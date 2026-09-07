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Тръмп чака отчет за срещите в Москва и Киев, звъни на Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Тръмп чака отчет за срещите в Москва и Киев, звъни на Путин и Зеленски

7 Септември, 2026 04:48, обновена 7 Септември, 2026 04:56 633 10

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Уиткоф в Киев: Без преговори с Русия няма шанс за мир

Тръмп чака отчет за срещите в Москва и Киев, звъни на Путин и Зеленски - 1
Снимка: &quot;УЗ&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спецпредставителите на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, напуснаха официално Киев в нощта срещу 7 септември, отпътувайки със специален влак на „Укрзализниця“. Посещението им в Украйна отбеляза нов етап в дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на конфликта, след като ден по-рано двамата проведоха тричасови разговори при закрити врати в Москва с руския президент Владимир Путин.

Според информация на украински и международни медии, сред които изданието Украинская правда, президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да проведе спешни телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски веднага след като изслуша подробния доклад на своите пратеници. Източници на The Kyiv Independent допълват, че тези ключови консултации могат да се проведат още в рамките на днешния ден.

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Уиткоф в Киев: Без преговори с Русия няма шанс за мир

По време на пресконференцията в Киев, Стив Уиткоф направи категорично изявление, цитирано от агенция РБК-Украина. Той подчерта, че за постигането на трайно споразумение е критично важно да се поддържат отношения и канали за комуникация с двете воюващи страни. „Ако нямате диалог и с двете страни, шансовете за мирно уреждане са изключително малки“, заяви Уиткоф.

Американската делегация пристигна в Украйна с „нови идеи“ за деескалация, обсъдени предварително в Москва. Основният фокус на преговорите е бил насочен към възстановяването на тристранния преговорен формат (САЩ-Украйна-Русия), който бе изпробван преди половин година.

Обещанията на Къшнър и подготовката за зимата

Специалният посланик Джаред Кушнер даде официално обещание, че САЩ ще продължат неуморно да работят по дипломатически път, за да създадат рамка за дългосрочен мир. Той обаче призна пред журналистите, че бързото прекратяване на огъня преди настъпването на зимата не е гарантирано, предава информационният портал NV.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски разкри, че в рамките на 6 септември са проведени три кръга от „съдържателни преговори“. В последната сесия са се включили и съветниците по национална сигурност на Великобритания, Франция и Германия („евротройката“). Дискусиите са обхванали спешната нужда от противобалистична защита за Украйна (системи Patriot), възстановяването на енергийната инфраструктура и бъдещите параметри на евентуално мирно споразумение.

Въпреки дипломатическия напредък и временното 72-часово примирие за удари по столиците Москва и Киев, договорено заради визитата, боевете в останалите части на Украйна и пограничните руски региони остават интензивни. Очаква се Белият дом официално да обяви следващите стъпки по мирния план през идните седмици.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къв е тоя влак

    8 26 Отговор
    Kийф ясно че няма летища, ама защо на жп гарата има ток?! Руснаците веднага да гасят лампите, че смущават съня на спящите бандери.

    05:02 07.09.2026

  • 2 Дмитрий Стешин, Комсомолская правда

    16 2 Отговор
    Ние караме на фронта камион хора, а украинците докарват камион FPV дрона.

    Коментиран от #3

    05:10 07.09.2026

  • 3 Реалист

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дмитрий Стешин, Комсомолская правда":

    Затова край Константиновка и Покровск руските загуби са 60:1. Иначе тук пропагандата громи вече не ВСУ, а НАТО и направо борбата не е за хутор в Донбас, а за Париж.

    Коментиран от #9

    05:13 07.09.2026

  • 4 сериозно

    3 27 Отговор
    Важното е че евронацитата даваха пак съвети. Благодарение на тяхните съвети положението е това, което е в момента. Оранжевия пуяк успява да се стабилизира само във Венецуела, засега. Санкциите и митата му не е ясно до колко ще работят. Хитлеряху го забърка в Иран, eвpoнaцитата пък искат да го отклонят от Иран и гледат да го държат ангажиран в Украйна. Нищо че им е неприятен и че ги гаври, като им показва, че са краварски васали без право на самостоятелна външна политика. Обаче няма вече патриоти и хаймарси за Украйна. Не че не иска да продава оръжие, просто няма. И най важното е, че на оранжевия му трябва някаква победа преди частичните избори.

    В момента целта е да се замрази конфликта, като на всимки е ясно, че може да се възобнови след като дойде нов президент в САЩ. Путин е поставил условие краварите да спрат с доставките на оръжия и разузнавателни данни, а бандерите да се изтеглят от Донбас, плюс гаранции, че на бандерите няма да им сепжзволява да се воъръжават. Естествено, това няма да бъде прието и конфликта си продължава.

    Коментиран от #5, #6

    05:18 07.09.2026

  • 5 Европеец

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "сериозно":

    Мисля че си прав..... Войната няма да спре докато Украйна и Русия не седнат сами масата за преговори..... Участието на съветниците по национално сигурност Франция, Германия и Англия е край неуместно посредническата мисия на Дончо...

    Коментиран от #7

    05:31 07.09.2026

  • 6 Имаш брутални халюцинации

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "сериозно":

    които са признак за начална фаза на шизофрения

    Коментиран от #8

    05:33 07.09.2026

  • 7 Европеец

    1 11 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Мисля че си прав..... Войната няма да спре докато Украйна и Русия не седнат сами масата за преговори..... Участието на съветниците по национално сигурност на Франция, Германия и Англия е крайно неуместно в посредническата мисия на Дончо...

    05:33 07.09.2026

  • 8 Европеец

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Имаш брутални халюцинации":

    Объркал си се..... Вероятно имаш налудни мисли щом не харесваш тоя реалистичен коментар...

    05:37 07.09.2026

  • 9 Европеец

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Реалист":

    За ситуацията на фронта и загубите може да съдим по съотношението на размяната на телата на убитите войници...

    05:39 07.09.2026

  • 10 Европеец

    1 1 Отговор
    Забравих да спомена, че бункерния плъх е бил предупреден от краснов и господаря Си за ядреното оръжие, той на друго вече не разчита!

    05:43 07.09.2026