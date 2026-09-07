Тръмп чака отчет за срещите в Москва и Киев, звъни на Путин и Зеленски

Спецпредставителите на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, напуснаха официално Киев в нощта срещу 7 септември, отпътувайки със специален влак на „Укрзализниця“. Посещението им в Украйна отбеляза нов етап в дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на конфликта, след като ден по-рано двамата проведоха тричасови разговори при закрити врати в Москва с руския президент Владимир Путин.

Според информация на украински и международни медии, сред които изданието Украинская правда, президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да проведе спешни телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски веднага след като изслуша подробния доклад на своите пратеници. Източници на The Kyiv Independent допълват, че тези ключови консултации могат да се проведат още в рамките на днешния ден.

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Уиткоф в Киев: Без преговори с Русия няма шанс за мир

По време на пресконференцията в Киев, Стив Уиткоф направи категорично изявление, цитирано от агенция РБК-Украина. Той подчерта, че за постигането на трайно споразумение е критично важно да се поддържат отношения и канали за комуникация с двете воюващи страни. „Ако нямате диалог и с двете страни, шансовете за мирно уреждане са изключително малки“, заяви Уиткоф.

Американската делегация пристигна в Украйна с „нови идеи“ за деескалация, обсъдени предварително в Москва. Основният фокус на преговорите е бил насочен към възстановяването на тристранния преговорен формат (САЩ-Украйна-Русия), който бе изпробван преди половин година.

Обещанията на Къшнър и подготовката за зимата

Специалният посланик Джаред Кушнер даде официално обещание, че САЩ ще продължат неуморно да работят по дипломатически път, за да създадат рамка за дългосрочен мир. Той обаче призна пред журналистите, че бързото прекратяване на огъня преди настъпването на зимата не е гарантирано, предава информационният портал NV.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски разкри, че в рамките на 6 септември са проведени три кръга от „съдържателни преговори“. В последната сесия са се включили и съветниците по национална сигурност на Великобритания, Франция и Германия („евротройката“). Дискусиите са обхванали спешната нужда от противобалистична защита за Украйна (системи Patriot), възстановяването на енергийната инфраструктура и бъдещите параметри на евентуално мирно споразумение.

Въпреки дипломатическия напредък и временното 72-часово примирие за удари по столиците Москва и Киев, договорено заради визитата, боевете в останалите части на Украйна и пограничните руски региони остават интензивни. Очаква се Белият дом официално да обяви следващите стъпки по мирния план през идните седмици.