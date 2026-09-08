Полша вдигна бойни самолети заради руски удари по Украйна

Полша е задействала военната си авиация през нощта срещу 8 септември заради масиран руски ракетен удар по Украйна, съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирано от „Украинская правда“, предава News.bg.
Командването посочи, че са започнали военни авиационни операции във въздушното пространство на страната заради активността на руски далекобойни самолети, извършващи удари по украинска територия.
Полските въоръжени сили са разположили необходимите налични сили и средства. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарното разузнаване също са били приведени в бойна готовност.
По данни на полското командване предприетите действия са с превантивен характер и целят да гарантират безопасността и сигурността на въздушното пространство, особено в районите, граничещи с Украйна.
Полша наскоро обяви, че от 10 септември до 9 декември 2026 г. в източната част на страната ще действа временна зона с ограничен въздушен трафик EP R134.
Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че страната засилва защитата на въздушното си пространство заради скорошни провокации от страна на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #5, #10
11:25 08.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:27 08.09.2026
4 Бай Пунди Говнокомандващия
11:27 08.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ами що да не се бият с руснаците??
Коментиран от #8, #9, #35
11:28 08.09.2026
6 Мдаа!🤔
11:33 08.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 само съветче
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":синко вземай мешката и заминавай на фронта хич недей чака
като идеш сам ще разбереш отговора
11:35 08.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":кажи БЕ??? що да не се бият с ордата азиатска?
Коментиран от #13, #15, #16, #18, #26
11:35 08.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Линда
11:36 08.09.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
Коментиран от #33
11:36 08.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Колко отвратителни са безродните евроатлантици
Коментиран от #24
11:38 08.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хе хе...
СмЕтай кво шубе ги гони тия пАлячета...
11:39 08.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
и ко от туй ? да не свалиха руските ?
11:40 08.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 14/88
11:43 08.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 доктор
Коментиран от #30
11:48 08.09.2026
28 мИкрончето на дядо бриджит
До коментар #25 от "Оня с парчето":Не може ли на мен? Че напоследък дядо бриджит само ме пердаши вместо да ме и.E...
11:50 08.09.2026
29 Полша
11:53 08.09.2026
30 Хихи
До коментар #27 от "доктор":не се обаждай от психиатрията, че санитарите пак ще ти вържат ръкавите...
11:53 08.09.2026
31 Соваж бейби
Коментиран от #36
11:54 08.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Важото е, руският тролей да е
До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":на линия и да дава тон на дискусията. Ако не се получи дискусия, може сам да си копира постове и сам да си отговаря :)
12:08 08.09.2026
34 ВЪХ
12:13 08.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 истина ти казвам
12:41 08.09.2026
38 Механик
12:43 08.09.2026
39 ЯКО ДУМКАНЕ НА БАНДЕРИ Е БИЛО
12:48 08.09.2026