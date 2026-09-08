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Москва заплаши с ответни мерки след изгонването на 10 руски дипломати от Унгария

Москва заплаши с ответни мерки след изгонването на 10 руски дипломати от Унгария

8 Септември, 2026 16:51 660 24

  • русия-
  • унгария-
  • ответни мерки-
  • дипломати-
  • експулсиране

Руското външно министерство определи бъдещата реакция като „много сурова и болезнена за Унгария“

Москва заплаши с ответни мерки след изгонването на 10 руски дипломати от Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Русия заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу Унгария заради експулсирането от Будапеща на 10 руски дипломати, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската държавна информационна агенция РИА, предава БТА.

По-рано днес унгарската външна министърка Анита Орбан заяви, че Будапеща е експулсирала дипломатите, тъй като те „са се занимавали с дейности в Унгария, които са неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция“.

Руската информационна агенция „Интерфакс“ цитира Руското външно министерство, според което реакцията на Москва ще бъде „много сурова и болезнена за Унгария“.

Руското ведомство не е посочило какви конкретни мерки възнамерява да предприеме в отговор на решението на Будапеща.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 4 Отговор
    няма смисъл да ги плашите, просто ги гоните и толкова

    Коментиран от #5

    16:53 08.09.2026

  • 2 Това е ясно

    12 7 Отговор
    Световна практика е някой се прави на велик и гони дипломати и отсреща се случва същото и първият глупак заробва страната си!

    16:54 08.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 11 Отговор
    сигурно ще закрият 1-2 унгарски читалища В ПОДМОСКОВИЕТО///много откровени пед е ра си ме имитират-ком. 1//не обръщайте внимание

    16:56 08.09.2026

  • 4 Мдааа

    16 14 Отговор
    Унгарците ги чака много студена и гладна зима, но това е цената, като избраха урсулите!

    Коментиран от #6

    16:57 08.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мдааа":

    мдааа..и ще замръзнат , нали?

    16:59 08.09.2026

  • 7 Госあ

    4 5 Отговор
    Е такива истерии шега да са и при нас ако пепедебарастките подлоги беха направили нова коалиция с гроб и дпс.

    17:00 08.09.2026

  • 8 С дипломи

    8 0 Отговор
    по шпионство!

    17:05 08.09.2026

  • 9 орбанова унгароруска дружба

    7 6 Отговор
    Язък дето унгарците при Орбан наивно ядоха жабетата и само след няколко месеца, """реакцията на Москва ще бъде „много сурова и болезнена за Унгария“""""

    17:07 08.09.2026

  • 10 Особенно

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "е да де":

    Медведев и Салавьов!

    17:10 08.09.2026

  • 11 руззззНациии

    7 1 Отговор
    Да се изравни бройката на "дипломатите" на всяка страна в другата. Да видим кой ще пиши най много;)))

    17:11 08.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пак лииии?

    1 1 Отговор
    Не ги пускайте тия бостански плашила ве!
    Такова еднообразие!

    17:12 08.09.2026

  • 14 Да очакваме ли

    6 2 Отговор
    пожари и в Унгария?

    17:13 08.09.2026

  • 15 Преди време...

    9 9 Отговор
    Кирил Петков изгони 70 руски дипломата.Правете си сметка какво представлява България за да изгони толкова шпиони.Колко ли са останали още?

    Коментиран от #16, #18

    17:15 08.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жбръц

    7 5 Отговор
    Идва зима.Да не получат от Дядо Мраз,кранчето за газовите доставки на Стоп! Много вероятен сценарии! С реципрочно експулсиране ,няма ефект.Както са отвсякъде само суша( по Дунав не става) ще спят с два дюшека - единият отдолу,другият за завивка.Оставям встрани,цените на хр.продукти, отопление, ел.енергия.При Орбан за жилище с квадратура 120 кв.м , пресметнато в евро ( зимен сезон) плащаха отопление и топла вода 65-70 евро на месец.Там,над 86% от домакинствата ползват газ за готварски печки.От къде толкова газ, за независимата" кикимора" външен министър? До пролетта,маджарите ще ги издухат,с милионни протести и бунтове, запомнете го! Там ги изтикаха маджарските Джен зи.Който от свободия и разкош,не знаеха какво искат.Е,сега ще изтрезнеят,когато мама и тати започнат да броят форинтите.

    17:18 08.09.2026

  • 18 Госあ

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Преди време...":

    точно така. и остави България без никаква газ, незавършени газопроводи и без никаква алтернатива в ръцете на турците. наркоманчето тъпо

    17:19 08.09.2026

  • 19 Хмм

    5 5 Отговор
    винаги има реципрочност, на Мадяр дори не му изплатиха задържаните пари, откъде да ги вземат, лайен се оплака че нямат пари дори за заплати, остават съмненията за задържаните в унгария украински пари за изборите, за какво ли са отишли

    17:20 08.09.2026

  • 20 Въпрос

    8 7 Отговор
    Митрофанова кога ще бъде изгонена от България?

    Коментиран от #22

    17:30 08.09.2026

  • 21 Гробар

    3 5 Отговор
    Ше им спре нефта и маджарите ше яздят мулета.

    17:35 08.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Жожи

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мадяр":

    И от къде? От САЩ? Американският е три пъти по скъп. Маже би от Иран?

    17:42 08.09.2026

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