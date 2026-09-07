ХДС/ХСС защити Мерц след изборния триумф на Алтернатива за Германия

След историческата изборна победа на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) в източногерманската провинция Саксония-Анхалт, политическото напрежение в Берлин достигна връхна точка.
Водещи фигури в консервативния съюз ХДС/ХСС побързаха категорично да отхвърлят появилите се спекулации за смяна на канцлера Фридрих Мерц. Председателят на парламентарната група на съюза в Бундестага, Торстен Фрай, заяви пред dpa-AFX, че проблемите не са персонални, а се дължат на факта, че настоящата политика не е успяла да достигне ефективно до избирателите. Лидерът на ХСС Маркус Зьодер също подкрепи Мерц в интервю за „Райнше Пост“, определяйки кадровите дискусии като неоснователни и опасни за стабилността на управлението в този критичен момент.
Самият федерален канцлер Фридрих Мерц демонстрира непоколебимост пред медиите и обяви, че няма да отстъпи „нито на милиметър“ от своята позиция и ангажименти към сигурността в Европа. В изявление, цитирано от Ройтерс, Мерц подчерта, че триумфът на проруската АдГ няма да промени твърдия курс на Германия спрямо Москва и подкрепата за Украйна, тъй като руското ръководство цели фундаментално дестабилизиране на западните ценности.
Междувременно скандалите около „Алтернатива за Германия“ продължават да ескалират на фона на изборните резултати. Заместник-председателят на АдГ в Саксония-Анхалт, Ханс-Томас Тилшнайдер, предизвика вълна от възмущение, след като обяви онлайн аукцион за пропагандна чашка с логото на руската армия, която по-рано беше открита в офиса му от журналисти. Както съобщава „Велт“, Тилшнайдер иронично рекламира предмета в социалните мрежи като „най-опасната чаша в Германия“, превръщайки острите критики за неговите връзки с Кремъл в инструмент за привличане на политическо внимание и финансови залози от партийни симпатизанти.
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1 Боруна Лом
21:19 07.09.2026
2 Да,бе
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21:21 07.09.2026
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12 ааа, не
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13 ганев
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