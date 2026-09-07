Във Франция поискаха достъп до критичните суровини на Украйна

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Джордан Бардела призова за радикална промяна в отношенията между Франция и Украйна. В интервю за агенция Bloomberg, публикувано на 6 септември и придобило широк отзвук днес, 30-годишният политик заяви, че Париж трябва да замени безусловната си подкрепа за Киев с транзакционни отношения, като изисква икономически гаранции.
В коментарите си Бардела даде за пример трансатлантическия подход на Вашингтон към конфликта. Той посочи, че американците поне са успели да си подсигурят подкрепата за Украйна срещу експлоатирането на редкоземните ѝ ресурси, визирайки сключеното по-рано споразумение между САЩ и Украйна за достъп до критични минерали.
„Ние се давим в дългове, давим се в дефицити. И е безотговорно да поемаме финансови ангажименти и да обещаваме финансова подкрепа на друга държава, без да имаме никакви гаранции“, подчерта политикът, цитиран от „Украинска правда“.
Нови условия за европейската помощ
Бардела, който се спряга за сигурен бъдещ премиер на Франция при евентуална победа на Марин Льо Пен на президентските избори през пролетта на 2027 г., уточни, че „Национален сбор“ няма изцяло да изостави Украйна, тъй като страната има международни ангажименти. Помощта обаче ще бъде обвързана с две основни условия:
- Ресурсно обезпечение: Франция да получи достъп до украинските находища на критични суровини или други икономически активи по подобие на американския модел.
- Ограничения за оръжейните средства: Финансовата помощ, предоставяна от европейските държави, да се използва единствено за закупуване на военно оборудване, произведено от отбранителната индустрия на самите европейски донори.
Геополитическият контекст и Тръмп
Позицията на Бардела отразява засиления натиск от страна на суверенистките лидери в Европа, които открито симпатизират на икономическия патриотизъм на Доналд Тръмп. Изказването съвпада и с международния дипломатически натиск, докато в Москва американски пратеници провеждат ключови срещи, отбелязва „The Straits Times“.
Докато френският президент Еманюел Макрон продължава да поддържа тезата за дългосрочна и безусловна европейска подкрепа, опозицията в лицето на Бардела дава ясен сигнал, че евентуална смяна на властта в Париж през 2027 г. ще пренареди изцяло правилата за финансиране на отбраната на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния софиянец
18:13 07.09.2026
2 хаха
За това ли става дума? ХАХАХА
18:15 07.09.2026
3 Ехеее
Коментиран от #18
18:16 07.09.2026
4 Зевзек
18:16 07.09.2026
5 Хънтър Наркоманът
18:18 07.09.2026
6 Овчар
18:18 07.09.2026
7 Шест
18:20 07.09.2026
8 Пич
18:20 07.09.2026
9 Хайо
18:20 07.09.2026
10 ти да видиш
18:22 07.09.2026
11 зИленски
18:22 07.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 зИленски
Ама няма да е мисирска журналистиката
18:24 07.09.2026
14 Стоянчо Пуканката
18:25 07.09.2026
15 До пролетта
18:26 07.09.2026
16 Соваж бейби
18:27 07.09.2026
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #20
18:27 07.09.2026
18 Соваж бейби
До коментар #3 от "Ехеее":От как е започнала войната Марин и Земур са против това давани на пари за Украйна не е от вчера!
18:28 07.09.2026
19 Наблюдател
18:37 07.09.2026
20 Соваж бейби
До коментар #17 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Русия ще си вземе територията ама парите трябва се връщат. Наркомана да подписва и нямам идея колко години ще отнеме тези мини ще работят за САЩ там подписа зеления плъх и за Европа да подписва когато си изплати дърлга Русия да прави с тях каквото си поиска. При всички случаи ще има сделка с Русия след войната не забравяй че има интерес и от край на санкциите трябва се върне баланса в Европа с Русия. Ти пиша за Европа не ме интересува ни Украйна тя вече не съществува и няма силата до оцелее ни САЩ ме интересува.
18:37 07.09.2026
21 ПУТИН КАЗА
18:53 07.09.2026