ОАЕ: Предупредихме Израел за 7 октомври; Тел Авив: Абсолютна лъжа!

Политическото напрежение в Израел ескалира рязко след публикация на вестник Haaretz, базирана на разкрития от предстояща книга на израелски журналисти. Според материала, държавният глава на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Заид лично е предупредил премиера Бенямин Нетаняху около 10 дни преди атаките от 7 октомври 2023 г., че „Хамас“ планира мащабна операция.

Офисът на израелския министър-председател категорично отхвърли тези твърдения, наричайки ги „абсолютна лъжа“. В официално изявление се посочва, че Нетаняху не е разговарял с лидера на ОАЕ в посочения период и не е получавал подобна информация. Външното министерство на ОАЕ отказа коментар по повод „спекулации между държавни лидери“, но подчерта, че при необходимост цялата важна информация се предава по официалните разузнавателни канали. Разкритията предизвикаха вълна от критики от страна на политическите опоненти на Нетаняху броени седмици преди националните избори в страната.

Израелската армия създава войски за безпилотни системи и ИИ

На фона на геополитическите сътресения, Въоръжените сили на Израел (ЦАХАЛ) обявиха революционна структурна реформа. Началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Еял Замир потвърди, че до началото на декември 2026 г. ще бъде открит изцяло нов род войски, специализиран в безпилотни системи и изкуствен интелект (ИИ).

Новата структура ще централизира и управлява автономните бойни системи по суша, въздух и вода, включително рояци от дронове, роботизирана техника и безпилотни катери. Целта на Израел е да се утвърди като глобален лидер в автономната война, където изкуственият интелект ще помага за вземането на решения в реално време и координирането на мисии без пряк риск за живота на военнослужещите. Досега ЦАХАЛ разполагаше с три основни стълба – Сухопътни сили, Военноморски сили и Военновъздушни сили.



Ливанската армия активизира операциите си в Набатия

Военните действия в Южен Ливан продължават да се засилват. Армията на Ливан засили присъствието си и активизира тактическите си операции в района на град Набатия. Решението идва непосредствено след поредица от интензивни израелски въздушни удари през уикенда и в първите дни на седмицата, които нанесоха сериозни щети на местната инфраструктура и доведоха до цивилни жертви.

При атаките в региона бяха поразени жилищни сгради, а местните здравни власти съобщиха за напълно разрушена болница в Набатия ал-Фаука. Засиленото разполагане на ливански военнослужещи има за цел да запази суверенитета и да осигури стабилност в южната част на страната в контекста на подписаното през юни рамково споразумение с посредничеството на САЩ, което предвижда постепенно изтегляне на израелските сили в замяна на контрол от страна на редовната ливанска армия.