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Молдова откри останки от дрон край границата с Украйна
  Тема: Украйна

Молдова откри останки от дрон край границата с Украйна

28 Септември, 2026 10:59 440 3

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Граничната полиция е отцепила района, след като летателен апарат по-рано е нарушил молдовското въздушно пространство

Молдова откри останки от дрон край границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Молдовската гранична полиция е открила части от дрон в Щефан-Водския район, близо до границата с Украйна, съобщи „Укринформ“, позовавайки се на местни медии, предава БТА.

Останките са били забелязани от граничен патрул след сигнал от жители на района. Властите незабавно са отцепили мястото и са започнали проверка за произхода на апарата и обстоятелствата около падането му.

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Граничната полиция работи съвместно с други компетентни институции и поддържа контакт с украинските власти. Жителите са призовани да не се приближават и да не докосват останки от дронове, боеприпаси или други неизвестни предмети, а да сигнализират на службите.

Случаят идва часове след като молдовското Министерство на отбраната съобщи за нарушение на въздушното пространство на страната. Според ведомството летателен апарат е навлязъл в молдовското въздушно пространство край село Новокотовск в Приднестровието.

Около две минути по-късно обектът е напуснал територията на Молдова, като е преминал в посока украинския град Первомайск. След това траекторията му е продължила към село Лиманске в Одеска област.

Молдовските власти продължават да изясняват дали откритите останки са свързани с регистрираното по-рано нарушение на въздушното пространство.


Молдова (Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ивайла мирчева

    4 0 Отговор
    голямо триене бе свободна медио

    11:07 28.09.2026

  • 3 Мустафа

    3 0 Отговор
    А бе хората откриват стари градове на забравени и изгубени цивилизации ние тук се занимаваме с глупости - откриха останки от дрон.

    11:26 28.09.2026