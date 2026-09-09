Политическият пейзаж в Германия се намира в състояние на безпрецедентно напрежение. Историческата изборна победа на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) в провинция Саксония-Анхалт предизвика шокови вълни сред управляващите и ветераните в германската политика.

Бившият канцлер Ангела Меркел реагира изключително емоционално на резултатите, докато паралелно с това външният министър на страната Йохан Вадефул отправи открити критики към украинския президент Володимир Зеленски.

Ангела Меркел: „Сърцето ми кърви“ след триумфа на АзГ

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призна, че остава дълбоко шокирана от изборния резултат в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели внушителните 43,8% от гласовете. По време на речта си на дигиталното изложение Digital X в Кьолн, Меркел коментира ситуацията директно: „У мен като член на ХДС сърцето ми кърви, това трябва да го кажа напълно искрено“.

Меркел определи събитието като „истински преломен момент“ в историята на Федералната република и подложи на сериозна критика досегашната стратегия на Християндемократическия съюз (ХДС), ръководен от настоящия канцлер Фридрих Мерц. Според нея политиката на издигане на т.нар. „политически брандмауер“ (пълна изолация и дистанциране от АзГ) се е провалила и не убеждава гласоподавателите. Тя призова традиционните партии да спрат фиксацията си върху АзГ, да се фокусират върху реалните проблеми и да засилят присъствието си в социалните мрежи, където "десните популисти доминират".

МВнР на Германия с остър тон към Володимир Зеленски

На фона на вътрешнополитическата криза, външният министър на Германия Йохан Вадефул изрази публично силно недоволство от поведението на украинския президент Володимир Зеленски. В интервю за „Bild“ Вадефул разкри, че в последен разговор със Зеленски ясно е заявил необходимостта Киев да се съобразява с икономическите интереси на Германия.

Германският първи дипломат подчерта, че Берлин е предоставил и планирал над 100 милиарда евро помощ за Украйна, но германският данъкоплатец трябва да види възвръщаемост чрез поръчки за местния отбранително-промишлен комплекс. Вадефул изрази разочарование, че Украйна не привлича в достатъчна степен немските компании във военните си поръчки.

„Ние ви подкрепяме, но аз трябва да обяснявам на германските данъкоплатци защо това се случва. Най-добре това ще се получи, ако Германия оказва подкрепа чрез своята отбранителна индустрия при всички покупки“, категоричен бе министърът.

Германските власти вече са изискали от Киев официален анализ и спешни мерки за коригиране на ситуацията с разпределението на поръчките за оръжие.