Москва заплаши с ответни мерки след изгонването на 10 руски дипломати от Унгария

Министерството на външните работи на Русия заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу Унгария заради експулсирането от Будапеща на 10 руски дипломати, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската държавна информационна агенция РИА, предава БТА.
По-рано днес унгарската външна министърка Анита Орбан заяви, че Будапеща е експулсирала дипломатите, тъй като те „са се занимавали с дейности в Унгария, които са неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция“.
Руската информационна агенция „Интерфакс“ цитира Руското външно министерство, според което реакцията на Москва ще бъде „много сурова и болезнена за Унгария“.
Руското ведомство не е посочило какви конкретни мерки възнамерява да предприеме в отговор на решението на Будапеща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
16:53 08.09.2026
2 Това е ясно
16:54 08.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:56 08.09.2026
4 Мдааа
Коментиран от #6
16:57 08.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Мдааа":мдааа..и ще замръзнат , нали?
16:59 08.09.2026
7 Госあ
17:00 08.09.2026
8 С дипломи
17:05 08.09.2026
9 орбанова унгароруска дружба
17:07 08.09.2026
10 Особенно
До коментар #5 от "е да де":Медведев и Салавьов!
17:10 08.09.2026
11 руззззНациии
17:11 08.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пак лииии?
Такова еднообразие!
17:12 08.09.2026
14 Да очакваме ли
17:13 08.09.2026
15 Преди време...
Коментиран от #16, #18
17:15 08.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жбръц
17:18 08.09.2026
18 Госあ
До коментар #15 от "Преди време...":точно така. и остави България без никаква газ, незавършени газопроводи и без никаква алтернатива в ръцете на турците. наркоманчето тъпо
17:19 08.09.2026
19 Хмм
17:20 08.09.2026
20 Въпрос
Коментиран от #22
17:30 08.09.2026
21 Гробар
17:35 08.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Жожи
До коментар #12 от "Мадяр":И от къде? От САЩ? Американският е три пъти по скъп. Маже би от Иран?
17:42 08.09.2026