Москва заплаши с ответни мерки след изгонването на 10 руски дипломати от Унгария

Министерството на външните работи на Русия заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу Унгария заради експулсирането от Будапеща на 10 руски дипломати, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската държавна информационна агенция РИА, предава БТА.

По-рано днес унгарската външна министърка Анита Орбан заяви, че Будапеща е експулсирала дипломатите, тъй като те „са се занимавали с дейности в Унгария, които са неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция“.

Руската информационна агенция „Интерфакс“ цитира Руското външно министерство, според което реакцията на Москва ще бъде „много сурова и болезнена за Унгария“.

Руското ведомство не е посочило какви конкретни мерки възнамерява да предприеме в отговор на решението на Будапеща.