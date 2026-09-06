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Исторически триумф за AfD в Саксония-Анхалт ОБОБЩЕНИЕ

Исторически триумф за AfD в Саксония-Анхалт ОБОБЩЕНИЕ

6 Септември, 2026 23:36, обновена 6 Септември, 2026 23:43 931 31

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  • избори-
  • алтернатива за германия

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ постигна рекорден резултат на днешните избори, променяйки бъдещето на страната

Исторически триумф за AfD в Саксония-Анхалт ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна безпрецедентна историческа победа на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, печелейки около 44,5% от гласовете. По данни на актуалните прогнози към 23:30 ч. българско време, разпространени от германската обществена телевизия ARD и потвърдени от международните агенции, партията повече от удвоява резултата си от 2021 г. (20,8%). В същото време Християндемократическият съюз (CDU) на федералния канцлер Фридрих Мерц претърпява съкрушително поражение, сривайки се драматично до едва 18,5%.

Подробности за изборния резултат

Според изчисленията, публикувани от изборния портал в Германия и анализирани от The New York Times, AfD се очаква да си осигури между 39 и 41 места в новия 83-членен парламент в Магдебург. Това оставя формацията на ръба от абсолютно мнозинство (42 мандата), което би ѝ позволило да управлява самостоятелно. Изборната активност отбеляза изключителен ръст, отразяващ силната поляризация в обществото.

Междинното разпределение на силите показва следната картина:

  • AfD: 44,5%
  • CDU: 18,5%
  • ГСДП (SPD): около 9%
  • Левицата (Die Linke): около 9%
  • Зелените (Grüne): около 9%
  • Съюз „Сара Вагенкнехт“ (BSW): около 5% (на ръба на парламентарната бариера)
  • Свободните демократи (FDP): остават извън парламента.

Реакции и политически коментари

Водещият кандидат на AfD в провинцията, 35-годишният Улрих Зигмунд, обяви пред медиите, че партията е „написала история“ и поиска бързо поемане на управлението. Националните съпредседатели на AfD Алис Вайдел и Тино Хрупала изразиха бурен възторг и обявиха резултата за „сензационен“.

От друга страна, традиционните партии определят деня като шоков за германската демокрация. Политическите опоненти веднага призоваха за запазване на т.нар. „санитарен кордон“, за да се предотврати съставянето на правителство от партия, чийто местен клон е класифициран от службите за сигурност като десен екстремизъм.

Международен отзвук и опасения

Резултатите веднага заеха челните страници на водещите световни медии. Британската информационна агенция Reuters и френската AFP коментират, че победата поставя началото на период на сериозна политическа несигурност в Германия.

Немският икономически институт, цитиран от Ал-Джазира, вече предупреди, че радикалната антиимиграционна програма на победителите може да се окаже „пагубна“ за местния бизнес, който изпитва остър недостиг на чуждестранна работна ръка, особено в здравеопазването. Анализатори, цитирани от The Guardian, изразяват опасения и относно външнополитическите искания на AfD за спиране на помощта за Украйна и подновяване на връзките с Русия.

Днешният изборен ден бележи дълбока вододелна линия в съвременната история на Федералната република. Дори останалите партии да успеят да се обединят в крехка и идеологически разпокъсана коалиция, за да изолират AfD от властта, политическото статукво в Германия вече никога няма да бъде същото.

Този безпрецедентен възход в Саксония-Анхалт изпраща мощен трус към Берлин и променя из основи траекторията на германската политика в дългосрочен план. Вотът дава ясен сигнал за настроенията на избирателите преди следващите федерални избори. Германия навлиза в непознати политически води, където традиционните формули за управление ще бъдат подложени на изпитание.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жълтопаветно Психо

    22 0 Отговор
    Оооох кошмар!!!

    Коментиран от #6

    23:46 06.09.2026

  • 2 Фен

    29 0 Отговор
    Изкефиха ме по Нова. Тази провинция била малка. Сиреч, незначителна. А иначе, е шеста от 16 по население.

    Коментиран от #18, #21

    23:49 06.09.2026

  • 3 какви християни какви демократи

    9 2 Отговор
    Бе глупаци!

    Та тези същити не подкпепят ли евреите които псуват Исус Христос и трошят наред всичко християнско в Палестиня и Ливан?

    23:50 06.09.2026

  • 4 Свободните демократи (FDP)

    25 1 Отговор
    Тяхното ПП-ДБ остават извън парламента.

    Коментиран от #7, #15, #24

    23:50 06.09.2026

  • 5 крайнодесен

    22 0 Отговор
    значи нормален, хетеро, родолюбец, и кое му е крайнодясното ?

