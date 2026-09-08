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Великобритания въвежда по-строги санкции срещу Иран

Великобритания въвежда по-строги санкции срещу Иран

8 Септември, 2026 17:09 415 2

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  • строги мерки

Новите мерки разширяват търговските ограничения, ограничават достъпа до британската финансова система и въвеждат ограничения за ирански самолети

Великобритания въвежда по-строги санкции срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания публикува законодателство за въвеждане на по-строги санкции срещу Иран, разширявайки търговските ограничения и правомощията за насочване към кораби. Според Лондон мерките са част от по-широките усилия за ограничаване на ядрената програма на Техеран и други враждебни дейности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Правителството заяви, че санкциите ще ограничат достъпа на Иран до британската финансова система и ще разширят търговските забрани за допълнителни стоки, технологии и услуги.

Предвижда се също ирански самолети да не могат да кацат във Великобритания, освен ако не са приложими съответните изключения.

Заместник-министърът по санкциите Стивън Даути заяви, че законодателството „засилва нашите действия за ограничаване на ядрените амбиции на Иран“.

По думите му мерките ще помогнат да се гарантира, че Иран никога няма да може да придобие ядрено оръжие.

Засега иранското посолство в Лондон не е отговорило на искането на Ройтерс за коментар.


Великобритания
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