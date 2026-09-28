Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Руската армия удари кораб, плаващ под флага на Палау, във водите край Одеса
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Руската армия удари кораб, плаващ под флага на Палау, във водите край Одеса

28 Септември, 2026 12:05 1 628 76

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • володимир зеленски-
  • черно море-
  • олег кипер

В изявлението се добавя, че при снощните удари е била поразена и украинска енергийна инфраструктура, центрове за данни и логистика, както и военно летище

Володимир Зеленски: Руската армия удари кораб, плаващ под флага на Палау, във водите край Одеса - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски сили тази нощ поразиха кораб, който е плавал под флага на Палау в района на Одеса, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Министерството на отбраната на Русия по-рано днес разпространи изявление, в което се посочва, че руските сили снощи са поразили товарен кораб с военно оборудване на Одеското пристанище. В изявлението се добавя, че при снощните удари е била поразена и украинска енергийна инфраструктура, центрове за данни и логистика, както и военно летище.

Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи, цитиран от Укринформ, че при руската атака в региона са били ранени най-малко двама души – 63-годишна жена и 62-годишен мъж.

Кипер написа в социалната мрежа Телеграм, че руските сили са нанесли удари по жилищен район в Одеска област и че има щети по фасадите, покривите и прозорците на няколко частни жилища, както и по автомобили.

Ръководителят на Одеската областна военна администрация също така заяви, че руските сили са поразили празен склад. По думите му ударът е предизвикал пожар, който бързо е бил потушен. При тази атака няма пострадали хора.

Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в неделя вечер председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм", предаде ДПА.

На няколко места в Одеса са избухнали пожари, които са изпълнили града с гъсти облаци дим. При атаките са били засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове, уточни Кипер.

Вчера руските военни нанесоха два удара по магазин за строителни материали в Одеса.

Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта на практиката ситуацията остава патова, припомня ДПА.

Украйна също така е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАЗИ ГАВРА СЪС ЗАПАДА И ЕПЩАЙН

    22 14 Отговор
    Сорос защо позволява това на някакъв бакшиш?

    12:07 28.09.2026

  • 2 Дядото

    71 6 Отговор
    Не може да са руснаците!
    Те много отдавна нямат ракети,дронове та даже и пушки.
    Разполагат само със лъкове и стрели!

    Коментиран от #12, #13

    12:08 28.09.2026

  • 3 Соваж бейби

    59 6 Отговор
    Зелю ако има човешки чувства би трябвало да се предаде и сложи край на войната!За да спаси живите хора които са в държавата и спаси малкото е останало от инфраструктурата.

    Коментиран от #59

    12:09 28.09.2026

  • 4 Добре бре Зеля

    49 3 Отговор
    Немойм се спря да плачИм от новината. Пращаме ви Свирчев за съпорт

    12:10 28.09.2026

  • 5 ГЛАДНИТЕ ТУЗЕМЦИ ОТ ПАЛАУ

    43 2 Отговор
    СА СА НАДЯВАЛИ НА БЪЪРЗИ ЦЕНТОВЕ...

    Коментиран от #10

    12:10 28.09.2026

  • 6 Сорос

    9 27 Отговор
    От кога таксиджията престана да ни слуша и започна да ескалира? И да не е многоходов

    12:10 28.09.2026

  • 7 Леля Усрула

    40 2 Отговор
    Ривъ😭😭😭

    12:10 28.09.2026

  • 8 Мдаа...

    44 2 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с над две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш и планини от оръжие и попиляха собствените си икономики.
    Та за какъв кораб, за какви пет гривни циври тоя наркоман?

    12:12 28.09.2026

  • 9 Овчар

    17 13 Отговор
    Мюсюлманите ще наложат по справедлив световен ред..! Християнската религия и белите индивиди се самоунищожават без ясна причина и мотив..! Аз съм бял и християнин но се страхувам от моята принадлежност и измамата която иска ни заличи .!

