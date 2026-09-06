Владимир Путин: Русия не е договаряла с Украйна по-дълго прекратяване на огъня

Руската армия не е нанасяла удари по обекти в Киев от 00:00 часа на 5 септември. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин по време на среща с пратениците на американския лидер Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. За това пише Clash Report, цитиран от Фокус.
По думите му украинската страна в отговор също е намалила значително броя на своите атаки, по-специално срещу Москва. Искането за прекратяване на ударите по Киев е постъпило по официални канали.
"Русия не е постигнала споразумение с Украйна за прекратяване на огъня, който продължи повече от три дни“, посочва той.
Путин също така заяви, че Русия ще направи всичко възможно, за да гарантира сигурността на преговорите и на посредниците Уиткоф и Къшнър.
"На Москва е удобно да работи с Уиткоф и Къшнър. Контактите от този род винаги са от полза. Качеството на посредничеството и доверието към тези, които го осъществяват, безспорно са много важни. Искам да подчертая, че за нас е удобно да работим с вас и че нивото на доверие от наша страна през целия този процес е доста високо. Тръмп не спира в опитите си да допринесе за уреждането на конфликта в Украйна“, добавя президентът на Руската федерация.
През втората половина на деня руснаците атакуваха Хмелницки с дронове. В резултат на падането на отломки от дрон пострадаха седем души, сред които и едно непълнолетно момиче.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кагебейски номера
Коментиран от #27
13:06 06.09.2026
2 Световната тема днес е!
Първите официални данни от германските телевизии ARD и ZDF излязоха и положението за канцлера е точно по нашенския лаф: „Мани, мани, ей сега си еа мамата!“:
Крайнодясната АзГ (AfD) буквално прегази източната провинция и закова исторически рекорд от 41.0 % подкрепа! Хората направо са гласували с калашник срещу статуквото в Берлин.
Frankfurter Rundschau
ХДС (CDU) на Мерц претърпя тотално крушение – падна с цели 14 пункта надолу и едва закрепи 23.0 %.
Frankfurter Rundschau
Останалите парчета от системата: Лявата партия събра 11.5%, социалдемократите (SPD) са на дъното с 8.5%, а коалиционният партньор на Мерц – либералите от FDP – с техните 3.0% директно „си биха камшика“ от местния парламент.
Коментиран от #10, #31, #37
13:06 06.09.2026
3 УДРИ С ЛОПАТАТА
13:07 06.09.2026
4 Таман баровците видяха на място
Въздух под налягане.
Коментиран от #8, #9
13:07 06.09.2026
5 крайна е
Коментиран от #35
13:07 06.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
13:08 06.09.2026
8 Натовците видяха на място
До коментар #4 от "Таман баровците видяха на място":колко чини Путин и обещанията му.
Въздух под налягане..
Коментиран от #16
13:08 06.09.2026
9 думата
До коментар #4 от "Таман баровците видяха на място":е три дена Киев без напрежение
13:09 06.09.2026
10 😁😁😁😁
До коментар #2 от "Световната тема днес е!":Над 40%....От това де страхуваше Мерц. сега може да им спретне Румънският сценарий като с Джоржеску.
Коментиран от #15
13:09 06.09.2026
11 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #30
13:09 06.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фильо Русев
Коментиран от #17
13:10 06.09.2026
14 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #12 от "В руското медийно пространство":Уррррааааа!!!!
13:11 06.09.2026
15 Глюпости
До коментар #10 от "😁😁😁😁":Саксония не е Германия.
Просто тамошните копейки страдат по соца.
Файда от нацисти йок!
Видяхме ги в Кремъл. Провалят Русия. Нищо и две.
Коментиран от #23, #39
13:11 06.09.2026
16 Уговорката е за
До коментар #8 от "Натовците видяха на място":Киев, бреНеграм0т
Коментиран от #22
13:12 06.09.2026
17 Имат обаче
До коментар #13 от "Фильо Русев":На война и в любовта няма правила.
Коментиран от #36
13:12 06.09.2026
18 УРСУЛА СПЕШНО В ГЕРМАНИЯ
Коментиран от #25
13:13 06.09.2026
19 Това са безспорни
До коментар #12 от "В руското медийно пространство":Факти.
13:13 06.09.2026
20 Вова
13:13 06.09.2026
21 БЪНДЕРИТЕ
13:14 06.09.2026
22 Анджък де
До коментар #16 от "Уговорката е за":Отидоха в Киев и видях, че Москва бомби въпреки уговорката.
Какъв ти е проблемът? Московчанин ли си, че се засягаш?
