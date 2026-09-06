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Владимир Путин: Русия не е договаряла с Украйна по-дълго прекратяване на огъня
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Русия не е договаряла с Украйна по-дълго прекратяване на огъня

6 Септември, 2026 13:05 936 58

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

Путин също така заяви, че Русия ще направи всичко възможно, за да гарантира сигурността на преговорите и на посредниците Уиткоф и Къшнър

Владимир Путин: Русия не е договаряла с Украйна по-дълго прекратяване на огъня - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Руската армия не е нанасяла удари по обекти в Киев от 00:00 часа на 5 септември. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин по време на среща с пратениците на американския лидер Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. За това пише Clash Report, цитиран от Фокус.

По думите му украинската страна в отговор също е намалила значително броя на своите атаки, по-специално срещу Москва. Искането за прекратяване на ударите по Киев е постъпило по официални канали.

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"Русия не е постигнала споразумение с Украйна за прекратяване на огъня, който продължи повече от три дни“, посочва той.

Путин също така заяви, че Русия ще направи всичко възможно, за да гарантира сигурността на преговорите и на посредниците Уиткоф и Къшнър.

"На Москва е удобно да работи с Уиткоф и Къшнър. Контактите от този род винаги са от полза. Качеството на посредничеството и доверието към тези, които го осъществяват, безспорно са много важни. Искам да подчертая, че за нас е удобно да работим с вас и че нивото на доверие от наша страна през целия този процес е доста високо. Тръмп не спира в опитите си да допринесе за уреждането на конфликта в Украйна“, добавя президентът на Руската федерация.

През втората половина на деня руснаците атакуваха Хмелницки с дронове. В резултат на падането на отломки от дрон пострадаха седем души, сред които и едно непълнолетно момиче.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кагебейски номера

    7 9 Отговор
    Много важно!

    Коментиран от #27

    13:06 06.09.2026

  • 2 Световната тема днес е!

    17 3 Отговор
    РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКЗИТПОЛОВЕТЕ: ПЪЛНО РАЗГЛОБЯВАНЕ!
    Първите официални данни от германските телевизии ARD и ZDF излязоха и положението за канцлера е точно по нашенския лаф: „Мани, мани, ей сега си еа мамата!“:
    Крайнодясната АзГ (AfD) буквално прегази източната провинция и закова исторически рекорд от 41.0 % подкрепа! Хората направо са гласували с калашник срещу статуквото в Берлин.
    Frankfurter Rundschau
    ХДС (CDU) на Мерц претърпя тотално крушение – падна с цели 14 пункта надолу и едва закрепи 23.0 %.
    Frankfurter Rundschau
    Останалите парчета от системата: Лявата партия събра 11.5%, социалдемократите (SPD) са на дъното с 8.5%, а коалиционният партньор на Мерц – либералите от FDP – с техните 3.0% директно „си биха камшика“ от местния парламент.

    Коментиран от #10, #31, #37

    13:06 06.09.2026

  • 3 УДРИ С ЛОПАТАТА

    12 8 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    13:07 06.09.2026

  • 4 Таман баровците видяха на място

    9 14 Отговор
    колко пари чини дуата а Путин.
    Въздух под налягане.

    Коментиран от #8, #9

    13:07 06.09.2026

  • 5 крайна е

    12 8 Отговор
    вкарала жени в окопите край Харков...... явно мъжете са изчезващ вид

    Коментиран от #35

    13:07 06.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    13 7 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил.

    13:08 06.09.2026

  • 8 Натовците видяха на място

    8 17 Отговор

    До коментар #4 от "Таман баровците видяха на място":

    колко чини Путин и обещанията му.
    Въздух под налягане..

    Коментиран от #16

    13:08 06.09.2026

  • 9 думата

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "Таман баровците видяха на място":

    е три дена Киев без напрежение

    13:09 06.09.2026

  • 10 😁😁😁😁

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Световната тема днес е!":

    Над 40%....От това де страхуваше Мерц. сега може да им спретне Румънският сценарий като с Джоржеску.

