Полша вдигна бойни самолети заради руски удари по Украйна

Полша е задействала военната си авиация през нощта срещу 8 септември заради масиран руски ракетен удар по Украйна, съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирано от „Украинская правда“, предава News.bg.

Командването посочи, че са започнали военни авиационни операции във въздушното пространство на страната заради активността на руски далекобойни самолети, извършващи удари по украинска територия.

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Полските въоръжени сили са разположили необходимите налични сили и средства. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарното разузнаване също са били приведени в бойна готовност.

По данни на полското командване предприетите действия са с превантивен характер и целят да гарантират безопасността и сигурността на въздушното пространство, особено в районите, граничещи с Украйна.

Полша наскоро обяви, че от 10 септември до 9 декември 2026 г. в източната част на страната ще действа временна зона с ограничен въздушен трафик EP R134.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че страната засилва защитата на въздушното си пространство заради скорошни провокации от страна на Русия.