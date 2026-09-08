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Полша вдигна бойни самолети заради руски удари по Украйна
  Тема: Украйна

Полша вдигна бойни самолети заради руски удари по Украйна

8 Септември, 2026 11:24 899 39

  • полша-
  • украйна-
  • самолети-
  • руски удари

Въоръжените сили приведоха в готовност авиацията, противовъздушната отбрана и радарното разузнаване в граничните с Украйна райони

Полша вдигна бойни самолети заради руски удари по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша е задействала военната си авиация през нощта срещу 8 септември заради масиран руски ракетен удар по Украйна, съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирано от „Украинская правда“, предава News.bg.

Командването посочи, че са започнали военни авиационни операции във въздушното пространство на страната заради активността на руски далекобойни самолети, извършващи удари по украинска територия.

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Полските въоръжени сили са разположили необходимите налични сили и средства. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарното разузнаване също са били приведени в бойна готовност.

По данни на полското командване предприетите действия са с превантивен характер и целят да гарантират безопасността и сигурността на въздушното пространство, особено в районите, граничещи с Украйна.

Полша наскоро обяви, че от 10 септември до 9 декември 2026 г. в източната част на страната ще действа временна зона с ограничен въздушен трафик EP R134.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че страната засилва защитата на въздушното си пространство заради скорошни провокации от страна на Русия.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    33 2 Отговор
    не разбрах защо ги вдигат самолетите? ще ходят да се бият с руснаците ли или ей така да отчитат дейност?

    Коментиран от #5, #10

    11:25 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор
    жалко че Албания няма досег с Рашата-щеше да им конфискува я танкер , я 1-2 СУшки ...за благодарност щяха да им строят АЕЦ..ама и там не се знае с Ердогана , как и той пишман стана

    11:27 08.09.2026

  • 4 Бай Пунди Говнокомандващия

    1 22 Отговор
    Аналоговнетната авиация пак покори нови висини! 🤣 Два „безаналогови“ изтребителя Су-35С се блъснали сами в небето над Курска област. Ето това се казва истинско военно изкуство – Украйна дори няма нужда да хаби ПВО ракети, руските Асове се самоликвидират с абсолютна прецизност! Сигурно по навик са търсили да бомбардират някоя детска градина или болница, но в мъглата са успели да „демилитаризират“ единствено себе си. Сега кремълските тролове сигурно ще пишат, че това е било „планово тактическо събиране на скрап в движение“ или че самолетите просто са се прегърнали от братска любов. Пълна комедия! Добре че руското министерство на отбраната скоро ще обясни как всичко върви по план, а пилотите просто са извършили „отрицателно излитане“. С такива защитници на родината, на Путин врагове не му трябват! Продължавайте в същия дух, момчета, спестявате много работа на ВСУ!

    11:27 08.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 13 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ами що да не се бият с руснаците??

    Коментиран от #8, #9, #35

    11:28 08.09.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    13 0 Отговор
    Интересно България вдигнала ли е нещо?😂

    11:33 08.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 само съветче

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    синко вземай мешката и заминавай на фронта хич недей чака

    като идеш сам ще разбереш отговора

    11:35 08.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    кажи БЕ??? що да не се бият с ордата азиатска?

    Коментиран от #13, #15, #16, #18, #26

    11:35 08.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Линда

    1 6 Отговор
    Тва на връщане от Лисабон се е случило или по пътно?

    11:36 08.09.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    22 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #33

    11:36 08.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    Коментиран от #24

    11:38 08.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хе хе...

    16 0 Отговор
    Само горивото за всеки самолет е $25000 на час. Отделно инфраструктура, наземен персонал, амортизация и т.н.
    СмЕтай кво шубе ги гони тия пАлячета...

    11:39 08.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    10 0 Отговор
    мько мисирска
    и ко от туй ? да не свалиха руските ?

    11:40 08.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 14/88

    6 0 Отговор
    на мене кандев ми дига самолета

    11:43 08.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 доктор

    0 8 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки нещата ще се оправят.

    Коментиран от #30

    11:48 08.09.2026

  • 28 мИкрончето на дядо бриджит

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Оня с парчето":

    Не може ли на мен? Че напоследък дядо бриджит само ме пердаши вместо да ме и.E...

    11:50 08.09.2026

  • 29 Полша

    6 0 Отговор
    съществува като държава от съвсем скоро.

    11:53 08.09.2026

  • 30 Хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "доктор":

    не се обаждай от психиатрията, че санитарите пак ще ти вържат ръкавите...

    11:53 08.09.2026

  • 31 Соваж бейби

    6 0 Отговор
    Само де хабят керосина, няма смисъл да ги вдигат!Освен украинският плъх ако не реши да атакува Полша и после да обвини Русия за да проси още пари за оръжие.

    Коментиран от #36

    11:54 08.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Важото е, руският тролей да е

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    на линия и да дава тон на дискусията. Ако не се получи дискусия, може сам да си копира постове и сам да си отговаря :)

    12:08 08.09.2026

  • 34 ВЪХ

    1 0 Отговор
    СМЕШНО,А ГОРИВО?

    12:13 08.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Тия поляци ше лапат патарагата ама де да видим!🫤

    12:41 08.09.2026

  • 38 Механик

    1 0 Отговор
    И аз го дигнах сутринта, понеже новите комшии, млади хора, се "забавляваха" в леглото. Младия комшия май "удряше" яко катерицата на комшийката. От тия "удари" у комшиите и аз дигнах самолета, ама си останах само със самолет в ръката.

    12:43 08.09.2026

  • 39 ЯКО ДУМКАНЕ НА БАНДЕРИ Е БИЛО

    1 0 Отговор
    Щом чак шляхите са се развълнували.

    12:48 08.09.2026

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