    Коментиран от #15

    13:09 06.09.2026

  • 11 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    11 8 Отговор
    Е ясно, че бандерия едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #30

    13:09 06.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фильо Русев

    2 9 Отговор
    Бандерите имат право да се отбраняват!Нямат право да удрят по Русия!

    Коментиран от #17

    13:10 06.09.2026

  • 14 Хомосексуалисти за Путин

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "В руското медийно пространство":

    Уррррааааа!!!!

    13:11 06.09.2026

  • 15 Глюпости

    7 12 Отговор

    До коментар #10 от "😁😁😁😁":

    Саксония не е Германия.
    Просто тамошните копейки страдат по соца.
    Файда от нацисти йок!
    Видяхме ги в Кремъл. Провалят Русия. Нищо и две.

    Коментиран от #23, #39

    13:11 06.09.2026

  • 16 Уговорката е за

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Натовците видяха на място":

    Киев, бреНеграм0т

    Коментиран от #22

    13:12 06.09.2026

  • 17 Имат обаче

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Фильо Русев":

    На война и в любовта няма правила.

    Коментиран от #36

    13:12 06.09.2026

  • 18 УРСУЛА СПЕШНО В ГЕРМАНИЯ

    9 7 Отговор
    Заради съкрушаваща победа на АзГ на изборите днес.

    Коментиран от #25

    13:13 06.09.2026

  • 19 Това са безспорни

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "В руското медийно пространство":

    Факти.

    13:13 06.09.2026

  • 20 Вова

    6 4 Отговор
    с колко токчета е над Витков?

    13:13 06.09.2026

  • 21 БЪНДЕРИТЕ

    6 6 Отговор
    Умърсиха парка в кииф. Тази вечер се отхождаха в парка.

    13:14 06.09.2026

  • 22 Анджък де

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Уговорката е за":

    Отидоха в Киев и видях, че Москва бомби въпреки уговорката.
    Какъв ти е проблемът? Московчанин ли си, че се засягаш?

    13:14 06.09.2026

  • 23 Анжела

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Глюпости":

    Изтока е пълен с кагебисти!

    13:15 06.09.2026

  • 24 УРСУЛА СЕ ОПИТВА ДА ОТМЕНИ

    6 5 Отговор
    Изборите в Германия както направи в Румъния.

    13:15 06.09.2026

  • 25 Пак не позна

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "УРСУЛА СПЕШНО В ГЕРМАНИЯ":

    Една Саксония пролет не прави.
    Превъзбуденото то!
    Честито ти ЛГБТ управление!

    13:16 06.09.2026

  • 26 Витков е руснак

    3 3 Отговор
    вижте истински американец до тях!

    13:17 06.09.2026

  • 27 Овчар

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кагебейски номера":

    Човека ти казва че филма ще бъде довършен независимо от присъствието на западните отровни ГЪБИ..! Ти кое не разбра .?

    13:18 06.09.2026

  • 28 ЦЯЛАТА ОКРАИНА

    5 5 Отговор
    Ще бъде освободена от руската армия.

    13:19 06.09.2026

  • 29 Путин

    6 3 Отговор
    защо е клекнал пред Джаред?

    Коментиран от #51

    13:20 06.09.2026

  • 30 Колко години

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    Го слушаме
    Това Хленчене
    Чебурашка?
    Всяка зима една Съща
    Простотия от
    РУСОТЪПАЦИ ТЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #38

    13:20 06.09.2026

  • 31 Добри новини!

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Световната тема днес е!":

    Нацистките пропагандисти ще ги крият до последно, надявайки се на обрат! 👍👍👍

    13:21 06.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Зелената сделка

    3 2 Отговор
    Мръсни популисти😂🤣🤣

    13:21 06.09.2026

  • 34 Двойника косатка

    4 3 Отговор
    и Путин имат съвсем различна риторика и тембър!

    13:22 06.09.2026

  • 35 дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "крайна е":

    Ти знаеш ли колко са Просийските загуби на войници???Твоите хора от кремъл що мълчат...да ти каже ли дядо ти дръмпи....щото ти не ги знаеш ,явно....

    Коментиран от #44, #49, #50, #52

    13:23 06.09.2026

  • 36 Фильо Русев

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Имат обаче":

    Има харта на ООН!

    13:24 06.09.2026

  • 37 НИЩО МУ НЯМА

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Световната тема днес е!":

    СПОКОЙНО
    ГАСТАРБАЙТЕР НА ДОГРАМА И ИЗОЛАЦИЯ ОТ ВЕЛПАПЕ....
    И КО НИ ИНТЕРЕСУВА КО СТАВА В ГДР🗣

    13:25 06.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А, това е нещо ново!😱

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Глюпости":

    Щом като не е Германия, да не вземат да обявят независимост?

    13:28 06.09.2026

  • 40 А МОЧАТА?

    4 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    13:29 06.09.2026

  • 41 !!!?

    5 6 Отговор
    Путлер е мумия на стероиди...не заслужава дори един дрон за да се срещне с Хитлер в Пъкъла !!!?

    13:30 06.09.2026

  • 42 Русия беше договаряла с Украйна

    3 5 Отговор
    и териториалната ѝ цялост, но както се знае, договорите с Русия не струват и хартията на която са написани.

    Коментиран от #46

    13:31 06.09.2026

  • 43 путин Фашист

    3 6 Отговор
    русия Агресор

    Коментиран от #56

    13:33 06.09.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":

    А Ти лично ли Ги броиш?Щом няма мобилизация в Русия, значи нещата са поносими. Не можете да уплашите със загуби народ пойти е печелил наколки пъти война с колективния запад. 1812,1918-1920, 1941-1945, народ който знае че Ако изгуби няма да има държави.

    13:33 06.09.2026

  • 45 Късото

    0 0 Отговор
    договаряхте ли го ?

    13:34 06.09.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Русия беше договаряла с Украйна":

    Независимости на уклайна е призната от Русия при условие на неутралитет, а не на Византии в Нато

    Коментиран от #57

    13:35 06.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":

    "Ти знаеш ли колко са Просийските загуби на войници???"

    Нас това не ни интересува.....Важното е Украйна да престане да съществува като държава и Европа да е в батака! Другото няма значение! И всичко върви по план. Украйна все още в има, а Европа вече е в батака!

    13:39 06.09.2026

  • 50 И ти не знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":

    Троленето и лъжите показват само трагедията ти! 😄

    13:40 06.09.2026

  • 51 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Путин":

    гледа какво прави зад теб!

    13:42 06.09.2026

  • 52 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "дядо дръмпир се смее на просиянска гмеж!":

    Дръмпирчо къде викаш са погребаните твоите родители, я пак ни кажи да се по смеем бедняко хахаха, вчера тия откачен дядка се изкара някакъв австрийски престонаследник хахаха, бедняк та какво викаше хахаха

    13:43 06.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ХАХА

    0 0 Отговор
    ЗА 3 ДНИ БРИТАНЦИТЕ ИМ НАПЪЛНИХА СКЛАДОВЕТЕ И МЪЗИТЕ С ДРОНОВЕ И ПУШКИ ДА ИМ СТИГНАТ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ. БЛАГОРОДНИЦИ.

    13:44 06.09.2026

  • 55 След три дни

    0 0 Отговор
    пак бой по фашисткият режим в Киев

    13:45 06.09.2026

  • 56 Като си повтаряш

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "путин Фашист":

    една и съща лъжа,дали ще стане истина?!Залягай и учи,що е фашизъм,комунизъм,и имат ли те почва у нас!

    13:45 06.09.2026

  • 57 Когато имаш за съсед независима държава

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не ѝ се бъркаш в политиката. По твоята логика ние трябваше да нападнем македонците и да ги изтребим, тъй като македонците са българи, каквито са дрънканиците на Путин за украинците. Опитваш се да оправдаеш един видиотен престъпник към собствения му народ.

    13:48 06.09.2026

  • 58 Руснаци

    0 0 Отговор
    Ревът на укрите в този форум се чува чак в Москва и там руснаците се спукват от смях, хахахахах,много смях има от успехите на укрите, гледам седят гладни жадни в метрото

    13:49 06.09.2026

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