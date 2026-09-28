Володимир Зеленски: Руската армия удари кораб, плаващ под флага на Палау, във водите край Одеса

Руски сили тази нощ поразиха кораб, който е плавал под флага на Палау в района на Одеса, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Министерството на отбраната на Русия по-рано днес разпространи изявление, в което се посочва, че руските сили снощи са поразили товарен кораб с военно оборудване на Одеското пристанище. В изявлението се добавя, че при снощните удари е била поразена и украинска енергийна инфраструктура, центрове за данни и логистика, както и военно летище.
Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи, цитиран от Укринформ, че при руската атака в региона са били ранени най-малко двама души – 63-годишна жена и 62-годишен мъж.
Кипер написа в социалната мрежа Телеграм, че руските сили са нанесли удари по жилищен район в Одеска област и че има щети по фасадите, покривите и прозорците на няколко частни жилища, както и по автомобили.
Ръководителят на Одеската областна военна администрация също така заяви, че руските сили са поразили празен склад. По думите му ударът е предизвикал пожар, който бързо е бил потушен. При тази атака няма пострадали хора.
Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в неделя вечер председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм", предаде ДПА.
На няколко места в Одеса са избухнали пожари, които са изпълнили града с гъсти облаци дим. При атаките са били засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове, уточни Кипер.
Вчера руските военни нанесоха два удара по магазин за строителни материали в Одеса.
Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта на практиката ситуацията остава патова, припомня ДПА.
Украйна също така е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАЗИ ГАВРА СЪС ЗАПАДА И ЕПЩАЙН
12:07 28.09.2026
2 Дядото
Те много отдавна нямат ракети,дронове та даже и пушки.
Разполагат само със лъкове и стрели!
Коментиран от #12, #13
12:08 28.09.2026
3 Соваж бейби
Коментиран от #59
12:09 28.09.2026
4 Добре бре Зеля
12:10 28.09.2026
5 ГЛАДНИТЕ ТУЗЕМЦИ ОТ ПАЛАУ
Коментиран от #10
12:10 28.09.2026
6 Сорос
12:10 28.09.2026
7 Леля Усрула
12:10 28.09.2026
8 Мдаа...
Та за какъв кораб, за какви пет гривни циври тоя наркоман?
12:12 28.09.2026
9 Овчар
Коментиран от #36
12:12 28.09.2026
10 Палау е КОЛОНИЯ НА УСА
До коментар #5 от "ГЛАДНИТЕ ТУЗЕМЦИ ОТ ПАЛАУ":Но сега казват палау е държава АСОЦИАЦИРАНА С УСА....
12:16 28.09.2026
11 Някой
12:17 28.09.2026
12 Деде ,
До коментар #2 от "Дядото":Кланяйте се на Си и Ким Чо ... 😁
12:19 28.09.2026
13 На дедовия
До коментар #2 от "Дядото":Не бе иман ,ама са им криви с тези китайски чипове и пияни ушанки.
Гледаме и се смееме пета година мъката на азиатските варвари
Коментиран от #20
12:22 28.09.2026
14 АУУУУУ
12:22 28.09.2026
15 Идрят Удрят а на Фронта
Чак китай се стресна
12:23 28.09.2026
16 Слава Украйна
Коментиран от #41, #47
12:24 28.09.2026
17 Средна продължителност на Живота на Рус
И става на Тор
12:24 28.09.2026
18 Пуснах сълза
12:25 28.09.2026
19 Русия гори падналите си войни
И ги пишат дезертьори
Коментиран от #22, #25
12:25 28.09.2026
20 пета година слушам приказки на джендъри
До коментар #13 от "На дедовия":от прайда като теб и какво - миличка зареди си вибриращия пингвин седни удобно на стария си диван и гледай с кеф как потапят украйнските нацисти до като вибр@ира в теб .мога да ти пратя пари да взимеш по модерен ако има който е с зарядно да не даваш и малкото центове за калпавите батериии
Коментиран от #45
12:26 28.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 няма къде другаде да намериш глу
До коментар #19 от "Русия гори падналите си войни":пак като теб нормално всички платени подлоги освен за голямия салам друго нямате в ку!@№хите си глави
12:27 28.09.2026
23 Гатанка
12:28 28.09.2026
24 жик так
Тоя колкото и да реве , все тая .
12:28 28.09.2026
25 простичко тъпичко ..
До коментар #19 от "Русия гори падналите си войни":некъпан соросняк ...
12:29 28.09.2026
26 като спомена педофили и други
До коментар #21 от "Един Педофил на колене":говориш за себе си нали и за феновете на петрохан който сте фенове на украйна н пп дб бягай да плачеш на падналия камък на калушев знам че имаш липса някой да те наси@№лва
12:29 28.09.2026
27 педофиля е дедоти
До коментар #21 от "Един Педофил на колене":А баба ти е събирала родата от рогозката .