    Коментиран от #36

    12:12 28.09.2026

  • 10 Палау е КОЛОНИЯ НА УСА

    31 1 Отговор

    До коментар #5 от "ГЛАДНИТЕ ТУЗЕМЦИ ОТ ПАЛАУ":

    Но сега казват палау е държава АСОЦИАЦИРАНА С УСА....

    12:16 28.09.2026

  • 11 Някой

    44 2 Отговор
    Още предната година казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Това след като хората на Зеленски удряха разни танкери и търговски кораби в Черно и дори Средиземно море. И те не се водеха руски. Имаше договор за коридори, но хората на Зеленски го потъпкаха и сега ще си носят последиците. Така че Зеленски да не се оплаква от себе си!

    12:17 28.09.2026

  • 12 Деде ,

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Дядото":

    Кланяйте се на Си и Ким Чо ... 😁

    12:19 28.09.2026

  • 13 На дедовия

    5 30 Отговор

    До коментар #2 от "Дядото":

    Не бе иман ,ама са им криви с тези китайски чипове и пияни ушанки.
    Гледаме и се смееме пета година мъката на азиатските варвари

    Коментиран от #20

    12:22 28.09.2026

  • 14 АУУУУУ

    28 0 Отговор
    Ужас НАРКОМАНА ПАК ВИЙ.

    12:22 28.09.2026

  • 15 Идрят Удрят а на Фронта

    2 19 Отговор
    Ги посараха
    Чак китай се стресна

    12:23 28.09.2026

  • 16 Слава Украйна

    1 29 Отговор
    Попиляха Блатото

    Коментиран от #41, #47

    12:24 28.09.2026

  • 17 Средна продължителност на Живота на Рус

    1 24 Отговор
    25 минути

    И става на Тор

    12:24 28.09.2026

  • 18 Пуснах сълза

    32 0 Отговор
    Сееш ли вятър, жънеш бури... или по български казано " Да би мирно седяло, не би чудо видяло"... Минск 1,2..Истанбул, Анкоридж... ами като ви се воюва поне не хленчете Зеленски и Сие. Толкоз.

    12:25 28.09.2026

  • 19 Русия гори падналите си войни

    3 31 Отговор
    За да не плаща обезщетение на семействата им

    И ги пишат дезертьори

    Коментиран от #22, #25

    12:25 28.09.2026

  • 20 пета година слушам приказки на джендъри

    22 1 Отговор

    До коментар #13 от "На дедовия":

    от прайда като теб и какво - миличка зареди си вибриращия пингвин седни удобно на стария си диван и гледай с кеф как потапят украйнските нацисти до като вибр@ира в теб .мога да ти пратя пари да взимеш по модерен ако има който е с зарядно да не даваш и малкото центове за калпавите батериии

    Коментиран от #45

    12:26 28.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 няма къде другаде да намериш глу

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Русия гори падналите си войни":

    пак като теб нормално всички платени подлоги освен за голямия салам друго нямате в ку!@№хите си глави

    12:27 28.09.2026

  • 23 Гатанка

    20 0 Отговор
    Нисичко, зеленичко, в абстиненция, спи некъпано на тъмно и студено в метрото. Що е то?

    12:28 28.09.2026

  • 24 жик так

    29 0 Отговор
    Палу , Малу , който се прави на играч да вкарва оръжия под чужд флаг отива на дъното .
    Тоя колкото и да реве , все тая .

    12:28 28.09.2026

  • 25 простичко тъпичко ..

    21 0 Отговор

    До коментар #19 от "Русия гори падналите си войни":

    некъпан соросняк ...

    12:29 28.09.2026

  • 26 като спомена педофили и други

    19 1 Отговор

    До коментар #21 от "Един Педофил на колене":

    говориш за себе си нали и за феновете на петрохан който сте фенове на украйна н пп дб бягай да плачеш на падналия камък на калушев знам че имаш липса някой да те наси@№лва

    12:29 28.09.2026

  • 27 педофиля е дедоти

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "Един Педофил на колене":

    А баба ти е събирала родата от рогозката .

