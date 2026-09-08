Русия: Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС

Ситуацията около Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

Той направи изявлението в интервю за ТАСС преди срещата на върха на групата в Ню Делхи на 12-13 септември, извадки от което бяха публикувани тази вечер.

"Ситуацията около Иран се усложнява от факта, че в рамките на БРИКС има държави, които заемат остро критична позиция по отношение на действията на Техеран и последните такива, каза той. Като цяло ситуацията в региона на Персийския залив е най-належащият от всички политически въпроси за членовете на БРИКС."

"Мога да си представя ситуация, в която тази тема, в контактите между лидерите и в подготовката на окончателния документ - а в момента сме много заети с това, между другото - би изисквала значително време. Не мога да предвидя резултата днес", заключи Рябков.