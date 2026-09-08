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Русия: Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС
  Тема: Иранската криза

Русия: Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС

8 Септември, 2026 09:48 669 15

  • иран-
  • русия-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Рябков направи изявлението в интервю за ТАСС преди срещата на върха на групата в Ню Делхи на 12-13 септември, извадки от което бяха публикувани тази вечер

Русия: Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Ситуацията около Иран е най-належащият политически въпрос за БРИКС, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

Той направи изявлението в интервю за ТАСС преди срещата на върха на групата в Ню Делхи на 12-13 септември, извадки от което бяха публикувани тази вечер.

"Ситуацията около Иран се усложнява от факта, че в рамките на БРИКС има държави, които заемат остро критична позиция по отношение на действията на Техеран и последните такива, каза той. Като цяло ситуацията в региона на Персийския залив е най-належащият от всички политически въпроси за членовете на БРИКС."

"Мога да си представя ситуация, в която тази тема, в контактите между лидерите и в подготовката на окончателния документ - а в момента сме много заети с това, между другото - би изисквала значително време. Не мога да предвидя резултата днес", заключи Рябков.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    Раша все БРИКС и е в кратуната ,Китай-ШОС...абе хвани единия , блъсни другия

    Коментиран от #2, #7

    09:52 08.09.2026

  • 2 Логично

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колкото и да мяукаш... светът се променя.

    Коментиран от #4

    09:53 08.09.2026

  • 3 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    3 3 Отговор
    Крисия я бомбят....

    09:54 08.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Логично":

    вярно е ..много боклукчак се навъдихте-и хора и стоки!! аре за рашаните им знам ,,способностите,, но ме е яд за японската техника! скоро се надявам , китайските запъртъци , дето нищо не могат да измислят сами като рашаните , ами копират и то некачествено , да се върнат по оризовите плантации

    09:59 08.09.2026

  • 5 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    4 3 Отговор
    И Русия я бомбят, като Иран.

    10:00 08.09.2026

  • 6 ЕС и САЩ срущу света

    1 3 Отговор
    БРИКС застава в подкрепа на Иран

    Коментиран от #9

    10:00 08.09.2026

  • 7 заминавай

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ходи в украйна да спасяваш твоите бандерки ,че скимтят на умряло.

    10:03 08.09.2026

  • 8 Дипломат

    1 0 Отговор
    "Мога да си представя ситуация, в която тази тема, в контактите между лидерите и в подготовката на окончателния документ - а в момента сме много заети с това, между другото - би изисквала значително време. Не мога да предвидя резултата днес"

    Кратко, стегнато, точно, ясно!

    10:04 08.09.2026

  • 9 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "ЕС и САЩ срущу света":

    А кой ша подкрепи Русия и Путин.

    Коментиран от #15

    10:05 08.09.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Жалко, че не може да поставаме мемета в коментарите.
    Ама това нещо функционира ли още?
    На практика единият член на БРИКС, ОАЕ дава база на САЩ да блокират и бомбардират Иран, който пък от своя страна изстрелва дронове и ракети по ОАЕ.

    10:05 08.09.2026

  • 11 Aлфа Вълкът

    1 1 Отговор
    С такъв съюз, врагове не ти трябват.

    10:08 08.09.2026

  • 12 Факти

    3 1 Отговор
    БРИКС, които провеждат срещите си на английски 🤣

    Коментиран от #14

    10:09 08.09.2026

  • 13 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 2 Отговор
    Най належащия въпрос е

    ГДЕ БЕНЗИН?

    Опашките по бензиностанциите
    В РУСКАТА КОЧИНА
    Не свършват

    Тоя тръгнал да мисли за ЧАЛМАРИТЕ

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    10:13 08.09.2026

  • 14 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    ЕС също го поддържа като основен език . Нито сащ , нито Англия са в ЕС .

    10:16 08.09.2026

  • 15 цветна прожекция

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    останалите 180 държави от ООН

    10:19 08.09.2026

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