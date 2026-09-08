Русия: Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС

Ситуацията около Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.
Той направи изявлението в интервю за ТАСС преди срещата на върха на групата в Ню Делхи на 12-13 септември, извадки от което бяха публикувани тази вечер.
"Ситуацията около Иран се усложнява от факта, че в рамките на БРИКС има държави, които заемат остро критична позиция по отношение на действията на Техеран и последните такива, каза той. Като цяло ситуацията в региона на Персийския залив е най-належащият от всички политически въпроси за членовете на БРИКС."
"Мога да си представя ситуация, в която тази тема, в контактите между лидерите и в подготовката на окончателния документ - а в момента сме много заети с това, между другото - би изисквала значително време. Не мога да предвидя резултата днес", заключи Рябков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #2, #7
09:52 08.09.2026
2 Логично
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Колкото и да мяукаш... светът се променя.
Коментиран от #4
09:53 08.09.2026
3 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
09:54 08.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Логично":вярно е ..много боклукчак се навъдихте-и хора и стоки!! аре за рашаните им знам ,,способностите,, но ме е яд за японската техника! скоро се надявам , китайските запъртъци , дето нищо не могат да измислят сами като рашаните , ами копират и то некачествено , да се върнат по оризовите плантации
09:59 08.09.2026
5 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
10:00 08.09.2026
6 ЕС и САЩ срущу света
Коментиран от #9
10:00 08.09.2026
7 заминавай
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ходи в украйна да спасяваш твоите бандерки ,че скимтят на умряло.
10:03 08.09.2026
8 Дипломат
Кратко, стегнато, точно, ясно!
10:04 08.09.2026
9 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #6 от "ЕС и САЩ срущу света":А кой ша подкрепи Русия и Путин.
Коментиран от #15
10:05 08.09.2026
10 Aлфа Вълкът
Ама това нещо функционира ли още?
На практика единият член на БРИКС, ОАЕ дава база на САЩ да блокират и бомбардират Иран, който пък от своя страна изстрелва дронове и ракети по ОАЕ.
10:05 08.09.2026
11 Aлфа Вълкът
10:08 08.09.2026
12 Факти
Коментиран от #14
10:09 08.09.2026
13 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ГДЕ БЕНЗИН?
Опашките по бензиностанциите
В РУСКАТА КОЧИНА
Не свършват
Тоя тръгнал да мисли за ЧАЛМАРИТЕ
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
10:13 08.09.2026
14 И кво ?
До коментар #12 от "Факти":ЕС също го поддържа като основен език . Нито сащ , нито Англия са в ЕС .
10:16 08.09.2026
15 цветна прожекция
До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":останалите 180 държави от ООН
10:19 08.09.2026