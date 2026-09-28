Молдова откри останки от дрон край границата с Украйна

Молдовската гранична полиция е открила части от дрон в Щефан-Водския район, близо до границата с Украйна, съобщи „Укринформ“, позовавайки се на местни медии, предава БТА.

Останките са били забелязани от граничен патрул след сигнал от жители на района. Властите незабавно са отцепили мястото и са започнали проверка за произхода на апарата и обстоятелствата около падането му.

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Граничната полиция работи съвместно с други компетентни институции и поддържа контакт с украинските власти. Жителите са призовани да не се приближават и да не докосват останки от дронове, боеприпаси или други неизвестни предмети, а да сигнализират на службите.

Случаят идва часове след като молдовското Министерство на отбраната съобщи за нарушение на въздушното пространство на страната. Според ведомството летателен апарат е навлязъл в молдовското въздушно пространство край село Новокотовск в Приднестровието.

Около две минути по-късно обектът е напуснал територията на Молдова, като е преминал в посока украинския град Первомайск. След това траекторията му е продължила към село Лиманске в Одеска област.

Молдовските власти продължават да изясняват дали откритите останки са свързани с регистрираното по-рано нарушение на въздушното пространство.