Меркел в шок след триумфа на АзГ: Сърцето ми кърви...

Политическият пейзаж в Германия се намира в състояние на безпрецедентно напрежение. Историческата изборна победа на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) в провинция Саксония-Анхалт предизвика шокови вълни сред управляващите и ветераните в германската политика.
Бившият канцлер Ангела Меркел реагира изключително емоционално на резултатите, докато паралелно с това външният министър на страната Йохан Вадефул отправи открити критики към украинския президент Володимир Зеленски.
Ангела Меркел: „Сърцето ми кърви“ след триумфа на АзГ
Бившият германски канцлер Ангела Меркел призна, че остава дълбоко шокирана от изборния резултат в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели внушителните 43,8% от гласовете. По време на речта си на дигиталното изложение Digital X в Кьолн, Меркел коментира ситуацията директно: „У мен като член на ХДС сърцето ми кърви, това трябва да го кажа напълно искрено“.
Меркел определи събитието като „истински преломен момент“ в историята на Федералната република и подложи на сериозна критика досегашната стратегия на Християндемократическия съюз (ХДС), ръководен от настоящия канцлер Фридрих Мерц. Според нея политиката на издигане на т.нар. „политически брандмауер“ (пълна изолация и дистанциране от АзГ) се е провалила и не убеждава гласоподавателите. Тя призова традиционните партии да спрат фиксацията си върху АзГ, да се фокусират върху реалните проблеми и да засилят присъствието си в социалните мрежи, където "десните популисти доминират".
МВнР на Германия с остър тон към Володимир Зеленски
На фона на вътрешнополитическата криза, външният министър на Германия Йохан Вадефул изрази публично силно недоволство от поведението на украинския президент Володимир Зеленски. В интервю за „Bild“ Вадефул разкри, че в последен разговор със Зеленски ясно е заявил необходимостта Киев да се съобразява с икономическите интереси на Германия.
Германският първи дипломат подчерта, че Берлин е предоставил и планирал над 100 милиарда евро помощ за Украйна, но германският данъкоплатец трябва да види възвръщаемост чрез поръчки за местния отбранително-промишлен комплекс. Вадефул изрази разочарование, че Украйна не привлича в достатъчна степен немските компании във военните си поръчки.
„Ние ви подкрепяме, но аз трябва да обяснявам на германските данъкоплатци защо това се случва. Най-добре това ще се получи, ако Германия оказва подкрепа чрез своята отбранителна индустрия при всички покупки“, категоричен бе министърът.
Германските власти вече са изискали от Киев официален анализ и спешни мерки за коригиране на ситуацията с разпределението на поръчките за оръжие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
05:47 09.09.2026
2 Сандо
05:48 09.09.2026
3 Гост
05:49 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ФАКТ
05:51 09.09.2026
6 А в деня
06:01 09.09.2026
7 готованец
а онази партийната от социализма да интубира,макар че и цялата и кръв да изтече няма да мигна!
А на новите не се радвайте,те се управлават и финансират от цанилите се за господари на сегашните!
06:02 09.09.2026
8 готованец
Честит 9 септември!
Следващото освобождение е добре дошло и то!
06:05 09.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Така Така
06:08 09.09.2026
11 Маринов
06:14 09.09.2026
12 Уффф
06:17 09.09.2026
13 Приятелката на Борисов
06:17 09.09.2026
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