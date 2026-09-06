Исторически триумф за AfD в Саксония-Анхалт ОБОБЩЕНИЕ

Днес крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна безпрецедентна историческа победа на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, печелейки около 44,5% от гласовете. По данни на актуалните прогнози към 23:30 ч. българско време, разпространени от германската обществена телевизия ARD и потвърдени от международните агенции, партията повече от удвоява резултата си от 2021 г. (20,8%). В същото време Християндемократическият съюз (CDU) на федералния канцлер Фридрих Мерц претърпява съкрушително поражение, сривайки се драматично до едва 18,5%.
Подробности за изборния резултат
Според изчисленията, публикувани от изборния портал в Германия и анализирани от The New York Times, AfD се очаква да си осигури между 39 и 41 места в новия 83-членен парламент в Магдебург. Това оставя формацията на ръба от абсолютно мнозинство (42 мандата), което би ѝ позволило да управлява самостоятелно. Изборната активност отбеляза изключителен ръст, отразяващ силната поляризация в обществото.
Междинното разпределение на силите показва следната картина:
- AfD: 44,5%
- CDU: 18,5%
- ГСДП (SPD): около 9%
- Левицата (Die Linke): около 9%
- Зелените (Grüne): около 9%
- Съюз „Сара Вагенкнехт“ (BSW): около 5% (на ръба на парламентарната бариера)
- Свободните демократи (FDP): остават извън парламента.
Реакции и политически коментари
Водещият кандидат на AfD в провинцията, 35-годишният Улрих Зигмунд, обяви пред медиите, че партията е „написала история“ и поиска бързо поемане на управлението. Националните съпредседатели на AfD Алис Вайдел и Тино Хрупала изразиха бурен възторг и обявиха резултата за „сензационен“.
От друга страна, традиционните партии определят деня като шоков за германската демокрация. Политическите опоненти веднага призоваха за запазване на т.нар. „санитарен кордон“, за да се предотврати съставянето на правителство от партия, чийто местен клон е класифициран от службите за сигурност като десен екстремизъм.
Международен отзвук и опасения
Резултатите веднага заеха челните страници на водещите световни медии. Британската информационна агенция Reuters и френската AFP коментират, че победата поставя началото на период на сериозна политическа несигурност в Германия.
Немският икономически институт, цитиран от Ал-Джазира, вече предупреди, че радикалната антиимиграционна програма на победителите може да се окаже „пагубна“ за местния бизнес, който изпитва остър недостиг на чуждестранна работна ръка, особено в здравеопазването. Анализатори, цитирани от The Guardian, изразяват опасения и относно външнополитическите искания на AfD за спиране на помощта за Украйна и подновяване на връзките с Русия.
Днешният изборен ден бележи дълбока вододелна линия в съвременната история на Федералната република. Дори останалите партии да успеят да се обединят в крехка и идеологически разпокъсана коалиция, за да изолират AfD от властта, политическото статукво в Германия вече никога няма да бъде същото.
Този безпрецедентен възход в Саксония-Анхалт изпраща мощен трус към Берлин и променя из основи траекторията на германската политика в дългосрочен план. Вотът дава ясен сигнал за настроенията на избирателите преди следващите федерални избори. Германия навлиза в непознати политически води, където традиционните формули за управление ще бъдат подложени на изпитание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жълтопаветно Психо
Коментиран от #6
23:46 06.09.2026
2 Фен
Коментиран от #18, #21
23:49 06.09.2026
3 какви християни какви демократи
Та тези същити не подкпепят ли евреите които псуват Исус Христос и трошят наред всичко християнско в Палестиня и Ливан?
23:50 06.09.2026
4 Свободните демократи (FDP)
Коментиран от #7, #15, #24
23:50 06.09.2026
5 крайнодесен
Коментиран от #29
23:50 06.09.2026
6 Смешник
До коментар #1 от "Жълтопаветно Психо":За кого За Мерц ли
23:51 06.09.2026
7 Тук зад ПП и ДБ
До коментар #4 от "Свободните демократи (FDP)":стои доста глупав народ! Водят ги като стадо с евтини лъжи!
Коментиран от #9
23:52 06.09.2026
8 Народите в Европа започват да проглеждат
23:54 06.09.2026
9 Пояснение
До коментар #7 от "Тук зад ПП и ДБ":На последните избори, броят на гласовете получени от ПП-ДБ са равни на броят на личностите с ТЕЛК за психични заболявания в България.
23:56 06.09.2026
10 ?????
CDU: 18,5% - все пак е успех като имаме предвид че Мерц е с 13% одобрение.
23:56 06.09.2026
11 3.14К
23:56 06.09.2026
12 Провинцията си има парламент
23:57 06.09.2026
13 Гориил
23:58 06.09.2026
14 Няма майтап
00:00 07.09.2026
15 Германия приключи
До коментар #4 от "Свободните демократи (FDP)":с Евровизия и DW
00:02 07.09.2026
16 долу ЕС
Коментиран от #28
00:03 07.09.2026
17 долу ЕС
00:05 07.09.2026
18 Нова тв
До коментар #2 от "Фен":И тя горката е на хранилка при Брюкселските Урсули каквото им нареждат това говорят каква независима журналистика това са глупости
Коментиран от #23
00:05 07.09.2026
19 Спорт
Ако си бял , хетеросексуален и не искаш държавата да ти я превземат араби и негри , ти си крайнодесен популист.
Това са обиди които наливат още гласове в партии като АЗГ.
00:05 07.09.2026
20 Като цяло ЕНП
00:06 07.09.2026
21 И в другите провинции
До коментар #2 от "Фен":дори западните, не се очакват много по-различни резултати! Освен ако Урсула не си извади инструментите!
Джоржеску
00:06 07.09.2026
22 кравария убер алез
00:06 07.09.2026
23 Само нова ли
До коментар #18 от "Нова тв":Само погледни и в нова и в бтв днес цял ден грантаджии с евтина простотия срещу Русия! Само пропаганда!
Коментиран от #30
00:07 07.09.2026
24 Мара шепова
До коментар #4 от "Свободните демократи (FDP)":Явно и там не харесват някакви НПО чужди агенти.
00:07 07.09.2026
25 Всъщност,
00:07 07.09.2026
26 Възраждане
00:08 07.09.2026
27 Спорт
00:08 07.09.2026
28 Така е.
До коментар #16 от "долу ЕС":"Способен народ сме.Гюлле да ни дадеш ще го строшим!"...
00:11 07.09.2026
29 Ти зноеш ли какво говориш
До коментар #5 от "крайнодесен":Председателката на АфД е лесцийка оженена за друга жена с мургава кожа.
00:12 07.09.2026
30 Много си прав
До коментар #23 от "Само нова ли":То да беше само Нова ами то и другите да не останат по назад
00:14 07.09.2026
31 Може да нападнат
00:14 07.09.2026