    Коментиран от #29

    23:50 06.09.2026

  • 6 Смешник

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жълтопаветно Психо":

    За кого За Мерц ли

    23:51 06.09.2026

  • 7 Тук зад ПП и ДБ

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Свободните демократи (FDP)":

    стои доста глупав народ! Водят ги като стадо с евтини лъжи!

    Коментиран от #9

    23:52 06.09.2026

  • 8 Народите в Европа започват да проглеждат

    18 0 Отговор
    Скоро ще бъдат изхвърлени и урсули и каи и макроновци и то с големи шутове! И фашистите в Украйна ще останат без спонсори!

    23:54 06.09.2026

  • 9 Пояснение

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тук зад ПП и ДБ":

    На последните избори, броят на гласовете получени от ПП-ДБ са равни на броят на личностите с ТЕЛК за психични заболявания в България.

    23:56 06.09.2026

  • 10 ?????

    8 0 Отговор
    Уф.
    CDU: 18,5% - все пак е успех като имаме предвид че Мерц е с 13% одобрение.

    23:56 06.09.2026

  • 11 3.14К

    10 0 Отговор
    Преди изборите хората изгониха Мерц от заплануваните му срещи с тях и чакаха по 4-5 часа да се снимат със Зигмунт и да вземат автограф върху списание, където беше обявен за най-опасния човек в Германия!

    23:56 06.09.2026

  • 12 Провинцията си има парламент

    7 0 Отговор
    А ние във Видинско и вода нямаме вече след като и тока спря

    23:57 06.09.2026

  • 13 Гориил

    11 1 Отговор
    Следват Берлин и Западна Померания.

    23:58 06.09.2026

  • 14 Няма майтап

    6 0 Отговор
    Саксония ще направи сега и референдум за излизане от НАТО и ЕС !

    00:00 07.09.2026

  • 15 Германия приключи

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свободните демократи (FDP)":

    с Евровизия и DW

    00:02 07.09.2026

  • 16 долу ЕС

    5 0 Отговор
    в България ще се сетим отново да си купим билет за тръгнал влак, защото българите са олигофрени. Коментар от ЕК???

    Коментиран от #28

    00:03 07.09.2026

  • 17 долу ЕС

    7 0 Отговор
    християн демократитге са си живи сатанисти и измамници поне от 40 г!

    00:05 07.09.2026

  • 18 Нова тв

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    И тя горката е на хранилка при Брюкселските Урсули каквото им нареждат това говорят каква независима журналистика това са глупости

    Коментиран от #23

    00:05 07.09.2026

  • 19 Спорт

    9 0 Отговор
    Живея в Магдебург и не мога да разбера тукашните и българските либерали.
    Ако си бял , хетеросексуален и не искаш държавата да ти я превземат араби и негри , ти си крайнодесен популист.
    Това са обиди които наливат още гласове в партии като АЗГ.

    00:05 07.09.2026

  • 20 Като цяло ЕНП

    6 0 Отговор
    Отива в канала на всякъде. Урсулайките приключиха

    00:06 07.09.2026

  • 21 И в другите провинции

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    дори западните, не се очакват много по-различни резултати! Освен ако Урсула не си извади инструментите!

    Джоржеску

    00:06 07.09.2026

  • 22 кравария убер алез

    5 0 Отговор
    хайде да започне нормализация в Европа с този страхотен избор.

    00:06 07.09.2026

  • 23 Само нова ли

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нова тв":

    Само погледни и в нова и в бтв днес цял ден грантаджии с евтина простотия срещу Русия! Само пропаганда!

    Коментиран от #30

    00:07 07.09.2026

  • 24 Мара шепова

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свободните демократи (FDP)":

    Явно и там не харесват някакви НПО чужди агенти.

    00:07 07.09.2026

  • 25 Всъщност,

    4 0 Отговор
    ДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи, крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани" по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...

    00:07 07.09.2026

  • 26 Възраждане

    6 0 Отговор
    Първи са ги поздравили за изборният успех. Май и българин ще има в парламента им ...+++

    00:08 07.09.2026

  • 27 Спорт

    3 0 Отговор
    И още нещо, тук в момента е много популярен плакат на който са отпечатани мутрите на Мерц , Урсула и други отрепки от ЕС и Германия и пише: "Не ни е страх от Путин, страх ни е от вас".

    00:08 07.09.2026

  • 28 Така е.

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "долу ЕС":

    "Способен народ сме.Гюлле да ни дадеш ще го строшим!"...

    00:11 07.09.2026

  • 29 Ти зноеш ли какво говориш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "крайнодесен":

    Председателката на АфД е лесцийка оженена за друга жена с мургава кожа.

    00:12 07.09.2026

  • 30 Много си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Само нова ли":

    То да беше само Нова ами то и другите да не останат по назад

    00:14 07.09.2026

  • 31 Може да нападнат

    0 0 Отговор
    Западна Германия сега. Няма я стената да ги пази

    00:14 07.09.2026

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