13:14 06.09.2026
23 Анжела
До коментар #15 от "Глюпости":Изтока е пълен с кагебисти!
13:15 06.09.2026
24 УРСУЛА СЕ ОПИТВА ДА ОТМЕНИ
13:15 06.09.2026
25 Пак не позна
До коментар #18 от "УРСУЛА СПЕШНО В ГЕРМАНИЯ":Една Саксония пролет не прави.
Превъзбуденото то!
Честито ти ЛГБТ управление!
13:16 06.09.2026
26 Витков е руснак
13:17 06.09.2026
27 Овчар
До коментар #1 от "Кагебейски номера":Човека ти казва че филма ще бъде довършен независимо от присъствието на западните отровни ГЪБИ..! Ти кое не разбра .?
13:18 06.09.2026
28 ЦЯЛАТА ОКРАИНА
13:19 06.09.2026
29 Путин
Коментиран от #51
13:20 06.09.2026
30 Колко години
До коментар #11 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":Го слушаме
Това Хленчене
Чебурашка?
Всяка зима една Съща
Простотия от
РУСОТЪПАЦИ ТЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #38
13:20 06.09.2026
31 Добри новини!
До коментар #2 от "Световната тема днес е!":Нацистките пропагандисти ще ги крият до последно, надявайки се на обрат! 👍👍👍
13:21 06.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Зелената сделка
13:21 06.09.2026
34 Двойника косатка
13:22 06.09.2026
35 дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!
До коментар #5 от "крайна е":Ти знаеш ли колко са Просийските загуби на войници???Твоите хора от кремъл що мълчат...да ти каже ли дядо ти дръмпи....щото ти не ги знаеш ,явно....
Коментиран от #44, #49, #50, #52
13:23 06.09.2026
36 Фильо Русев
До коментар #17 от "Имат обаче":Има харта на ООН!
13:24 06.09.2026
37 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "Световната тема днес е!":СПОКОЙНО
ГАСТАРБАЙТЕР НА ДОГРАМА И ИЗОЛАЦИЯ ОТ ВЕЛПАПЕ....
И КО НИ ИНТЕРЕСУВА КО СТАВА В ГДР🗣
13:25 06.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А, това е нещо ново!😱
До коментар #15 от "Глюпости":Щом като не е Германия, да не вземат да обявят независимост?
13:28 06.09.2026
40 А МОЧАТА?
13:29 06.09.2026
41 !!!?
13:30 06.09.2026
42 Русия беше договаряла с Украйна
Коментиран от #46
13:31 06.09.2026
43 путин Фашист
Коментиран от #56
13:33 06.09.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":А Ти лично ли Ги броиш?Щом няма мобилизация в Русия, значи нещата са поносими. Не можете да уплашите със загуби народ пойти е печелил наколки пъти война с колективния запад. 1812,1918-1920, 1941-1945, народ който знае че Ако изгуби няма да има държави.
13:33 06.09.2026
45 Късото
13:34 06.09.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Русия беше договаряла с Украйна":Независимости на уклайна е призната от Русия при условие на неутралитет, а не на Византии в Нато
Коментиран от #57
13:35 06.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ъъъ
До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":"Ти знаеш ли колко са Просийските загуби на войници???"
Нас това не ни интересува.....Важното е Украйна да престане да съществува като държава и Европа да е в батака! Другото няма значение! И всичко върви по план. Украйна все още в има, а Европа вече е в батака!
13:39 06.09.2026
50 И ти не знаеш
До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":Троленето и лъжите показват само трагедията ти! 😄
13:40 06.09.2026
51 Щото
До коментар #29 от "Путин":гледа какво прави зад теб!
13:42 06.09.2026
52 Хахахахаха
До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":Дръмпирчо къде викаш са погребаните твоите родители, я пак ни кажи да се по смеем бедняко хахаха, вчера тия откачен дядка се изкара някакъв австрийски престонаследник хахаха, бедняк та какво викаше хахаха
13:43 06.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ХАХА
13:44 06.09.2026
55 След три дни
13:45 06.09.2026
56 Като си повтаряш
До коментар #43 от "путин Фашист":една и съща лъжа,дали ще стане истина?!Залягай и учи,що е фашизъм,комунизъм,и имат ли те почва у нас!
13:45 06.09.2026
57 Когато имаш за съсед независима държава
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не ѝ се бъркаш в политиката. По твоята логика ние трябваше да нападнем македонците и да ги изтребим, тъй като македонците са българи, каквито са дрънканиците на Путин за украинците. Опитваш се да оправдаеш един видиотен престъпник към собствения му народ.
13:48 06.09.2026
58 Руснаци
13:49 06.09.2026