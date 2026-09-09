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Меркел в шок след триумфа на АзГ: Сърцето ми кърви...

Меркел в шок след триумфа на АзГ: Сърцето ми кърви...

9 Септември, 2026 05:34, обновена 9 Септември, 2026 05:43 755 14

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Външният министър Йохан Вадефул отчете сериозно недоволство от Володимир Зеленски заради липсата на поръчки за немския ВПК

Меркел в шок след триумфа на АзГ: Сърцето ми кърви... - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическият пейзаж в Германия се намира в състояние на безпрецедентно напрежение. Историческата изборна победа на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) в провинция Саксония-Анхалт предизвика шокови вълни сред управляващите и ветераните в германската политика.

Бившият канцлер Ангела Меркел реагира изключително емоционално на резултатите, докато паралелно с това външният министър на страната Йохан Вадефул отправи открити критики към украинския президент Володимир Зеленски.

Ангела Меркел: „Сърцето ми кърви“ след триумфа на АзГ

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призна, че остава дълбоко шокирана от изборния резултат в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели внушителните 43,8% от гласовете. По време на речта си на дигиталното изложение Digital X в Кьолн, Меркел коментира ситуацията директно: „У мен като член на ХДС сърцето ми кърви, това трябва да го кажа напълно искрено“.

Меркел определи събитието като „истински преломен момент“ в историята на Федералната република и подложи на сериозна критика досегашната стратегия на Християндемократическия съюз (ХДС), ръководен от настоящия канцлер Фридрих Мерц. Според нея политиката на издигане на т.нар. „политически брандмауер“ (пълна изолация и дистанциране от АзГ) се е провалила и не убеждава гласоподавателите. Тя призова традиционните партии да спрат фиксацията си върху АзГ, да се фокусират върху реалните проблеми и да засилят присъствието си в социалните мрежи, където "десните популисти доминират".

МВнР на Германия с остър тон към Володимир Зеленски

На фона на вътрешнополитическата криза, външният министър на Германия Йохан Вадефул изрази публично силно недоволство от поведението на украинския президент Володимир Зеленски. В интервю за „Bild“ Вадефул разкри, че в последен разговор със Зеленски ясно е заявил необходимостта Киев да се съобразява с икономическите интереси на Германия.

Германският първи дипломат подчерта, че Берлин е предоставил и планирал над 100 милиарда евро помощ за Украйна, но германският данъкоплатец трябва да види възвръщаемост чрез поръчки за местния отбранително-промишлен комплекс. Вадефул изрази разочарование, че Украйна не привлича в достатъчна степен немските компании във военните си поръчки.

„Ние ви подкрепяме, но аз трябва да обяснявам на германските данъкоплатци защо това се случва. Най-добре това ще се получи, ако Германия оказва подкрепа чрез своята отбранителна индустрия при всички покупки“, категоричен бе министърът.

Германските власти вече са изискали от Киев официален анализ и спешни мерки за коригиране на ситуацията с разпределението на поръчките за оръжие.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Германците и те са едни помощници! Помагали им ама окрите трябвало да купуват от тях! Е то голяма помощ, няма що!! Тия май не знаят семантика и разликата между помощ и бизнес!

    05:47 09.09.2026

  • 2 Сандо

    23 0 Отговор
    Меркелица май не разбира,че създаването и възхода на АзГ е пряк резултат от нейната политика.

    05:48 09.09.2026

  • 3 Гост

    18 0 Отговор
    По времето на Меркел, Бойко ной-много крадеше от европейски субсидии.

    05:49 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ФАКТ

    9 0 Отговор
    Най-големите к ртени на планетата живеят в Де

    05:51 09.09.2026

  • 6 А в деня

    11 0 Отговор
    на напрегнатите избори , сладко похапваше и си пийваше винце в любимия ѝ китайски ресторант в Берлин......

    06:01 09.09.2026

  • 7 готованец

    0 1 Отговор
    каква наглост!
    а онази партийната от социализма да интубира,макар че и цялата и кръв да изтече няма да мигна!
    А на новите не се радвайте,те се управлават и финансират от цанилите се за господари на сегашните!

    06:02 09.09.2026

  • 8 готованец

    14 0 Отговор
    Да добавя!
    Честит 9 септември!
    Следващото освобождение е добре дошло и то!

    06:05 09.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така Така

    10 0 Отговор
    Ти нямаш сърце ма. Само АФД може да върне Германия на правилният път

    06:08 09.09.2026

  • 11 Маринов

    0 0 Отговор
    Този политически взрив в Саксония си има история и е върха на айсберга. Спомнете си с какъв ентусиазъм беше разрушена берлинската стена. Двете германии се събраха. И веднага западняците нахлуха в ГДР. Изпразниха магазините и заредиха техни стоки. Затвориха заводи, даже бирени фабрики. Те приеха обединението като разширение на пазара за тях. Немците от ГДР и до сега са с по ниски доходи. Въвеждането на допълнителните ограничения и повишаване на цени, във връзка с войната, се отрази по болезнено на източна Германия. С там вероятно е останало нещо реално от принципите на източния лагер, за разлика от тия на западния и резултатите са налице. Хората там си искат мирен и спокоен живот, сигурна работа, без емигранти, без много полови общества. Ако се премине към действия по забрана на АзГ, ще настане взрир в обществото. Изключвам като крайна мярка призиви за възстановяване на ГДР.

    06:14 09.09.2026

  • 12 Уффф

    2 0 Отговор
    Меркел е твърде нагла и лицемерна за да признае своята вина. Външният им министър също е нагъл и циничен.

    06:17 09.09.2026

  • 13 Приятелката на Борисов

    1 0 Отговор
    Така и не се повози на софийското метро!

    06:17 09.09.2026

  • 14 ГЕРМАНСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ КОЛАБИРА

    1 0 Отговор
    Германците разбират,че нямат шанс без евтините руски суровини и без руския пазар. Това е двигателя на промяната в Германия.

    06:20 09.09.2026

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