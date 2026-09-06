Исторически триумф за AfD в Саксония-Анхалт ОБОБЩЕНИЕ

Днес крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна безпрецедентна историческа победа на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, печелейки около 44,5% от гласовете. По данни на актуалните прогнози към 23:30 ч. българско време, разпространени от германската обществена телевизия ARD и потвърдени от международните агенции, партията повече от удвоява резултата си от 2021 г. (20,8%). В същото време Християндемократическият съюз (CDU) на федералния канцлер Фридрих Мерц претърпява съкрушително поражение, сривайки се драматично до едва 18,5%.

Подробности за изборния резултат

Според изчисленията, публикувани от изборния портал в Германия и анализирани от The New York Times, AfD се очаква да си осигури между 39 и 41 места в новия 83-членен парламент в Магдебург. Това оставя формацията на ръба от абсолютно мнозинство (42 мандата), което би ѝ позволило да управлява самостоятелно. Изборната активност отбеляза изключителен ръст, отразяващ силната поляризация в обществото.

Междинното разпределение на силите показва следната картина:

AfD: 44,5%

44,5% CDU: 18,5%

18,5% ГСДП (SPD): около 9%

около 9% Левицата (Die Linke): около 9%

около 9% Зелените (Grüne): около 9%

около 9% Съюз „Сара Вагенкнехт“ (BSW): около 5% (на ръба на парламентарната бариера)

около 5% (на ръба на парламентарната бариера) Свободните демократи (FDP): остават извън парламента.

Реакции и политически коментари

Водещият кандидат на AfD в провинцията, 35-годишният Улрих Зигмунд, обяви пред медиите, че партията е „написала история“ и поиска бързо поемане на управлението. Националните съпредседатели на AfD Алис Вайдел и Тино Хрупала изразиха бурен възторг и обявиха резултата за „сензационен“.

От друга страна, традиционните партии определят деня като шоков за германската демокрация. Политическите опоненти веднага призоваха за запазване на т.нар. „санитарен кордон“, за да се предотврати съставянето на правителство от партия, чийто местен клон е класифициран от службите за сигурност като десен екстремизъм.

Международен отзвук и опасения

Резултатите веднага заеха челните страници на водещите световни медии. Британската информационна агенция Reuters и френската AFP коментират, че победата поставя началото на период на сериозна политическа несигурност в Германия.

Немският икономически институт, цитиран от Ал-Джазира, вече предупреди, че радикалната антиимиграционна програма на победителите може да се окаже „пагубна“ за местния бизнес, който изпитва остър недостиг на чуждестранна работна ръка, особено в здравеопазването. Анализатори, цитирани от The Guardian, изразяват опасения и относно външнополитическите искания на AfD за спиране на помощта за Украйна и подновяване на връзките с Русия.

Днешният изборен ден бележи дълбока вододелна линия в съвременната история на Федералната република. Дори останалите партии да успеят да се обединят в крехка и идеологически разпокъсана коалиция, за да изолират AfD от властта, политическото статукво в Германия вече никога няма да бъде същото.

Този безпрецедентен възход в Саксония-Анхалт изпраща мощен трус към Берлин и променя из основи траекторията на германската политика в дългосрочен план. Вотът дава ясен сигнал за настроенията на избирателите преди следващите федерални избори. Германия навлиза в непознати политически води, където традиционните формули за управление ще бъдат подложени на изпитание.