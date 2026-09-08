Киев задържа пореден проруски агент, координирал удари срещу Южна Украйна

Службата за сигурност на Украйна (ССУ), със съдействието на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, e задържала местен мобилизиран военнослужещ в Николаевска област, подпомагал координирането на руските удари срещу Южна Украйна, съобщава "Укринформ".
Разследването е установило, че докато е служил в една от артилерийските бригади на украинските въоръжени сили, заподозреният е помагал за насочването на руски ракетни и безпилотни удари срещу съседни подразделения на Силите за отбрана в Николаевска и Одеска области.
Според материалите по делото, заподозреният е координирал дейностите си дистанционно с офицер от военното контраразузнаване на ФСБ чрез анонимен чат в приложение за съобщения.
Киберспециалисти на ССУ са разкрили контактите му с руското разузнаване, документирали са шпионската му дейност и са го задържали на мястото му на служба.
Разследването е установило, че войникът е попаднал в полезрението на ФСБ, след като е дезертирал от военното си поделение и е започнал да търси лесни начини за печелене на пари в Telegram.
След като е вербуван, дезертьорът се завръща на военна служба, за да изпълнява разузнавателни задачи, включително тайно идентифициране на местоположенията на логистични складове и концентрации на техника на Силите за отбрана.
Руската страна се е стремила и да получи лични данни за командирите на подразделения на украинските въоръжени сили, участващи в бойни действия на южния фронт.
Агентът е събирал информацията за последващо предаване на ФСБ под формата на скрийншотове на Google Maps, маркирани с украински военни обекти.
По време на претърсванията следователите са иззели смартфон, съдържащ доказателства за сътрудничеството му с руската разузнавателна служба.
Разследващите на СБУ са повдигнали обвинение на заподозрения по чл. 111, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение.
Заподозреният е задържан под стража без право на гаранция. Ако бъде осъден, той е заплашен от доживотен затвор с конфискация на имущество.
Служители на военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, със съдействието на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, наскоро задържаха в Харков руска агентска двойка - военнослужещ от Силите за отбрана на Украйна и съпругата му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 проруски агент
Коментиран от #5, #10
09:20 08.09.2026
2 Тричай москалья
Хахахаха
09:21 08.09.2026
3 Спасявал е колегите си
09:22 08.09.2026
4 Браво на човека
09:23 08.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Kaлпазанин
09:28 08.09.2026
7 Учуден
09:31 08.09.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
09:31 08.09.2026
9 Симпатизант
09:31 08.09.2026
10 гру гайтанджиева
До коментар #1 от "проруски агент":Повече няма да работи.
09:32 08.09.2026
11 Вярващ
09:33 08.09.2026
12 Руснаци удариха Киев
09:34 08.09.2026
13 Ммммм
Да ви подскажа май са поискали сега Запорожие
А на следващата среща януари Одеса
Не з нам дали е истина.другите сайтове така пишат.
Не български
А вие сте тъпаци
09:38 08.09.2026
14 Запознат
Коментиран от #22
09:38 08.09.2026
15 Жива да ни бях
09:39 08.09.2026
16 Милиардери украински ауууу
Коментиран от #23
09:39 08.09.2026
17 Ами защо са го мобилизирали
09:43 08.09.2026
18 Коста
До коментар #5 от "Дааа...":Вие сте КуКууу
09:46 08.09.2026
19 По-важната новина
Националното антикорупционно бюро (НАБО) и
Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) –
обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни колцентрове,
която е създадена от служител в Главната прокуратура.
Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко е в основата на Престъпната схема.
09:50 08.09.2026
20 Димяща ушанка 🤩💀
09:50 08.09.2026
21 Биха ли го
09:52 08.09.2026
22 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #14 от "Запознат":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #28
09:52 08.09.2026
23 Една пенсия за какво ще
До коментар #16 от "Милиардери украински ауууу":стига в Киев? !!! .. (4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro)...според заповедта на Киевската градска държавна администрация, базовата цена за пътуване с метро, автобуси, трамваи и тролейбуси ще бъде 30 гривни.60 Euroцента. Неограничена месечна карта за всички видове обществен транспорт ще струва 3656 UAH или
70,69 Euro
Коментиран от #29
09:53 08.09.2026
24 Тея украинци
09:59 08.09.2026
25 То руснаците
10:03 08.09.2026
26 Радев да не се услушва
10:08 08.09.2026
27 Понеже Украйна е тестова площ
10:11 08.09.2026
28 Хи хи
До коментар #22 от "Крепостен на Хартиената мечка":Защо живееш по зле от Папуа нова Гвинея - щото не ставаш за нищо и се търкаляш на улицата, като мина покрай тебе мога да ти подхвърля остатъка от фаса ми
10:19 08.09.2026
29 Интересни факти
До коментар #23 от "Една пенсия за какво ще":През 2027 година украинските пенсионери щели да получават "най-малко" 4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro ! Сега обаче малко статистика колеги : Средната пенсия в Украйна за 2013 г. е била приблизително 139 евро на месец. По официални данни на Пенсионния фонд на Украйна средният размер на една пенсия през 2013 г. възлиза на 1508,54 украински гривни (UAH). Изчислено спрямо средния обменен курс за същата година, който е бил около 10,83 гривни за 1 евро (или 1 гривна ≈ 0,0924 евро), сумата се равнява на посочената по-горе стойност. През 2013 г. минималната пенсия в Украйна е била точно 88 евро на месец при цени 11,6 пъти по евтини ...
10:19 08.09.2026