотовете в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

Политически анализи: Янос Рихтер, експерт от правния форум Verfassungsblog, коментира, че „моделът, основан на консенсус, с който бяхме свикнали в Германия през последните десетилетия, сега е сериозно застрашен“. Според него евентуално управление на АзГ на регионално ниво ще усложни коренно вътрешната сигурност и координацията на федералните политики.

Янос Рихтер, експерт от правния форум Verfassungsblog, коментира, че „моделът, основан на консенсус, с който бяхме свикнали в Германия през последните десетилетия, сега е сериозно застрашен“. Според него евентуално управление на АзГ на регионално ниво ще усложни коренно вътрешната сигурност и координацията на федералните политики. Икономически предупреждения: Германският икономически институт (IW) вече предупреди за тежки последици за икономиката на провинцията, тъй като строгата антиимиграционна политика на АзГ може да спре притока на чуждестранни работници, от които застаряващият регион има спешна нужда.

Въпреки огромния си успех, АзГ остава под въпрос за съставяне на правителство, тъй като останалите партии в парламента (ХДС, Левите, Зелените и ГСДП) разполагат с общо 42 от 83 места и вероятно ще се опитат да издигнат „санитарен кордон“ срещу крайната десница. Процесът по преговори обаче се очертава като най-сложният в модерната история на провинцията.