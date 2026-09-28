Володимир Зеленски: Руската армия удари кораб, плаващ под флага на Палау, във водите край Одеса

Руски сили тази нощ поразиха кораб, който е плавал под флага на Палау в района на Одеса, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Министерството на отбраната на Русия по-рано днес разпространи изявление, в което се посочва, че руските сили снощи са поразили товарен кораб с военно оборудване на Одеското пристанище. В изявлението се добавя, че при снощните удари е била поразена и украинска енергийна инфраструктура, центрове за данни и логистика, както и военно летище.

Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи, цитиран от Укринформ, че при руската атака в региона са били ранени най-малко двама души – 63-годишна жена и 62-годишен мъж.

Кипер написа в социалната мрежа Телеграм, че руските сили са нанесли удари по жилищен район в Одеска област и че има щети по фасадите, покривите и прозорците на няколко частни жилища, както и по автомобили.

Ръководителят на Одеската областна военна администрация също така заяви, че руските сили са поразили празен склад. По думите му ударът е предизвикал пожар, който бързо е бил потушен. При тази атака няма пострадали хора.

Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в неделя вечер председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм", предаде ДПА.

На няколко места в Одеса са избухнали пожари, които са изпълнили града с гъсти облаци дим. При атаките са били засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове, уточни Кипер.

Вчера руските военни нанесоха два удара по магазин за строителни материали в Одеса.

Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта на практиката ситуацията остава патова, припомня ДПА.

Украйна също така е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост.