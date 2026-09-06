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Трагедия в Кавказ: Лавина погълна 15 алпинисти

Трагедия в Кавказ: Лавина погълна 15 алпинисти

6 Септември, 2026 23:26, обновена 6 Септември, 2026 23:30 668 4

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Спасители се борят за живота на 10 души под снега в Безенгийското дефиле

Трагедия в Кавказ: Лавина погълна 15 алпинисти - 1
Снимка: МЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха, трима са ранени, а съдбата на още 10 алпинисти остава неизвестна, след като масивна снежна лавина падна в планините на Кабардино-Балкарската република (КБР). Инцидентът е станал около 17:00 часа местно време на 6 септември., когато свличането от връх Мижирги е затрупало изцяло регистрирана група от 15 туристи. Към 23:30 часа българско време мащабната спасителна операция в Кавказ продължава с максимална мобилизация.

Какво се знае за инцидента до момента?

Според официална информация от регионалното управление на МЧС Русия, групата се е движела по предварително съгласуван маршрут в района на ледника Мижирги. Преди свличането на снежните маси е отчетен ураганен вятър, който е предизвикал и сериозен каменопад.

Трима от алпинистите са успели сами да се измъкнат от под снега и незабавно са подали сигнал до спешните служби. Те са получили първа помощ на място, след което с хеликоптер Ми-8 са били спешно евакуирани в град Налчик и преведени към Центъра за медицина при бедствия.

Спасителната операция е в ход

В Безенгийското дефиле работят екипи на Елбруския високопланински поисково-спасителен отряд. Операцията е изключително сложна поради тежкия релеф на високопланинския район и продължаващата опасност от вторични лавини. Към мястото са изпратени допълнително 25 спасители от МЧС и 6 служители на противопожарната служба на КБР. С настъпването на сутринта на 7 септември въздушната разузнавателна операция ще бъде възобновена с допълнителни полети.

Следствието вече е започнало работа по изясняване на обстоятелствата, като е образувано наказателно производство за проявена небрежност. Прокуратурата на КБР също е взела случая под личен контрол.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    2 1 Отговор
    Алпинист означава самоубиец..!

    23:32 06.09.2026

  • 2 Олеееее...

    3 2 Отговор
    Там е страшно в Кабардино-Балкарската република. А що вълци има и идея си нямате

    23:34 06.09.2026

  • 3 Сняг няма там. Пишете глупости.

    3 1 Отговор
    Камъни има ! (В Кабардино-Балкария група от 15 катерачи бяха затрупани от лавина на връх Мижирги. Двама от тях загинаха, трима бяха ранени, а десет други остават в капан. Според Telegram канала Baza, някои катерачи са се наложили да си окажат помощ на място.

    „По време на прехода по маршрута е имало силни ветрове с ураганна сила. Това е довело до масивно срутване на камъни: повечето туристи са били ранени от камъни. Те са оказали самопомощ на място“, се казва в изявлението. Според източника, лавината е била предизвикана от срутване на камъни, започнало по време на ветровете с ураганна сила, докато туристът е бил по маршрута)

    23:38 06.09.2026

  • 4 Много ясно че ще е с

    0 1 Отговор
    хеликоптер Ми-8. С какво друго да е с българските ефки ли

    23:54 06.09.2026

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