    12:30 28.09.2026

  • 28 Ненормалник

    11 0 Отговор
    Бси клюкарката тоя.Когато напада,може,трае си.

    12:30 28.09.2026

  • 29 Теслатъ

    9 0 Отговор
    Палау??? Де го туй, бе??? -))))))))

    Коментиран от #37

    12:31 28.09.2026

  • 30 наркоманът не казва

    19 0 Отговор
    и какво е превозвал корабът - може би краставици!?

    12:34 28.09.2026

  • 31 гост

    11 0 Отговор
    Бий се там като си много отворен и недей да ревеш постоянно кой какво направил като дърта клюкарка.

    12:35 28.09.2026

  • 32 Соломон Котарака 🐱

    14 0 Отговор
    Ууудрий якоо бандерите ,Палау ,Малау ,всичко под ножа 👈!

    12:36 28.09.2026

  • 33 Перо

    14 0 Отговор
    Султанът на Султаната, който иска членство в ЕС, не знае ли, че това е район на военни действия и всяко посещение на чужди кораби в този район си е за собствен риск!

    12:37 28.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Мюмюне кажи за 53 годишния мохамед и 9 годишната айша какво ти е мнението ?

    12:41 28.09.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Теслатъ":

    Дъщерна фирма на щатите Кандидат за ЕС заедно със Свазиленд и Сейшелските острови

    12:43 28.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Щом ситуацията остава патова, значи

    10 0 Отговор
    Братушките трябва да засилят ударите

    12:44 28.09.2026

  • 40 Артилерист

    13 0 Отговор
    За разликата между фактите и декларативната реторика: февруари 2014г е подписано споразумение от външните министри на Германия (Щайнмайер), Франция (Фабиус) и Полша (Сикорски) за уреждане кризата в Киев с "правителство на националното единство", но още на следващия ден властта е превзета от т.нар. "правителство на победителите". "Гарантите" си замълчават.
    Следват Минските споразумения от 2014г и 2015г., като второто е гласувано и в ООН-резолюция 2202. Но те не са приложени на дело, което е пряко нарушение на международното право. Всичко следващо са ПОСЛЕДИЦИ. Западът медийно призовава за мир, но не спира пакетите с помощи за войната. Дипломацията на бавене на времето изчерпва доверието между основните играчи. След март 2022г Русия окончателно престава да вярва на запада...

    12:44 28.09.2026

  • 41 Да бе

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Слава Украйна":

    То ако ставаше само с лозунги, виж слава кокаине е вече нещо друго😀

    12:45 28.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 сенчестия флот на

    12 1 Отговор
    съюзниците на нацистка Украйна трябва да бъде потопен. Тва Палау що минава през Босфора а? Тва да не му е "Американският залив"

    12:50 28.09.2026

  • 44 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    10 1 Отговор
    Наркомански да не се прави на незнаещ -
    няма значение под чий флаг е корабът, а какво превозва,
    няма значение каква сграда е ударена, а какво се съхранява в нея...

    12:50 28.09.2026

  • 45 Правильна ,

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "пета година слушам приказки на джендъри":

    Пет години и аз слушам - ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ .🤔 опитайте се у землянката да се забремените , бе .. може да сте първите мАже

    12:53 28.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    7 0 Отговор
    Браво,само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от мижавия ес и смешното нато,които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    Коментиран от #51

    12:59 28.09.2026

  • 49 ти ли бе мухльо

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Алоуу , копейките надничари":

    🌽🌽🌽👃👃👃☠☠☠💀💀💀🚽🚽🚽

    12:59 28.09.2026

  • 50 Атлантически лупости !

