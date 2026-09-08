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Киев задържа пореден проруски агент, координирал удари срещу Южна Украйна
  Тема: Украйна

Киев задържа пореден проруски агент, координирал удари срещу Южна Украйна

8 Септември, 2026 09:18 837 29

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  • володимир зеленски

Разследващите на СБУ са повдигнали обвинение на заподозрения по чл. 111, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение

Киев задържа пореден проруски агент, координирал удари срещу Южна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Службата за сигурност на Украйна (ССУ), със съдействието на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, e задържала местен мобилизиран военнослужещ в Николаевска област, подпомагал координирането на руските удари срещу Южна Украйна, съобщава "Укринформ".

Разследването е установило, че докато е служил в една от артилерийските бригади на украинските въоръжени сили, заподозреният е помагал за насочването на руски ракетни и безпилотни удари срещу съседни подразделения на Силите за отбрана в Николаевска и Одеска области.

Според материалите по делото, заподозреният е координирал дейностите си дистанционно с офицер от военното контраразузнаване на ФСБ чрез анонимен чат в приложение за съобщения.

Киберспециалисти на ССУ са разкрили контактите му с руското разузнаване, документирали са шпионската му дейност и са го задържали на мястото му на служба.

Разследването е установило, че войникът е попаднал в полезрението на ФСБ, след като е дезертирал от военното си поделение и е започнал да търси лесни начини за печелене на пари в Telegram.

След като е вербуван, дезертьорът се завръща на военна служба, за да изпълнява разузнавателни задачи, включително тайно идентифициране на местоположенията на логистични складове и концентрации на техника на Силите за отбрана.

Руската страна се е стремила и да получи лични данни за командирите на подразделения на украинските въоръжени сили, участващи в бойни действия на южния фронт.

Агентът е събирал информацията за последващо предаване на ФСБ под формата на скрийншотове на Google Maps, маркирани с украински военни обекти.

По време на претърсванията следователите са иззели смартфон, съдържащ доказателства за сътрудничеството му с руската разузнавателна служба.

Разследващите на СБУ са повдигнали обвинение на заподозрения по чл. 111, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение.

Заподозреният е задържан под стража без право на гаранция. Ако бъде осъден, той е заплашен от доживотен затвор с конфискация на имущество.

Служители на военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, със съдействието на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, наскоро задържаха в Харков руска агентска двойка - военнослужещ от Силите за отбрана на Украйна и съпругата му.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 проруски агент

    19 4 Отговор
    да се чете истински патриот работил за родината

    Коментиран от #5, #10

    09:20 08.09.2026

  • 2 Тричай москалья

    4 10 Отговор
    И .. Чернозем
    Хахахаха

    09:21 08.09.2026

  • 3 Спасявал е колегите си

    5 2 Отговор
    докато е служил в една от артилерийските бригади на украинските въоръжени сили, заподозреният е помагал за насочването на руски ракетни и безпилотни удари срещу съседни подразделения ...

    09:22 08.09.2026

  • 4 Браво на човека

    8 2 Отговор
    скрийншотове на Google Maps, маркирани с украински военни обекти.

    09:23 08.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Ай де бе,е Украйна няма руснаци само дето всеки украинец е кръвно свързан с руснак ,всеки .без евреина зелен

    09:28 08.09.2026

  • 7 Учуден

    2 4 Отговор
    Жив ли е още?

    09:31 08.09.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 8 Отговор
    ТРЯБВА "ГРАЖДАНСКИ АРЕСТ" ZA ......................... PEŻИДЕНТА НА КГБ, БАЙ РУМЕН Г, РАДЕВ ...................... БЪЛГАРОУБИЕЦ ..................... ФАКТ !

    09:31 08.09.2026

  • 9 Симпатизант

    11 3 Отговор
    Вечна памет за борците от тихия фронт срещу атланто-фашизма

    09:31 08.09.2026

  • 10 гру гайтанджиева

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "проруски агент":

    Повече няма да работи.

    09:32 08.09.2026

  • 11 Вярващ

    10 3 Отговор
    Трябваше в извънредно да на пишете, че поредния корупционер в Укракна, а именно главния прокурор е подал оставка. Там се краде ама яко и се разпределв по линията до европейската комисия.

    09:33 08.09.2026

  • 12 Руснаци удариха Киев

    7 3 Отговор
    и региона с балистични ракети: горят къщи и предприятия. Стотици сгради горят

    09:34 08.09.2026

  • 13 Ммммм

    7 1 Отговор
    Само това ли измислихте за успехите на404
    Да ви подскажа май са поискали сега Запорожие
    А на следващата среща януари Одеса
    Не з нам дали е истина.другите сайтове така пишат.
    Не български
    А вие сте тъпаци

    09:38 08.09.2026

  • 14 Запознат

    4 4 Отговор
    Трябваше да пишете как руснаците се бият на опашките за бензин.

    Коментиран от #22

    09:38 08.09.2026

  • 15 Жива да ни бях

    4 1 Отговор
    Дай боже повече като този диверсант.

    09:39 08.09.2026

  • 16 Милиардери украински ауууу

    4 1 Отговор
    Украйна планирала значително да обнови пенсионната система, а украинците, навършили 65 години и притежаващи необходимия осигурителен стаж, от края на 2026 г. щели да получават "най-малко" 4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro

    Коментиран от #23

    09:39 08.09.2026

  • 17 Ами защо са го мобилизирали

    2 1 Отговор
    на сила човека? Започнал да си търси лесни начини за печелене на пари в Telegram и хоп във камионетката и на фронта

    09:43 08.09.2026

  • 18 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дааа...":

    Вие сте КуКууу

    09:46 08.09.2026

  • 19 По-важната новина

    5 2 Отговор
    През миналата седмица украинските антикорупционни служби -
    Националното антикорупционно бюро (НАБО) и
    Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) –
    обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни колцентрове,
    която е създадена от служител в Главната прокуратура.
    Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко е в основата на Престъпната схема.

    09:50 08.09.2026

  • 20 Димяща ушанка 🤩💀

    1 4 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    09:50 08.09.2026

  • 21 Биха ли го

    1 2 Отговор
    Биха ли го на път за разпита само се чудя...а че на самия разпит са го били не се чудя ич

    09:52 08.09.2026

  • 22 Крепостен на Хартиената мечка

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Запознат":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #28

    09:52 08.09.2026

  • 23 Една пенсия за какво ще

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Милиардери украински ауууу":

    стига в Киев? !!! .. (4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro)...според заповедта на Киевската градска държавна администрация, базовата цена за пътуване с метро, ​​автобуси, трамваи и тролейбуси ще бъде 30 гривни.60 Euroцента. Неограничена месечна карта за всички видове обществен транспорт ще струва 3656 UAH или
    70,69 Euro

    Коментиран от #29

    09:53 08.09.2026

  • 24 Тея украинци

    2 0 Отговор
    Определено не са у ред... то руснаците до там опряха нали? До скрийншотове на Google Maps, "маркирани" с украински военни обекти...

    09:59 08.09.2026

  • 25 То руснаците

    2 0 Отговор
    виждат движението на всеки един подвижен обект в реално време и то с наземни а не със сателитни средства обаче видиш ли много им трябвали скрийншотове на Google Maps.... блабла...щото и електрогранати и ракети нямат сигурно разпръскващи сензори нали ...смешки и тъпа пропаганда

    10:03 08.09.2026

  • 26 Радев да не се услушва

    1 2 Отговор
    Кога ще започнем да връщаме украинските мъже в Украйна за да воюват и защитят родината си?

    10:08 08.09.2026

  • 27 Понеже Украйна е тестова площ

    2 0 Отговор
    за "нови и иновативни" икономически модели които след година две най много и в Европа се прилагат. Че: Данък върху „допълнителни квадратни метри“ на жилища: Украинците трябва да платят почти 10 милиарда гривни на държавата (17:25 — 3 септември 2026 г. )...около 2,5 милиона души трябва да плащат данъци за апартаментите си. Това се равнява на 80 до 120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Според Данъчния кодекс, данъкът трябва да се плаща от всички собственици на жилища, чиято площ надвишава 60 квадратни метра за апартамент и 120 квадратни метра за жилищна сграда. Така че, ако човек притежава, да речем, апартамент с площ от 70 квадратни метра, тогава той трябва да плати данък за 10 „квадрата“.Самият данък се определя с решение на местните власти и може да възлиза на 1 до 1,5% от минималната работна заплата за данъчния период. През 2026 г. украинците ще плащат данък за 2025 г., когато минималната работна заплата е била 8000 гривни, което означава, че всеки „допълнителен“ квадратен метър ще струва от 80 до 120 гривни. По този начин данъкът за апартамент с площ от 70 квадратни метра ще бъде от 800 до 1200 гривни (10 „допълнителни“ квадрата, умножени по 80 или 120 гривни). Собствениците на апартаменти с площ над 300 квадратни метра или жилищни сгради с площ над 500 квадратни метра ще платят допълнителни 25 хиляди гривни.

    10:11 08.09.2026

  • 28 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Защо живееш по зле от Папуа нова Гвинея - щото не ставаш за нищо и се търкаляш на улицата, като мина покрай тебе мога да ти подхвърля остатъка от фаса ми

    10:19 08.09.2026

  • 29 Интересни факти

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Една пенсия за какво ще":

    През 2027 година украинските пенсионери щели да получават "най-малко" 4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro ! Сега обаче малко статистика колеги : Средната пенсия в Украйна за 2013 г. е била приблизително 139 евро на месец. По официални данни на Пенсионния фонд на Украйна средният размер на една пенсия през 2013 г. възлиза на 1508,54 украински гривни (UAH). Изчислено спрямо средния обменен курс за същата година, който е бил около 10,83 гривни за 1 евро (или 1 гривна ≈ 0,0924 евро), сумата се равнява на посочената по-горе стойност. През 2013 г. минималната пенсия в Украйна е била точно 88 евро на месец при цени 11,6 пъти по евтини ...

    10:19 08.09.2026

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