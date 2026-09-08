Киев задържа пореден проруски агент, координирал удари срещу Южна Украйна

Службата за сигурност на Украйна (ССУ), със съдействието на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, e задържала местен мобилизиран военнослужещ в Николаевска област, подпомагал координирането на руските удари срещу Южна Украйна, съобщава "Укринформ".

Разследването е установило, че докато е служил в една от артилерийските бригади на украинските въоръжени сили, заподозреният е помагал за насочването на руски ракетни и безпилотни удари срещу съседни подразделения на Силите за отбрана в Николаевска и Одеска области.

Според материалите по делото, заподозреният е координирал дейностите си дистанционно с офицер от военното контраразузнаване на ФСБ чрез анонимен чат в приложение за съобщения.

Киберспециалисти на ССУ са разкрили контактите му с руското разузнаване, документирали са шпионската му дейност и са го задържали на мястото му на служба.

Разследването е установило, че войникът е попаднал в полезрението на ФСБ, след като е дезертирал от военното си поделение и е започнал да търси лесни начини за печелене на пари в Telegram.

След като е вербуван, дезертьорът се завръща на военна служба, за да изпълнява разузнавателни задачи, включително тайно идентифициране на местоположенията на логистични складове и концентрации на техника на Силите за отбрана.

Руската страна се е стремила и да получи лични данни за командирите на подразделения на украинските въоръжени сили, участващи в бойни действия на южния фронт.

Агентът е събирал информацията за последващо предаване на ФСБ под формата на скрийншотове на Google Maps, маркирани с украински военни обекти.

По време на претърсванията следователите са иззели смартфон, съдържащ доказателства за сътрудничеството му с руската разузнавателна служба.

Разследващите на СБУ са повдигнали обвинение на заподозрения по чл. 111, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение.

Заподозреният е задържан под стража без право на гаранция. Ако бъде осъден, той е заплашен от доживотен затвор с конфискация на имущество.

Служители на военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, със съдействието на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, наскоро задържаха в Харков руска агентска двойка - военнослужещ от Силите за отбрана на Украйна и съпругата му.