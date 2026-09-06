Владимир Путин: Русия не е договаряла с Украйна по-дълго прекратяване на огъня

Руската армия не е нанасяла удари по обекти в Киев от 00:00 часа на 5 септември. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин по време на среща с пратениците на американския лидер Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. За това пише Clash Report, цитиран от Фокус.

По думите му украинската страна в отговор също е намалила значително броя на своите атаки, по-специално срещу Москва. Искането за прекратяване на ударите по Киев е постъпило по официални канали.

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"Русия не е постигнала споразумение с Украйна за прекратяване на огъня, който продължи повече от три дни“, посочва той.

Путин също така заяви, че Русия ще направи всичко възможно, за да гарантира сигурността на преговорите и на посредниците Уиткоф и Къшнър.

"На Москва е удобно да работи с Уиткоф и Къшнър. Контактите от този род винаги са от полза. Качеството на посредничеството и доверието към тези, които го осъществяват, безспорно са много важни. Искам да подчертая, че за нас е удобно да работим с вас и че нивото на доверие от наша страна през целия този процес е доста високо. Тръмп не спира в опитите си да допринесе за уреждането на конфликта в Украйна“, добавя президентът на Руската федерация.

През втората половина на деня руснаците атакуваха Хмелницки с дронове. В резултат на падането на отломки от дрон пострадаха седем души, сред които и едно непълнолетно момиче.