    8 0 Отговор
    Само директорът на „Укроборонпром“ се оказа че е имал 140 милиона долара в брой, скрити в хладилни кутии в мазето си. Цялата западна помощ за Украйна се краде. Вътрешният кръг на Зеленски – Миндич, Цукерман, братята Шефир – са изчезнали. Йермак се е присъединил към армията. Седем главни прокурори, назначени и уволнени от него, са избягали от Украйна. Костин от Одеса се е прибрал в Монако. Това е проблемът. Колкото повече се бият, толкова повече крадат. Краде се всяка стотинка, целият бюджет. А тези, които крадат, крещят: „Дайте ни пари за войната!“...А за войната – 20 000 гривни на месец, а после и найлонов чувал

    Коментиран от #53

    13:01 28.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Въвеждането на ред в реномиран ресурс

    4 0 Отговор
    не е свързано със създаването на уютна среда за разните му там атлантически провокатори и фейкари. Въвеждането на ред в реномиран ресурс означава аудиторията стриктно и своевременно да прочиства коментари от враждебна атлантическо-нацистка русофобска пропаганда, спам, нежелана реклама и откровена глупост. Така че, ако някой „грижовен“ идиот е загубил желание да пише, това ще е най-добрата новина за всички истински читатели и мислещи хора в България

    13:07 28.09.2026

  • 53 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Атлантически лупости !":

    Вижте руснаците какви хубави чували ползват бели здрави возят ги с чисто нови камиони да ти е кеф да гледаш

    13:07 28.09.2026

  • 54 Софрата

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Алоуу , копейките надничари":

    Че те..работят, бре, даже Пияната им изпраща и вкиснал борш

    13:08 28.09.2026

  • 55 Ццц

    2 1 Отговор
    И американците удряд кораби и лодки на наркотрафиканти! Какво реве тоя? Че му потъна материала, без който не вижда победи и не "трепе ушанки" винаги на кръгло числи ли?

    13:10 28.09.2026

  • 56 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Не разбрах от името на кой се оплакваш?

    13:12 28.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 БАРО

    3 0 Отговор
    Навремето Великият Брус Лий преживе беше коментерил ,винага когато имаш съмнения за нещо и се колебаеш първо удряй ,а след това анализирай .

    13:17 28.09.2026

  • 59 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Наркоман и човешки чувства?!

    13:17 28.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Отговаряй на въпроса, меле зак":

    Постни снимка от Прайда ,муци 🦄 или нещо по така интимно ,че ако ми харесаш ,мога и да си полирам Шперрца 😂😂😂

    13:24 28.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Русофил хардлайнар":

    ДиДи ,Наддарен тъппп.каччч търсиш ли сии ,който винаги е готов и не се гнуси от оааакни спаружени г.ЗоВе ?Аз съм Човека ,ДиДи 👈!

    13:38 28.09.2026

  • 72 АМИ ШОТО Е

    3 0 Отговор
    ОТ УКРАИНСКИЯТ СЕНЧЕСТ ФЛОТ
    ЗА ТУЙ
    А И НЯМА ДА Е НИТО ПЪРВИЯ А ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОСЛЕДНИЯ
    АЙДЕ ТЕНДЖЕРИТЕ НА ТИКВИТЕ И УРЯ

    13:39 28.09.2026

  • 73 Русофил хардлайнар

    2 0 Отговор
    Скочихте ми двама наведнъж! Няма проблем! Имам дълъг шuш да ва нанижа и двамката изoдзад!

    Коментиран от #74

    13:39 28.09.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Русофил хардлайнар":

    ДиДи недей с рогата ,муцка 🦄 ,Наддарен тъппп.каччч търсиш ли сии ,който винаги е готов и не се гнуси от оааакни спаружени г.ЗоВе ?Аз съм Човека ,ДиДи 👈!

    Коментиран от #75

    13:40 28.09.2026

  • 75 Русофил хардлайнар

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Колко да си надарен бе пyтиноид! Кyранага сан са уплашунка и бега! Че бегаш и ти!

    Коментиран от #76

    13:44 28.09.2026

  • 76 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Русофил хардлайнар":

    ДиДи ще го лапуркаш ли за 20€врака ,въпреки че си хардла.нар ,плащам директно кеш ,няма карти ,няма измама 👈.

    13:50 28.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания