Трагедия в Кавказ: Лавина погълна 15 алпинисти

Двама души загинаха, трима са ранени, а съдбата на още 10 алпинисти остава неизвестна, след като масивна снежна лавина падна в планините на Кабардино-Балкарската република (КБР). Инцидентът е станал около 17:00 часа местно време на 6 септември., когато свличането от връх Мижирги е затрупало изцяло регистрирана група от 15 туристи. Към 23:30 часа българско време мащабната спасителна операция в Кавказ продължава с максимална мобилизация.

Какво се знае за инцидента до момента?

Според официална информация от регионалното управление на МЧС Русия, групата се е движела по предварително съгласуван маршрут в района на ледника Мижирги. Преди свличането на снежните маси е отчетен ураганен вятър, който е предизвикал и сериозен каменопад.

Трима от алпинистите са успели сами да се измъкнат от под снега и незабавно са подали сигнал до спешните служби. Те са получили първа помощ на място, след което с хеликоптер Ми-8 са били спешно евакуирани в град Налчик и преведени към Центъра за медицина при бедствия.

Спасителната операция е в ход

В Безенгийското дефиле работят екипи на Елбруския високопланински поисково-спасителен отряд. Операцията е изключително сложна поради тежкия релеф на високопланинския район и продължаващата опасност от вторични лавини. Към мястото са изпратени допълнително 25 спасители от МЧС и 6 служители на противопожарната служба на КБР. С настъпването на сутринта на 7 септември въздушната разузнавателна операция ще бъде възобновена с допълнителни полети.

Следствието вече е започнало работа по изясняване на обстоятелствата, като е образувано наказателно производство за проявена небрежност. Прокуратурата на КБР също е взела случая под личен контрол.