12:30 28.09.2026
28 Ненормалник
12:30 28.09.2026
29 Теслатъ
Коментиран от #37
12:31 28.09.2026
30 наркоманът не казва
12:34 28.09.2026
31 гост
12:35 28.09.2026
32 Соломон Котарака 🐱
12:36 28.09.2026
33 Перо
12:37 28.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 гост
До коментар #9 от "Овчар":Мюмюне кажи за 53 годишния мохамед и 9 годишната айша какво ти е мнението ?
12:41 28.09.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #29 от "Теслатъ":Дъщерна фирма на щатите Кандидат за ЕС заедно със Свазиленд и Сейшелските острови
12:43 28.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Щом ситуацията остава патова, значи
12:44 28.09.2026
40 Артилерист
Следват Минските споразумения от 2014г и 2015г., като второто е гласувано и в ООН-резолюция 2202. Но те не са приложени на дело, което е пряко нарушение на международното право. Всичко следващо са ПОСЛЕДИЦИ. Западът медийно призовава за мир, но не спира пакетите с помощи за войната. Дипломацията на бавене на времето изчерпва доверието между основните играчи. След март 2022г Русия окончателно престава да вярва на запада...
12:44 28.09.2026
41 Да бе
До коментар #16 от "Слава Украйна":То ако ставаше само с лозунги, виж слава кокаине е вече нещо друго😀
12:45 28.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 сенчестия флот на
12:50 28.09.2026
44 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
няма значение под чий флаг е корабът, а какво превозва,
няма значение каква сграда е ударена, а какво се съхранява в нея...
12:50 28.09.2026
45 Правильна ,
До коментар #20 от "пета година слушам приказки на джендъри":Пет години и аз слушам - ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ .🤔 опитайте се у землянката да се забремените , бе .. може да сте първите мАже
12:53 28.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #51
12:59 28.09.2026
49 ти ли бе мухльо
До коментар #46 от "Алоуу , копейките надничари":🌽🌽🌽👃👃👃☠☠☠💀💀💀🚽🚽🚽
12:59 28.09.2026
50 Атлантически лупости !
Коментиран от #53
13:01 28.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Въвеждането на ред в реномиран ресурс
13:07 28.09.2026
53 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #50 от "Атлантически лупости !":Вижте руснаците какви хубави чували ползват бели здрави возят ги с чисто нови камиони да ти е кеф да гледаш
13:07 28.09.2026
54 Софрата
До коментар #46 от "Алоуу , копейките надничари":Че те..работят, бре, даже Пияната им изпраща и вкиснал борш
13:08 28.09.2026
55 Ццц
13:10 28.09.2026
56 Отреазвяващ
13:12 28.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 БАРО
13:17 28.09.2026
59 Име
До коментар #3 от "Соваж бейби":Наркоман и човешки чувства?!
13:17 28.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #61 от "Отговаряй на въпроса, меле зак":Постни снимка от Прайда ,муци 🦄 или нещо по така интимно ,че ако ми харесаш ,мога и да си полирам Шперрца 😂😂😂
13:24 28.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
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70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #70 от "Русофил хардлайнар":ДиДи ,Наддарен тъппп.каччч търсиш ли сии ,който винаги е готов и не се гнуси от оааакни спаружени г.ЗоВе ?Аз съм Човека ,ДиДи 👈!
13:38 28.09.2026
72 АМИ ШОТО Е
ЗА ТУЙ
А И НЯМА ДА Е НИТО ПЪРВИЯ А ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОСЛЕДНИЯ
АЙДЕ ТЕНДЖЕРИТЕ НА ТИКВИТЕ И УРЯ
13:39 28.09.2026
73 Русофил хардлайнар
Коментиран от #74
13:39 28.09.2026
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #73 от "Русофил хардлайнар":ДиДи недей с рогата ,муцка 🦄 ,Наддарен тъппп.каччч търсиш ли сии ,който винаги е готов и не се гнуси от оааакни спаружени г.ЗоВе ?Аз съм Човека ,ДиДи 👈!
Коментиран от #75
13:40 28.09.2026
75 Русофил хардлайнар
До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Колко да си надарен бе пyтиноид! Кyранага сан са уплашунка и бега! Че бегаш и ти!
Коментиран от #76
13:44 28.09.2026
76 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #75 от "Русофил хардлайнар":ДиДи ще го лапуркаш ли за 20€врака ,въпреки че си хардла.нар ,плащам директно кеш ,няма карти ,няма измама 👈.
13:50 28.09.2026