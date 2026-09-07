Във Франция поискаха достъп до критичните суровини на Украйна

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Джордан Бардела призова за радикална промяна в отношенията между Франция и Украйна. В интервю за агенция Bloomberg, публикувано на 6 септември и придобило широк отзвук днес, 30-годишният политик заяви, че Париж трябва да замени безусловната си подкрепа за Киев с транзакционни отношения, като изисква икономически гаранции.

В коментарите си Бардела даде за пример трансатлантическия подход на Вашингтон към конфликта. Той посочи, че американците поне са успели да си подсигурят подкрепата за Украйна срещу експлоатирането на редкоземните ѝ ресурси, визирайки сключеното по-рано споразумение между САЩ и Украйна за достъп до критични минерали.

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„Ние се давим в дългове, давим се в дефицити. И е безотговорно да поемаме финансови ангажименти и да обещаваме финансова подкрепа на друга държава, без да имаме никакви гаранции“, подчерта политикът, цитиран от „Украинска правда“.

Нови условия за европейската помощ

Бардела, който се спряга за сигурен бъдещ премиер на Франция при евентуална победа на Марин Льо Пен на президентските избори през пролетта на 2027 г., уточни, че „Национален сбор“ няма изцяло да изостави Украйна, тъй като страната има международни ангажименти. Помощта обаче ще бъде обвързана с две основни условия:

Ресурсно обезпечение: Франция да получи достъп до украинските находища на критични суровини или други икономически активи по подобие на американския модел.

Франция да получи достъп до украинските находища на критични суровини или други икономически активи по подобие на американския модел. Ограничения за оръжейните средства: Финансовата помощ, предоставяна от европейските държави, да се използва единствено за закупуване на военно оборудване, произведено от отбранителната индустрия на самите европейски донори.

Геополитическият контекст и Тръмп

Позицията на Бардела отразява засиления натиск от страна на суверенистките лидери в Европа, които открито симпатизират на икономическия патриотизъм на Доналд Тръмп. Изказването съвпада и с международния дипломатически натиск, докато в Москва американски пратеници провеждат ключови срещи, отбелязва „The Straits Times“.

Докато френският президент Еманюел Макрон продължава да поддържа тезата за дългосрочна и безусловна европейска подкрепа, опозицията в лицето на Бардела дава ясен сигнал, че евентуална смяна на властта в Париж през 2027 г. ще пренареди изцяло правилата за финансиране на отбраната на Украйна.