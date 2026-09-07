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ХДС/ХСС защити Мерц след изборния триумф на Алтернатива за Германия

ХДС/ХСС защити Мерц след изборния триумф на Алтернатива за Германия

7 Септември, 2026 21:11, обновена 7 Септември, 2026 21:17 500 13

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Въпреки натиска за кадрови промени след вота в провинция Саксония-Анхалт, канцлерът Фридрих Мерц запазва твърдия си курс спрямо Русия

ХДС/ХСС защити Мерц след изборния триумф на Алтернатива за Германия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След историческата изборна победа на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) в източногерманската провинция Саксония-Анхалт, политическото напрежение в Берлин достигна връхна точка.

Водещи фигури в консервативния съюз ХДС/ХСС побързаха категорично да отхвърлят появилите се спекулации за смяна на канцлера Фридрих Мерц. Председателят на парламентарната група на съюза в Бундестага, Торстен Фрай, заяви пред dpa-AFX, че проблемите не са персонални, а се дължат на факта, че настоящата политика не е успяла да достигне ефективно до избирателите. Лидерът на ХСС Маркус Зьодер също подкрепи Мерц в интервю за „Райнше Пост“, определяйки кадровите дискусии като неоснователни и опасни за стабилността на управлението в този критичен момент.

Самият федерален канцлер Фридрих Мерц демонстрира непоколебимост пред медиите и обяви, че няма да отстъпи „нито на милиметър“ от своята позиция и ангажименти към сигурността в Европа. В изявление, цитирано от Ройтерс, Мерц подчерта, че триумфът на проруската АдГ няма да промени твърдия курс на Германия спрямо Москва и подкрепата за Украйна, тъй като руското ръководство цели фундаментално дестабилизиране на западните ценности.

Междувременно скандалите около „Алтернатива за Германия“ продължават да ескалират на фона на изборните резултати. Заместник-председателят на АдГ в Саксония-Анхалт, Ханс-Томас Тилшнайдер, предизвика вълна от възмущение, след като обяви онлайн аукцион за пропагандна чашка с логото на руската армия, която по-рано беше открита в офиса му от журналисти. Както съобщава „Велт“, Тилшнайдер иронично рекламира предмета в социалните мрежи като „най-опасната чаша в Германия“, превръщайки острите критики за неговите връзки с Кремъл в инструмент за привличане на политическо внимание и финансови залози от партийни симпатизанти.


Германия
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    21:19 07.09.2026

  • 3 Сурата

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    21:21 07.09.2026

  • 4 Мерц не е виновен!

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    21:21 07.09.2026

  • 5 Шака Зулу

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    21:27 07.09.2026

  • 10 Първата...

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    ...плочка от доминото падна! Следва Мекленбург и Берлин и тн. и тн. и тн! Все пак немците са запарили минимален инстинкт за самосъхранение в генът си и не са чак такива идиоти!

    21:27 07.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Магарето си е магаре където и да иде ,с оФцете знаят ли че това магаре е на хранилка на Блек рок

    21:34 07.09.2026

  • 12 ааа, не

    0 0 Отговор
    тази физиономия е незащитима.

    21:35 07.09.2026

  • 13 ганев

    1 0 Отговор
    ТЕЗ ГИ ИЗБИРАТ..С КОНКУРС..ПО...ГРОЗОТИЯ

    21:36 07.09.2026

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