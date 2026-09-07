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Във Франция поискаха достъп до критичните суровини на Украйна
  Тема: Украйна

Във Франция поискаха достъп до критичните суровини на Украйна

7 Септември, 2026 18:05, обновена 7 Септември, 2026 18:12 1 006 21

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  • украйна-
  • помощ

Френската крайна десница настоява Париж да спре „безусловната помощ“ за Киев и да копира прагматичния подход на САЩ по отношение на природните богатства

Във Франция поискаха достъп до критичните суровини на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Джордан Бардела призова за радикална промяна в отношенията между Франция и Украйна. В интервю за агенция Bloomberg, публикувано на 6 септември и придобило широк отзвук днес, 30-годишният политик заяви, че Париж трябва да замени безусловната си подкрепа за Киев с транзакционни отношения, като изисква икономически гаранции.

В коментарите си Бардела даде за пример трансатлантическия подход на Вашингтон към конфликта. Той посочи, че американците поне са успели да си подсигурят подкрепата за Украйна срещу експлоатирането на редкоземните ѝ ресурси, визирайки сключеното по-рано споразумение между САЩ и Украйна за достъп до критични минерали.

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„Ние се давим в дългове, давим се в дефицити. И е безотговорно да поемаме финансови ангажименти и да обещаваме финансова подкрепа на друга държава, без да имаме никакви гаранции“, подчерта политикът, цитиран от „Украинска правда“.

Нови условия за европейската помощ

Бардела, който се спряга за сигурен бъдещ премиер на Франция при евентуална победа на Марин Льо Пен на президентските избори през пролетта на 2027 г., уточни, че „Национален сбор“ няма изцяло да изостави Украйна, тъй като страната има международни ангажименти. Помощта обаче ще бъде обвързана с две основни условия:

  • Ресурсно обезпечение: Франция да получи достъп до украинските находища на критични суровини или други икономически активи по подобие на американския модел.
  • Ограничения за оръжейните средства: Финансовата помощ, предоставяна от европейските държави, да се използва единствено за закупуване на военно оборудване, произведено от отбранителната индустрия на самите европейски донори.

Геополитическият контекст и Тръмп

Позицията на Бардела отразява засиления натиск от страна на суверенистките лидери в Европа, които открито симпатизират на икономическия патриотизъм на Доналд Тръмп. Изказването съвпада и с международния дипломатически натиск, докато в Москва американски пратеници провеждат ключови срещи, отбелязва „The Straits Times“.

Докато френският президент Еманюел Макрон продължава да поддържа тезата за дългосрочна и безусловна европейска подкрепа, опозицията в лицето на Бардела дава ясен сигнал, че евентуална смяна на властта в Париж през 2027 г. ще пренареди изцяло правилата за финансиране на отбраната на Украйна.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния софиянец

    11 13 Отговор
    Най много да ми изплатят дъщерята и жената. Нищо няма да вземат.

    18:13 07.09.2026

  • 2 хаха

    16 17 Отговор
    Меката китка ... от наследената партия ... чиято шефка прилича на травестит ... и вземаше нисколихвани заеми от Путлер...

    За това ли става дума? ХАХАХА

    18:15 07.09.2026

  • 3 Ехеее

    22 18 Отговор
    Някой започнал да се събужда...

    Коментиран от #18

    18:16 07.09.2026

  • 4 Зевзек

    33 19 Отговор
    Лешоядите вече кръжат над трупа на Украйна

    18:16 07.09.2026

  • 5 Хънтър Наркоманът

    15 16 Отговор
    Няма да ми пипате имуществото! Те са мои!!!😡

    18:18 07.09.2026

  • 6 Овчар

    16 17 Отговор
    Руснаците са обявили цени който плаща взима ..Няма ама никакъв проблем ..Американската визита беше точно за това..!

    18:18 07.09.2026

  • 7 Шест

    16 15 Отговор
    Така, така Франция, САЩ достъп до богатството Укри ,а за нас достъп до Сре..д..ни.я.

    18:20 07.09.2026

  • 8 Пич

    11 15 Отговор
    Ето, да видят всички паветни тъпаци, колко точно предвидиих всичко, и за какво точно е войната!!! Или, какво точно иска да гепи алчният запад!!! Но ще гепи конфигурация за три пръста, защото всичко ще гепят САЩ!!!

    18:20 07.09.2026

  • 9 Хайо

    18 16 Отговор
    Всички искат нещо което вече е руско .Наред ли са всички ?

    18:20 07.09.2026

  • 10 ти да видиш

    9 13 Отговор
    Скоро, ще дойдат кръчмарите от десниците със сметката за плащане от зеленияпор!

    18:22 07.09.2026

  • 11 зИленски

    3 1 Отговор
    Танъв Джордан няма във Франция.Има в Хамерика,например

    18:22 07.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 зИленски

    3 0 Отговор
    ЖОРДАН може
    Ама няма да е мисирска журналистиката

    18:24 07.09.2026

  • 14 Стоянчо Пуканката

    13 12 Отговор
    Туарегите от Мали ги изритаха, от Габон тоже, в Западна Африка вече са безгласна буква(там на тяхно място се настани Китай), и..., напълно логично франсетата го удариха на просия...

    18:25 07.09.2026

  • 15 До пролетта

    7 11 Отговор
    я камилата на, я камилата! Но все пак за едно е прав - Франция се "дави" в дългове благодарение на политиката на макрон.

    18:26 07.09.2026

  • 16 Соваж бейби

    4 9 Отговор
    Бог да пази Маринка и да идва на власт по скоро!Джордан е прав за всичко, що се отнася до темата за изоставяне на Украйна няма как да се случи много пари дължи и трябва се връщат. Да хващат наркомана и да подписват за достъп до критичните суровини на Украйна на Франция ,Англия Германия. .. всички държави които дадоха милиарди.

    18:27 07.09.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 12 Отговор
    Франсета, това е руска територия и руснаците ще си я вземат...

    Коментиран от #20

    18:27 07.09.2026

  • 18 Соваж бейби

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ехеее":

    От как е започнала войната Марин и Земур са против това давани на пари за Украйна не е от вчера!

    18:28 07.09.2026

  • 19 Наблюдател

    2 8 Отговор
    Един бг евроатлантик поне си построи хотел с водопад от комисионните . На гърба на България , разбира се .

    18:37 07.09.2026

  • 20 Соваж бейби

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Русия ще си вземе територията ама парите трябва се връщат. Наркомана да подписва и нямам идея колко години ще отнеме тези мини ще работят за САЩ там подписа зеления плъх и за Европа да подписва когато си изплати дърлга Русия да прави с тях каквото си поиска. При всички случаи ще има сделка с Русия след войната не забравяй че има интерес и от край на санкциите трябва се върне баланса в Европа с Русия. Ти пиша за Европа не ме интересува ни Украйна тя вече не съществува и няма силата до оцелее ни САЩ ме интересува.

    18:37 07.09.2026

  • 21 ПУТИН КАЗА

    0 1 Отговор
    От окраина ще вземете само на геврека дупката.

    18:53 07.09.2026

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